Чужд дрон: България няма защита, но има похвали от Русия

Коментар на Емилия Милчева:
Премиерът Румен Радев съобщи с такова мрачно изражение за дрон, нахлул в българското въздушно пространство, че ако не беше бялата тениска на военния министър, щяхме да си помислим, че има въздушна атака. В необичайното за подобен брифинг облекло министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дронът носел сериозно количество взрив и заради малките му размери и ниската височина не е бил засечен нито от румънските, нито от българските радари.
Политическата драматургия
Апаратът е навлязъл от Румъния и се е взривил в слънчогледова нива само на стотина метра навътре в българска територия. Няма пострадали и материални щети. Мястото обаче е на около километър от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод и на около 200 метра от румънската. През тръбата минава газ от Турция, през България, Румъния и Молдова към Украйна.
Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната най-вероятно става дума за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили. Ведомството изрично подчерта, че няма данни инцидентът да е бил преднамерен. Колкото по-видима беше безпомощността на държавата преди взрива, толкова по-показна стана демонстрацията на контрол след него. Радев свика Съвета по сигурността към Министерски съвет, а външният министър очаква днес украинската посланичка Олеся Илашчук във връзка с инцидента.
Инцидентът несъмнено е сериозен. За първи път въздушен дрон преминава незабелязан през сухопътната граница и се взривява на българска територия, при това близо до стратегическа инфраструктура.
Колко още случаи имаше
Но имаше и други случаи с паднали дронове или останките им. Само за първите 7 месеца на 2026 г. по българското Черноморие бяха намерени няколко въздушни и морски дрона и части от тях – край Бургас, Синеморец, Елените, Кранево и Албена. Някои съдържаха взривни вещества и боеприпаси и бяха унищожени от военноморските сили. По снимки, разпространени от ВМС, апаратът край Кранево беше разпознат като руски морски дрон, съобщи „Сега“.
За предполагаемия украински дрон край Кардам сега МО не публикува снимки на останките. А Кардам не е първият случай, в който българските военни определят достигнал страната дрон като украински. През декември 2025 г. от ВМС съобщиха, че флотът е унищожил два украински морски дрона край България. Тогава информацията беше представена като част от оперативната равносметка на флота – без Съвет по сигурността и привикване на украинския посланик.
Сeга правителството побърза да изведе украинската следа на преден план, а същевременно стана ясно, че няма данни България да е била цел. Последното потвърди във Варна и началникът на отбраната Емил Ефтимов, както и украинската страна.
Превантивни мерки без резултат
Заплахата не е била неочаквана. Оказа се, че в края на юли, след поредицата от руски дронове „Шахед“, навлезли в румънското въздушно пространство, България е пребазирала към североизточната граница сили и средства за противовъздушна отбрана и авиация и е засилила радиолокационното наблюдение. Въпреки това апаратът край Кардам е преминал незабелязан. Превантивните мерки не са дали резултат.
Адмирал Ефтимов призна, че конвенционалните радари не са достатъчно ефективни срещу малки безпилотни апарати, летящи ниско. Специализираните системи могат да ги откриват на разстояние едва 4-5 километра, което оставя минимално време за идентификация, предаване на информацията и поразяване. Затова защитата не се изчерпва с покупката на седемте нови трикоординатни радара, чието забавяне посочи премиерът.
България работи с няколко компании по изграждане на способности за противодействие на дронове, съобщи още Ефтимов, без да ги назове. В края на юли Радев разговаряс представители на американската компания Axon относно възможностите за производство на дронове и антидрон системи съвместно с български предприятия.
Други страни използват съюзническа помощ за защита от дронове
Проект за антидрон системи е предвиден и по европейския механизъм SAFE, а през октомври България трябва да бъде домакин на експеримент на НАТО, отворен и за български компании.
Докато България говори за бъдещи проекти, Румъния използва съюзническата помощ като временен мост към собствена антидрон защита. Министерството на националната отбрана представи равносметка за инцидентите по румънската граница от началото на войната в Украйна. Регистрирани са 33 навлизания на руски дроновев националното въздушно пространство, а след като през май руски дрон се вряза в жилищна сграда в Галац и рани двама души, Букурещ представи на НАТО подробен списък с необходимите му способности.
