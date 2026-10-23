Отвратително е! Много отвратително!

Отвратително е, че въобще има НСО, сякаш тези са някаква друга порода, различна от гражданина на отечеството, и трябва да се охраняват по протокол, различен от цивилизационния.
Отвратително е, че колата стои на място — благодаря на любезна колежка, която е засекла времето със секундомер — 20 секунди след падането на Соня Колтуклиева и никой от тази кола на „висшата раса“ не реагира. После разбрахме, че най-висшият представител на „висшата раса“ е бил „стресиран“ (такава дума няма в българския език) и, както се вижда, бидейки „стресиран“, не е направил нищо. Но после, когато други, недотам стресирани лица са ѝ се обадили, изведнъж се е отзовал пред някаква болница.
Отвратително е, че страници като Капутин (извинете ме, но това е дори по-отвратително от бг елфите, които мислех, че са най-отвратителното нещо на света), та такива помийни ями (с извинение) застават на страната на Колтуклиева, все едно винаги са били на страната на справедливостта.
Тук ще кажа, че тяхната правда си е тяхна и ако е от техните, човекът, сътворил неправда, то той не е сътворил неправда а е бил изконно прав прерожденец, а ако не е от техните, то той е сътворил неправда по презумпция.
Отвратително е, че тези хора /дето са на власт/, от една страна, нямат душа и падането (с тяхна помощ) на възрастна жена не предизвиква естествения за човечеството стремеж да ѝ помогнат (ако все пак е зле), но още по-отвратително е, че никой висшестоящ не се опитва да ги научи на елементарна човеколюбива техника. Ама напълно елементарна: то не че любовта към човечеството може да бъде придобита, де…
Виждаш на улицата паднал човек и се притичваш на помощ. Виждаш паднало дете и го вземаш на ръце. Виждаш паднала жена и се стичаш да я вдигнеш и заведеш в болница. Ей такива сложни и непознати за прогресивните сили техники.
И накрая, това, което Соня Колтуклиева прави, е too much, но следва да отбележим, че никой не ѝ препречва пътя, както би трябвало да бъде.
Друг е въпросът коя от двете дами — Доцовa или Колтуклиева — има повече значение.
На този въпрос ще отговори времето. Сега е рано.
Общо всичко е отвратително и си мисля, че посещението на тази млада председателка на Народното събрание в офиса на Йотова днес може и да коства победата на последната, победа която всички, включително и аз, обявихме за неизбежна.
Е, сега е избежна…
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
10:06 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Всяка държава има охрана за ръководителите си!!! И тази охрана си свърши перфектно работата, за което трябва да бъде наградена!!!
Оная жълта жаба на мутра ли ще се прави на шефа на НС...?! Трябваше да бъде И арестувана!!!
А ние гледаме жалки хленчещи от страх държавници, които нямат смелост да защитят собствения си служител, защото ги е страх от една герберска патица!!!
10:07 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
До коментар #3 от "Айде бе":Що не дойде да ми отвори мойта врата да види.
Коментиран от #33, #34
10:08 23.10.2026
7 Хахахайа
Коментиран от #10
10:09 23.10.2026
8 Пич
- Я да ми кажете какво ще направите ако някой ви отвори вратата на автомобила, и се опита да ви издърпа от него?!
Нищо че не сте от НСО!!!
10:09 23.10.2026
9 Ком
10:10 23.10.2026
10 Абе
До коментар #7 от "Хахахайа":Ма кво значение има дали колата е на Нсо, що не дойде да ми отвори мойта врата да види.
Коментиран от #19
10:11 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аве
10:12 23.10.2026
13 нтнтн
10:15 23.10.2026
14 ДрайвингПлежър
Всеки с поне малко акъл в главата знае, че не налиташ по подобен начин в периметър на охранявано лице!
Най-елементарния етикет на един възпитан и мислещ човек не би му позволил да отвори чужда врата и да нахлуе по подобен начин!
... но пък всички знаем, че котуклиева е глъмава мисирка! като не мисли или не може да мисли що да ми е жал за тая платена к?!
Коментиран от #22, #31
10:15 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПБ-ПРОГРЕСИВЕН БОТАШ
10:17 23.10.2026
18 БеГемот
10:19 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 123
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Мда, в цял свят властта се страхува от народната любов, или от други организирани банди.
10:22 23.10.2026
23 коко
10:22 23.10.2026
24 Кучето на Мими 🐕
10:23 23.10.2026
25 Баба Яга
10:23 23.10.2026
26 ШЕФА
10:23 23.10.2026
27 Пешо
10:25 23.10.2026
28 Ехо
10:27 23.10.2026
29 пешо
10:30 23.10.2026
30 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:33 23.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Отвратително
10:42 23.10.2026
37 Ехееее
До коментар #15 от "Има правила":Аха,ако имаше правила,щяхме да живеем по човешки.Де виждаш правила при фатмака комунист?
10:42 23.10.2026
38 Хорхе
10:44 23.10.2026
39 п а т к а
10:53 23.10.2026
40 Абе
До коментар #33 от "Дапитам":Преди години един пианица от квартала тръгна да влиза при мене в колата да се вози, нещо се беше припознал.
10:54 23.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Оли-оли
11:10 23.10.2026
43 Даа
11:15 23.10.2026