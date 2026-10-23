Наградете служителя на НСО

Случката, защото това не е инцидент, който заслужава внимание, с журналистката Соня Култуклиева и председателя на Народното събрание Михаела Доцова е доста „травмираща“. Случката „травмира“ цялата опозиция, която намери прекрасен повод да се заяви, че съществува. Но нека видим какво всъщност се случи.
От офис на „Продължаваме промяната“ излиза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Има хора и журналисти, които снимат. Соня Колтуклиева я приканва да слезе и да разговаря с тях, като ѝ задава въпроса защо два пъти проваля заседание на парламента, на което трябва да бъдат обсъдени помилванията на Илияна Йотова.
След това Доцова се качва в автомобила си, а охраната тръгва към колите. Именно тогава Колтуклиева посяга към вратата на автомобила, за да я отвори. Следва реакцията на служител на НСО.
Този момент е същинският център на спора. Не защото трябва да бъде забранено на журналистите да задават въпроси, а защото трябва да се изясни къде минава границата между правото на журналистическа настойчивост и задължението на охраната да защитава охраняваното лице.
Първият въпрос е: може ли човек да отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание, без охраната да реагира?
Това не е обикновена ситуация, в която журналист спира политик на улицата и му задава неудобен въпрос. Става дума за председателя на парламента — една от най-високите държавни длъжности, чиято сигурност е поверена на специализирана служба.
Колтуклиева има право да пита защо заседанията не са се състояли и да настоява за отговор. Въпросът ѝ е от обществен интерес. Но правото да задаваш въпроси не означава автоматично право да отваряш вратата на автомобил, в който се намира охранявано лице.
Тук е важно да разграничим две неща: журналистическата настойчивост и физическото приближаване до охраняван човек по начин, който може да бъде възприет като риск за сигурността му.
Вторият въпрос е какво се очаква от НСО в подобна ситуация?
Да остави вратата отворена и да изчака да разбере намеренията на човека отвън? Да предположи, че става дума единствено за журналистически въпрос, и да пренебрегне възможния риск? Или да реагира незабавно, за да възстанови контрола върху ситуацията?
Работата на охраната не е да гадае намеренията на всеки човек, който се приближава до охраняваното лице. Нейно задължение е да оценява риска и да предотвратява евентуална опасност. Ако някой посяга към вратата на автомобила, в който се намира охраняваното лице, реакцията на служителя не може да бъде оценявана, без да се отчете този контекст.
Разбира се, това не означава, че всяко действие на служител на НСО е автоматично оправдано. Ако има съмнения за превишаване на правомощията или за непропорционална употреба на сила, те трябва да бъдат проверени. Но проверката трябва да се основава на пълния запис, конкретните действия на участниците и приложимите правила, а не на политически внушения и емоционални реакции.
Представете си и обратната ситуация: човек, който няма журналистически намерения, се приближава до автомобила и отваря вратата. Охраната трябва ли да изчака, за да установи какво предстои? Именно затова сигурността не може да зависи единствено от твърденията за намеренията на човека, който предприема действието.
Третият въпрос е защо една подобна случка се превръща в толкова голям политически скандал?
Отговорът е очевиден: защото всеки се опитва да я използва в подкрепа на собствената си позиция. Едни говорят за посегателство срещу журналистиката, други защитават действията на охраната, а трети използват случая, за да атакуват институции и политически фигури.
Така конкретните факти остават на заден план, а видеозаписът се превръща в инструмент за политически внушения и присъда. Вместо да се обсъждат действията на всеки участник, започваме да раздаваме присъди според собствените си пристрастия.
Не бива да забравяме, че свободата на словото е основополагаща за демокрацията. Журналистите трябва да могат да задават неудобни въпроси, да търсят отговорност от властта и да настояват за публични отговори. Но също толкова важно е държавните служители да могат да изпълняват задълженията си, без да се страхуват, че всяка тяхна реакция ще бъде превърната в политическа атака.
Ако охраната не реагира при потенциално опасна ситуация, ще бъде обвинена, че не си е свършила работата. Ако реагира, ще бъде обвинена, че е посегнала на журналистическите права. Изходът от този парадокс не е охранителите да бездействат, а действията им да се оценяват според правилата, конкретните обстоятелства и пропорционалността на реакцията.