Италия разположи четири изтребителя Eurofighter и около 180 военнослужещи, а Испания изпращаседем F-18, самолет цистерна и три хеликоптера за операции срещу дронове. Съюзниците обсъждат и разширяване на радиолокационното покритие по 650-километровата граница с Украйна.
Румъния промени изакона. От май 2025 г. безпилотни апарати, навлезли без разрешение, могат да бъдат поемани под контрол, неутрализирани или унищожавани с национални или съюзнически средства след оценка на заплахата и риска за хората. В края на юли 2026 г. румънски F-16 приложиха тези правомощия, като свалиха три дроназа три последователни дни.
Букурещ поръча 24 мобилни системи "Skyranger" и разполага с предоставени от САЩ автономни прехващачи "Merops". Румъния задействаи рамкова програма за придобиване на системи "Spyder" с максимална стойност около 2 млрд. евро, като първият договор вече е подписан.
Полша инвестира приблизително 3.5 млрд. евро в 18 мобилни антидрон батареи. Нито една от двете държави не е намерила радар, който вижда всичко. Те изграждат многослойна система от сензори, заглушаване, евтини прехващачи, оръдия и ракети и използват съюзническа подкрепа, докато националните им способности станат готови.
На този фон случаят край Кардам поставя въпрос, който българското правителство не повдига: ако апаратът беше засечен навреме, кой щеше да разреши поразяването му, с какво средство и при какви правила за действие?
Внимание, геополитика!
Произходът на дрона е важен за разследването. За политическа употреба обаче се оказа достатъчен и първоначалният анализ. София посочи, че апаратът е от тип, използван широко от украинската армия и именно тази реакция изведоха на преден план руските и проруски медии. Заглавията им съобщиха за „украински дрон“, взривил се край газопровод, и за привикания от София украински посланик. Руското държавно издание „ИноСМИ“ дори написа, че Киев отрича „преднамерено да е нанесъл удар по балканската страна“ - внушение за възможна украинска атака, каквото не съдържа нито българската оценка, нито украинският отговор.
Украинските медии се позоваха на българската версия, но акцентът им беше върху липсата на умисъл и готовността на Киев да съдейства за изясняване на случая. Украинското външно министерство не потвърди официално, че апаратът принадлежи на украинските сили.
А след като кабинетът демонстративно поиска обяснения от Киев, високопоставен представител на руското външно министерство похвали кабинета на Радевза „по-сдържаната“ и “по-рационална” реторика към Русия и войната в Украйна. Според Юрий Пилипсон следващата крачка е България да намали зависимостта си от „брюкселската бюрокрация“.
Досегашните ходове на българското правителство наистина дават основания за руски похвали. Кабинетът прекрати предоставянето на оръжие на Украйна, а военният министър обясни, че Киев имал нужда „от повече хора, не от повече оръжия“. Радев отказа поканата на френския президент Еманюел Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“ и представи решението като принос към мира. Така България остана и извън общата работа на девет европейски държави и Украйна по интегрирана противоракетна отбрана. Наред с това правителството заплаши да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх и двама руски милиардери в името на “българския интерес”.
Взривилият се край Кардам дрон показа пробойна не само в българското небе, но и във визията за сигурност. Държавата не е готова за заплахата, но посочва откъде идва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
21:03 10.08.2026
2 Луганск
На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“
Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!
Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!
Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!
ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!
Коментиран от #4, #6, #7, #13, #16, #23, #37, #52, #56, #69, #83
21:04 10.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #70
21:06 10.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това е положението
21:07 10.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПРИПОМНЯНЕ
21:09 10.08.2026
9 Коментар на Емилия Милчева
21:10 10.08.2026
10 Стоян Рангелов
21:10 10.08.2026
11 Аре, пак Русия е виновна.
