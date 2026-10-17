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Евгений Кънев: Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря

Евгений Кънев: Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря

17 Октомври, 2026 13:01 829 33

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  • русия-
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  • война-
  • сащ-
  • тръмп-
  • евгений кънев

Същевременно, Путин хвърля всички сили на своите агенти в Европа, за да ограничи помощта за Украйна

Евгений Кънев: Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря - остават три седмици до междинните избори в САЩ и още два месеца след това до фактическата смяна на политиката на Конгреса. Всичко това - с допускането, че Тръмп ще се провали в опита си да манипулира изборите или въведе военно положение.

При Конгрес, доминиран от демократите - ще последва най-малко законодателство, което да спре или ограничи безумията на Тръмп - включително блокиране на сделките с Путин. В най-оптимистичния вариант - импийчмънт на Тръмп, ако това се сметне за предпочитан ход с Ванс за президент (доста неясно).

Както предвидих през лятото, поради затварящия се прозорец Путин е в ситуацията на Хитлер от март 1945 г на тотална война - разрушаване на всичко значимо в Украйна, независимо от мащаба на загубите на самата Русия - така че тя да бъде лишена от способности да води война.

В ход е подобен сценарий на голодомора от 1933-34 година, но холодомор (смърт от студ) - целта на неспирните бомбардировки е трите най-големи града Киев, Харков и Одеса да останат без електричество и вода и това да направи невъзможен живота в тях през зимата. А това да подчини Украйна преди промяната в Конгреса.

Същевременно, Путин хвърля всички сили на своите агенти в Европа, за да ограничи помощта за Украйна.

Пряко - чрез провал на гласуванията в ЕС, които изискват консенсус. Така например, Унгария и България блокират бързата писта за прием на Украйна в ЕС. И докато Унгария има отдавна причина - защита на унгарското малцинство, то България няма такава причина.

Непряко - като блокира възможността на НАТО и нейните членки на Черно море да реагират ефективно на атаките срещу кораби, чрез които Украйна търгува. Така например, въпреки че Радев се разходи до Брюксел, за да произведе най-вече новини за българската публика - неговата празнословна реторика за мораториум на атаки срещу търговски кораби рязко контрастира с тезите на румънския президент Дан и шефа на НАТО Рюте за засилване на способностите на НАТО за реакция срещу атаките.

Впрочем, има точен шифър, за да разберете празнословията на Радев - Йотова. Те придобиват истински смисъл чрез замяна на думата “Европа” с думата “Русия”:

(1) Не Европа, а Русия я няма на масата на преговорите

(2) Не Европа, а Русия трябва да се съгласи на мораториум върху атаки в Черно море

(3) Не Европа, а Русия трябва да спре войната в Украйна

(4) Не Европа, а Русия трябва да има предложение за мир

(5) Не Европа, а Русия трябва да разбере, че само с дипломация може да се решават конфликти.

ИТН. Известният способ за обърнатите огледала на руската пропаганда.

Уви, в днешните тревожни времена, вместо държавници, България се управлява от васали на Путин - проводници на неговите интереси.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 5 Отговор
    Ако не е този бухал, Пънеф, какво ли щеше да прави Путин?

    13:03 17.10.2026

  • 2 Тиква

    22 9 Отговор
    Силен,умен президент, браво да бъде много години здрав и Русия да става по силна, Империя на Славяните и Семейни ценности.

    13:04 17.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    23 5 Отговор
    Абе факти докога ще ни тероризирате с тоя негодник ,този е полезен колкото торба с използвани тампони

    Коментиран от #31

    13:04 17.10.2026

  • 4 БАНко

    21 4 Отговор
    НАТООВЦИ , ДЕ СПРЕТЕ СЕ С ПОДОБНИ ГЛИПОНТИИ !!!

    13:05 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 БРАВО БРАВО

    15 2 Отговор
    А сега се върни в реалността.

    13:08 17.10.2026

  • 8 иван костов

    20 4 Отговор
    Авторът е известен с погрешните си прогнози! Нещо повече, трудно се ориентира дори, кога му се ходи по голяма нужда! 🤣🤣🤣
    Атлантически съвет , бате!😂😂😂

    Коментиран от #22

    13:08 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Доктор Гълъбова

    18 3 Отговор
    Тоз добър човечец Евгениииииий дали заспива от злоба? Чудно е как ли се оглежда докато се движи!? Или докато си ляга? Колко ли пъти проверява под леглото и в гардероба за агент на Путин?!? Все ми се струва че такова словоблудство НЕ Е ЗДРАВОСЛОВНО!

