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Тълпите разграбват магазините на "полезните местни идиоти", но пазят своите "ислямски сестри" ВИДЕО

Тълпите разграбват магазините на "полезните местни идиоти", но пазят своите "ислямски сестри" ВИДЕО

20 Октомври, 2026 11:44, обновена 20 Октомври, 2026 11:51 2 481 51

  • шкварек-
  • тълпи-
  • вандализъм-
  • магазини-
  • франция

Никакви думи и сълзи не ги спираха, когато белите, либерални, етнически французойки се молеха през сълзи

Тълпите разграбват магазините на "полезните местни идиоти", но пазят своите "ислямски сестри" ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всички вече видяха клипчетата как тълпи от "младежи" във Франция разбиват и разграбват десетки магазини и малки бизнеси. Как млада французойка плаче и се моли да не разграбват и нейния, защото ги подкрепяла.

Аз обаче ще ви пусна клипче на точно обратното. В него виждаме как тълпа НЕ разбива и не разграбва малък магазин. В началото тръгва да го прави, както във всички други случаи, но спира, защото...собственичката е мюсюлманка. Тя първо се опитва да си предпази магазина сама, после мъже от тълпата се присъединяват и спират останалите с думите "не този магазин, собственичката е наша сестра в исляма". И това магически стига, за да оцелее само този магазин.

Никакви думи и сълзи не спираха тълпите, когато белите, либерални, етнически французойки се молеха през сълзи. Никакво количество "аз съм на ваша страна" няма да убеди ислямската колонизация на Европа, че трябва да пощади точно теб. Защото ти не си от тях. Тяхната "сестра в исляма" е. Ти си просто местен, полезен идиот, който гласува, за да стават те повече. И когато ти дойде времето, няма да бъдеш пощаден. Само техните ще бъдат, както на клипа по-долу.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    56 3 Отговор
    Само в Алжир по време на борбата за независимост Франция изби над милион алжирци. А след това от гузна съвест ги пусна да се заселват на територията си. Преселниците от бившите колонии така и си останаха в затворените си общности, не се сляха с местните, не се претопиха. Същото се случи и с другите колониални империи, минали от едната крайност в другата, от робовладелство към краен либерализъм. Който пък дава повод за появата на неонацизъм.

    Коментиран от #48

    12:02 20.10.2026

  • 3 Томов

    55 0 Отговор
    Тръмп е ПРАВ! Емиграция, първо, второ поколение ИСЛЯМИСТИ!

    12:02 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Моше

    7 3 Отговор
    Алла я в Бар !

    12:03 20.10.2026

  • 6 Нерде Ямбол нерде Стамбул

    23 6 Отговор
    "Полезни идиоти" нарича Ленин западните интелектуалци, които защитават болшевишката революция.

    Коментиран от #8

    12:03 20.10.2026

  • 7 Луд Скайуокър

    40 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Във френската армия (няма официални данни) се предполага че служат около 30% мюсюлмани ! Официални данни сочат че наред с католически , протестантски и еврейски свещеници има и 30 имама. Та тук е въпроса тази армия благонадеждни ли е за вътрешна употреба ?

    Коментиран от #19

    12:06 20.10.2026

  • 8 Новите Братушки

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нерде Ямбол нерде Стамбул":

    Ся последно -Мулти Култи или Култи Мулти ?

    Коментиран от #11

    12:07 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 провинциалист

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Новите Братушки":

    "Ся последно -Мулти Култи или Култи Мулти ?" - последно: бангаранга!

    12:09 20.10.2026

  • 12 Хасан Хаспела

    12 6 Отговор
    Слава на Ислямска Европа ,явно такава е волята на народите и най вече на Всевишния !Иншаллаа !

    12:09 20.10.2026

  • 13 въпрос на време

    34 1 Отговор
    Както каза Тръмп ,въпрос на време е Париж да стане мюсюлмански град , а след Париж и цяла Франция ! Прочее ,същото важи и за Германия , Италия , Белгия , Испания и скандинавските държави.
    Просто е въпрос на време .

    Коментиран от #27

    12:10 20.10.2026

  • 14 Омръзна ми това да го пиша от 2015г.

