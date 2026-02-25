Вземете 50% отстъпка за хостинг от

С един пазач на язовир: как Пеевски печели избори в България

25 Февруари, 2026 06:01

Няколко примера от община Кирково показаха как ДПС-Ново начало на Пеевски измества хора на ГЕРБ

Коментар на Емилия Милчева:

"Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен?!", запита кметовете и актива си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. След като кандидат-кмет на ГЕРБ обаче може да бъде „съблазнен“ с поста пазач на микроязовир, въпросът за равностойна конкуренция звучи като виц.

Как се работи "за хората"

Докато едни мерят политическото си превъзходство в риторични въпроси, други предпочитат да го правят в изборни протоколи. Благодарение на усилията за хората, председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се похвали, че партията му e спечелила “първите си изборни победи за 2026-а на частичните местни избори в община Кирково”. Последва поздрав към двамата кметове - Хюсеин Чилингир на кметство Вълчанка, община Кирково, и Асен Пъчев на кметство Дружинци, община Кирково, както и към предизборните щабове.

И Чилингир, и Пъчев са били единствени кандидати - конкуренция на пътя им към кметския стол не е имало. Нещата бяха така подредени, че да няма други кандидати, каза за Дойче Веле Ресми Мурад от Алианса за права и свободи. Според него, въпреки уверенията как работи в името на хората, единствената цел на Пеевски е да си изчисти името (заради санкциите за корупция от САЩ и Великобритания, б.а.).

Партията на Борисов е имала кандидат за Дружинци - Васко Огнянов, но той се отказал в последния момент. Именно отказът му стана повод областният координатор на ГЕРБ Цвета Караянчева да избухне с пост във Фейсбук дни преди вота на 22 февруари, че “единственият кандидат ще спечели служебна победа”. “След като г-н Шинаси Сюлейман съблазни номинирания от ГЕРБ Васко Огнянов с оферта за работа и го склони да се оттегли, без дори да обясни защо, ГЕРБ гласува доверие на Андрей Ангелов с убеждението, че жителите на Дружинци ще направят избор по съвест, а не под натиск”, написа тя.

Офертата към Огнянов била да пази малък язовир в община Кирково. А той внесъл уведомлението си за отказ от участие в изборите в последния момент - и така осуетил възможността ГЕРБ да регистрира другия си кандидат. В резултат на “съблазняването“, за кмет на село Дружинци е избран Асен Пъчев, за когото били пуснати 79 действителни гласове. От 251 избиратели с право на глас до урните са отишли 112 души.

Крепостта на Пеевски?

Кърджали, допреди време известен като “крепостта на Доган”, вече е “крепостта на Пеевски”. Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания политик превзе Движението за права и свободи. Всичките 7 общини в областта са обединени в стратегията “Ново начало за развитие на регионите” - Кърджали, Крумовград, Ардино, Кирково, Момчилград, Черноочене и Джебел.

Около 50, което е по-малко от една пета от всички общини в България, са се влели в инициативата, опакована като програма за ускорено развитие. На практика е мрежа за влияние, концентрирано около един център, в която достъпът до публични ресурси и лоялностите не се крие. Инвестиционната програма на общините, за която през 2025 г. са разплатени почти 384 млн. евро от МРРБ и още 130,5 млн. евро от Българска банка за развитие, продължава и през изборната 2026-а. За тази година има още 460 млн. евро в удължителния бюджет. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обеща проверка дали справедливо се разпределят парите за общините, тъй като за някои сериозно се забавят.

Чрез локални победи - към парламента

Третото от началото на 2026 г. социологическо проучване - този път на агенция “Тренд”, отрежда на ДПС-НН четвърто място с 10,5% (от заявилите, че ще гласуват) в конкуренция с ПП-ДБ, чийто прогнозен резултат е 10,9%. Също 10,5%, съответстващи на четвърта позиция, даде на ДПС-НН и “Маркет Линкс”. В сравнение с получените на предишните избори през октомври 2024 година 11,548%, разликата не е голяма, но при по-висока избирателна активност тежестта на Пеевския вот ще намалее.

Тактиката на Пеевски е демонстрация на сила чрез малките победи. Частичните избори са като контролни изстрели: не вдигат особен шум, но показват точност и внушават, че се работи на терен. Всъщност „работата за хората“ обикновено е работа с хората, които решават изборите.

Победите са неизбежни?

И накрая следва внушението за неизбежност - че процесът вече е тръгнал, че победите са „първи“, но не и последни. Те демонстрират на всички, че машината работи, а контролът е налице. Но победите на Пеевски не са неизбежни. Още на първото си заседание служебният кабинет очаквано спря неговия фаворит Деньо Денев за шеф на ДАНС, като оттегли кандидатурата му от парламента. Денев в момента е изпълняващ функциите шеф на контраразузнаването.

