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Наградете служителя на НСО

Наградете служителя на НСО

23 Октомври, 2026 11:20 3 598 109

  • соня-
  • колтуклиева-
  • нсо-
  • доцова-
  • офис-
  • реакция-
  • служител

Работата на охраната не е да гадае намеренията на всеки човек, който се приближава до охраняваното лице

Наградете служителя на НСО - 1
Кадър: Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случката, защото това не е инцидент, който заслужава внимание, с журналистката Соня Култуклиева и председателя на Народното събрание Михаела Доцова е доста „травмираща“. Случката „травмира“ цялата опозиция, която намери прекрасен повод да се заяви, че съществува. Но нека видим какво всъщност се случи.

От офис на „Продължаваме промяната“ излиза председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Има хора и журналисти, които снимат. Соня Колтуклиева я приканва да слезе и да разговаря с тях, като ѝ задава въпроса защо два пъти проваля заседание на парламента, на което трябва да бъдат обсъдени помилванията на Илияна Йотова.

След това Доцова се качва в автомобила си, а охраната тръгва към колите. Именно тогава Колтуклиева посяга към вратата на автомобила, за да я отвори. Следва реакцията на служител на НСО.

Този момент е същинският център на спора. Не защото трябва да бъде забранено на журналистите да задават въпроси, а защото трябва да се изясни къде минава границата между правото на журналистическа настойчивост и задължението на охраната да защитава охраняваното лице.

Първият въпрос е: може ли човек да отвори вратата на автомобила на председателя на Народното събрание, без охраната да реагира?

Това не е обикновена ситуация, в която журналист спира политик на улицата и му задава неудобен въпрос. Става дума за председателя на парламента — една от най-високите държавни длъжности, чиято сигурност е поверена на специализирана служба.

Колтуклиева има право да пита защо заседанията не са се състояли и да настоява за отговор. Въпросът ѝ е от обществен интерес. Но правото да задаваш въпроси не означава автоматично право да отваряш вратата на автомобил, в който се намира охранявано лице.

Тук е важно да разграничим две неща: журналистическата настойчивост и физическото приближаване до охраняван човек по начин, който може да бъде възприет като риск за сигурността му.

Вторият въпрос е какво се очаква от НСО в подобна ситуация?

Да остави вратата отворена и да изчака да разбере намеренията на човека отвън? Да предположи, че става дума единствено за журналистически въпрос, и да пренебрегне възможния риск? Или да реагира незабавно, за да възстанови контрола върху ситуацията?

Работата на охраната не е да гадае намеренията на всеки човек, който се приближава до охраняваното лице. Нейно задължение е да оценява риска и да предотвратява евентуална опасност. Ако някой посяга към вратата на автомобила, в който се намира охраняваното лице, реакцията на служителя не може да бъде оценявана, без да се отчете този контекст.

Разбира се, това не означава, че всяко действие на служител на НСО е автоматично оправдано. Ако има съмнения за превишаване на правомощията или за непропорционална употреба на сила, те трябва да бъдат проверени. Но проверката трябва да се основава на пълния запис, конкретните действия на участниците и приложимите правила, а не на политически внушения и емоционални реакции.

Представете си и обратната ситуация: човек, който няма журналистически намерения, се приближава до автомобила и отваря вратата. Охраната трябва ли да изчака, за да установи какво предстои? Именно затова сигурността не може да зависи единствено от твърденията за намеренията на човека, който предприема действието.

Третият въпрос е защо една подобна случка се превръща в толкова голям политически скандал?

Отговорът е очевиден: защото всеки се опитва да я използва в подкрепа на собствената си позиция. Едни говорят за посегателство срещу журналистиката, други защитават действията на охраната, а трети използват случая, за да атакуват институции и политически фигури.

Така конкретните факти остават на заден план, а видеозаписът се превръща в инструмент за политически внушения и присъда. Вместо да се обсъждат действията на всеки участник, започваме да раздаваме присъди според собствените си пристрастия.

Не бива да забравяме, че свободата на словото е основополагаща за демокрацията. Журналистите трябва да могат да задават неудобни въпроси, да търсят отговорност от властта и да настояват за публични отговори. Но също толкова важно е държавните служители да могат да изпълняват задълженията си, без да се страхуват, че всяка тяхна реакция ще бъде превърната в политическа атака.