    Коментиран от #14

    13:09 17.10.2026

  • 11 Мутата

    14 3 Отговор
    На тоя мозъка му теча от ушите

    13:09 17.10.2026

  • 12 Сорос

    12 2 Отговор
    Четете нашите свободни и независими медии муахахахаа

    13:10 17.10.2026

  • 13 УКРАЙНА 🇺🇦

    8 7 Отговор
    За престъпници място няма

    Коментиран от #28

    13:11 17.10.2026

  • 14 Мисля

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Доктор Гълъбова":

    Че бъркаш - несподелена любов е! Кънев има снимка на Путин, която носи в джоба до сърцето, и вечер я целува преди лягане!

    13:12 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи

    5 3 Отговор
    еужений да си затвори прозореца, че мозъка му е настинал и бълнува !!

    13:14 17.10.2026

  • 19 Хмм

    6 2 Отговор
    колкото и да нареждате едно и също то не може да стане, ама Путин трябва това, ама Путин трябва онова, ами накарайте го, вие не можете да разберете дори защо са се взривили корабите като няма никакви остатъци от дронове

    Коментиран от #32

    13:17 17.10.2026

  • 20 Иван 1

    8 3 Отговор
    Името му е руско но той плюва за центове по майка си.

    13:17 17.10.2026

  • 21 Гост

    7 1 Отговор
    Голям рев, голямо тръшкане! И? Нищо, зеро, нъц, а? Е? Да знаеш че думите ти предизвикват смях, как е? Как се чувстват всички, които обясняваха преди 3 години кой и как разглобявал перални заради чипове...

    13:17 17.10.2026

  • 22 не може да бъде

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "иван костов":

    Не е забранено да се мечтае и не е вредно -освен в случаите когато тези мечти са белязани от разни психически отклонения -според мен и при г-н Пънев това се получава заради катастрофите с неговите желания пристрастия и сбърканото му мислене!?

    13:18 17.10.2026

  • 23 ТИР

    4 3 Отговор
    Първите редове от написаното ме отказа да чета до края,,,, помощта от европейците намалява защото се очертава тежка зима и управленията ще се разклатят,,,

    13:18 17.10.2026

  • 24 хахахаха

    6 2 Отговор
    Обаче прозореца на ЕвгениЙ Кънев е отдавна закован с ръжидив пирони при това.

    13:18 17.10.2026

  • 25 Бай ви Тръпчо Чепов

    3 2 Отговор
    Туй нящо от де се взе бря? То мойту магари има п много акъл от него бря! Аз пък си мислих чи ша пущати саде умни ора тъдява! Пък то кво само изфирясали!

    13:19 17.10.2026

  • 26 Милият Евгенчо..

    4 2 Отговор
    Мозъкът му изтекъл през носа. Толкова жалка подлога, защо го пускат като го виждат колко е глупав. Даже и за подигравка не става, то нагло и жалко.

    13:20 17.10.2026

  • 27 Пич

    3 0 Отговор
    Страхливците трият!
    Ако можеха, щяха да убият!!!

    13:21 17.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Историческият прозорец на Зеленски бързо се затваря

    13:24 17.10.2026

  • 30 Исторически парк

    3 1 Отговор
    Нпо хранилката на Евгений Кънев постепенно се затваря

    13:25 17.10.2026

  • 31 Сандо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Де да беше само тоя негодник,тяхното име е легион.Хубавото е,че има неофициални медии от които научаваме истината за нещата по света от хора знаещи,можещи,обективни и неподкупни.

    13:25 17.10.2026

  • 32 ТУЙ Е НОВА

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    РУСКА ТЕХНОЛОГИЯ
    ДРОНОВЕТЕ СА ОТ ЛЕД
    ПРИ УДАРА СА ИЗПАРЯВАТ
    ЗА ТУЙ УДАРА Е ЕВРОХИБРИДЕН
    МЕЖДУ ПУЕК И ПАТКА
    ДА МА ПРОЩАВАТ ЖУВОТНИТЕ

    13:33 17.10.2026

  • 33 ужас

    1 0 Отговор
    Кънев не бяха ли Борел, урсула, дфонсън, макрон които твърдяха, че всичко трябва да се реши на бойното поле.

    13:34 17.10.2026