В крайна сметка въпросът не е дали Соня Колтуклиева има право да задава въпроси на Михаела Доцова. Разбира се, че има. Въпросът е дали начинът, по който е решила да го направи, е съобразен със ситуацията и мерките за сигурност. Също така въпросът не е дали НСО трябва да бъде подложена на контрол. Разбира се, че трябва. Въпросът е дали конкретният служител е действал в рамките на правомощията си и дали реакцията му е била съразмерна.
Ако проверката установи, че служителят на НСО е действал професионално, в рамките на правомощията си и в изпълнение на задълженията си за защита на охраняваното лице, тогава той заслужава признание, а не автоматично заклеймяване.
И ако действително си е свършил работата така, както трябва, защо да не бъде награден?
Това не би било жест срещу журналистиката, а признание за професионално изпълнен дълг. Демокрацията има нужда и от свободни журналисти, и от работещи институции, и от професионална охрана. Едното не трябва да бъде противопоставяно на другото.
Затова, преди да раздаваме присъди, нека установим фактите. А ако служителят на НСО просто е направил онова, за което е обучен и на което е длъжен, тогава може би въпросът не е защо е реагирал, а защо от него се очаква да не реагира. И нека бъде награден, защото е изпълнил дълга си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само така
Коментиран от #34, #46, #101
11:27 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Айде няма нужда
11:29 23.10.2026
5 ?????
Коментиран от #91
11:29 23.10.2026
6 Илиев
11:29 23.10.2026
7 Вашият президент
11:29 23.10.2026
8 гост
11:30 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
11:31 23.10.2026
12 Титак
Коментиран от #44
11:31 23.10.2026
13 Тая каруцарска журналистка
11:32 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Защо НСО трябва да ги пази
11:32 23.10.2026
16 Така де
11:33 23.10.2026
17 Някой
11:33 23.10.2026
18 Герги
Коментиран от #59
11:34 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Бай Данчо
11:35 23.10.2026
22 Т Живков
11:35 23.10.2026
23 Хмм
11:35 23.10.2026
24 Свободен
11:35 23.10.2026
25 Синбад Моряка
Въпросът е за политическата драма, която последва след това?!
Помня, как НСО с Кирил Петков на борда убиха човек, а властта тогава дори заличиха следите, асфалтирайки участъка на катастрофата, за да прикрият доказателствата. Тогава нямаше никакви политически драми и заклинания, както е днес.
Нямаше Жоро Боеца да ни светне за къде е бързал Кирчо тогава и дали на роднините на убития не беше платено да напуснат страната!?
А кой е платил.....от джоба си ли или от държавния бюджет.....?!
Тишина!!!
11:36 23.10.2026
26 Някой
А когато нещо стигне до политика, забравете за правосъдие - то не съществува!
11:36 23.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Факт
11:37 23.10.2026
29 Периметър за охрана
11:37 23.10.2026
30 Ватманяк
Коментиран от #69
11:37 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пълни глупости
11:38 23.10.2026
33 Симулативно падане
11:39 23.10.2026
34 Пянко
До коментар #2 от "Само така":Защото не изчака колата да тръгне и тогава да се махне да бъде награден? Ако си беше свършил качествено работата тази ситуация нямаше да се случи.
11:40 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ПИК да бъде обявена
11:41 23.10.2026
39 Прокуратурата ще го награди
11:41 23.10.2026
40 смях в залата
11:43 23.10.2026
41 Хасковски каунь
11:43 23.10.2026
42 Този случай вероятно е
11:43 23.10.2026
43 конспиратор
11:44 23.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Впечатляващо
До коментар #2 от "Само така":Една от малкото брилянтно написани статии с изложени логични и последователни разсъждения на автора. Поздравления.
Към статията бих добавил, да си представим само за миг, че в колата вместо Доцова, седеше журналистката, а Доцова, държейки микрофона/телефона извърши действието, което журналистката извърши - тогава какво и как щеше и трябваше да се случи?
11:45 23.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Грешиш
11:46 23.10.2026
50 Соня Колтуклиева се е правила на
11:46 23.10.2026
51 Хммм
11:46 23.10.2026
52 Цената на нахалните
Коментиран от #67
11:46 23.10.2026
53 Румбата
11:47 23.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 !!!?
11:49 23.10.2026
57 Перо
Коментиран от #83
11:49 23.10.2026
58 чернокрилия паток
Коментиран от #71
11:51 23.10.2026
59 Марица БГ
До коментар #18 от "Герги":"Винкела"е бивш футболен съдия. БОЕЦ твърди, позовавайки се на свои източници в НСО, че преди години срещу него е имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление. Преди постъпването си в НСО той е кандидатствал в Бюрото за защита на свидетелите, но не е бил одобрен.