Ако охраната не реагира при потенциално опасна ситуация, ще бъде обвинена, че не си е свършила работата. Ако реагира, ще бъде обвинена, че е посегнала на журналистическите права. Изходът от този парадокс не е охранителите да бездействат, а действията им да се оценяват според правилата, конкретните обстоятелства и пропорционалността на реакцията.

В крайна сметка въпросът не е дали Соня Колтуклиева има право да задава въпроси на Михаела Доцова. Разбира се, че има. Въпросът е дали начинът, по който е решила да го направи, е съобразен със ситуацията и мерките за сигурност. Също така въпросът не е дали НСО трябва да бъде подложена на контрол. Разбира се, че трябва. Въпросът е дали конкретният служител е действал в рамките на правомощията си и дали реакцията му е била съразмерна.

Ако проверката установи, че служителят на НСО е действал професионално, в рамките на правомощията си и в изпълнение на задълженията си за защита на охраняваното лице, тогава той заслужава признание, а не автоматично заклеймяване.

И ако действително си е свършил работата така, както трябва, защо да не бъде награден?

Това не би било жест срещу журналистиката, а признание за професионално изпълнен дълг. Демокрацията има нужда и от свободни журналисти, и от работещи институции, и от професионална охрана. Едното не трябва да бъде противопоставяно на другото.

Затова, преди да раздаваме присъди, нека установим фактите. А ако служителят на НСО просто е направил онова, за което е обучен и на което е длъжен, тогава може би въпросът не е защо е реагирал, а защо от него се очаква да не реагира. И нека бъде награден, защото е изпълнил дълга си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само така

    164 29 Отговор
    Точно казано.

    Коментиран от #34, #46, #101

    11:27 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айде няма нужда

    22 38 Отговор
    Сигурно вече са го наградили....

    11:29 23.10.2026

  • 5 ?????

    53 13 Отговор
    Адекватно.

    Коментиран от #91

    11:29 23.10.2026

  • 6 Илиев

    35 91 Отговор
    Цялото НСО е за закриване. И авторът много добре го знае.

    11:29 23.10.2026

  • 7 Вашият президент

    86 14 Отговор
    Калинчо, коментираш неща от които си нямаш на понятие. Самият факт че някой може да отвори вратата на охранявано лице говори сам по себе си за "професионализма" на НСО.

    11:29 23.10.2026

  • 8 гост

    34 19 Отговор
    Путин щеше да утрепе една пияница.За малко.Била в болница с изваден мозък.Да ама тя такова няма!

    11:30 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    119 29 Отговор
    Браво на НСО! Човекът е за награда наистина!

    11:31 23.10.2026

  • 12 Титак

    127 14 Отговор
    За това отваряне на врата в САЩ щяха да я застрелят.

    Коментиран от #44

    11:31 23.10.2026

  • 13 Тая каруцарска журналистка

    114 19 Отговор
    Е за ареста, а не да се прави на жертва!

    11:32 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Защо НСО трябва да ги пази

    24 45 Отговор
    Е въпроса ? От кого ?

    11:32 23.10.2026

  • 16 Така де

    67 18 Отговор
    Ето затова в неделя ще гласуваме против сглобката от мутромафиоти и педофили!

    11:33 23.10.2026

  • 17 Някой

    98 15 Отговор
    Начинът, по който пада, и това че човека с камерата все едно внимаваше да не запише самото падане, ми намирисват като че цялата работа беше просто една сценка.

    11:33 23.10.2026

  • 18 Герги

    31 37 Отговор
    Гарда се оказа че е пернишки винкел с криминално минало...и кой го назначи на тази отговорна работа,с тези сърбежи в ръцете.Много хора са за уволнение в НСО...

    Коментиран от #59

    11:34 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бай Данчо

    90 16 Отговор
    Точно е за награда, все пак това му е работата! Тази мисирка е провокатор и се знае кой и пшаща!

    11:35 23.10.2026

  • 22 Т Живков

    12 19 Отговор
    Смрът на комунизма!

    11:35 23.10.2026

  • 23 Хмм

    22 31 Отговор
    и какво пречеше на доцова да обясни, че липсата на кворум се дължи не само на ПБ, а и на отсъстващи депутати от опозицията, но не, как ще говори тя с плебса, какво като е от ПИК, сега закопа и себе си, и йотова, и НСО

    11:35 23.10.2026

  • 24 Свободен

    60 17 Отговор
    Неприятно обективна статия с която в крайна сметка трябва да се съглася!

