Евгений Кънев: Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря

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Историческият прозорец на Путин постепенно се затваря - остават три седмици до междинните избори в САЩ и още два месеца след това до фактическата смяна на политиката на Конгреса. Всичко това - с допускането, че Тръмп ще се провали в опита си да манипулира изборите или въведе военно положение.

При Конгрес, доминиран от демократите - ще последва най-малко законодателство, което да спре или ограничи безумията на Тръмп - включително блокиране на сделките с Путин. В най-оптимистичния вариант - импийчмънт на Тръмп, ако това се сметне за предпочитан ход с Ванс за президент (доста неясно).

Както предвидих през лятото, поради затварящия се прозорец Путин е в ситуацията на Хитлер от март 1945 г на тотална война - разрушаване на всичко значимо в Украйна, независимо от мащаба на загубите на самата Русия - така че тя да бъде лишена от способности да води война.

В ход е подобен сценарий на голодомора от 1933-34 година, но холодомор (смърт от студ) - целта на неспирните бомбардировки е трите най-големи града Киев, Харков и Одеса да останат без електричество и вода и това да направи невъзможен живота в тях през зимата. А това да подчини Украйна преди промяната в Конгреса.

Същевременно, Путин хвърля всички сили на своите агенти в Европа, за да ограничи помощта за Украйна.

Пряко - чрез провал на гласуванията в ЕС, които изискват консенсус. Така например, Унгария и България блокират бързата писта за прием на Украйна в ЕС. И докато Унгария има отдавна причина - защита на унгарското малцинство, то България няма такава причина.

Непряко - като блокира възможността на НАТО и нейните членки на Черно море да реагират ефективно на атаките срещу кораби, чрез които Украйна търгува. Така например, въпреки че Радев се разходи до Брюксел, за да произведе най-вече новини за българската публика - неговата празнословна реторика за мораториум на атаки срещу търговски кораби рязко контрастира с тезите на румънския президент Дан и шефа на НАТО Рюте за засилване на способностите на НАТО за реакция срещу атаките.

Впрочем, има точен шифър, за да разберете празнословията на Радев - Йотова. Те придобиват истински смисъл чрез замяна на думата “Европа” с думата “Русия”:

(1) Не Европа, а Русия я няма на масата на преговорите

(2) Не Европа, а Русия трябва да се съгласи на мораториум върху атаки в Черно море

(3) Не Европа, а Русия трябва да спре войната в Украйна

(4) Не Европа, а Русия трябва да има предложение за мир

(5) Не Европа, а Русия трябва да разбере, че само с дипломация може да се решават конфликти.

ИТН. Известният способ за обърнатите огледала на руската пропаганда.

Уви, в днешните тревожни времена, вместо държавници, България се управлява от васали на Путин - проводници на неговите интереси.