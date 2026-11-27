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Европа все по-често става свидетел на сцени, които доскоро изглеждаха немислими за цивилизования континент – горящи улици, разбити витрини, нападнати полицаи и фенове, пребити посред бял ден. Въпросът вече не е дали има проблем, а има ли кой да го спре.

"Ученически" протести, които не бяха ученически

Така наречените ученически протести във Франция бяха представени в част от медиите като спонтанен израз на младежко недоволство. Реалността на терен обаче беше съвсем различна.

Вместо мирни шествия видяхме организирани групи, които палят кофи за боклук, трошат спирки, грабят магазини, хвърлят камъни и пиратки по полицията и блокират цели квартали. Това не са ученически искания за по-добро образование. Това са вандалски прояви, извършени от хулигани, които използват всеки повод, за да сеят хаос.

Най-тревожното е безнаказаността. Когато погромът стане рутина, а държавата реагира вяло и с политически коректни обяснения, посланието към следващите е ясно – можеш да рушиш и нищо няма да ти се случи.

Марсилия – Левски: Когато футболът се превърна в бойно поле

Същата атмосфера на беззаконие се пренесе и на футболния терен, при сблъсъка между Олимпик Марсилия и Левски София.

Вместо футболен празник, българските фенове станаха мишена на организирано нападение от страна на част от феновете на Марсилия. Сцените на агресия, преследване и побой над гостуващи привърженици нямат нищо общо със спорта и със съперничеството на трибуните.

Това не беше "футболна страст". Това беше умишлено насилие, което застраши живота и здравето на хора, дошли да подкрепят своя отбор в чужда държава.

Къде бяха превантивните мерки? Къде беше охраната, полицията, организаторите? И най-важното – ще има ли реални наказания за извършителите, или всичко отново ще приключи с декларация за съжаление и поредното "разследване" без резултат?

Двоен стандарт, който руши доверие

Проблемът не е само във Франция. Проблемът е в цяла Европа, където анархията все по-често се толерира, ако е под правилния лозунг, а редът се представя като крайност.

Когато вандал чупи и пали, той е "протестиращ". Когато обикновен гражданин иска сигурност, той е "нетолерантен". Когато футболни хулигани нападат гостуващи фенове, това се свежда до "инцидент". Това разминаване убива доверието на хората в институциите.

Европа има избор – или ще възстанови върховенството на закона, реда и отговорността за всички, без изключения и без двойни стандарти, или ще продължи да гледа как улиците и стадионите се превръщат в територия на безнаказаност.

Въпросът "има ли кой да спре анархията" вече не е реторичен. Отговорът трябва да дойде от държавите, от УЕФА и от съдилищата – с бързи, строги и видими наказания. Иначе следващият път ще е по-лошо.

Допълнителни реални примери от последните 2-3 години

1. Франция, юни-юли 2023 г. – погроми след смъртта на Наел Мерзук

След смъртта на 17-годишния Наел Мерзук при полицейска проверка в Нантер, Франция беше обхваната от 8 дни на безредици. По официални обобщения щетите са оценени на 650 милиона евро, над 1 000 сгради са повредени, а 5 662 автомобила са изгорели. Това вече не беше протест, а системно палене, грабежи и нападения над обществени сгради, библиотеки, магазини и транспорт.

2. Великобритания, 30 юли – 5 август 2024 г. – безредици след трагедията в Саутпорт

След убийството на три деца в танцово студио в Саутпорт на 29 юли 2024 г., в Англия и Северна Ирландия избухнаха шест дни на протести, прераснали в бунтове, вандализъм, грабежи и палежи. В самия Саутпорт над 50 полицаи бяха ранени, чупени бяха стени, за да се използват тухлите като снаряди, палена бяха коли, джамия и магазини. В други градове бяха нападани хотели, за които се смяташе, че подслоняват търсещи убежище, и полицейски коли.

3. Амстердам, 6-7 ноември 2024 г. – лов на хора след Аякс – Макаби Тел Авив

Преди и след мача от Лига Европа между Аякс и Макаби Тел Авив напрежението около войната в Газа прерасна в улично насилие. Седем души, включително петима израелци, са били откарани в болница, а 20-30 души са получили леки наранявания. След мача фенове на Макаби са били причаквани и нападани на групи, организирани през социални мрежи, а полицията в Амстердам е арестувала 62 души.

4. Марсилия – Левски, ноември 2025 г. – не е изолиран случай

Насилието на „Велодром“ не беше единичен инцидент за вечерта. В същата вечер имаше сблъсъци и на мача Бешикташ – Апоел Беер Шева в Грузия, както и проникване на полски фенове в домашен сектор на Съндърланд – Ягелония.

За самия мач Марсилия – Левски прокуратурата в Марсилия е открила две разследвания, след като шестима български привърженици са били откарани в болница, един от тях с мозъчен кръвоизлив и фрактура на черепа. Снимки на Reuters показват маскирани и окървавени фенове с импровизирани оръжия и метални тръби по време на мелето.

5. Астън Вила – Йънг Бойс, 27 ноември 2025 г.

Дори и в Англия, където контролът се смята за най-строг, мачът от Лига Европа на „Вила Парк“ е довел до временно спиране на играта, нападения над полицаи, множество арести и осъдителна присъда за един гостуващ фен.

Изводът

Общото между всички тези случаи не е националност, религия или футболен клуб. Общото е моделът:

Протестът се превръща в повод за палеж и грабеж. Футболният мач се превръща в повод за организирана засада. А държавата и спортните органи реагират бавно, с декларации, вместо с бързи арести, забрани за стадиони и реални присъди.

Затова въпросът остава същият, но вече с много повече примери зад него: ако беззаконието става норма в Париж, Лондон, Амстердам и Марсилия, кой ще го спре, преди то да стане норма навсякъде?