21:10 10.08.2026
12 Мемилия Илчева
21:11 10.08.2026
13 Условия
До коментар #2 от "Луганск":Фашизъм е когато се ограничава свободата на мислене, създават се лагери за инакомислещите или се хвърлят от прозореца, когато се нападат държани и се цомцарсират цолнизи и училища. Всичко това го има в русия.
21:11 10.08.2026
14 иван костов
Коментиран от #24, #58
21:11 10.08.2026
15 военен неможач
21:12 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да се чете:
21:12 10.08.2026
18 Боруна Лом
21:12 10.08.2026
19 Сатана Z
21:13 10.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ДрайвингПлежър
съветвам те да възстановиш коментара
21:15 10.08.2026
23 Наблюдател
До коментар #2 от "Луганск":Пропуснал си България. Тя е от “останалите”. А с възхвалата си към Русия си я описал като абсолютното зло на света. Наистина ли си русофил?
Коментиран от #39, #55
21:16 10.08.2026
24 Греда
До коментар #14 от "иван костов":А стига руски безпочвени опорки. Срамни сте.
Коментиран от #40, #85
21:17 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Логично погледнато
21:20 10.08.2026
27 нннн
Коментиран от #29
21:21 10.08.2026
28 Унибит
21:22 10.08.2026
29 Точно така
До коментар #27 от "нннн":И на него пишеше БНТ1
21:23 10.08.2026
30 Цензура
Когато всичко свърши по единственият възможен начин, не само ще забраним това изpoдено подобие на медия - дойче зеле, но и всичките му сътрудници ще ги пратим да полагат каторжен труд. Но първо ще им изтръгнем мрсните езици.
21:23 10.08.2026
31 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
21:24 10.08.2026
32 И то дрон, който е създаден
Нашите топ военни, топ летци, топ политици са едни палячовци!
21:25 10.08.2026
33 За румънските
21:26 10.08.2026
34 По смешното е че като купят
21:28 10.08.2026
35 Биби
21:28 10.08.2026
36 мдаа
Коментиран от #62
21:29 10.08.2026
37 Дотук най-одобряван е №2 “Луганск”
До коментар #2 от "Луганск":Дето иска Русия да унищожи целия свят, заедно с вас, читателите. Интересно.
Коментиран от #41
21:29 10.08.2026
38 Куку
Коментиран от #67
21:31 10.08.2026
39 Луганск
До коментар #23 от "Наблюдател":е се бойте, Русия няма да навреди на България! България е под руска опека! За да оцелее и да се развива, за България е наложително да се присъедини към РФ! Като субект на федерацията, подобно на Татарстан. Погледнете какъв прогрес е отбелязал той! Това е единственият път за спасението на българите!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #60, #75
21:32 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Луганск
До коментар #37 от "Дотук най-одобряван е №2 “Луганск”":е се бойте, Русия няма да навреди на България! България е под руска опека! За да оцелее и да се развива, за България е наложително да се присъедини към РФ! Като субект на федерацията, подобно на Татарстан. Погледнете какъв прогрес е отбелязал той! Това е единственият път за спасението на българите!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #48
21:34 10.08.2026
42 Анонимен
21:34 10.08.2026
43 Пич
Закъсала си го с тези паветни нежни около тебе!!!
Смени средата, и някой може и да те ощастливи!!!
Коментиран от #44
21:35 10.08.2026
44 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #43 от "Пич":Не Мирчева,а Милчева.Мешаш алкохол с медикаменти.
Коментиран от #49
21:38 10.08.2026
45 Милчо емилов
Че България не е на пътя им в посока Русия.
Последният е минал и през Румъния
Крайно време е да се промени и твърди тонът към Киев
21:39 10.08.2026
46 Оставка
21:39 10.08.2026
47 Нерегистриран
21:40 10.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Чи ти
До коментар #44 от "Карлуково/Старшата сестра":Що ми даваш алкохол и медикаменти?!
Утре ще ми дадеш и тебе да омешам!
Ще те въртя като луд, нали съм луд....
