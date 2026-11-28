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В края на 1998 г. Тони Блеър беше министър-председател на Великобритания, Лионел Жоспен беше министър-председател на Франция, а Герхард Шрьодер току-що беше избран за канцлер на Германия. ЕС имаше 15 държави членки и проевропейски, левоцентристки партии бяха на власт - самостоятелно или в коалиции във всички от тях с изключение на две. Разширяването на изток беше в ход. Във Вашингтон Бил Клинтън следваше същия вид центризъм на "третия път" като среден път между капитализма на свободния пазар и традиционния социализъм. ЕС чувстваше, че е изминал от вълната на историята.

Почти три десетилетия по-късно изглежда, че политическите процеси на континента отново се насочват в една посока - само че този път инициативата е в ръцете на крайнодесните националисти. Резултатът може да доведе до сериозно разпадане на следвоенния европейски консенсус, върху който е изграден Европейският съюз, пише европейският кореспондент Джон Хейли в свой материал за "The Guardian".

В периода от края на този месец до края на следващата година в Общността предстои поредица от избори. Гражданите в четири от петте най-големи държави членки на ЕС (по население и икономическа мощ) ще отидат до урните. Oсвен това предстоят парламентарни избори в Естония, Финландия, Гърция и Словакия, както и регионални избори в Германия.

Цикълът започва с предсрочни парламентарни избори в Испания на 29 ноември. Социалистическата коалиция на министър-председателя Педро Санчес е изправена пред вероятна загуба от десните партии - консервативната Народна партия (PP) и крайнодясната "Вокс" (Vox), които вече управляват съвместно в някои испански региони.

През пролетта във Франция предстоят президентски и парламентарни избори. Явен фаворит в президентската надпревара е Марин льо Пен от крайнодясната партия "Национален сбор" (RN) - тя води убедително пред крайнолевия радикал Жан-Люк Меланшон и пред крайно разединената опозиция от традиционния политически спектър.

Когато Полша гласува по-късно през следващата година, националистическите партии - които заедно събират близо половината от гласовете в страната - биха могли да свалят от власт либералната коалиция на министър-председателя Доналд Туск, въпреки скорошните разцепления в техните редици.

В Италия пък Джорджа Мелони, чиято партия "Италиански братя" има крайнодесни корени, се надява да си осигури втори мандат на изборите, които трябва да се проведат преди края на 2027 година, макар че отдясно е подложена на натиск от страна на новата формация "Национално бъдеще". Парадоксално е, че този възход на национализма се случва на фона на силна обществена подкрепа за ЕС. Шокирани от хаоса около Брекзит и търсещи сигурност в един свят, който става все по-тревожен, рекордните 74% от европейците заявяват, че страната им има полза от членството в Съюза, а съвсем малко евроскептични партии днес открито се застъпват за напускане на ЕС.

Евроскептиците и националистите обаче все още разглеждат блока като проект, налаган "отгоре надолу", който подкопава националния суверенитет, и се стремят да го превърнат в много по-хлабаво обединение от суверенни национални държави. По думите на италианския политолог Натали Точи, това означава, че предстоящият "суперцикъл" от избори може "драстично да промени облика на Европа", предизвиквайки не просто "бавна ерозия на европейския проект, а неговото изпразване от съдържание, ако не и пълното му сриване отвътре".

Всяка изборна надпревара е различна, а националните особености играят съществена роля. Анализаторите обаче са единодушни, че в основата на тези процеси стоят взаимосвързани фактори: муден икономически растеж, застаряващо население, напрегнати публични финанси и рязко растящи разходи за живот.

Всичко това подкопава подкрепата за традиционните европейски партии от център-ляво и център-дясно, които се стремят да обхванат широк кръг избиратели. Вълната от протести, водени от младите хора в Европа, е само най-видимият белег за дълбокото недоволство сред гласоподавателите.

Междувременно националистическите партии стават все по-умели в това да създават и експлоатират постоянно променящ се списък от предполагаеми заплахи и кризи - от миграцията и ваксините до "зеления преход", подкрепата за Украйна, глобализацията, международните елити и наднационалните институции. Тези тези се подхранват от руска дезинформация, както и от откритата подкрепа за "патриотичните" партии, идваща от Белия дом по времето на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Политическата сцена започва да разпокъсва и поляризира: днес почти един от всеки четирима избиратели подкрепя крайнодесни партии - дял, който е нараснал почти пет пъти от средата на 90-те години насам.

Този възход не е линеен: през последната около година, докато крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (Alternative für Deutschland) постигна историческа победа на регионални избори в Източна Германия.

