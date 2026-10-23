Отвратително е! Много отвратително!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отвратително е, че въобще има НСО, сякаш тези са някаква друга порода, различна от гражданина на отечеството, и трябва да се охраняват по протокол, различен от цивилизационния.

Отвратително е, че колата стои на място — благодаря на любезна колежка, която е засекла времето със секундомер — 20 секунди след падането на Соня Колтуклиева и никой от тази кола на „висшата раса“ не реагира. После разбрахме, че най-висшият представител на „висшата раса“ е бил „стресиран“ (такава дума няма в българския език) и, както се вижда, бидейки „стресиран“, не е направил нищо. Но после, когато други, недотам стресирани лица са ѝ се обадили, изведнъж се е отзовал пред някаква болница.

Отвратително е, че страници като Капутин (извинете ме, но това е дори по-отвратително от бг елфите, които мислех, че са най-отвратителното нещо на света), та такива помийни ями (с извинение) застават на страната на Колтуклиева, все едно винаги са били на страната на справедливостта.

Тук ще кажа, че тяхната правда си е тяхна и ако е от техните, човекът, сътворил неправда, то той не е сътворил неправда а е бил изконно прав прерожденец, а ако не е от техните, то той е сътворил неправда по презумпция.

Отвратително е, че тези хора /дето са на власт/, от една страна, нямат душа и падането (с тяхна помощ) на възрастна жена не предизвиква естествения за човечеството стремеж да ѝ помогнат (ако все пак е зле), но още по-отвратително е, че никой висшестоящ не се опитва да ги научи на елементарна човеколюбива техника. Ама напълно елементарна: то не че любовта към човечеството може да бъде придобита, де…

Виждаш на улицата паднал човек и се притичваш на помощ. Виждаш паднало дете и го вземаш на ръце. Виждаш паднала жена и се стичаш да я вдигнеш и заведеш в болница. Ей такива сложни и непознати за прогресивните сили техники.

И накрая, това, което Соня Колтуклиева прави, е too much, но следва да отбележим, че никой не ѝ препречва пътя, както би трябвало да бъде.

Друг е въпросът коя от двете дами — Доцовa или Колтуклиева — има повече значение.

На този въпрос ще отговори времето. Сега е рано.

Общо всичко е отвратително и си мисля, че посещението на тази млада председателка на Народното събрание в офиса на Йотова днес може и да коства победата на последната, победа която всички, включително и аз, обявихме за неизбежна.

Е, сега е избежна…