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Отвратително е! Много отвратително!

Отвратително е! Много отвратително!

23 Октомври, 2026 10:01 1 621 43

  • диана дамянова-
  • соня колтуклиева-
  • нсо-
  • побой

Виждаш на улицата паднал човек и се притичваш на помощ. Виждаш паднало дете и го вземаш на ръце. Виждаш паднала жена и се стичаш да я вдигнеш и заведеш в болница. Ей такива сложни и непознати за прогресивните сили техники

Отвратително е! Много отвратително! - 1
Снимка: БНТ
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отвратително е, че въобще има НСО, сякаш тези са някаква друга порода, различна от гражданина на отечеството, и трябва да се охраняват по протокол, различен от цивилизационния.

Отвратително е, че колата стои на място — благодаря на любезна колежка, която е засекла времето със секундомер — 20 секунди след падането на Соня Колтуклиева и никой от тази кола на „висшата раса“ не реагира. После разбрахме, че най-висшият представител на „висшата раса“ е бил „стресиран“ (такава дума няма в българския език) и, както се вижда, бидейки „стресиран“, не е направил нищо. Но после, когато други, недотам стресирани лица са ѝ се обадили, изведнъж се е отзовал пред някаква болница.

Отвратително е, че страници като Капутин (извинете ме, но това е дори по-отвратително от бг елфите, които мислех, че са най-отвратителното нещо на света), та такива помийни ями (с извинение) застават на страната на Колтуклиева, все едно винаги са били на страната на справедливостта.

Тук ще кажа, че тяхната правда си е тяхна и ако е от техните, човекът, сътворил неправда, то той не е сътворил неправда а е бил изконно прав прерожденец, а ако не е от техните, то той е сътворил неправда по презумпция.

Отвратително е, че тези хора /дето са на власт/, от една страна, нямат душа и падането (с тяхна помощ) на възрастна жена не предизвиква естествения за човечеството стремеж да ѝ помогнат (ако все пак е зле), но още по-отвратително е, че никой висшестоящ не се опитва да ги научи на елементарна човеколюбива техника. Ама напълно елементарна: то не че любовта към човечеството може да бъде придобита, де…

Виждаш на улицата паднал човек и се притичваш на помощ. Виждаш паднало дете и го вземаш на ръце. Виждаш паднала жена и се стичаш да я вдигнеш и заведеш в болница. Ей такива сложни и непознати за прогресивните сили техники.

И накрая, това, което Соня Колтуклиева прави, е too much, но следва да отбележим, че никой не ѝ препречва пътя, както би трябвало да бъде.

Друг е въпросът коя от двете дами — Доцовa или Колтуклиева — има повече значение.

На този въпрос ще отговори времето. Сега е рано.

Общо всичко е отвратително и си мисля, че посещението на тази млада председателка на Народното събрание в офиса на Йотова днес може и да коства победата на последната, победа която всички, включително и аз, обявихме за неизбежна.

Е, сега е избежна…


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    52 7 Отговор
    Таа бабетка сигурно е умрела от яд, че не се е сетила пръва да иде да отвори вратата на Доцова.

    10:06 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    46 8 Отговор
    Я да не ми мрънкяш либерастично!!!
    Всяка държава има охрана за ръководителите си!!! И тази охрана си свърши перфектно работата, за което трябва да бъде наградена!!!
    Оная жълта жаба на мутра ли ще се прави на шефа на НС...?! Трябваше да бъде И арестувана!!!
    А ние гледаме жалки хленчещи от страх държавници, които нямат смелост да защитят собствения си служител, защото ги е страх от една герберска патица!!!

    10:07 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    32 4 Отговор

    До коментар #3 от "Айде бе":

    Що не дойде да ми отвори мойта врата да види.

    Коментиран от #33, #34

    10:08 23.10.2026

  • 7 Хахахайа

    48 5 Отговор
    Пълни глупости. Тази ПачаКолтуклиева защо отваря вратата на колата на НСО?

    Коментиран от #10

    10:09 23.10.2026

  • 8 Пич

    39 4 Отговор
    Въпрос към мъжете, които не са вегани и не са от паветата:
    - Я да ми кажете какво ще направите ако някой ви отвори вратата на автомобила, и се опита да ви издърпа от него?!
    Нищо че не сте от НСО!!!

    10:09 23.10.2026

  • 9 Ком

    21 6 Отговор
    Да сте видели журналист новатв или бнт да ходи да дърпа врати на коли?!

    10:10 23.10.2026

  • 10 Абе

    26 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахайа":

    Ма кво значение има дали колата е на Нсо, що не дойде да ми отвори мойта врата да види.