В Нидерландия например "Партията на свободата" на Герт Вилдерс загуби близо една трета от местата си.

В Унгария партията "Фидес" на Виктор Орбан претърпя тежко поражение, а крайнодесните "Шведски демократи" отбелязаха спад в подкрепата си за първи път от 16 години насам. Въпреки това, основната възходяща тенденция изглежда ясна - според политолози тя се подхранва най-вече от нормализирането и навлизането в политическия мейнстрийм на крайнодесните идеи, особено по отношение на имиграцията.

Партиите от център-дясно постепенно премахват "защитните бариери", които някога са възпрепятствали сътрудничеството с радикалната десница. На европейско ниво, център-дясната "Европейска народна партия" все по-често се обръща към по-крайнодесни групи, за да постигне ревизия на части от "Европейския зелен пакт" и да затегне правилата за миграцията.

За Европейския съюз най-значимото въздействие от този "суперцикъл" от избори може да се прояви в Европейския съвет - органът, обединяващ националните лидери, където понастоящем има едва трима държавни или правителствени ръководители от център-ляво (от общо 27). Ако до края на 2027 г. евроскептични лидери от Франция, Испания и Полша се присъединят към своите колеги от Чехия, Италия, Румъния, Словакия и Словения, те няма да разполагат с достатъчно гласове, за да променят законодателството на ЕС, но ще формират сериозно блокиращо малцинство.

Следващата "ябълка на раздора", която може да се окаже е разговорът за бюджета на ЕС, бъдещото разширяване, помощта за Украйна и по-задълбочената интеграция в ключови сфери като отбраната, енергетиката, финансите и технологиите могат да изпаднат в парализа.

Италианският политолог Натали Точи отбелязва, че "сигурността в числеността" може да промени поведението на настоящите лидери в Съвета. Относителната сдържаност на Джорджа Мелони е продиктувана отчасти от нейната относителна изолация сред колегите ѝ от политическия мейнстрийм - като Туск, Санчес и френския президент Еманюел Макрон.

Ако вместо това тя седне на една маса с фигури като Льо Пен, с полския крайнодесен лидер на партия "Право и справедливост" (PiS) Ярослав Качински и с испанско правителство, подкрепяно от партия "Вокс" (Vox) - всичко това, докато у дома твърдолинейният Роберто Ваначи от движението "Национално бъдеще" (National Future) ѝ диша във врата, а средствата от ЕС постепенно намаляват, тогава тя може би ще има по-малък стимул да играе по правилата на ЕС.

Анализаторите обаче са единодушни, че решаващата арена е Франция. Предизборната програма на Льо Пен я поставя в пряк сблъсък с Брюксел. Тя възнамерява да намали вноската на Франция в бюджета на ЕС с 11 милиарда евро, да проведе конституционен референдум за утвърждаване на върховенството на френското право над европейското, както и да наруши редица правила на единния пазар.

Франция "има много значително влияние върху ЕС", отбелязва Муджтаба Рахман от консултантската компания Eurasia Group. Според него, в сравнение с Орбан, един президент Льо Пен би разполагала с "много по-големи лостове за прилагане на крайнодясната стратегия: подкопаване на наднационалната архитектура на ЕС, основана на върховенството на закона".

Досега Брюксел успяваше да овладее фигури като Орбан, които създават проблеми, най-вече защото около масата за преговори рядко е имало повече от двама или трима такива участници. Един сплотен евроскептичен блок би лишил ЕС от възможността да налага стандартите за върховенство на закона, да задълбочава интеграцията в сферите на икономиката и сигурността или, казано направо, да постига съгласие по каквито и да било съществени въпроси. Първата жертва най-вероятно ще бъде Украйна, като Льо Пен би могла да оглави група, блокираща предоставянето на допълнителна помощ.

Така три десетилетия след 1998 г., предстоящите избори в Европа, посочва Щефан Лене от мозъчния тръст Carnegie Europe, биха могли да се превърнат в "ключово изпитание за устойчивостта на ЕС".

Заплахата за съюза може да не е непосредствена или екзистенциална, отбелязва той, но рисковете в средносрочен план са значителни. "Засилването на ролята на радикалната десница едва ли ще доведе до демонтиране на ЕС в сегашния му вид", казва Лене, но то би могло "да попречи на съюза да се превърне в това, което трябва да бъде, за да се справи с предизвикателствата на бъдещето".

А продължителната неспособност за колективни действия там, където те са необходими, постепенно, но неизбежно ще доведе до "загуба на значимост".

Източник: news.bg