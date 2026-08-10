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Чужд дрон: България няма защита, но има похвали от Русия
  Тема: Украйна

Чужд дрон: България няма защита, но има похвали от Русия

10 Август, 2026 21:01 2 276 85

  • кардам-
  • дрон-
  • румен радев-
  • българия-
  • русия-
  • украйна-
  • емилия милчева

Взривилият се край Кардам дрон показа пробойна не само в българското небе, но и във визията за сигурност

Чужд дрон: България няма защита, но има похвали от Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Коментар на Емилия Милчева:

Премиерът Румен Радев съобщи с такова мрачно изражение за дрон, нахлул в българското въздушно пространство, че ако не беше бялата тениска на военния министър, щяхме да си помислим, че има въздушна атака. В необичайното за подобен брифинг облекло министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дронът носел сериозно количество взрив и заради малките му размери и ниската височина не е бил засечен нито от румънските, нито от българските радари.

Още новини от Украйна

Политическата драматургия

Апаратът е навлязъл от Румъния и се е взривил в слънчогледова нива само на стотина метра навътре в българска територия. Няма пострадали и материални щети. Мястото обаче е на около километър от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод и на около 200 метра от румънската. През тръбата минава газ от Турция, през България, Румъния и Молдова към Украйна.

Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната най-вероятно става дума за дрон-примамка „Майя“, използван от украинските въоръжени сили. Ведомството изрично подчерта, че няма данни инцидентът да е бил преднамерен. Колкото по-видима беше безпомощността на държавата преди взрива, толкова по-показна стана демонстрацията на контрол след него. Радев свика Съвета по сигурността към Министерски съвет, а външният министър очаква днес украинската посланичка Олеся Илашчук във връзка с инцидента.

Инцидентът несъмнено е сериозен. За първи път въздушен дрон преминава незабелязан през сухопътната граница и се взривява на българска територия, при това близо до стратегическа инфраструктура.

Колко още случаи имаше

Но имаше и други случаи с паднали дронове или останките им. Само за първите 7 месеца на 2026 г. по българското Черноморие бяха намерени няколко въздушни и морски дрона и части от тях – край Бургас, Синеморец, Елените, Кранево и Албена. Някои съдържаха взривни вещества и боеприпаси и бяха унищожени от военноморските сили. По снимки, разпространени от ВМС, апаратът край Кранево беше разпознат като руски морски дрон, съобщи „Сега“.

За предполагаемия украински дрон край Кардам сега МО не публикува снимки на останките. А Кардам не е първият случай, в който българските военни определят достигнал страната дрон като украински. През декември 2025 г. от ВМС съобщиха, че флотът е унищожил два украински морски дрона край България. Тогава информацията беше представена като част от оперативната равносметка на флота – без Съвет по сигурността и привикване на украинския посланик.

Сeга правителството побърза да изведе украинската следа на преден план, а същевременно стана ясно, че няма данни България да е била цел. Последното потвърди във Варна и началникът на отбраната Емил Ефтимов, както и украинската страна.

Превантивни мерки без резултат

Заплахата не е била неочаквана. Оказа се, че в края на юли, след поредицата от руски дронове „Шахед“, навлезли в румънското въздушно пространство, България е пребазирала към североизточната граница сили и средства за противовъздушна отбрана и авиация и е засилила радиолокационното наблюдение. Въпреки това апаратът край Кардам е преминал незабелязан. Превантивните мерки не са дали резултат.

Адмирал Ефтимов призна, че конвенционалните радари не са достатъчно ефективни срещу малки безпилотни апарати, летящи ниско. Специализираните системи могат да ги откриват на разстояние едва 4-5 километра, което оставя минимално време за идентификация, предаване на информацията и поразяване. Затова защитата не се изчерпва с покупката на седемте нови трикоординатни радара, чието забавяне посочи премиерът.

България работи с няколко компании по изграждане на способности за противодействие на дронове, съобщи още Ефтимов, без да ги назове. В края на юли Радев разговаряс представители на американската компания Axon относно възможностите за производство на дронове и антидрон системи съвместно с български предприятия.

Други страни използват съюзническа помощ за защита от дронове

Проект за антидрон системи е предвиден и по европейския механизъм SAFE, а през октомври България трябва да бъде домакин на експеримент на НАТО, отворен и за български компании.

