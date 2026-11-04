Огромен скок в цената на газа: удар по бизнеса и домакинствата

Коментар на Емилия Милчева:
Зимата ще е гореща, въпреки че правителството на Румен Радев замрази цените на тока за бита и парното до 1 юли 2027 година. Или точно заради това. Де юре цените бяха поставени във "фризера" от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Ден след балотажа на президентските избори тя одобри увеличение от 32,52% на природния газ, макар първоначално да смяташе, че ще е шок за топлофикациите и икономиката.
Де факто решенията приличат повече на държавно ценообразуване от времето на социализма, отколкото на акт на независим регулатор. Няма разлика - и при режима на Живков, и при управлението на Радев сметката за временния политически комфорт на властта ще платят всички данъкоплатци.
Държавата може да замрази две регулирани цени, но не и поскъпването на живота. Поскъпналата енергия ще се прехвърли почти незабавно върху крайните потребители.
Удар по веригата
По-скъпите газ и електроенергия ще увеличат производствените разходи и ще засилят инфлационния натиск. Още повече че бизнесът трябва да плаща високите сметки сега, а компенсациите за скъпия ток ще дойдат чак след юни 2027 г. Междинна подкрепа е предвидена само при определени условия, например борсова цена над 180 евро/MWh. Компенсациите не са гарантирани в пълен размер. Те ще покриват най-много 80% от разликата над 122,71 евро/MWh, като окончателният процент ще зависи от наличните средства във Фонд “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС).
До окончателното изплащане на компенсациите предприятията ще трябва да финансират разходите си. Икономическата логика им оставя няколко избора: да свият печалбите си, да повишат цените на стоките и услугите, да ограничат производството или да намалят разходите за труд.
Последното означава замразяване и дори намаляване на заплати, съкращаване на работното време и освобождаване на служители. За фирмите с малки финансови резерви и висока енергийна зависимост това може да се превърне във въпрос на оцеляване. А обещаната на домакинствата “стабилност” ще се върне като бумеранг под формата на по-скъпи стоки, по-ниски доходи и загубени работни места.
Първите сигнали за поскъпване заради повишените цени на газа вече идват от производители на хляб и хлебни изделия и от собственици на оранжерии, отоплявани с газ. По-високи разходи ще имат и предприятията, които използват природен газ за технологична пара и топлинна обработка - например в млекопреработването и месната промишленост, както и производителите на азотни торове, стъкло и строителни материали, чиито технологии разчитат на газ. А това означава и по-скъпа продукция.
Натиск и върху домакинствата
Веднага ще усетят увеличението и 250-те хиляди домакинства, които се отопляват с газ.Това ще засили инфлационния натиск в момент, когато националната статистика вече прогнозирагодишна инфлация от 6,1% за октомври. Гуверньорът на БНБ Димитър Радев предупреди, че покачването на цените на стоки и услуги продължава да бъде по-голямо в България, отколкото в другите страни от еврозоната. За септември инфлацията в страната на годишна база е 5,6% при 3,8% за еврозоната.
А между цената на скъпия газ и сметките за отопление на софиянци се отваря разлика, която някой трябва да плати - и това със сигурност ще са данъкоплатците. При това природният газ в България остава сравнително евтин на европейския фон. Според последните данни на Евростат през първата половина на 2026 г. домакинствата у нас са плащали средно 6,54 евроцента за киловатчас при 11,03 евроцента средно за ЕС или с около 41% по-малко.
Кой ще плаща
При определянето на цените на парното КЕВР е използвала средна прогнозна цена на природния газ от 37,90 евро за мегаватчас за целия регулаторен период. През ноември действителната регулирана цена достига 58,43 евро - с над 54% повече от заложеното в разчетите. Това поставя въпроса как топлофикациите ще покриват разликата и дали тя няма да се превърне в нови задължения, отложени плащания или разходи за държавата.
За столичната топлофикация това означава риск от още по-голямо дългово бреме. През септември задълженията ѝ към „Булгаргаз“ и БЕХ надхвърляха 1,28 млрд. евро. Само дългът към „Булгаргаз“ вече е над 900 млн. евро, а графикът за погасяването му не се спазва. Около една трета от годишното потребление на природен газ в България се осигурява по дългосрочния договор с Азербайджан, а останалите количества идват предимно от втечнен газ, доставян през терминали в Гърция и Турция. Така страната вече не зависи от един доставчик, но остава изложена на колебанията на международните пазари.
За ноември „Булгаргаз“ е включил и допълнителни количества от газохранилището в Чирен. Според КЕВР без тях поскъпването би достигнало 39,37% вместо одобрените 32,52%. В същото време разширяването на единственото българско газохранилище продължава да се бави. Проектът трябваше да приключи през март 2025 г., но след разследване на Европейската прокуратура, прекратен договор за сондажите и нови проблеми с обществените поръчки пълният капацитет от 1 млрд. куб. метра остава далечна цел. Засега той е увеличен от 550 на 650 млн. куб. метра, а в правителствената програма изпълнението вече е отложено за края на 2029 г. По-голямото хранилище би позволило да се купуват и съхраняват повече количества газ при благоприятни цени, вместо страната да остава толкова зависима от колебанията на пазара през отоплителния сезон.
Касичката "ФСЕС"
Кой плаща разликата между пазарната цена на електроенергията и замразените сметки на домакинствата? Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който компенсира доставчиците на ток за бита. От него се финансират и компенсациите за скъпия ток на бизнеса.
