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Преговорите на лидерите на Европейския съюз за бюджета на блока за периода 2028-2034 г. се провалиха, след като разногласията между държавите членки се оказаха по-дълбоки от очакваното, пише "Ройтерс".

Макар че не се очакваше да бъде постигнат пробив, различията между 27-те държави бяха толкова сериозни, че срещата беше прекратена предсрочно. Лидерите се отказаха от втория ден на преговорите, първоначално планиран за днес, тъй като не бяха склонни да направят компромиси.

Повечето от тях се надяваха да постигнат правно обвързващо споразумение преди края на годината - и доста преди президентските избори във Франция през април-май 2027 г., които могат да доведат до идването на власт на крайнодясната лидерка Марин Льо Пен. Сега вниманието се насочва към решаващия кръг от преговори, насрочен за 17-18 декември, когато преговарящите ще трябва да наваксат изоставането.

Колко голям е бюджетът на ЕС и откъде идват средствата?

Последното предложение, което вече беше намалено спрямо първоначалния вариант от 2025 г., предвижда седемгодишен бюджет в размер на 1,582 трилиона евро.

2/3 от бюджета се осигуряват чрез вноски от държавите членки, изчислени въз основа на брутния национален доход на всяка страна. Именно затова правителствата се борят със зъби и нокти, за да сведат до минимум нетните си вноски.

Бюджетът получава средства и от следните източници:

75% от всички мита върху вноса от държави извън ЕС, събирани от страните членки.

0,3% от приходите на всяка държава от данъка върху добавената стойност (ДДС), изчислени въз основа на хармонизирана данъчна основа, така че вноските да бъдат съпоставими въпреки различните ставки на ДДС в отделните страни.

Такса в размер на 0,80 евро за килограм (800 евро за тон) нерециклирани отпадъци от пластмасови опаковки, генерирани във всяка държава.

Глоби за нарушения на конкурентното право, вноски от държави извън ЕС за определени европейски програми и данъци върху заплатите на служителите на ЕС.

С цел увеличаване на приходите и намаляване на националните вноски правителствата в ЕС обмислят в бюджета на Съюза да постъпват приходи от следните източници: данък върху цифровите услуги, насочен към големите компании; Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите; нерециклирани електронни отпадъци; тютюневи изделия и Системата за търговия с емисии на въглероден диоксид.

Какви са заявките на Льо Пен за френските вноски, ако спечели президентските избори?

Перспективата Марин Льо Пен да стане президент на Франция кара държавите от ЕС да преосмислят позициите си, тъй като тя обеща да ограничи френските вноски в бюджета на ЕС до 5 милиарда евро годишно.

Франция е втората по големина нетна вносителка в бюджета на Съюза след Германия. Брутните ѝ вноски възлизат на между 21 и 31 милиарда евро годишно, а нетните - на около 9 милиарда евро. Не е ясно дали предложеното от Льо Пен ограничение от 5 милиарда евро се отнася до брутните или до нетните вноски.

Льо Пен заяви също, че ако спечели изборите, Франция ще прекрати финансовата си подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия. Това би прехвърлило по-голяма тежест върху останалите държави от ЕС, които искат да продължат да помагат на Киев.

Как Льо Пен може да осуети процеса?

Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде одобрен с единодушие, само едно вето е достатъчно, за да провали целия процес. Ако преди встъпването на Льо Пен в длъжност не бъде постигнато правно обвързващо споразумение, тя би могла да наложи вето и така да върне и 27-те държави в изходна позиция.

Освен това споразумението за финансирането, наречено "Решение за собствените ресурси", трябва да бъде ратифицирано от повечето национални парламенти, включително от френския. Ако правителствата на ЕС постигнат бюджетно споразумение преди изборите във Франция през април-май, но то все още не е ратифицирано от френския парламент, договореността няма да бъде правно обвързваща и може да се разпадне.

За какво спорят държавите членки на ЕС?

Размер на бюджета: Държавите, които са нетни вносители в бюджета, и тези, които са нетни получатели на средства, са в сериозно противоречие относно общия му размер. Страните вносители искат бюджетът да бъде значително по-малък, докато държавите получатели настояват той да нарасне.

Отстъпки: Държавите, които са нетни вносители, настояват и за допълнителни отстъпки, с които да намалят сумите, които внасят в общия бюджет на ЕС. Това би затруднило финансирането на приоритети като сигурността и отбраната, конкурентоспособността, климатичните политики, селското стопанство и подкрепата за по-бедните региони.

За какво да се изразходват средствата: Друг основен спорен въпрос е как да бъдат разпределени парите. И до момента по-голямата част от средствата отиват за подпомагане на земеделските производители и рибарите, както и за повишаване на жизнения стандарт в по-бедните региони. Тези политики доминират в бюджета от десетилетия.

Някои държави искат средствата да бъдат пренасочени към научни изследвания, иновации и нови технологии, за да се засили конкурентоспособността на ЕС спрямо съперници като Китай и Съединените щати.

Как се одобрява бюджетът?

Бюджетът трябва да бъде одобрен единодушно от правителствата и на 27-те държави членки на ЕС, след което да бъде договорен съвместно с Европейския парламент.

След това "Решението за собствените ресурси", което обхваща всички източници на финансиране, трябва да бъде ратифицирано от националните парламенти.

Как е свързано финансирането за Украйна с бюджета на ЕС?

Миналата година ЕС се договори да отпусне на Украйна заем в размер на 90 милиарда евро за периода 2026-2027 г. Всички държави членки с изключение на Унгария, Словакия и Чехия се съгласиха средствата да бъдат набрани чрез общ заем, обезпечен с бюджета на ЕС. Този механизъм обаче също изискваше единодушно одобрение, включително от трите държави, които не го подкрепяха.

Нов заем от 45 милиарда евро за 2027 г. трябва да бъде осигурен по същия начин, но този път Германия и други държави настояват в механизма да участват и 27-те страни членки. Германия заявява, че в противен случай няма да одобри бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г.

ЕС е предвидил и 100 милиарда евро за Украйна в бюджета си за периода 2028-2034 г. Тази сума обаче вероятно няма да бъде достатъчна. Според представители на европейските институции само лихвите по вече отпуснатите на Украйна заеми от ЕС, които също ще бъдат изплащани от Съюза, ще възлязат на между 55 и 65 милиарда евро през този период.

Финансирането на заемите за Украйна и изплащането на лихвите по тях представляват сериозно предизвикателство за правителствата, които и без това изпитват затруднения заради високите нива на публичния дълг и недоволството на избирателите от поскъпването на живота.

Източник: news.bg