Докато България говори за бъдещи проекти, Румъния използва съюзническата помощ като временен мост към собствена антидрон защита. Министерството на националната отбрана представи равносметка за инцидентите по румънската граница от началото на войната в Украйна. Регистрирани са 33 навлизания на руски дроновев националното въздушно пространство, а след като през май руски дрон се вряза в жилищна сграда в Галац и рани двама души, Букурещ представи на НАТО подробен списък с необходимите му способности.

Италия разположи четири изтребителя Eurofighter и около 180 военнослужещи, а Испания изпращаседем F-18, самолет цистерна и три хеликоптера за операции срещу дронове. Съюзниците обсъждат и разширяване на радиолокационното покритие по 650-километровата граница с Украйна.

Румъния промени изакона. От май 2025 г. безпилотни апарати, навлезли без разрешение, могат да бъдат поемани под контрол, неутрализирани или унищожавани с национални или съюзнически средства след оценка на заплахата и риска за хората. В края на юли 2026 г. румънски F-16 приложиха тези правомощия, като свалиха три дроназа три последователни дни.

Букурещ поръча 24 мобилни системи "Skyranger" и разполага с предоставени от САЩ автономни прехващачи "Merops". Румъния задействаи рамкова програма за придобиване на системи "Spyder" с максимална стойност около 2 млрд. евро, като първият договор вече е подписан.

Полша инвестира приблизително 3.5 млрд. евро в 18 мобилни антидрон батареи. Нито една от двете държави не е намерила радар, който вижда всичко. Те изграждат многослойна система от сензори, заглушаване, евтини прехващачи, оръдия и ракети и използват съюзническа подкрепа, докато националните им способности станат готови.

На този фон случаят край Кардам поставя въпрос, който българското правителство не повдига: ако апаратът беше засечен навреме, кой щеше да разреши поразяването му, с какво средство и при какви правила за действие?

Внимание, геополитика!

Произходът на дрона е важен за разследването. За политическа употреба обаче се оказа достатъчен и първоначалният анализ. София посочи, че апаратът е от тип, използван широко от украинската армия и именно тази реакция изведоха на преден план руските и проруски медии. Заглавията им съобщиха за „украински дрон“, взривил се край газопровод, и за привикания от София украински посланик. Руското държавно издание „ИноСМИ“ дори написа, че Киев отрича „преднамерено да е нанесъл удар по балканската страна“ - внушение за възможна украинска атака, каквото не съдържа нито българската оценка, нито украинският отговор.

Украинските медии се позоваха на българската версия, но акцентът им беше върху липсата на умисъл и готовността на Киев да съдейства за изясняване на случая. Украинското външно министерство не потвърди официално, че апаратът принадлежи на украинските сили.

А след като кабинетът демонстративно поиска обяснения от Киев, високопоставен представител на руското външно министерство похвали кабинета на Радевза „по-сдържаната“ и “по-рационална” реторика към Русия и войната в Украйна. Според Юрий Пилипсон следващата крачка е България да намали зависимостта си от „брюкселската бюрокрация“.

Досегашните ходове на българското правителство наистина дават основания за руски похвали. Кабинетът прекрати предоставянето на оръжие на Украйна, а военният министър обясни, че Киев имал нужда „от повече хора, не от повече оръжия“. Радев отказа поканата на френския президент Еманюел Макрон за участие в „Коалицията на желаещите“ и представи решението като принос към мира. Така България остана и извън общата работа на девет европейски държави и Украйна по интегрирана противоракетна отбрана. Наред с това правителството заплаши да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако от него не бъдат извадени руският патриарх и двама руски милиардери в името на “българския интерес”.

Взривилият се край Кардам дрон показа пробойна не само в българското небе, но и във визията за сигурност. Държавата не е готова за заплахата, но посочва откъде идва.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    13 13 Отговор
    повече не ни требе

    21:03 10.08.2026

  • 2 Луганск

    50 36 Отговор
    РУСИЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ЗАПАДНИЯ ФАШИЗЪМ ОКОНЧАТЕЛНО

    На среща между президента на Сърбия Вучич и Зеленски, германски кореспондент, внук на заклет фашист от СС, попита: „Какво може да направи Германия, за да бъдат убивани повече руснаци?“

    Аз, като украинец, ще отговоря! Точно сега Русия е длъжна да изтрие тази изкуствена фашистка Германия с ракетно-ядрен удар! А заедно с нея да изтрие и останалата част от фашисткия концентрационен лагер, наречен Европейски съюз! Франция, Англия и останалите!

