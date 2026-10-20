Тълпите разграбват магазините на "полезните местни идиоти", но пазят своите "ислямски сестри" ВИДЕО

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Всички вече видяха клипчетата как тълпи от "младежи" във Франция разбиват и разграбват десетки магазини и малки бизнеси. Как млада французойка плаче и се моли да не разграбват и нейния, защото ги подкрепяла.

Аз обаче ще ви пусна клипче на точно обратното. В него виждаме как тълпа НЕ разбива и не разграбва малък магазин. В началото тръгва да го прави, както във всички други случаи, но спира, защото...собственичката е мюсюлманка. Тя първо се опитва да си предпази магазина сама, после мъже от тълпата се присъединяват и спират останалите с думите "не този магазин, собственичката е наша сестра в исляма". И това магически стига, за да оцелее само този магазин.

Никакви думи и сълзи не спираха тълпите, когато белите, либерални, етнически французойки се молеха през сълзи. Никакво количество "аз съм на ваша страна" няма да убеди ислямската колонизация на Европа, че трябва да пощади точно теб. Защото ти не си от тях. Тяхната "сестра в исляма" е. Ти си просто местен, полезен идиот, който гласува, за да стават те повече. И когато ти дойде времето, няма да бъдеш пощаден. Само техните ще бъдат, както на клипа по-долу.