Коментиран от #51
21:41 10.08.2026
50 3.14К
21:42 10.08.2026
51 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #49 от "Чи ти":Ще те пусна на бай грУИЮ от моргата.
21:45 10.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ПЪРВИЯТ КОМЕНТАР БЕШЕ, ЧЕ
21:46 10.08.2026
54 !!!?
21:47 10.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Нали знаеш
До коментар #2 от "Луганск":че тези брътвежи нямат нищо общо с истината и не интересуват никого
21:54 10.08.2026
57 България нямала защита
Коментиран от #63
21:55 10.08.2026
58 Ама
До коментар #14 от "иван костов":сериозно ли
21:58 10.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Подходящи лекарства
До коментар #39 от "Луганск":могат да имат известен положителен ефект, но започни с успокоителни
22:02 10.08.2026
61 Петър Попара-Црни
22:03 10.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Сарьожът
До коментар #57 от "България нямала защита":За некой евро кредит аванта бе ,колега
22:04 10.08.2026
64 Да те коментират
До коментар #62 от "Да те хвалят":тенджероглави агромахи още по-зле ....
Коментиран от #68
22:06 10.08.2026
65 Олеся ,олеся
22:07 10.08.2026
66 Абе какво мрънкате?
22:13 10.08.2026
67 Какво
До коментар #38 от "Куку":й е велико от 2017г. досега?
Репресии, огромни жертви, изостаналост, разграбване, войни и позор!
22:24 10.08.2026
68 Не стой
До коментар #64 от "Да те коментират":пред огледалото
22:30 10.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 НЕ СИ В ЧАС АГЕЙН
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЛОКАЛНИ СЪС СЛАБА МОЩНОСТ ЗАГЛУШКИ ПРИМЕРНО ДО ТРИ ПРЕСЕЧКИ И ЗАГЛУШКИ ТИП СНАРЯД КОЙТО НЕ ВЪРШИ НИИКВА РАБОТА ЗА ХИЛЯДИТЕ КМ. ФРОНТ. ТВА СА СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛНИ ДРЕБНИ КОНФЛИКТИ ИЛИ ОХРСНА НА ПОСОЛСТВА ИЛИ ИМЕНИЯ ТИП РЪМПИ....
22:32 10.08.2026
71 илия
Идиоти бяхме като се подведохме и гласувахме за вас .
22:38 10.08.2026
72 Ето я
22:38 10.08.2026
73 ?????
Няма защита щото защитата я нарязахте а квото остана го харизахте на тия дето ни пратиха дрона.
Коментиран от #77
22:41 10.08.2026
74 Смях
22:49 10.08.2026
75 Бръм
До коментар #39 от "Луганск":Това което пишеш е национално предателство!
22:54 10.08.2026
76 Емилията
22:57 10.08.2026
77 ?????
До коментар #73 от "?????":Фактите днес в 16.00 публикуваха отговор на тукашната статия - "Стефан Антонов: Модернизацията на бойната ни авиация – срамна история за 17 години нехайство и саботажи"
Емилия Милчева и Дойче Велле да я прочетат.
23:21 10.08.2026
78 Цвете
23:21 10.08.2026
79 Цвете
23:25 10.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 смешници а как ще отчетете милиардите
покаже пробойна не само в българското небе, но и във визията за сигурност
23:51 10.08.2026
82 за себе ли си бълнуваш
До коментар #80 от "Готов за бой":плъхчо
ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям себе се
23:53 10.08.2026
83 Путлер
До коментар #2 от "Луганск":Смърт на фашистите и техните врагове.
00:46 11.08.2026
84 Хмм
01:23 11.08.2026
85 БГ без защита
До коментар #24 от "Греда":Важното е, че заради изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха без бойно снаряжение, и без зап. Части.
А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Макар , че ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително.
. Някакъв американски военен казал, че за подръжката на Ф16 е нужна индустрия. Един летателен часе безунмо скъп.Само за последните 2 години икомомиката ни е намаляла с15 %.
A повтарям разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.
02:47 11.08.2026