    Сега също е благоприятно време да се унищожат с ядрен удар и САЩ – това картонено нищожество, което за две седмици изразходва всичките си противоракетни системи във война срещу средна сила като Иран! Докато Русия вече 4 години унищожава 50 страни от НАТО, икономиката на Русия за това време е нараснала с 10%, значително е увеличила територията си и е увеличила населението си с 8 милиона души!

    Русия окончателно ще освободи света от западния фашизъм!

    ДА ЖИВЕЕ НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ, НАСЛЕДНИЦА НА ВЕЛИКИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ!!!

    Коментиран от #4, #6, #7, #13, #16, #23, #37, #52, #56, #69, #83

    21:04 10.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    39 14 Отговор
    В България се произвеждат всякакви видове дронове и средства за електронна защита.И са евтини.А купуваме американски боклуци.

    Коментиран от #70

    21:06 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това е положението

    29 23 Отговор
    Срам за България и псевдоуправляващите.

    21:07 10.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПРИПОМНЯНЕ

    24 15 Отговор
    Когато човек лъже, неволно отваря широко очи...Вижте пак РР на снимките.

    21:09 10.08.2026

  • 9 Коментар на Емилия Милчева

    30 16 Отговор
    Тая мяза на травестит.

    21:10 10.08.2026

  • 10 Стоян Рангелов

    24 15 Отговор
    Правителство си търси поле за PR,слаба сглобка между БСП-дясно крило ,АБВ и ПБ ! Радев нарежда на джуджето да търси дронове ,убийства и пътни инциденти да отвлича вниманието на сънародниците ! Защото ги е страх много от митинги ,стачки и позорно сваляне на доверието !

    21:10 10.08.2026

  • 11 Аре, пак Русия е виновна.

    39 18 Отговор
    Укро Дронът едвам не оцели Компресорната Станция но Дойче Веле бърза да хвърли Вината срещу Русия, ако нещо кажете че Германия дължи Пари и Извинения за Втората Световна на България, Русия, Евреите, Циганите, Хора с ограничения, Германците ще кажат че мразите, да Вие мразите Германци, и такива фурнаджийски лопати като Емилия Милчева, Евгений Дайнов отгледани от Комунистическата Власт, синове и дъщери на Висши Партийни Комунистически Функционери, сега децата и внуците на Висши Коми Функционери прилежно запацотват насъщният с плюене по тяхните Родители.

    21:10 10.08.2026

  • 12 Мемилия Илчева

    42 17 Отговор
    Не стана много ясно, какво иска да каже аФторката с този си мисирски напън. Единствено което може да се разбере, е че аФторката в частност и дойче жмелето като цяло, са много недоволни, че Радев не обвини и не заклейми веднага руснаците и лошият Путин за двата укро дрона на територията, единият от които се взриви. Което за пореден път ме навежда на мисълта, че дойче жмелето е челника на най-гнусната пропаганда

    21:11 10.08.2026

  • 13 Условия

    20 25 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Фашизъм е когато се ограничава свободата на мислене, създават се лагери за инакомислещите или се хвърлят от прозореца, когато се нападат държани и се цомцарсират цолнизи и училища. Всичко това го има в русия.

    21:11 10.08.2026

  • 14 иван костов

    28 26 Отговор
    България е беззащитна, защото е член на НАТО и гейсъюз! Единствено дружбата с Русия може да помогне на бг отбрана!

    Коментиран от #24, #58

    21:11 10.08.2026

  • 15 военен неможач

    36 17 Отговор
    Емилия Милчева е елементарен проукраински трол. Гадценена до степен полубезкрайност.

    21:12 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да се чете:

    14 6 Отговор
    "прилежно заработват насъщният"

    21:12 10.08.2026

  • 18 Боруна Лом

    14 4 Отговор
    А ТЕНИСКАТА?

    21:12 10.08.2026

  • 19 Сатана Z

    31 15 Отговор
    Фатакът Тагаренко даде всичките С300 на Укрите.Затова сега сме със свалени гащи и Украйна ни обстрелва когато си иска

    21:13 10.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    П.С. Предупреждавам изтивача, скрийншота е направен - недей! Нищо тук не нарушава правилата ви!

    съветвам те да възстановиш коментара

    21:15 10.08.2026

  • 23 Наблюдател

    10 10 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Пропуснал си България. Тя е от “останалите”. А с възхвалата си към Русия си я описал като абсолютното зло на света. Наистина ли си русофил?

    Коментиран от #39, #55

    21:16 10.08.2026

  • 24 Греда

    13 18 Отговор

    До коментар #14 от "иван костов":

    А стига руски безпочвени опорки. Срамни сте.