    11:35 23.10.2026

  • 25 Синбад Моряка

    78 4 Отговор
    В никакъв случай не оправдавам гарда от НСО. Вината е изцяло негова, че Соня изобщо е достигнала до вратата, която дори шофьорът е трябвало вече да я заключи!
    Въпросът е за политическата драма, която последва след това?!
    Помня, как НСО с Кирил Петков на борда убиха човек, а властта тогава дори заличиха следите, асфалтирайки участъка на катастрофата, за да прикрият доказателствата. Тогава нямаше никакви политически драми и заклинания, както е днес.
    Нямаше Жоро Боеца да ни светне за къде е бързал Кирчо тогава и дали на роднините на убития не беше платено да напуснат страната!?
    А кой е платил.....от джоба си ли или от държавния бюджет.....?!
    Тишина!!!

    11:36 23.10.2026

  • 26 Някой

    64 16 Отговор
    Много правилно казано. И аз предлагах награда за служителят на НСО. Само тук като кажа какво щеше да и се случи в САЩ при същата ситуация, ми отрязаха коментарите.
    А когато нещо стигне до политика, забравете за правосъдие - то не съществува!

    11:36 23.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Факт

    63 10 Отговор
    Търсена провокация!

    11:37 23.10.2026

  • 29 Периметър за охрана

    27 6 Отговор
    Защо не е осигурен ? Това е заговор

    11:37 23.10.2026

  • 30 Ватманяк

    33 3 Отговор
    Непрофесионално е да допуснеш човек до периметъра на охраняваното лице, независимо кое е Защото не се обучават добре и нямат план за действие. не са като Дензъл Уошингтън. За товапък е виновен началника

    Коментиран от #69

    11:37 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пълни глупости

    3 3 Отговор
    офис на „Продължаваме промяната“ излиза председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

    11:38 23.10.2026

  • 33 Симулативно падане

    52 13 Отговор
    Бутане, блъскане не се вижда! А само как госпожата се тръшна на земята! Май беше симулация, че и предварително планирано тръшване!

    11:39 23.10.2026

  • 34 Пянко

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    Защото не изчака колата да тръгне и тогава да се махне да бъде награден? Ако си беше свършил качествено работата тази ситуация нямаше да се случи.

    11:40 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ПИК да бъде обявена

    30 10 Отговор
    За терористична организация. Това е брутален пример за заговор

    11:41 23.10.2026

  • 39 Прокуратурата ще го награди

    12 9 Отговор
    Генерал Тонев също е в списъка с наградените. А Калин първо да чете закона, после да си формира мнение.

    11:41 23.10.2026

  • 40 смях в залата

    16 27 Отговор
    Помните ли как бащата на един президент блъсна една електрическа триколка на едно кръгово и стоеше в колата и гледаше но не излезе да види какво става с човека. Набързо дойде полицай за да замаже положението. Доцова и охранителя гледаха падналата жена и знаеха че е журналистка и не и помогнаха и избягаха. Май има връзка между събитията

    11:43 23.10.2026

  • 41 Хасковски каунь

    21 10 Отговор
    Колтуклиева на прокурорска проверка.тчк

    11:43 23.10.2026

  • 42 Този случай вероятно е

    3 3 Отговор
    Пряко свързан с бомбените заплахи !

    11:43 23.10.2026

  • 43 конспиратор

    25 6 Отговор
    ами ако и гарда и "журналистката" са част от сценката, доста лошо изиграна? все пак знаем, че Намагнитеният няма добър вкус, но плаща добре.

    11:44 23.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Впечатляващо

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    Една от малкото брилянтно написани статии с изложени логични и последователни разсъждения на автора. Поздравления.
    Към статията бих добавил, да си представим само за миг, че в колата вместо Доцова, седеше журналистката, а Доцова, държейки микрофона/телефона извърши действието, което журналистката извърши - тогава какво и как щеше и трябваше да се случи?

    11:45 23.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Грешиш

    10 7 Отговор
    Кворум е необходим при гласуване. За заседание по изслушване не е необходим кворум. Доцова скри министрите. Трябваше да изнесат неприятни за властта факти.