Изглежда, че започва ново начало за Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 очевидец

    49 2 Отговор
    В последния ден на правителството министърът на ИТН Силви Кирилов е платил обществена поръчка за 10 млн.ЕВРО за тестове за рак.

    По 60лв. бройката. Същите тестове - в аптечната мрежа струват 5.50лв.

    Браво, ИТН! Браво, чегъртачи! Доста достойна кражба, особено за сметка на болни.

    Коментиран от #9, #22

    06:09 25.02.2026

  • 3 Макарон

    27 4 Отговор
    То хората, които са с Пеевски са ясни за какво са там - за кражби и печалби. Бойкот и странене от такива хора, това е спасението.

    Коментиран от #25

    06:35 25.02.2026

  • 4 Фен

    8 19 Отговор
    Вие, либералите, си оправете първо Петрохан. Ето, имате си цялата власт, действайте. Да ви видят всички сеира.

    06:39 25.02.2026

  • 5 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 16 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ДАВАТЕ .......................... ИНТЕРВЮТА С ТАZИ "ФАЛШИВА" ЖУРНАЛИСТКА И АКТИВИСТ НА ............................. НА "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" ....................... ШАРЛАТАНКА .......................... ФАКТ !

    06:41 25.02.2026

  • 6 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    10 3 Отговор
    Пазарите ли с леврото в хоремаците ?

    06:43 25.02.2026

  • 7 Делян Пеевски

    11 7 Отговор
    Аз раздавам вече порциите на властта.

    06:49 25.02.2026

  • 8 МагРак

    23 3 Отговор
    Барбата и Шоши ще се обединят в общ фронт след изборите. Наясно са, че ще ги стопяват бавно и сигурно като буца сланина. Първо ще им вземат охраната, после Съдебната власт и на финала при бай Ставри справедливия.

    06:55 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Констатация

    4 2 Отговор
    Авторът коментира паяжината, наричана представителна демокрация.

    07:11 25.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 111

    7 1 Отговор
    Тренд и маркет линкс са на Борисов. Никой не трябва да вярва на внушенията на тези "агенции".

    07:23 25.02.2026

  • 13 пресолена

    4 3 Отговор
    така става когато тн умни и красиви.нито са умни -нито красиви. правят и пазят етническа партия дпс. това чудовище те го хранеха. сега плачът им е смешен и лицемерен.

    07:24 25.02.2026

  • 14 111

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Просто, селско момче":

    Радев и Борисов ще направят сглобка след изборите. Просто лъжат хората с новия спасител.

    Коментиран от #20

    07:25 25.02.2026

  • 15 шарлатани батко

    1 8 Отговор
    ГЕРБ и ДПС НН имат програми, структури по места, специалисти. ППДБ имат реклами по телевизията. А Радев даже партия още няма, ама щял да бие Бойко с поне 163%. Така казаха в рекламата.

    07:31 25.02.2026

  • 16 ха ха

    4 1 Отговор
    процедурните хватки не са от вчера , като си играете със законите ще се наложи да разберете и какво е Закон

    07:36 25.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Корнелия

    5 3 Отговор
    С такива шарлатани като , ЦИЦЕЛКОВ и ЕМИЛИЯ МИЧЕВА БЪЛГАРИЯ ще е най корумпирана в ЕС .

    07:41 25.02.2026

  • 19 Дзак

    2 1 Отговор
    Нямаме честта да познаваме никой назначен на служба! За разлика от Мръсника от сайта!

    07:41 25.02.2026

  • 20 Дойче зеле

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "111":

    Това вече е в сферата на социологически агенции тип "Баба Ванга интернешънъл". При проучване "с таблети на около 1000 електорални единици", статистическата грешка може да надмине 5 процента, при праг за влизане четири. При настоящата пропорционална система за разпределение на мандати и порции на хранилката за депутатски кюфтета, може да стигне до доста неочаквани резултати на изборите.

    07:49 25.02.2026

  • 21 Реалност

    4 3 Отговор
    За няколко евро: как Емилия Милчева защитава педофилите
    П.П. DW статия за немските политици замесени в делото Епстийн няма ли да напишете?

    07:51 25.02.2026

  • 22 Ехааа

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "очевидец":

    10 млн.евро за тестове за рак...Асен Василев похарчи 10 милиарда само за три дни без да има нищо насреща:) Че то само една вечеря на Кирчо и Лена в Солун с правителствения самолет струваше 200 000 лева, ти залеби ли нещо от тази вечеря или само я плати с данъците си:)

    07:59 25.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 По-големия крадец ПП-ДБ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Макарон":

    Лешовете от ПП ДБ НАЙ ГИ Е ЯД КОГАТО НЯКОЙ КРАДЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТЯХ

    08:18 25.02.2026