    Коментиран от #40, #85

    21:17 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Логично погледнато

    15 5 Отговор
    Ако България има похвали от Русия, няма да има нужда от защита нали така ?

    21:20 10.08.2026

  • 27 нннн

    20 6 Отговор
    Дронът може да е всякакъв и да се пусне отвсякъде, вкл. от България.

    Коментиран от #29

    21:21 10.08.2026

  • 28 Унибит

    14 18 Отговор
    Комунистите отново на власт и започнаха да продават България и българите на дива ците и пия ниците в Масква. Започнаха да гърмят складове за боеприпаси в България защото ватен ки те знаят че те управляват България,срам

    21:22 10.08.2026

  • 29 Точно така

    11 0 Отговор

    До коментар #27 от "нннн":

    И на него пишеше БНТ1

    21:23 10.08.2026

  • 30 Цензура

    29 12 Отговор
    Пaчaвpo гнъсна, каква "украинска следа", ма - като укpoпите си признаха, че дронът е техен ??? Разбира се, "грешка" било, и само по някаква велика случайност се е взривил на 200 метра от едната компресорна станция и на 1000 метра от другата?

    Когато всичко свърши по единственият възможен начин, не само ще забраним това изpoдено подобие на медия - дойче зеле, но и всичките му сътрудници ще ги пратим да полагат каторжен труд. Но първо ще им изтръгнем мрсните езици.

    21:23 10.08.2026

  • 31 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    13 3 Отговор
    ХА..ХААА....ЗЕЛЕТО...И ТРАВЕРСА..ЕМИЛЧО

    21:24 10.08.2026

  • 32 И то дрон, който е създаден

    19 2 Отговор
    с една единствена цел-да бъде засичан и да задейства ПВО-то?!
    Нашите топ военни, топ летци, топ политици са едни палячовци!

    21:25 10.08.2026

  • 33 За румънските

    12 0 Отговор
    и за българските радари си знаем но албанските реотани са го засекли

    21:26 10.08.2026

  • 34 По смешното е че като купят

    15 3 Отговор
    За една торба пари новите радарни системи съвсем няма да ги засичат

    21:28 10.08.2026

  • 35 Биби

    4 6 Отговор
    Ми те това е,Фатмакиа има пофали од Ромсiа шо нема защита! И тея два толума са виновни шо нема защита.

    21:28 10.08.2026

  • 36 мдаа

    10 5 Отговор
    Нападенията са от Украйна, а похвалите от Русия. Това с похвалите е ок, ама с нападенията хич не съм съгласен.

    Коментиран от #62

    21:29 10.08.2026

  • 37 Дотук най-одобряван е №2 “Луганск”

    13 7 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Дето иска Русия да унищожи целия свят, заедно с вас, читателите. Интересно.

    Коментиран от #41

    21:29 10.08.2026

  • 38 Куку

    12 7 Отговор
    НАЙ-ВЕЛИКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #67

    21:31 10.08.2026

  • 39 Луганск

    13 11 Отговор

    До коментар #23 от "Наблюдател":

    е се бойте, Русия няма да навреди на България! България е под руска опека! За да оцелее и да се развива, за България е наложително да се присъедини към РФ! Като субект на федерацията, подобно на Татарстан. Погледнете какъв прогрес е отбелязал той! Това е единственият път за спасението на българите!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #60, #75

    21:32 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Луганск

    11 9 Отговор

    До коментар #37 от "Дотук най-одобряван е №2 “Луганск”":

    е се бойте, Русия няма да навреди на България! България е под руска опека! За да оцелее и да се развива, за България е наложително да се присъедини към РФ! Като субект на федерацията, подобно на Татарстан. Погледнете какъв прогрес е отбелязал той! Това е единственият път за спасението на българите!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #48

    21:34 10.08.2026

  • 42 Анонимен

    11 7 Отговор
    Стига ма, лельо! Явно ДВ добре ти плаща - от всичко разбираш!!!

    21:34 10.08.2026

  • 43 Пич

    7 7 Отговор
    Мирчева!!! Виждаш ли какви глупости говори и върши една жена, когато никой не й дава да погризе кочана с млечна царевица?!
    Закъсала си го с тези паветни нежни около тебе!!!
    Смени средата, и някой може и да те ощастливи!!!

    Коментиран от #44

    21:35 10.08.2026

  • 44 Карлуково/Старшата сестра

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    Не Мирчева,а Милчева.Мешаш алкохол с медикаменти.

