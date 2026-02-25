С един пазач на язовир: как Пеевски печели избори в България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

"Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен?!", запита кметовете и актива си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. След като кандидат-кмет на ГЕРБ обаче може да бъде „съблазнен“ с поста пазач на микроязовир, въпросът за равностойна конкуренция звучи като виц.

Как се работи "за хората"

Докато едни мерят политическото си превъзходство в риторични въпроси, други предпочитат да го правят в изборни протоколи. Благодарение на усилията за хората, председателят на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се похвали, че партията му e спечелила “първите си изборни победи за 2026-а на частичните местни избори в община Кирково”. Последва поздрав към двамата кметове - Хюсеин Чилингир на кметство Вълчанка, община Кирково, и Асен Пъчев на кметство Дружинци, община Кирково, както и към предизборните щабове.

И Чилингир, и Пъчев са били единствени кандидати - конкуренция на пътя им към кметския стол не е имало. Нещата бяха така подредени, че да няма други кандидати, каза за Дойче Веле Ресми Мурад от Алианса за права и свободи. Според него, въпреки уверенията как работи в името на хората, единствената цел на Пеевски е да си изчисти името (заради санкциите за корупция от САЩ и Великобритания, б.а.).

Партията на Борисов е имала кандидат за Дружинци - Васко Огнянов, но той се отказал в последния момент. Именно отказът му стана повод областният координатор на ГЕРБ Цвета Караянчева да избухне с пост във Фейсбук дни преди вота на 22 февруари, че “единственият кандидат ще спечели служебна победа”. “След като г-н Шинаси Сюлейман съблазни номинирания от ГЕРБ Васко Огнянов с оферта за работа и го склони да се оттегли, без дори да обясни защо, ГЕРБ гласува доверие на Андрей Ангелов с убеждението, че жителите на Дружинци ще направят избор по съвест, а не под натиск”, написа тя.

Офертата към Огнянов била да пази малък язовир в община Кирково. А той внесъл уведомлението си за отказ от участие в изборите в последния момент - и така осуетил възможността ГЕРБ да регистрира другия си кандидат. В резултат на “съблазняването“, за кмет на село Дружинци е избран Асен Пъчев, за когото били пуснати 79 действителни гласове. От 251 избиратели с право на глас до урните са отишли 112 души.

Крепостта на Пеевски?

Кърджали, допреди време известен като “крепостта на Доган”, вече е “крепостта на Пеевски”. Санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания политик превзе Движението за права и свободи. Всичките 7 общини в областта са обединени в стратегията “Ново начало за развитие на регионите” - Кърджали, Крумовград, Ардино, Кирково, Момчилград, Черноочене и Джебел.

Около 50, което е по-малко от една пета от всички общини в България, са се влели в инициативата, опакована като програма за ускорено развитие. На практика е мрежа за влияние, концентрирано около един център, в която достъпът до публични ресурси и лоялностите не се крие. Инвестиционната програма на общините, за която през 2025 г. са разплатени почти 384 млн. евро от МРРБ и още 130,5 млн. евро от Българска банка за развитие, продължава и през изборната 2026-а. За тази година има още 460 млн. евро в удължителния бюджет. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обеща проверка дали справедливо се разпределят парите за общините, тъй като за някои сериозно се забавят.

Чрез локални победи - към парламента

Третото от началото на 2026 г. социологическо проучване - този път на агенция “Тренд”, отрежда на ДПС-НН четвърто място с 10,5% (от заявилите, че ще гласуват) в конкуренция с ПП-ДБ, чийто прогнозен резултат е 10,9%. Също 10,5%, съответстващи на четвърта позиция, даде на ДПС-НН и “Маркет Линкс”. В сравнение с получените на предишните избори през октомври 2024 година 11,548%, разликата не е голяма, но при по-висока избирателна активност тежестта на Пеевския вот ще намалее.

Тактиката на Пеевски е демонстрация на сила чрез малките победи. Частичните избори са като контролни изстрели: не вдигат особен шум, но показват точност и внушават, че се работи на терен. Всъщност „работата за хората“ обикновено е работа с хората, които решават изборите.

Победите са неизбежни?

И накрая следва внушението за неизбежност - че процесът вече е тръгнал, че победите са „първи“, но не и последни. Те демонстрират на всички, че машината работи, а контролът е налице. Но победите на Пеевски не са неизбежни. Още на първото си заседание служебният кабинет очаквано спря неговия фаворит Деньо Денев за шеф на ДАНС, като оттегли кандидатурата му от парламента. Денев в момента е изпълняващ функциите шеф на контраразузнаването.

Изглежда, че започва ново начало за Пеевски.