    30 1 Отговор
    План за окончателно решение на бежанския проблем: От 500млн. европейци ще се намерят 5млн. за една общоевропейска жандармерия със следните задачи: Концентриране на подходящи места близо до големи летища на пришълци извършили престъпления, без документи, от страни в които няма война или войната е на приключване - това на първо време. 10 броя 747 извършват по един чартърен полет с дестинации Кабул, Техеран, Дамаск, Алжир,Нигерия и др. подобни. 747 побира 660 души - 600 пришълци и 60 полицаи за охрана. По 6000 на ден, за 100 дни 0,6млн. , за година 2млн. и така до окончателно решаване на бежанския проблем. Цената на извозване на 1 пришълец да я сметнем 500евро. - 2млн. по 500евро - 1млрд. годишно. Издръжката на жандармерията е малка защото ще бъдат включени всички настоящи структури - полиция, войска, жандармерия и доброволци от всички страни от ЕС. Какво няма в тоя план - воля! Дори да се дадат по 10000евро на глава за сбогом - това са 200млрд. за 20млн. пришълци. Сумата не е толкова голяма за ЕС и е по-малка от гръцкия дълг. Планът може да се ускори десетократно със 100 бр. 747 или А-380. Алтернативата на този план е гражданска война след 10-15 години.

    Коментиран от #35, #44

    12:10 20.10.2026

  • 15 Зеления

    0 3 Отговор
    За кой ли път колегата Пич се оказа политнекоректен !!!

    Коментиран от #18

    12:13 20.10.2026

  • 16 Трябва първо да им се спрат

    20 1 Отговор
    социалните помощи и като огладнеят и почнат да крадат - както съм описал в 14. Държавите от които идват са със силно корумпирани правителства и могат да бъдат убедени, че ще получат помощи от ЕС за развитие на икономиките. Тогава тия държави ще си ги приемат с удоволствие, ако инвестициите са пропорционални на броя завърнали се в родината бежанци.

    12:13 20.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    По точно - политнеудобен !

    12:16 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 000

    19 1 Отговор
    На ппъв поглед идиотите от брюксел, берлин, париж и рим, всъщност изпълняват блестящо глобалистко-либералните планове да унищожаване на последната възможност за съпротива-от 5 до 7% европейска средна класа. Европейската цивилизация приключва, защото отдавна скъса връзката с християнството.

    12:17 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Трябва лека полека

    18 0 Отговор
    да си отиват в Мароко, Алжир и другите държави. Ние като сме били 500г. под турско отиваме ли там да ни издържат и търпят? Или в Гърция дето сме им били роби 200г.? Направили си революция, освободили се и сега какво - ще ходим при бившия колонизатор да ни храни. Откъдя накъдя?

    12:21 20.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 добро утро

    14 1 Отговор
    Това всичко е по план , заменят коренното население. Хора от години го говорят това.

    12:22 20.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Умнокрасиф

    11 1 Отговор
    Тези протести са организирани от руснаците ! Как не се сетихте досега ! Дори и Кая мълчи !

    Коментиран от #31

    12:23 20.10.2026

  • 27 От чужбина

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "въпрос на време":

    Преди не много време имаше една статия с твърдението, че в Южна Франция има повече джамии отколкото църкви.
    Аз лично съм попадал на един градски панаир в Германия. Тогава наоколо дочувах предимно турски говор.
    Във Великобритания също е пълно с ... всякакви от цял свят, а джамиите са много и определено са много посещаеми.

    12:25 20.10.2026

  • 28 Според теб

    16 0 Отговор

    До коментар #25 от "Никой":

    християните да работим, развиваме наука, технологии, а мюсюлманите да идват в нашите държави и ние да ги храним? Че и претенции имат за джамии, халал, жените ни ходели голи - ами отивайте в Саудитска Арабия, какво правите в Европа?

    12:27 20.10.2026

  • 29 пффф

    10 0 Отговор
    Днеска гледах една наша мисирка се опитваше да обеждава , те били ученици искали по добро условия :)))

    Коментиран от #42

    12:28 20.10.2026

  • 30 Мнение

    9 0 Отговор
    Сега протестиращите с ритници да бъдат натикани в шлепове и да бъдат върнати там, откъдето са дошли!

    12:28 20.10.2026

  • 31 Серсемин

    14 4 Отговор

    До коментар #26 от "Умнокрасиф":

    Да бее, видях го Путин да ги предвожда и да граби маратонки и фанелки от един магазин. И една перална беше нарамил, за електрониката и чиповете, че му били свършили за ракатите.

    Коментиран от #36

    12:28 20.10.2026

  • 32 Хюсеин

    6 0 Отговор
    Гражданските закони са и трябва да са над религиите! Която и да е религия трябва да бъде само за лично ползване на съответния вярващ без да я натрапва на другите!