    Коментиран от #49

    21:38 10.08.2026

  • 45 Милчо емилов

    12 8 Отговор
    Няма и ред,че всичките тези дронове са единствено и само украински.
    Че България не е на пътя им в посока Русия.
    Последният е минал и през Румъния
    Крайно време е да се промени и твърди тонът към Киев

    21:39 10.08.2026

  • 46 Оставка

    11 14 Отговор
    Това Путлераско правителство на Радев трябва веднага да бъде свалено от народа защото те нямат доблест да си подадът оставката

    21:39 10.08.2026

  • 47 Нерегистриран

    8 0 Отговор
    Обективно погледнато имаме проблем с навлизането на дрона ! Преди риториката ни се оценяваше от едната страна сега от другата, но не това попречи на дрона да навлезе безпрепятствено!

    21:40 10.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Чи ти

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Карлуково/Старшата сестра":

    Що ми даваш алкохол и медикаменти?!
    Утре ще ми дадеш и тебе да омешам!
    Ще те въртя като луд, нали съм луд....

    Коментиран от #51

    21:41 10.08.2026

  • 50 3.14К

    8 7 Отговор
    Тая смр@дла до кога ще вилнее в медийното пространство?

    21:42 10.08.2026

  • 51 Карлуково/Старшата сестра

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Чи ти":

    Ще те пусна на бай грУИЮ от моргата.

    21:45 10.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ПЪРВИЯТ КОМЕНТАР БЕШЕ, ЧЕ

    2 1 Отговор
    ДРОНА Е ШЕФКЕТ, СЛЕД ТОВА ЧУХМЕ МНОГО .....

    21:46 10.08.2026

  • 54 !!!?

    12 6 Отговор
    Ако този дрон беше паднал в руския КГБ анклав "Камчия" какви ли щяха да ги плещят и.ф. премиер Мистър Кеш и неговия ЗКПЧ Стоянов...!!!?

    21:47 10.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Нали знаеш

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    че тези брътвежи нямат нищо общо с истината и не интересуват никого

    21:54 10.08.2026

  • 57 България нямала защита

    11 5 Отговор
    Ново двайсет. А къв го дирим в НАТО тогава ? За кво се репчим и помагаме на Украйна

    Коментиран от #63

    21:55 10.08.2026

  • 58 Ама

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "иван костов":

    сериозно ли

    21:58 10.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Подходящи лекарства

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Луганск":

    могат да имат известен положителен ефект, но започни с успокоителни

    22:02 10.08.2026

  • 61 Петър Попара-Црни

    2 4 Отговор
    Ми да питат тъй наречената посланик на тъй наречената украина : олеся ,чий е крим ма ,твойто м.. откачено

    22:03 10.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Сарьожът

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "България нямала защита":

    За некой евро кредит аванта бе ,колега

    22:04 10.08.2026

  • 64 Да те коментират

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Да те хвалят":

    тенджероглави агромахи още по-зле ....

    Коментиран от #68

    22:06 10.08.2026

  • 65 Олеся ,олеся

    2 4 Отговор
    Искам ц...ти да омеся ,с украинско брашно от танкер пред одеса

    22:07 10.08.2026

  • 66 Абе какво мрънкате?

    2 1 Отговор
    Кажете, че както чуждия дрон е преминал българската граница, нашите военно въздушни сили са га прихванали и са го неутрализирали. Няма значение от къде идва.

    22:13 10.08.2026

  • 67 Какво

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Куку":

    й е велико от 2017г. досега?
    Репресии, огромни жертви, изостаналост, разграбване, войни и позор!

    22:24 10.08.2026

  • 68 Не стой

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Да те коментират":

    пред огледалото

    22:30 10.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 НЕ СИ В ЧАС АГЕЙН

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЛОКАЛНИ СЪС СЛАБА МОЩНОСТ ЗАГЛУШКИ ПРИМЕРНО ДО ТРИ ПРЕСЕЧКИ И ЗАГЛУШКИ ТИП СНАРЯД КОЙТО НЕ ВЪРШИ НИИКВА РАБОТА ЗА ХИЛЯДИТЕ КМ. ФРОНТ. ТВА СА СИСТЕМИ ЗА ЛОКАЛНИ ДРЕБНИ КОНФЛИКТИ ИЛИ ОХРСНА НА ПОСОЛСТВА ИЛИ ИМЕНИЯ ТИП РЪМПИ....

