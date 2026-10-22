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Гюнер Тахир прогнозира акция и срещу кмета на Каолиново
  Тема: Избори

Гюнер Тахир прогнозира акция и срещу кмета на Каолиново

22 Октомври, 2026 11:49 663 4

  • гюнер тахир-
  • каолиново-
  • радослав ревански-
  • гдбоп-
  • дпс-ново начало

Изказването му идва след операцията на ГДБОП и ДАНС в Белица, при която кметът Радослав Ревански беше изведен с белезници

Гюнер Тахир прогнозира акция и срещу кмета на Каолиново - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гюнер Тахир заяви, че очаква акция и срещу кмета на Каолиново. Бившият член на ДПС и председател на Национално движение „Права и свободи“ направи изказването в интервю за предаването „Нещо повече“ по програма „Хоризонт“ на БНР.

Коментарът му беше направен след операцията на ГДБОП и ДАНС в Белица. На 21 октомври кметът на общината Радослав Ревански беше изведен от сградата на общината с белезници. По данни на БНР са извършени претърсвания и изземвания на документи в общината и в дома му. Акцията е свързана с обществени поръчки в Агенция „Пътна инфраструктура“ и с европейски проекти.

„Това, което предвидих преди 4 месеца, се случи и следващият кмет ще е на Каолиново“, каза Тахир.

Той свърза действията в Белица с по-широка поредица от акции, чието начало според него е било поставено в Кърджали в началото на юни. Тахир заяви, че очаква проверка и срещу кмета на Каолиново, когото определи като заместник-председател на ДПС-Ново начало и посочи, че управлява общината от шест мандата.

„Тъкмо тези хора – кметът на Кърджали и Белица, очаквам и на Каолиново, са хората, които движеха схемите на ДПС-НН“, заяви той. Твърденията за предполагаеми схеми и общ ресурс бяха представени от Тахир като политическа оценка. В интервюто не са посочени конкретни данни за започнала акция, повдигнати обвинения или задържане на кмета на Каолиново.

Тахир призова за действия на прокуратурата и съда

Според него работата на МВР и правоохранителните органи сама по себе си не е достатъчна. Тахир заяви, че прокуратурата и съдът трябва да установят дали има нарушение на закона и да се произнесат по същество.

„Не е важно някой да го закопаят за 24 часа, а да бъдат осъдени по надлежния ред. Тогава ще разберем дали ще приключи тази битка“, каза Гюнер Тахир.

Той заяви още, че акциите в малките общини могат да насърчат хората да контролират местната власт. По думите му държавата трябва да показва, че решенията се вземат според законите, а не според влиянието на партийни лидери.

Към момента публично потвърдената акция, за която става дума в интервюто, е тази в Белица. Изказването на Тахир за Каолиново представлява прогноза, а не съобщение за започнало разследване или предприета операция срещу кмета на общината.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    5 0 Отговор
    Този ТЪПАК е човек на БОКО.
    Пет пари не струва и няма никакви съмишленици.
    Говори сам на себе си.

    11:52 22.10.2026

  • 2 морския

    6 0 Отговор
    време беше !

    11:53 22.10.2026

  • 3 ИСТИНА Е

    5 1 Отговор
    Всички кметове на ДПС са за разследване и затвор , както и тези от ГРАБ . !!

    11:59 22.10.2026

  • 4 търговище

    4 1 Отговор
    то и във ТЪРГОВИЩЕ трябва дасе аресТува лидера на ДПС ,ВСИЧКИ държавни поръчки минават през него

    11:59 22.10.2026