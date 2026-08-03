Разкритията на САЩ за Борисов, Божков, Горанов: какво следва

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Автор: Емилия Милчева

В България най-силни не са обвиненията, които влизат в съдебната зала, а онези, които остават без окончателен отговор от институциите – запис от телефонен разговор, кореспонденция в чат или международни санкции.

Затова и всяко ново разкритие около сюжета с шестгодишна давност между хазартния бос Васил Божков и политика Бойко Борисов го отваря отново.

Този път поводът е официален документ на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC), публикуван от ΒΙRD. Това не са нови санкции, а официалният отговор на OFAC по делото, заведено от Васил Божков срещу американската администрация с искане да бъде изваден от списъка по закона "Магнитски". Именно в този документ е изложена позицията на OFAC за фактите, въз основа на които той е санкциониран през 2021 година.

Още при санкционирането на Божков през юни 2021 г. OFAC съобщи, че той е подкупвал държавни служители и "настоящ политически лидер", без да посочи името му. В съдебния документ от 31 юли 2026 службата за първи път назовава Бойко Борисов.

През 2023 и Горанов попадна сред санкционираните по "Магнитски", тъй като според ΟFAC използвал поста си, за "да подпомогне подкупването на български държавни лица и да лиши българската държава от данъчни постъпления (от хазарта, б.а.) в полза на български олигарси".

История с отворен край

Това е история с отворен край - за войната между двама някогашни съюзници, превърнала се в един от най-големите политически скандали. След като през 2020 напусна България, за да избегне арест, Божков публикува чатове и SMS-и, за които твърдеше, че са разменяни с Владислав Горанов като министър на финансите в третия кабинет на Борисов. Бившият хазартен бос обвини тогавашния премиер, че е стоял начело на схема за политически чадър срещу милиони левове.

В сигналите си бизнесменът твърдеше, че в периода 2017-2019 г. е предал чрез Горанов около 60 млн. лева (30.68 млн. евро). Българската прокуратура се произнесе по тях с резултат, който не изненада. През 2023 г. Софийската градска прокуратура прекрати разследването срещу Борисов, Горанов и пиара на Борисов – Севделина Арнаудова, като прие, че не са събрани доказателства за извършено престъпление.

Прокуратурата прецени, че разследването не е установило по безспорен начин Борисов, Горанов и Арнаудова да са упражнили принуда или изнудване спрямо бизнесмена.

Три години по-късно обаче същите твърдения отново излизат на преден план – този път като част от официалната защита на OFAC пред федерален съд в САЩ.

Какво е новото

Какво се разбира от документа на ΟFAC? "OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да предоставят преференциално отношение към неговите стопански интереси. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп."

Новото тук не е, че Божков отново твърди, че е давал пари на Борисов и Горанов, което той заяви публично още през 2020 година. Новото е, че американската администрация вече формулира тези твърдения като част от официалната си съдебна защита, позовавайки се както на негови признания, така и на събраната по случая информация.

Основната теза на бизнесмена е, че не е участвал доброволно в корупционна схема, а е бил принуден да плаща на тогавашните управляващи под натиск и изнудване.

В съдебния спор OFAC защитава основанията, на които са наложени санкциите. Именно затова в официалния си отговор службата за първи път посочва поименно предполагаемите получатели на парите. Назоваването на имената им превръща документа в новина.

Какви ще са последиците

Лидерът на ГЕРБ определи новината като "абсолютна лъжа". "Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема, и съм го казал на всички места, където трябва да се каже", коментира Борисов от Приморско. Самият Божков неколкократно е казвал, че разполага с документи за думите си, но публично e известна само sms-комуникация между него и Горанов.

От замесените в историята за липсващи 560 милиона лева (286 млн. евро) данъчни постъпления от хазарт, до момента най-много пострада самият Божков. Т.нар. "Хазартно дело" срещу бизнесмена тръгна в края на 2024. Ритоните и другите артефакти от известната му колекция бяха иззети и до са на държавно съхрание до днес.

Останалите са в политиката. Борисов си е партиен лидер и депутат, Владислав Горанов също е депутат и постепенно възстановява реномето си.

Мария Филипова, разпозната в sms-комуникацията като "девойката", получила ценни указания да помага на Божков, продължи шествието си на ръководни позиции в институциите. След ДКХ получи и поста на заместник-председател на Комисията по финансов надзор - добра кариера за 33-годишна възраст. После оглави и Комисията за защита на потребителите, а сега е заместник-омбудсман. Последната ѝ позиция я включва в листата с потенциалните кандидати за служебен премиер.

Филипова е основен свидетел по едно от делата срещу Божков. Тя твърди, че през 2019 г. той се е опитал да я изнасили в кабинета си, след като отказала подкуп от 10 000 лева на ден. Според него тя му поискала тази сума.

Документът на OFAC не променя съдебната картина в България, но има потенциал да промени политическата, защото случаят не може повече да бъде пренебрегван.

За Борисов проблемът е, че скандалът отказва да остане в миналото. Темата се връща не заради нови твърдения на Божков, а защото американската администрация ги е включила в официалната си защита пред федерален съд.

Прокуратурата може да затвори дело, но не може да приключи политическия скандал.