    11:46 23.10.2026

  • 50 Соня Колтуклиева се е правила на

    4 5 Отговор
    Германци пребиващи хора в Слънчев бряг

    11:46 23.10.2026

  • 51 Хммм

    8 8 Отговор
    Наградете.. вие нормални ли сте??

    11:46 23.10.2026

  • 52 Цената на нахалните

    29 2 Отговор
    С Да за заглавието на статията. Когато си продадеш душата на дявола, цената е висока. Има обективни журналисти, каквото е тяхното верую, но има и такива, които се продават за пари, за много пари. Въпросната дама дано не е пострадала много, но определено не е обективна. Правилата важат за всички, кое е допустимо и кое не. В стремежа си да създаде сензация, объркване и брожения тази жена можеше да влезе и под автомобила. Не е виновна тя, а тези които са и платили и наредили да направи това шоу. Дано са и платили достатъчно. Защото в болница сме виждали да влизат и политици, за да се скрият, например със скъсан минискус. Буламачите които пиши, определено клонят на поръчкови и дори не са приятни за четене.

    Коментиран от #67

    11:46 23.10.2026

  • 53 Румбата

    6 0 Отговор
    "От офис на „Продължаваме промяната“ излиза председателят на Народното събрание Михаела Доцова." - няма нужда да четете по-надолу :)

    11:47 23.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 !!!?

    14 5 Отговор
    Става въпрос за брутална реакция на мутрата от НСО и последвало бягство от местопрестъплението, а не правото му да охранява "Тялото"...!!!?

    11:49 23.10.2026

  • 57 Перо

    15 2 Отговор
    Какво стана с катастрофата на кортежа на НСО с Киро тъпиро? Това НСО трябва да се закрие! Има го само в САЩ и Русия, където историческите събития и обществено-икономическата система е различна! Излиза приказката за жабата и коня! За 80 г. единствения рисков случай е бил шамар на Т. Живков във Враца, преди повече от половин век!

    Коментиран от #83

    11:49 23.10.2026

  • 58 чернокрилия паток

    11 1 Отговор
    Толкова им е подготовката и "професионализма" на тези от НСО. А сигурно взимат огромни заплати. Банда некадърни връзкари.

    Коментиран от #71

    11:51 23.10.2026

  • 59 Марица БГ

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Герги":

    "Винкела"е бивш футболен съдия. БОЕЦ твърди, позовавайки се на свои източници в НСО, че преди години срещу него е имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление. Преди постъпването си в НСО той е кандидатствал в Бюрото за защита на свидетелите, но не е бил одобрен.

    Варадинов е работил дълго време като личен шофьор и охранител за един от най-богатите българи - пернишкия олигарх Людмил Стойков, твърдят източници на Лупа. Той постъпил на работа при боса още съвсем млад, като студент в НСА.

    В миналото си Мартин Варадинов е участвал и в няколко сбивания и спречквания между здрави момчета, които са си традиция в Перник.

    Коментиран от #76

    11:51 23.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Перо

    6 9 Отговор
    Охранителят от НСО трябва да бъде уволнен и после съден за телесна повреда! После да се разгледа случая с назначаването му и дали е кадрово обезпечен, от което зависи и поста на н-ка!

    11:55 23.10.2026

  • 62 Бфбж

    7 9 Отговор
    Авторът на статията наколенки да си сложи. Много е коленичил, докато пише статията.

    11:55 23.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Анджо

    13 2 Отговор
    Този скандал е най тъпия скандал който някога съм бил свидетел. Тая е по нагла и от русофила безмозъчен.

    11:55 23.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Бай Дън

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Така я кажете":

    Тя Цвета беше по голяма пъстарма, че и ПКП но без охрана не мърдаше!!

    11:57 23.10.2026

  • 67 Мъдрец

    4 7 Отговор

    До коментар #52 от "Цената на нахалните":

    В Русия убиват журналисти (Ана Политковская),а у нас все още ги нокаутират и просват на земята. Ако продължава така, може да започнат и нас да убиват и не само журналисти, а и такива,които имат различно мнение от тяхното

    11:59 23.10.2026

  • 68 Анджо

    11 4 Отговор
    Човекът си е свършил перфектно работата. На видеото се вижда колко бързо отваря вратата и охраната си свършва работа перфектно.

