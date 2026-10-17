Евгений Кънев: Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря

Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря - остават три седмици до междинните избори в САЩ и още два месеца след това до фактическата смяна на политиката на Конгреса. Всичко това - с допускането, че Тръмп ще се провали в опита си да манипулира изборите или въведе военно положение.
При Конгрес, доминиран от демократите - ще последва най-малко законодателство, което да спре или ограничи безумията на Тръмп - включително блокиране на сделките с Путин. В най-оптимистичния вариант - импийчмънт на Тръмп, ако това се сметне за предпочитан ход с Ванс за президент (доста неясно).
Както предвидих през лятото, поради затварящия се прозорец Путин е в ситуацията на Хитлер от март 1945 г на тотална война - разрушаване на всичко значимо в Украйна, независимо от мащаба на загубите на самата Русия - така че тя да бъде лишена от способности да води война.
В ход е подобен сценарий на голодомора от 1933-34 година, но холодомор (смърт от студ) - целта на неспирните бомбардировки е трите най-големи града Киев, Харков и Одеса да останат без електричество и вода и това да направи невъзможен живота в тях през зимата. А това да подчини Украйна преди промяната в Конгреса.
Същевременно, Путин хвърля всички сили на своите агенти в Европа, за да ограничи помощта за Украйна.
Пряко - чрез провал на гласуванията в ЕС, които изискват консенсус. Така например, Унгария и България блокират бързата писта за прием на Украйна в ЕС. И докато Унгария има отдавна причина - защита на унгарското малцинство, то България няма такава причина.
Непряко - като блокира възможността на НАТО и нейните членки на Черно море да реагират ефективно на атаките срещу кораби, чрез които Украйна търгува. Така например, въпреки че Радев се разходи до Брюксел, за да произведе най-вече новини за българската публика - неговата празнословна реторика за мораториум на атаки срещу търговски кораби рязко контрастира с тезите на румънския президент Дан и шефа на НАТО Рюте за засилване на способностите на НАТО за реакция срещу атаките.
Впрочем, има точен шифър, за да разберете празнословията на Радев - Йотова. Те придобиват истински смисъл чрез замяна на думата “Европа” с думата “Русия”:
(1) Не Европа, а Русия я няма на масата на преговорите
(2) Не Европа, а Русия трябва да се съгласи на мораториум върху атаки в Черно море
(3) Не Европа, а Русия трябва да спре войната в Украйна
(4) Не Европа, а Русия трябва да има предложение за мир
(5) Не Европа, а Русия трябва да разбере, че само с дипломация може да се решават конфликти.
ИТН. Известният способ за обърнатите огледала на руската пропаганда.
Уви, в днешните тревожни времена, вместо държавници, България се управлява от васали на Путин - проводници на неговите интереси.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
13:03 17.10.2026
2 Тиква
13:04 17.10.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #31
13:04 17.10.2026
4 БАНко
13:05 17.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 БРАВО БРАВО
13:08 17.10.2026
8 иван костов
Атлантически съвет , бате!😂😂😂
Коментиран от #22
13:08 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Доктор Гълъбова
Коментиран от #14
13:09 17.10.2026
11 Мутата
13:09 17.10.2026
12 Сорос
13:10 17.10.2026
13 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #28
13:11 17.10.2026
14 Мисля
До коментар #10 от "Доктор Гълъбова":Че бъркаш - несподелена любов е! Кънев има снимка на Путин, която носи в джоба до сърцето, и вечер я целува преди лягане!
13:12 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хи хи
13:14 17.10.2026
19 Хмм
Коментиран от #32
13:17 17.10.2026
20 Иван 1
13:17 17.10.2026
21 Гост
13:17 17.10.2026
22 не може да бъде
До коментар #8 от "иван костов":Не е забранено да се мечтае и не е вредно -освен в случаите когато тези мечти са белязани от разни психически отклонения -според мен и при г-н Пънев това се получава заради катастрофите с неговите желания пристрастия и сбърканото му мислене!?
13:18 17.10.2026
23 ТИР
13:18 17.10.2026
24 хахахаха
13:18 17.10.2026
25 Бай ви Тръпчо Чепов
13:19 17.10.2026
26 Милият Евгенчо..
13:20 17.10.2026
27 Пич
Ако можеха, щяха да убият!!!
13:21 17.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ивелин Михайлов
13:24 17.10.2026
30 Исторически парк
13:25 17.10.2026
31 Сандо
До коментар #3 от "Тик-Ток":Де да беше само тоя негодник,тяхното име е легион.Хубавото е,че има неофициални медии от които научаваме истината за нещата по света от хора знаещи,можещи,обективни и неподкупни.
13:25 17.10.2026
32 ТУЙ Е НОВА
До коментар #19 от "Хмм":РУСКА ТЕХНОЛОГИЯ
ДРОНОВЕТЕ СА ОТ ЛЕД
ПРИ УДАРА СА ИЗПАРЯВАТ
ЗА ТУЙ УДАРА Е ЕВРОХИБРИДЕН
МЕЖДУ ПУЕК И ПАТКА
ДА МА ПРОЩАВАТ ЖУВОТНИТЕ
13:33 17.10.2026
33 ужас
13:34 17.10.2026