Румен Радев обеща правителството да осигури необходимата ликвидност на фонда, но не уточни колко ще струва това. За 2026 г. са планирани 1,26 млрд. евро приходи срещу 1,49 млрд. евро разходи. Според одобрения от правителствотона 7 октомври бюджет прогнозната наличност във ФСЕС в края на годината ще бъде 61,6 млн. евро при 251,7 млн. евро в началото ѝ.
Тоест фондът планира да изразходва по-голямата част от натрупания си резерв, а правителството не е обявило какъв допълнителен ресурс ще е необходим за задържането на цените на тока до юли 2027 г., нито откъде ще го осигури. ФСЕС обаче не компенсира топлофикациите за поскъпналия природен газ. Кой ще поеме нарастващите им разходи, след като цената на парното също остава замразена?
Сметка с отложен падеж
А новата система за подпомагане на енергийно бедните продължава да е на хартия. Според енергийния министър Ива Петрова информационната система все още е била в тестови режим през юли. Съществуващите помощи за отопление достигат само до част от нуждаещите се - 340 хиляди за този зимен сезон, докато новият механизъм, който трябва да обхване и останалите енергийно бедни домакинства, все още не работи.
Така държавата намира средства да поддържа ниски цени за всички - и бедни, и богати, но не и да подпомогне хората, които едва си позволяват дори тези цени. Офертата с “евтиното” топло на властта не е енергийна политика, а сметка с отложен падеж. Но може и управляващите да плащат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Ама ние сме си виновни - искаме да сме част от упадъчние ЕС!
Коментиран от #11, #15, #26
21:04 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ивайла мирчева
21:05 04.11.2026
4 видял
Коментиран от #14
21:07 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Kaлпазанин
Коментиран от #27
21:13 04.11.2026
7 Жан
21:13 04.11.2026
8 Специалист
21:14 04.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боташ
До коментар #1 от "Някой":Боташ,Боташ,Боташ
21:14 04.11.2026
12 глупости
21:15 04.11.2026
13 Е ТАКА ЩЕ Е.........
21:16 04.11.2026
14 БРАВО
До коментар #4 от "видял":И то кошници с двигател над 3000 кубика...
Как да иде на работа с автобус, ами колежките какво ще кажат
21:16 04.11.2026
15 Онуфрий
До коментар #1 от "Някой":Кажи 1 страна където има евтина руска газ.Една?Слушаме?
Коментиран от #19
21:16 04.11.2026
16 София майна
21:16 04.11.2026
17 българите са и д и ти
21:20 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 българите са и д и ти
До коментар #15 от "Онуфрий":сети се от три пъти щото са поне 10.... жокер, не са от атлантическото полукълбо!!!
21:21 04.11.2026
20 Нексус
В социалните мрежи се създават публични групи в подкрепа на Радев и организиране на контрапротести в страната ,без София разбира се. Финансирани и спонсорирани от олигарси като Гергов ,Сотир Ушев ,Копринков и други. Това е единствения възможен ход на Радев да остане на власт. Ако прати полиция и жандармерия срещу протестиращите това срива доверието във властта. Ако протестите са масови без отговор това също срива доверието. По примера на Вучич в Сърбия, Сали Бериша преди в Албания , Мицотакис в Гърция които също организираха контрапротести в тяхна подкрепа. Без ефект разбира се. А ето коментара на лице без снимка и данни на профила си в една от тези групи-
" А а не,този път вие ще ядете много бой,и то не от полицията,а от нас тези които стоят зад Румен Радев,излезте и ние ще излезем, време е вече да ви набием канчетата, келеши такива, много бой ще отнесете, много!"
Коментиран от #21
21:25 04.11.2026
21 Сатана Z
До коментар #20 от "Нексус":Радев няма дилема! Ако протестите се трансформират в масови е приключен. Ако прати полиция и жандармерия също. Единствения шанс да се задържи на власт е да организира многолюдни контрапротести и да покаже че има подкрепа. Когато в Сърбия започнаха масовите протести срещу Вучич, той организира контрапротести и събра 100-150 хиляди в Белград ,но скоро загуби властта. Когато в Румъния започна бунта срещу Чаушеску ,той също организира в Букурещ контрапротести и беше ликвидиран. В ГДР Ерик Хонекер също,но без успех. В момента емисари на правителството по областните центрове с кметове които са избрани от ГЕРБ но вече се прехвърлиха към ПБ. Като Стара Загора ,Хасково, Ямбол ,Враца,Велико Търново чийто кмет Панов е председател на асоциацията на общините в България, роднина на Весела Лечева и близък до новия й мъж Сотир Ушев. Увещават се служители на общинска администрация, работници в общинските фирми и местните олигарси да участват в проявите на Радев и партията му. Засега няма положителен отговор защото се страхуват въпреки финансовите стимули.
21:26 04.11.2026
22 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
23 Тити
21:27 04.11.2026
24 Тик-Ток
21:27 04.11.2026
25 Пич
21:29 04.11.2026
26 Тик-Ток
До коментар #1 от "Някой":Абе важно е на Путин да му е зле,ако трябва ще се храним през ден ,но на Путин да му е зле
21:29 04.11.2026
27 СВО 1 714 дни РЕЗИЛ
До коментар #6 от "Kaлпазанин":Има дори Toblerone, без обаче да има Corecom.
21:29 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
21:33 04.11.2026