    11:59 23.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 дядо Петър

    14 4 Отговор
    Калинчо, поздравления, дедовото! Точен и честен коментар! Според мен Соня Котуклиева си е чист провокатор. Само така може да се определи поведението и. Подобно държание спрямо председателя на българския парламент е недопустимо! Възникват обаче една камара въпроси.
    Председателят на парламента ли е виновен, ако няма кворум и заседанието се провали? Защо Илиана Йотова иска оставката на шефа на НСО? Това не е ли престараване? Защо гардът на НСО, който си е вършил работата е отведен с белезници? Откога хора, които вършат това за което им плащат ги арестуват? Какво е очаквала Соня Котуклиева, че може да прави безнаказано каквото си поиска с председателя на българския парламент ли?Провокатор!

    12:00 23.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Анджо

    8 5 Отговор
    Това е терористична атака срещу втория човек на власта в държавата.

    12:01 23.10.2026

  • 73 ПО ПРИНЦИП ТАКА Е!

    5 7 Отговор
    НО, журналистката задава безспорно основателен въпрос. Политическото лице с поведението си счита, че по този въпрос обществото не следва да бъде информирано. Работата на журналиста е да продължи да опитва да получи отговор, още повече че тя очевидно не е терорист, известна личност е, коятоне заплашва по никакъв начин здравето и живота на шефа на народното събрание с малка буква. Очевидно охраната е приложила прекомерна сила, и разсъжденията в горното текстче са доста безмислени!

    Коментиран от #82

    12:02 23.10.2026

  • 74 гошо

    12 4 Отговор
    Тая продажница не е никаква журналистка.Наградете гарда.

    12:05 23.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Герги

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Марица БГ":

    Как да си обясниш такова лице да работи в НСО...И не само оставката на този или онзи,цялостна промяна на методите на работа на Службата...Не сме забравили как надкрачват осовата линия и те тласкат в банкета...властта опиянява,а пък и като си бивша мутра...ефекта е такъв.

    12:07 23.10.2026

  • 77 Брежнев

    1 2 Отговор
    Методите на работа на НСО не е променяна от времето на бай Тошо...да, ама сега времената са съвсем различни...и методите на работа трябва да бъдат различни..

    12:09 23.10.2026

  • 78 Иванов

    7 2 Отговор
    "По време на либералната демокрация медиите не отразяват общественото мнение, те го създават. А зад тях стоят парите на заинтересованите". Написано е преди 100 години от Шпенглер. Нещо ново?

    Това, че охраната е действала малоумно е първият въпрос. Това, че Джуката си го е търсила втория, а това, че Йотова страхливо иска да се отърве от проблема третия.

    Коментиран от #87

    12:09 23.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Артилерист

    8 2 Отговор
    Точно така го мисля и вече съм го изрекъл в един сълзлив матрял за Колтуклиева, която е престъпила червената линия към охраняваното лице, превишила е правата си и служителят от НСО е изпълнил задължението си. Колтуклиева преиграва и със симулацита си за фрактура, защото само е прегледана във Военна болница и изпратена за "домашно лечение". Задавам повторно простия въпрос: коя "фрактура" на раменни кости/кост се лекува домашно без оперативна намеса и болнично лечение и наблюдение? Платените демократически медии хванаха повода "Колтуклиева" и в единен глас настояват за оставка на президента и правителството, разпускане на НСО и прочие, само защото служител на службата по охрана е изпълнил задължението си и "горката" Колтуклиева се е престарала в пърформърса си...

    12:10 23.10.2026

  • 81 Валентин ангелов

    11 3 Отговор
    Точно така ,служителят от НСО трябва да бъде награден .Не може да героизирате тази купена мисирка.Това не е журналист , това е бабичка махленска клюкарка.Най после си го намери.

    12:10 23.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 гошо

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Перо":

    А Луканов?Има и много други.Я пак помисли.

    12:12 23.10.2026

  • 84 Даката

    4 8 Отговор
    Този служител на НСО не е ли видял, че това е репортерка с микрофон, която задава неудобен въпрос, на служител на българския парламент, който е на издръжката на народа, всички ние им плащаме заплатите и на този хубостник от НСО също.