    Коментиран от #19

    10:11 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аве

    30 4 Отговор
    тази година „Златна малинка“ се присъжда на Мирчев с Гловото и Сончето с театралното падане!

    10:12 23.10.2026

  • 13 нтнтн

    8 16 Отговор
    Тази млада председателка освен ,че е грозна тя минава през трупове само и само да се чувства Богоизбрана

    10:15 23.10.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    29 2 Отговор
    Тая кака що дрънка глупости?! В цял ссвят има подобни служби!!!

    Всеки с поне малко акъл в главата знае, че не налиташ по подобен начин в периметър на охранявано лице!
    Най-елементарния етикет на един възпитан и мислещ човек не би му позволил да отвори чужда врата и да нахлуе по подобен начин!
    ... но пък всички знаем, че котуклиева е глъмава мисирка! като не мисли или не може да мисли що да ми е жал за тая платена к?!

    Коментиран от #22, #31

    10:15 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПБ-ПРОГРЕСИВЕН БОТАШ

    3 12 Отговор
    Това е положението, Минке!

    10:17 23.10.2026

  • 18 БеГемот

    6 2 Отговор
    Истината е че на НСО им липсва професионализъм....шофьорът трябваше да заключи вратата а оня палячо трябваше да чака колата да тръгне а не после да изпада в паника и да действа прекомерно....относно шефката на парламента най вероятно е изпаднала в паника заради скандала който ще последва а палячото шеф на екип е казал карай че стана цирка...

    10:19 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 123

    2 12 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Мда, в цял свят властта се страхува от народната любов, или от други организирани банди.

    10:22 23.10.2026

  • 23 коко

    21 1 Отговор
    Наглото същество получи това което си търсеше.

    10:22 23.10.2026

  • 24 Кучето на Мими 🐕

    18 1 Отговор
    Здрава е празната глава на Колтуклиева.🐑👍

    10:23 23.10.2026

  • 25 Баба Яга

    17 0 Отговор
    А най-отвратително е да показвате тази

    10:23 23.10.2026

  • 26 ШЕФА

    22 1 Отговор
    Браво на охраната,тази нагла ...ърша отдавна си го просеше,но постигна своето,да влезе в светлината на прожекторите,така сега простолюдието ще се сети че тази съществува.

    10:23 23.10.2026

  • 27 Пешо

    17 0 Отговор
    Ало синдикатите къде сте, култуклиева иска да вземе работата на Гарда.Ако толкова иска да отваря врати на коли,да я назначат като пиколо в хотел Берлин.

    10:25 23.10.2026

  • 28 Ехо

    17 0 Отговор
    Този нахалница най после си го получи .

    10:27 23.10.2026

  • 29 пешо

    14 0 Отговор
    до ПИАНА ДАМЯНОВА ако в щатите някой се отвори вратата на колата на президента или сенатор ще бъде разтрелян

    10:30 23.10.2026

  • 30 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    4 4 Отговор
    И ти си отвратителна комунистка ама нейсе

    10:33 23.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Отвратително

    9 0 Отговор
    Да, така е. Когато не се спазват правилата, стигаме до скандала. Да не говорим за случаите, когато скандалът е преднамерено търсен.

    10:42 23.10.2026

  • 37 Ехееее

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Има правила":

    Аха,ако имаше правила,щяхме да живеем по човешки.Де виждаш правила при фатмака комунист?

    10:42 23.10.2026

  • 38 Хорхе

    8 1 Отговор
    Жалко за гарда на НСО. Лукавата и нахална петричка лелка го надигра по неговите правила.

    10:44 23.10.2026

  • 39 п а т к а

    6 0 Отговор
    коя държава нвма НСО структура, ма бабо ?

    10:53 23.10.2026

  • 40 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дапитам":

    Преди години един пианица от квартала тръгна да влиза при мене в колата да се вози, нещо се беше припознал.

    10:54 23.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Оли-оли

    1 0 Отговор
    Все повече се уверявам, че в основата на нашето падение през последните десетилетия стоят две неща - първо, липсата на елементарна дисциплина и второ, тоталната, агресивна и жълто-поръчкова журналистика. Сигурен съм, че журналистическата безнаказана слободия ще бъде изучавана. А може би вече се изучава?

    11:10 23.10.2026

  • 43 Даа

    0 0 Отговор
    Значи колежкА вместо да погне на леглата на земята, започва да засича време....Отвратителна инсинуация. Сигурно е репетирана.

    11:15 23.10.2026