Тълпите разграбват магазините на "полезните местни идиоти", но пазят своите "ислямски сестри" ВИДЕО

Всички вече видяха клипчетата как тълпи от "младежи" във Франция разбиват и разграбват десетки магазини и малки бизнеси. Как млада французойка плаче и се моли да не разграбват и нейния, защото ги подкрепяла.
Аз обаче ще ви пусна клипче на точно обратното. В него виждаме как тълпа НЕ разбива и не разграбва малък магазин. В началото тръгва да го прави, както във всички други случаи, но спира, защото...собственичката е мюсюлманка. Тя първо се опитва да си предпази магазина сама, после мъже от тълпата се присъединяват и спират останалите с думите "не този магазин, собственичката е наша сестра в исляма". И това магически стига, за да оцелее само този магазин.
Никакви думи и сълзи не спираха тълпите, когато белите, либерални, етнически французойки се молеха през сълзи. Никакво количество "аз съм на ваша страна" няма да убеди ислямската колонизация на Европа, че трябва да пощади точно теб. Защото ти не си от тях. Тяхната "сестра в исляма" е. Ти си просто местен, полезен идиот, който гласува, за да стават те повече. И когато ти дойде времето, няма да бъдеш пощаден. Само техните ще бъдат, както на клипа по-долу.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наблюдател
Коментиран от #48
12:02 20.10.2026
3 Томов
12:02 20.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Моше
12:03 20.10.2026
6 Нерде Ямбол нерде Стамбул
Коментиран от #8
12:03 20.10.2026
7 Луд Скайуокър
До коментар #1 от "Пич":Във френската армия (няма официални данни) се предполага че служат около 30% мюсюлмани ! Официални данни сочат че наред с католически , протестантски и еврейски свещеници има и 30 имама. Та тук е въпроса тази армия благонадеждни ли е за вътрешна употреба ?
Коментиран от #19
12:06 20.10.2026
8 Новите Братушки
До коментар #6 от "Нерде Ямбол нерде Стамбул":Ся последно -Мулти Култи или Култи Мулти ?
Коментиран от #11
12:07 20.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 провинциалист
До коментар #8 от "Новите Братушки":"Ся последно -Мулти Култи или Култи Мулти ?" - последно: бангаранга!
12:09 20.10.2026
12 Хасан Хаспела
12:09 20.10.2026
13 въпрос на време
Просто е въпрос на време .
Коментиран от #27
12:10 20.10.2026
14 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.
Коментиран от #35, #44
12:10 20.10.2026
15 Зеления
Коментиран от #18
12:13 20.10.2026
16 Трябва първо да им се спрат
12:13 20.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Зеления
До коментар #15 от "Зеления":По точно - политнеудобен !
12:16 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 000
12:17 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Трябва лека полека
12:21 20.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 добро утро
12:22 20.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Умнокрасиф
Коментиран от #31
12:23 20.10.2026
27 От чужбина
До коментар #13 от "въпрос на време":Преди не много време имаше една статия с твърдението, че в Южна Франция има повече джамии отколкото църкви.
Аз лично съм попадал на един градски панаир в Германия. Тогава наоколо дочувах предимно турски говор.
Във Великобритания също е пълно с ... всякакви от цял свят, а джамиите са много и определено са много посещаеми.
12:25 20.10.2026
28 Според теб
До коментар #25 от "Никой":християните да работим, развиваме наука, технологии, а мюсюлманите да идват в нашите държави и ние да ги храним? Че и претенции имат за джамии, халал, жените ни ходели голи - ами отивайте в Саудитска Арабия, какво правите в Европа?
12:27 20.10.2026
29 пффф
Коментиран от #42
12:28 20.10.2026
30 Мнение
12:28 20.10.2026
31 Серсемин
До коментар #26 от "Умнокрасиф":Да бее, видях го Путин да ги предвожда и да граби маратонки и фанелки от един магазин. И една перална беше нарамил, за електрониката и чиповете, че му били свършили за ракатите.
Коментиран от #36
12:28 20.10.2026
32 Хюсеин
12:30 20.10.2026
33 Директна екстрадация
12:31 20.10.2026
34 Накъде вървят нещата
12:33 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А не допускаш ли,
До коментар #31 от "Серсемин":че Путин е платил на Льо Пен (или някой друг) да организират тия погроми? Нашият Копейкин също може да направи нещо подобно, но не и в тия мащаби.
Коментиран от #38, #40
12:35 20.10.2026
37 Бай той Толстой
12:40 20.10.2026
38 Серсемин
До коментар #36 от "А не допускаш ли,":Даа, една жена на пазара казА, че им подарил по туба нафта, бадева, безплатно.
12:42 20.10.2026
39 Олеееее......
12:42 20.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ЗОРО
12:43 20.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Олеееее......
12:45 20.10.2026
44 Ха хи хо
До коментар #14 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":Късно е за това вече! Конкретно във Франция 90% от нефранцузите са второ-трето поколение граждани на Франция, но със своята религия, със своите обичаи, неинтегрирани. Тях как ще изгониш?
12:48 20.10.2026
45 У Франция
12:48 20.10.2026
46 ЗОРО
12:50 20.10.2026
47 Хи ихи их
12:51 20.10.2026
48 Първо отиват някъде и избиват местните
До коментар #2 от "Наблюдател":след това ги канят да дойдат в Европа.
Еми тогава да последват съвета на уважавания и обичан от всички Любослав Пенев.
12:51 20.10.2026
49 А КАЯ И УРСУЛА
12:51 20.10.2026
50 Перо
12:52 20.10.2026
51 Абе Кристиянчо Шкварек
12:53 20.10.2026