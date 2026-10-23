Цветан Фиков: Чл. 40 от Конституцията задължава политиците и МВР да съдействат на журналистите

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Понеже виждам, че се навъдиха много "разбирачи" по въпросите на журналистическата професия — всезнайковци, които обясняват какво може и какво не може да прави един журналист — публикувам за тях гърба на журналистическата си карта. Една от многото, които съм имал през годините.

Карта, с която съм отварял много врати. Преминавал съм през много кордони и охраняеми зони благодарение точно на този надпис на гърба ѝ. Надпис, който присъства на почти всяка журналистическа карта. Ето какво гласи той:

„На основание чл. 40 от Конституцията на Република България и съгласно заповед на МВР № 1137/1992 г., полицията е задължена да пропусне на масови мероприятия в охраняваните сектори и буферните зони, журналистите легитимиращи се с тази карта.

Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения.

Длъжностните лица от другите ведомства, организации и фирми, също са длъжни да оказват съдействие.“

И наблягам точно на това изречение: „Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения.“

Помощ и защита. А от длъжностните лица — съдействие. Нека "разбирачите" го прочетат внимателно и да замълчат.