    12:13 23.10.2026

  • 85 анонимен

    4 3 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило - народна мъдрост

    12:14 23.10.2026

  • 86 Бате Георги

    2 2 Отговор
    Тя прокуратурата вече го прибра да го награди.

    12:17 23.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Меме

    6 3 Отговор
    Може пък г-жа Колтуклиева да спечели първият Оскар за страната ни за главна роля.

    12:21 23.10.2026

  • 89 Политкоректен

    5 1 Отговор
    Добра статия, браво на автора!

    12:23 23.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 гадател

    2 0 Отговор
    Наградете го, тука да не ви е Европа? Тука е Азия.

    12:27 23.10.2026

  • 93 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Това си беше театрално представление преди изборите. Първо се хвърля в атака, а много добре знае, че е забранено, после пада, лежи като умряла, не помръдва, обаче държи високо телефона, защото записва звука. В това време зад кадър другият актьор държи политическа реч, вместо да ѝ помогне. А операторът заснима.

    12:27 23.10.2026

  • 94 идиоти вън

    4 1 Отговор
    Във всяка уважажаща себе си държава освен права има и задължения, като задълженията предхождат правата! Тази самозабравила се журналистка трябва да бъде порицана за действията си, доколкото охранителя трябва да бъде награден въпреки някои направени пропуски!

    12:28 23.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Батето

    2 0 Отговор
    В нормална държава това не е възможно да се случи. Защото там русофилските тъпотии и под формата на статии и есета от мисири и мисирки не хващат дикиш. В демократичните общества водещи политици ходят пеша или се придвижват с велосипеди. Кога тази госша ще тръгне сред хората?

    12:30 23.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Не така

    1 3 Отговор
    Авторът на статията пише абсолютни глупости.За това че биячът на НСО действа абсолютно непрофесионално и да го наградят.Аман от пилешки мозъци.

    12:32 23.10.2026

  • 100 Обективен

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Калинчо не разбрал какво е станало":

    А журналистката защо не е санкционирана за нападение първия в ПАРЛАМЕНТАРНА държава ?
    Журналистката отваря вратата на колата и ЗАПОВЯДВА на охраняваното лице да излезе да се саморазправя???!

    Коментиран от #103

    12:34 23.10.2026

  • 101 журналистчета

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Само така":

    Затова навремето цяря направи кошарка за журналисти в парламента и ги затвори там.

    12:34 23.10.2026

  • 102 Абе Калине,

    2 0 Отговор
    много елементарно е написано, да не кажа тъпо!

    Коментиран от #108

    12:36 23.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Факт

    1 0 Отговор
    "за което е обучен" голяма част от нсо не са учени на нищо,просто назначени по роднинска линия,комунистическа схема,с трето отделение ни наш човек,и такива като нсо има само в комунистически страни

    12:43 23.10.2026

  • 105 Ха мит ха ни мит

    0 0 Отговор
    Точно казано. ПОЛИТИЦИТЕ да не забравяме,че търсят келепир от всяка ситуация.

    12:43 23.10.2026

  • 106 Ачо

    2 0 Отговор
    Ако някой се опита да докосне вратата на колата на Тръмп пиши го умрел!Тази нахалница Соня пък се кара на Председателя на НС,истерично крещи,иска разговор насила.И сега фашистите в България крещят от завладяните медии срещу Прогресивна България.Трябва да се арестува Саня,а не бодигарда!Как така ще отваряш вратата на кола за сигурност!Това да не ти е домашната врата за банята!Нахалница!

    12:45 23.10.2026

  • 107 Чудя се?!

    2 1 Отговор
    Как допуснахте да видим и другата гледна точка...?!
    А трябва...,нали сме уж -...,,Демократично общество"...?!
    Аз също съм на мнение-
    СЛУЖИТЕЛЯТ НА НСО,ДА СЕ НАГРАДИ...!

    Коментиран от #109

    12:46 23.10.2026

  • 108 Напротив!

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Абе Калине,":

    Адмирации за смелостта на Журналиста,да изкаже собствената си позиция,различна от клишираната...!

    12:49 23.10.2026

  • 109 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Чудя се?!":

    Понеже е некадърен ???
    Защо вратата не е заключена след качването ?
    Събрали са ги неграмотни и некомпетентно , но верни . Точно така по социалистическо по стар комунистически обичай

    12:50 23.10.2026