Цветан Фиков: Чл. 40 от Конституцията задължава политиците и МВР да съдействат на журналистите

Понеже виждам, че се навъдиха много "разбирачи" по въпросите на журналистическата професия — всезнайковци, които обясняват какво може и какво не може да прави един журналист — публикувам за тях гърба на журналистическата си карта. Една от многото, които съм имал през годините.
Карта, с която съм отварял много врати. Преминавал съм през много кордони и охраняеми зони благодарение точно на този надпис на гърба ѝ. Надпис, който присъства на почти всяка журналистическа карта. Ето какво гласи той:
„На основание чл. 40 от Конституцията на Република България и съгласно заповед на МВР № 1137/1992 г., полицията е задължена да пропусне на масови мероприятия в охраняваните сектори и буферните зони, журналистите легитимиращи се с тази карта.
Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения.
Длъжностните лица от другите ведомства, организации и фирми, също са длъжни да оказват съдействие.“
И наблягам точно на това изречение: „Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения.“
Помощ и защита. А от длъжностните лица — съдействие. Нека "разбирачите" го прочетат внимателно и да замълчат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 На журналисти да
16:03 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Колтука кога точно
16:05 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ХалаПенйо
Някой са тюлени.
Други наркомани.
Трети не дай боже да се изживяват за терористи.
Откачалки всякакви.
ВСЕКИ който нарушава реда следва да бъде профилактиран.
Ето толкова е просто.
16:07 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мирчев + Бочко + Дебелян + Асеня Спецова
16:08 23.10.2026
9 Хайде стига
16:08 23.10.2026
10 ккк
16:09 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хаха
16:09 23.10.2026
13 Иван Иванов
16:09 23.10.2026
14 А чл.41
16:09 23.10.2026
15 Старец
16:10 23.10.2026
16 Калоян Методиев бивш шеф на радев
🥳 Прогресистите явно не разбират какво се случва. Цялото общество настръхна срещу насилието, злоупотребата с държавен ресурс, бездушието и лъжите на Доцова. Инцидентът вече е в европейските медии.
🪢 Очевидно ще държат властта на сила. Фундменталният им проблем е, че не правят разлика между обществено и лично, държавно и частно. Мислят си, че всичко е тяхно. Държавата, институциите, колите, охраните, кабинетите, командировките, държавният бюджет. Лидерът им е лигльо на когото всичко е подарявано цял живот и вече е видно, че не може да носи отговорност за нищо.
👎 Това са социални наглеци и управленски инфантили. По-неадекватна и закъсняла реакция не би могло да има. Антиевропейска. Нецивилизована. Анти-политическа. Тези ще злоупотребяват все повече с властта. Със силовите структури.
🚔 Полицията да си помисли много добре. Идва време разделно. С народа ли ще е или с прогресисткия режим? Ще ги насъскват срещу обществото. И после редовите полицаи ще са потърпевши.
🛞Радев е пътник. Обратното броене за него започна. Илияна също.
💥 Наказателен вот в неделя и оставка.
Коментиран от #36, #37
16:11 23.10.2026
17 пресолена
16:11 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 .....
16:13 23.10.2026
20 Ха мит ха ни мит
16:14 23.10.2026
21 Хохо Бохо
16:15 23.10.2026
22 Родина
И оператора и вика " Не ставай , не ставай !
Евала на журналистите !
16:16 23.10.2026
23 ТАКАААА ЛИИИ
16:17 23.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ха, ха, ха...
16:18 23.10.2026
26 Троян
16:19 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами
но преди да тръгне да отваря врата на охранявано от НСО лице
е добре да прочете и "ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА" .
Като обърне специално внимание на член 34 и член 35.
16:21 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Подла постъпка
16:25 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пишурка
Правната неграмотност е ужасяваща
16:42 23.10.2026
33 Ели
16:47 23.10.2026
34 си пън
16:50 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 108
Никъде не пише нищо за съдействие и помощ. Някой журналист си пише някакви литературни разсъждения върху Конституцията. Човекът от НСО си има работа и я върши. Не защитавам Доцова, Докова... Не ми пука. Но на охранителя са му казали "Пази тази жена с живота си" и той точно това и прави.
Коментиран от #39
17:03 23.10.2026
39 Аргир
До коментар #38 от "108":Той не е охранител,той е футболен съдия с връзки
17:11 23.10.2026
40 аман от дебили
Едно е полиция, съвсем друго е НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА! Правиш ли разлика или си ги шляпаш както ти падне !?
17:25 23.10.2026