    22:32 10.08.2026

  • 71 илия

    4 0 Отговор
    Уж бил дрон примамка , а пък си имал и товар . Тези за идиоти ли ни мислят .
    Идиоти бяхме като се подведохме и гласувахме за вас .

    22:38 10.08.2026

  • 72 Ето я

    0 0 Отговор
    Дежурната.

    22:38 10.08.2026

  • 73 ?????

    6 1 Отговор
    Ъхъ.
    Няма защита щото защитата я нарязахте а квото остана го харизахте на тия дето ни пратиха дрона.

    Коментиран от #77

    22:41 10.08.2026

  • 74 Смях

    2 0 Отговор
    Статията е написана от човек който нищо не разбира. Просто за пари. Нищо смислено .

    22:49 10.08.2026

  • 75 Бръм

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Луганск":

    Това което пишеш е национално предателство!

    22:54 10.08.2026

  • 76 Емилията

    1 0 Отговор
    пак тъпее на воля....

    22:57 10.08.2026

  • 77 ?????

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "?????":

    Фактите днес в 16.00 публикуваха отговор на тукашната статия - "Стефан Антонов: Модернизацията на бойната ни авиация – срамна история за 17 години нехайство и саботажи"
    Емилия Милчева и Дойче Велле да я прочетат.

    23:21 10.08.2026

  • 78 Цвете

    2 1 Отговор
    ЗАЩО МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА Е С ТЕНИСКА С НАДПИС " ТЕКСИМ "??????? ЛОГОТО Е ЗАЛИЧЕНО.ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА ИЗОБЩО В ТАКЪВ ВИД ?

    23:21 10.08.2026

  • 79 Цвете

    2 0 Отговор
    ЗАЩО МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА Е С ТЕНИСКА С НАДПИС " ТЕКСИМ "??????? ЛОГОТО Е ЗАЛИЧЕНО.ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА ИЗОБЩО В ТАКЪВ ВИД ?НЕ Е " ТЕКСИМ " ,А " КИНТЕКС " ОЩЕ ПО ЗЛЕ.

    23:25 10.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 смешници а как ще отчетете милиардите

    1 0 Отговор
    похарчени за отбрана и нато с дългове за

    покаже пробойна не само в българското небе, но и във визията за сигурност

    23:51 10.08.2026

  • 82 за себе ли си бълнуваш

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Готов за бой":

    плъхчо
    ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям себе се

    23:53 10.08.2026

  • 83 Путлер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Луганск":

    Смърт на фашистите и техните врагове.

    00:46 11.08.2026

  • 84 Хмм

    1 0 Отговор
    абсолютно безумие, за тях нищо не се е случило, ами ако се беше взривил в магазина, или в кафенето където се събират младежи сутрин да пият кафе, спомнете си войната в Югославия, която свали Костов от власт, защото започнаха да падат ракети и в България, една се заби в къща, и тогава това се подкрепяше от тези, които подкрепят и сега, колко е лош Радев, че ни даде пълната информация скоято разполага, трябваше да си мълчи и като в Молдова да говори за съмнения че руснаците виновни, поне да имахме обща граница с украйна като Прибалтика и Скандинавия, във Финландия министър подаде оставка заради украинска ракета

    01:23 11.08.2026

  • 85 БГ без защита

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Греда":

    Важното е, че заради изискванията на НАТО се обезоръжихме и ставаме беззащитни. Преди 30 г. подарихме на Македония танковете си. (Те ги продадаоха в Африка), Нарязахме ракетите, Вече сме беззащитни столицата, Козкодуй и др. Оставихме нашите 400 самолета без подръжка, дейставщите БТР подарихме на Укр. А боеприпасите ни и те са раздадени безвъзмездно на УКР. Къде са ескадрилата от 16 броя Ф16 самолета? Лети ли? Те дойдоха без бойно снаряжение, и без зап. Части.
    А обучени пилоти имаме ли за тези капризни и неизправни самолети? Макар , че ф16 имат малка маневреност, но на завоите и нагоре на долу гравитацията се увеличава значително.
    . Някакъв американски военен казал, че за подръжката на Ф16 е нужна индустрия. Един летателен часе безунмо скъп.Само за последните 2 години икомомиката ни е намаляла с15 %.

    A повтарям разходът за летателен час на на Ф16 е забранително висок. На гол корем ... ...
    Поздрав на овчедушните хора, воини и тахната ГЛАВНОКОМАНВАЩАТА.

    02:47 11.08.2026