    12:30 20.10.2026

  • 33 Директна екстрадация

    7 0 Отговор
    на тия арестувани за разбиване и кражба на магазините. Ако има етнически французи - затвор, обществен труд и глоби.

    12:31 20.10.2026

  • 34 Накъде вървят нещата

    9 0 Отговор
    Кога ли някой ще си пусне мустачки и ще започне да държи речи по бирариите?

    12:33 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А не допускаш ли,

    4 12 Отговор

    До коментар #31 от "Серсемин":

    че Путин е платил на Льо Пен (или някой друг) да организират тия погроми? Нашият Копейкин също може да направи нещо подобно, но не и в тия мащаби.

    Коментиран от #38, #40

    12:35 20.10.2026

  • 37 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Пада ви се!Оправяйте се сами!Когато обсаждаха Константинопол,вие помагайте на арабите!

    12:40 20.10.2026

  • 38 Серсемин

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "А не допускаш ли,":

    Даа, една жена на пазара казА, че им подарил по туба нафта, бадева, безплатно.

    12:42 20.10.2026

  • 39 Олеееее......

    1 0 Отговор
    " белите, либерални, етнически французойки се молеха през сълзи..." ... потресаваща гнус и расизъм !

    12:42 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ЗОРО

    2 0 Отговор
    А Шкварек какво ще каже за колониалния и неоколониалния грабеж на Африка от Франция! Колко от читателите знаят, че по силата на колониални споразумения 14 африкански държави са задължени да държат не по-малко от 50 процента от валутните си резерви във министерството на финансите на Франция. Това продължава до 2021г., когато осем от тези държави успяват да се откажат, но понастоящем 6 продължават да го правят! Тези държави са: Бенин, Буркина фасо, Кот дИвоар, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Камерун, Габон, Чад, Конго, ЦАР, Екваториална Гвинея!!! За кражбата на ресурси всеки сам да се сеща!

    12:43 20.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Олеееее......

    2 0 Отговор
    А в България има ли "бели, либерални, етнически българки" които да се молят през сълзи..." или са само изрусени? ...

    12:45 20.10.2026

  • 44 Ха хи хо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Омръзна ми това да го пиша от 2015г.":

    Късно е за това вече! Конкретно във Франция 90% от нефранцузите са второ-трето поколение граждани на Франция, но със своята религия, със своите обичаи, неинтегрирани. Тях как ще изгониш?

    12:48 20.10.2026

  • 45 У Франция

    2 0 Отговор
    Ама много са бели тея бели либерални етнически французойки брее. То бяло ама като сняг бяло и синеоко и русо ....Мали мали като в Алжир и Мароко, ама не толкова чак бяло

    12:48 20.10.2026

  • 46 ЗОРО

    0 0 Отговор
    Колко от вас знаят, че приходите от продажба на петрол на Ирак заминават на 100% по сметка на американското правителство и могат да се ползват само с разрешение на правителството на САЩ??? Когато Ирак настоява САЩ да изтеглят войските си от страната, САЩ им казват, че ще им задържат парите от продажба на петрол, които са над сто милярда, което си е жив колониализъм!!! Това не е ли колониализъм? Европа и САЩ трябва да спрат да пускат мигранти, но и трябва да спрат да крадат Африка, Близкия Изток и голяма част от Южна Америка???? От това ще спечелят обикновените хора от всички континенти, защото от този грабеж се облагодетелства единствено американската и европиейските олигархии!

    12:50 20.10.2026

  • 47 Хи ихи их

    1 0 Отговор
    А добрЮ утрУ! Гледах клип, как беше обезкостен един супермаркет. Само свинските пържоли не бяха пипнати!

    12:51 20.10.2026

  • 48 Първо отиват някъде и избиват местните

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    след това ги канят да дойдат в Европа.
    Еми тогава да последват съвета на уважавания и обичан от всички Любослав Пенев.

    12:51 20.10.2026

  • 49 А КАЯ И УРСУЛА

    0 0 Отговор
    Гредат тъпо.

    12:51 20.10.2026

  • 50 Перо

    2 0 Отговор
    Французите да се оплакват на Меркел, Урсула и Макрон, че пуснаха третия свят да се настани в Европа! Тръмп е прав!

    12:52 20.10.2026

  • 51 Абе Кристиянчо Шкварек

    0 0 Отговор
    У Католическият университет в Льовен имаше ли много бели либерални етнически католички като теб ? Ще ни разкажеш ли мушмул? Хахахаха....

    12:53 20.10.2026