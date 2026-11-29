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Адвокат Димитър Марковски заяви, че атаките срещу автомобилния експерт проф. Станимир Карапетков имат политически и икономически мотиви. В интервю за Dnes.bg защитникът свърза публичните обвинения срещу професора с политическия проект на Николай Попов и други лица, но не представи конкретни доказателства за такава връзка.

Според Марковски нападките са се засилили, след като е станало известно, че Карапетков ще участва в експертизата по разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Адвокатът допуска, че целта е експертът да бъде отстранен от делото.

„Делата ги решава съдебният състав“, заяви Димитър Марковски.

Той подчерта, че вещото лице не е страна по наказателното дело, а автотехническата експертиза е само едно от доказателствените средства. По думите му съдът преценява коя експертиза да приеме, а при необходимост може да назначи и нова.

Спорът около експертизите

Марковски защити заключението по делото на Красимир Катев, в което е участвал Карапетков. По думите му експертизата е била колективна и е изготвена от двама професори и трима доценти. Нито един от останалите експерти не я е подписал с особено мнение.

Адвокатът отхвърли твърдението, че заключението е оправдало подсъдимия. Той заяви, че експертизата е посочила два възможни варианта, а при новото разглеждане съдът е възприел първия от тях. Марковски допълни, че заключението на Христо Узунов е било изготвено след появата на нови материали по делото.

„В тази ситуация не може да се говори за никакви манипулации и притискане“, каза адвокатът, който определи публичните атаки като опит за дискредитиране на професора.

Делото за катастрофата на „Тракия“

Марковски заяви, че Карапетков е готов да се отведе от експертизата по случая, но органите, които са го назначили, не са поискали това. По думите на адвоката в катастрофата има 13 жертви, а очакваните застрахователни обезщетения могат да достигнат десетки милиони евро.

Адвокатът призна, че не познава в детайли материалите по разследването, което продължава. Прокуратурата проверява и действията на институциите, както и състоянието на участъка от магистралата. Към средата на ноември БНТ съобщи, че все още няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу конкретно лице. По-ранните съобщения за броя на жертвите са били различни на отделните етапи от развитието на случая.

По повод разследването срещу Карапетков Марковски заяви, че професорът не е обвиняем. Според NOVA той е свидетел по досъдебното производство. Адвокатът допълни, че Карапетков е завел няколко граждански дела за клевета и дела от частен характер срещу свои критици.

Източници: dnes.bg