Варадинов е работил дълго време като личен шофьор и охранител за един от най-богатите българи - пернишкия олигарх Людмил Стойков, твърдят източници на Лупа. Той постъпил на работа при боса още съвсем млад, като студент в НСА.
В миналото си Мартин Варадинов е участвал и в няколко сбивания и спречквания между здрави момчета, които са си традиция в Перник.
Коментиран от #76
11:51 23.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Перо
11:55 23.10.2026
62 Бфбж
11:55 23.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Анджо
11:55 23.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Бай Дън
До коментар #55 от "Така я кажете":Тя Цвета беше по голяма пъстарма, че и ПКП но без охрана не мърдаше!!
11:57 23.10.2026
67 Мъдрец
До коментар #52 от "Цената на нахалните":В Русия убиват журналисти (Ана Политковская),а у нас все още ги нокаутират и просват на земята. Ако продължава така, може да започнат и нас да убиват и не само журналисти, а и такива,които имат различно мнение от тяхното
11:59 23.10.2026
68 Анджо
11:59 23.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 дядо Петър
Председателят на парламента ли е виновен, ако няма кворум и заседанието се провали? Защо Илиана Йотова иска оставката на шефа на НСО? Това не е ли престараване? Защо гардът на НСО, който си е вършил работата е отведен с белезници? Откога хора, които вършат това за което им плащат ги арестуват? Какво е очаквала Соня Котуклиева, че може да прави безнаказано каквото си поиска с председателя на българския парламент ли?Провокатор!
12:00 23.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Анджо
12:01 23.10.2026
73 ПО ПРИНЦИП ТАКА Е!
Коментиран от #82
12:02 23.10.2026
74 гошо
12:05 23.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Герги
До коментар #59 от "Марица БГ":Как да си обясниш такова лице да работи в НСО...И не само оставката на този или онзи,цялостна промяна на методите на работа на Службата...Не сме забравили как надкрачват осовата линия и те тласкат в банкета...властта опиянява,а пък и като си бивша мутра...ефекта е такъв.
12:07 23.10.2026
77 Брежнев
12:09 23.10.2026
78 Иванов
Това, че охраната е действала малоумно е първият въпрос. Това, че Джуката си го е търсила втория, а това, че Йотова страхливо иска да се отърве от проблема третия.
Коментиран от #87
12:09 23.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Артилерист
12:10 23.10.2026
81 Валентин ангелов
12:10 23.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 гошо
До коментар #57 от "Перо":А Луканов?Има и много други.Я пак помисли.
12:12 23.10.2026
84 Даката
12:13 23.10.2026
85 анонимен
12:14 23.10.2026
86 Бате Георги
12:17 23.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Меме
12:21 23.10.2026
89 Политкоректен
12:23 23.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 гадател
12:27 23.10.2026
93 Наблюдател
12:27 23.10.2026
94 идиоти вън
12:28 23.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Батето
12:30 23.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Не така
12:32 23.10.2026
100 Обективен
До коментар #90 от "Калинчо не разбрал какво е станало":А журналистката защо не е санкционирана за нападение първия в ПАРЛАМЕНТАРНА държава ?
Журналистката отваря вратата на колата и ЗАПОВЯДВА на охраняваното лице да излезе да се саморазправя???!
Коментиран от #103
12:34 23.10.2026
101 журналистчета
До коментар #2 от "Само така":Затова навремето цяря направи кошарка за журналисти в парламента и ги затвори там.
12:34 23.10.2026
102 Абе Калине,
Коментиран от #108
12:36 23.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Факт
12:43 23.10.2026
105 Ха мит ха ни мит
12:43 23.10.2026
106 Ачо
12:45 23.10.2026
107 Чудя се?!
А трябва...,нали сме уж -...,,Демократично общество"...?!
Аз също съм на мнение-
СЛУЖИТЕЛЯТ НА НСО,ДА СЕ НАГРАДИ...!
Коментиран от #109
12:46 23.10.2026
108 Напротив!
До коментар #102 от "Абе Калине,":Адмирации за смелостта на Журналиста,да изкаже собствената си позиция,различна от клишираната...!
12:49 23.10.2026
109 Да бе
До коментар #107 от "Чудя се?!":Понеже е некадърен ???
Защо вратата не е заключена след качването ?
Събрали са ги неграмотни и некомпетентно , но верни . Точно така по социалистическо по стар комунистически обичай
12:50 23.10.2026