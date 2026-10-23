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Цветан Фиков: Чл. 40 от Конституцията задължава политиците и МВР да съдействат на журналистите

Цветан Фиков: Чл. 40 от Конституцията задължава политиците и МВР да съдействат на журналистите

23 Октомври, 2026 16:01 859 40

  • цветан фиков-
  • нсо-
  • соня колтуклиева

Нека "разбирачите" го прочетат внимателно и да замълчат

Цветан Фиков: Чл. 40 от Конституцията задължава политиците и МВР да съдействат на журналистите - 1
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Цветан Фиков Цветан Фиков блогър
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Понеже виждам, че се навъдиха много "разбирачи" по въпросите на журналистическата професия — всезнайковци, които обясняват какво може и какво не може да прави един журналист — публикувам за тях гърба на журналистическата си карта. Една от многото, които съм имал през годините.

Карта, с която съм отварял много врати. Преминавал съм през много кордони и охраняеми зони благодарение точно на този надпис на гърба ѝ. Надпис, който присъства на почти всяка журналистическа карта. Ето какво гласи той:

„На основание чл. 40 от Конституцията на Република България и съгласно заповед на МВР № 1137/1992 г., полицията е задължена да пропусне на масови мероприятия в охраняваните сектори и буферните зони, журналистите легитимиращи се с тази карта.

Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения.

Длъжностните лица от другите ведомства, организации и фирми, също са длъжни да оказват съдействие.“

И наблягам точно на това изречение: „Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения.“

Помощ и защита. А от длъжностните лица — съдействие. Нека "разбирачите" го прочетат внимателно и да замълчат.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На журналисти да

    31 1 Отговор
    А не на кукловоди и клоуни...ки.

    16:03 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Колтука кога точно

    30 6 Отговор
    си показа журналистическата карта или е толкова известна, че за нея няма нужда и даже служителя на НСО трябваше той да отвори вратата, за да може Сончето, която явно не си пие хапчетата да крещи на третия човек в държавата. Това достатъчно съдействие ли щеше да е и да са доволни журналистите?

    16:05 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ХалаПенйо

    19 4 Отговор
    Журналисти разни.
    Някой са тюлени.
    Други наркомани.
    Трети не дай боже да се изживяват за терористи.
    Откачалки всякакви.
    ВСЕКИ който нарушава реда следва да бъде профилактиран.
    Ето толкова е просто.

    16:07 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мирчев + Бочко + Дебелян + Асеня Спецова

    14 9 Отговор
    са се сдушили и всеки ден нови скандали и мятане на кал. Избора на нормалните хора вече трябва да е ясен. Йотова.

    16:08 23.10.2026

  • 9 Хайде стига

    11 7 Отговор
    Това, че някой се е обявил за журналист или се е записал в някакъв съюз не го прави журналист. И не е зле да бъдат посочени българските журналисти, защото те са малко, всичко друго е мисирчета. Колтуклиева е от мисирките. Турският сериал, който ни направиха точно преди изборите, не ни интересува. Всъщност НСО показа, че не работи адекватно, тага че там трябва да има промени.

    16:08 23.10.2026

  • 10 ккк

    15 6 Отговор
    алан колун при нахлуване в колата на охранявания какво съдействие да и оказват да и сварят кафе ли , това защо не си позволят да го направят журналисти от медии като канал1 , бтв, нова а някакви псевдо журналисти като тази другите си седят в мястото за журналисти и това е ами тази може да иска да нахлуе така в колата на американския посланник ама онези няма да я бавят ще я проснат като вреден дивеч

    16:09 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хаха

    10 4 Отговор
    Пълни глупости. Никъде няма "задължения". Има някакви неясни пожелателни популистки байганьовски мержеления.

    16:09 23.10.2026

  • 13 Иван Иванов

    12 2 Отговор
    Да съдействат - да.Но,журналистите са ДЛЪЖНИ да спазват законите на страната,както и указанията на службата за охрана при изпълнение на техните задължения.

    16:09 23.10.2026

  • 14 А чл.41

    4 12 Отговор
    А чл. 41 задължава охраната им да ги бие по яко. Това са прочели подготвените кадри на мунчо. Професионални, подготвени управленци, с една дума ,, мунета,,

    16:09 23.10.2026

  • 15 Старец

    15 6 Отговор
    "Полицията и органите на реда са задължени да им оказват помощ и защита при изпълнение на служебните им задължения." Само да попитам, нахлуването в чужд автомобил, също ли влиза, в разрешените за журналисти, действия? Акот ази " журналистка " отвори така вратата на Урсола, ще я гръмнат на секундата. И ще е напълно ЕВРОПЕЙСКО.

    16:10 23.10.2026

  • 16 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    10 10 Отговор
    Започва окопна война с управляващите. Отказаха да искат оставката на Доцова, на шефа на НСО. Другите са виновни.

    🥳 Прогресистите явно не разбират какво се случва. Цялото общество настръхна срещу насилието, злоупотребата с държавен ресурс, бездушието и лъжите на Доцова. Инцидентът вече е в европейските медии.

    🪢 Очевидно ще държат властта на сила. Фундменталният им проблем е, че не правят разлика между обществено и лично, държавно и частно. Мислят си, че всичко е тяхно. Държавата, институциите, колите, охраните, кабинетите, командировките, държавният бюджет. Лидерът им е лигльо на когото всичко е подарявано цял живот и вече е видно, че не може да носи отговорност за нищо.

    👎 Това са социални наглеци и управленски инфантили. По-неадекватна и закъсняла реакция не би могло да има. Антиевропейска. Нецивилизована. Анти-политическа. Тези ще злоупотребяват все повече с властта. Със силовите структури.

    🚔 Полицията да си помисли много добре. Идва време разделно. С народа ли ще е или с прогресисткия режим? Ще ги насъскват срещу обществото. И после редовите полицаи ще са потърпевши.

    🛞Радев е пътник. Обратното броене за него започна. Илияна също.

    💥 Наказателен вот в неделя и оставка.

    Коментиран от #36, #37

    16:11 23.10.2026

  • 17 пресолена

    5 3 Отговор
    днешната полиция не бие. да ,но снощната полиция продължава да бие.сега очаквам или събития без журналисти или да има бити такива.

    16:11 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 .....

    7 1 Отговор
    В тая държава някой въобще чел ли е конституцията🤣😂

    16:13 23.10.2026

  • 20 Ха мит ха ни мит

    7 3 Отговор
    Разбирача, мвр няма нищо общо с нсо.

    16:14 23.10.2026

  • 21 Хохо Бохо

    8 4 Отговор
    Тоя е рядко тп, ама изключително рядко тп. Не прави разлика между организирано събитие и охранявано мпс.

    16:15 23.10.2026

  • 22 Родина

    10 4 Отговор
    И паднала продължава да снима .
    И оператора и вика " Не ставай , не ставай !
    Евала на журналистите !

    16:16 23.10.2026

  • 23 ТАКАААА ЛИИИ

    6 4 Отговор
    Цветан Фиков: Чл. 40 от Конституцията задължава политиците и МВР да съдействат на журналистите ДА БЛЪСКАТ ОХРАНЯВАНИТЕ ЛИЦА.

    16:17 23.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ха, ха, ха...

    4 3 Отговор
    Разбирачите не четат, те само папагалстват и пишат. Като голяма част от българските историци, иначе няма да са разбирачи.

    16:18 23.10.2026

  • 26 Троян

    5 3 Отговор
    На тоя шут няма ли кой да му каже, че вече има техника да го заснеме и запише от петстотин метра. На открито.

    16:19 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами

    4 2 Отговор
    Хубаво е, че господина е чел конституцията и е отварял много врати,
    но преди да тръгне да отваря врата на охранявано от НСО лице
    е добре да прочете и "ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА" .
    Като обърне специално внимание на член 34 и член 35.

    16:21 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Подла постъпка

    7 3 Отговор
    Работата на този охранител е да опази живота и здравето на държавния човек, а Сончето като каква се изявява, провокатор, журналист, слуга, тя ли определя как да действа охраната на третия в държавата човек, демек да не го охраняват.

    16:25 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пишурка

    3 2 Отговор
    Журналист не означава неприкосновен,помазан от Бога,лице поставено над другите.
    Правната неграмотност е ужасяваща

    16:42 23.10.2026

  • 33 Ели

    3 2 Отговор
    Колтуклиева си го изпроси защото търсеше сензация. Неуважителна, агресивна и нагла. Каквото си посял, това ще жънеш. Сега ще обикаля студиата да търси отмъщение.

    16:47 23.10.2026

  • 34 си пън

    2 0 Отговор
    там пише и други неща,кат партии на етническа основа ама има вече 36г,не ви пречи,пише че сме равни,ама не сме очевадно пак не ви пречи,ама една мисирка обслужвала крадливите 36г,особено кога лапа с тях от ктб,сега хукна на дърти години да пита отваряйки врати на кола в движение,ами да беше отишла в купището ама явно това е била целта,провокация

    16:50 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 108

    2 0 Отговор
    Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.
    Никъде не пише нищо за съдействие и помощ. Някой журналист си пише някакви литературни разсъждения върху Конституцията. Човекът от НСО си има работа и я върши. Не защитавам Доцова, Докова... Не ми пука. Но на охранителя са му казали "Пази тази жена с живота си" и той точно това и прави.

    Коментиран от #39

    17:03 23.10.2026

  • 39 Аргир

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "108":

    Той не е охранител,той е футболен съдия с връзки

    17:11 23.10.2026

  • 40 аман от дебили

    0 1 Отговор
    фиков, продължаваш да не си в час, и то трайно, което не е учудващо за човек с твоята "професия" - образовай се поне малко бре!!!
    Едно е полиция, съвсем друго е НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА! Правиш ли разлика или си ги шляпаш както ти падне !?

    17:25 23.10.2026