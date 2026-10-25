"Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин."

Този "театър с преговорите" продължава вече много години, още от 2014, казва в началото на интервюто си за германската обществена телевизия АРД Андреас Умланд по повод изразената от Русия готовност за скорошни нови преговори. Експертът за Източна Европа в Европейския политически институт в Киев, който е и анализатор в Центъра за източноевропейски изследвания към Шведския институт за международни отношения в Стокхолм, припомня и друго – че при преговорите винаги става въпрос най-вече за това какво може да получи Русия в замяна на примирие и мир, т.е. колко украински територии и украински суверенитет ще ѝ бъдат отстъпени. Затова и сега Умланд няма големи надежди и не очаква нищо друго освен поредния театър.
"Можем да очакваме просто поредния театър"
Според Умланд такива преговори биха имали повече смисъл, ако под въздействие на украинските далекобойни удари по цели в Русия в Москва възникне фракция, ориентирана към примирие. Това е възможно да се случи, ако Украйна увеличи атаките. А и ако икономическите проблеми, с които Русия вече се сблъсква, продължат да се засилват. В противен случай можем да очакваме просто поредния театър, убеден е експертът.
Той не вярва също така, че изразената от украинския президент Зеленски готовност да замрази фронтовата линия може да направи Кремъл по-сговорчив. "Боя се, че не. Защото тази позиция на Украйна съществува вече от около година и половина. Зеленски изрично предложи това още през пролетта на 2025 и оттогава насам го е повтарял няколко пъти. Той предложи и частични примирия, например прекратяване на ударите с дълъг обсег срещу енергийната инфраструктура или нещо като примирие в Черно море. Русия отхвърли всички тези предложения, защото в замяна на примирие иска да получи територии. Винаги е така", посочва Умланд и цитира военния теоретик Карл фон Клаузевиц, който още преди 200 години е казал: "Завоевателят не иска война, а само мирно да нахлуе в съседната страна и да завземе териториите ѝ. Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин".
Относно опасенията, че Украйна може да се окаже притисната като в менгеме между САЩ и Русия – особено след като вятърът от САЩ отново задуха в полза на Русия, Умланд посочва: "Да, опасението е, че се върви към втора Ялта, т.е. към конференция на великите сили, на която Източна Европа ще бъде разделена и на която източноевропейските народи няма да имат думата. Това е големият страх. И мисля, че това е и целта на Путин – да се върне към системата от Ялта: великите сили сами да решават съдбата на по-малките държави."
Руска подкрепа за предизборната кампания на републиканците
Относно договорените от Тръмп с Путин доставки на руски дизел и междувременно освободения пленен американски гражданин Андреас Умланд казва, че това очевидно сближаване между САЩ и Русия не е чак толкова тревожно, тъй като става въпрос преди всичко за руска подкрепа за предизборната кампания на републиканците в САЩ. Путин се опитва да подкрепи Тръмп с такива положителни сигнали, смята експертът.
Умланд трудно може да прецени какво ще се промени за Европа и за Украйна след междинните избори в САЩ, на които републиканците на Тръмп могат да загубят мнозинството си най-малко в една от двете камари на Конгреса. Но като цяло демократите са по-проукраински настроени от републиканците и, разбира се, много по-проукраински от сегашната американска администрация, посочва Умланд.
"Сега Белият дом заема в много отношения проруска позиция – например при гласуванията в ООН напоследък Русия и САЩ често гласуват в унисон", припомня германският експерт. В този смисъл той се надява, че с една промяна на политическата конфигурация в Камарата на представителите, а може би и в Сената цялостната политика на САЩ спрямо Украйна ще се подобри.
Автор: Бернд Разем (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А САЩ, тогава какви са
Коментиран от #5, #52
16:03 25.10.2026
3 Поп Кръстьо.
16:03 25.10.2026
4 Путин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Многоходов съм
16:06 25.10.2026
5 Филип Тотев
До коментар #2 от "А САЩ, тогава какви са":Да ,а най големите западни завоеватели и колонизатори винаги искат територия , ресурси и"демокрация".
16:07 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пич
И затова ще загинат! Не заради външни промени, заради вътрешните промени, които Урсулианците не схващат!!!
Всички големи промени и протести започват заради малки и незначителни неща! Като почнеш от изхвърлянето на малко английски чай в Бостън, та стигнеш до някакви си училища в Европа!!! И тъпите Урсулианци не схващат как така заради някакви си училища ги удари такъв огромен проблем?!
Защото като всички политици по всяко време губят емпатия към народа, и никога не схващат кога капката е препълнила чашата!!!
16:08 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами
но тогава отсрещната страна каза, че такива няма да има.
На фона на това, че отсрещната страна продължава
да отказва преговори и хвърля изцяло вината на Путин,
то преговори на този етап няма как да има.
Коментиран от #27
16:11 25.10.2026
10 АБВ
Позор за медиите, които дават трибуна на подобни пропагандатори.
16:12 25.10.2026
11 Виждащ
DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #20
16:17 25.10.2026
12 Хмм
16:22 25.10.2026
13 Kaлпазанин
16:23 25.10.2026
14 Черна дупка, тъмна материя
16:39 25.10.2026
15 Разсъждения...
Но този път държавата им може да не оцелее.
16:43 25.10.2026
16 Хаха
16:43 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Художника с мустачките
16:45 25.10.2026
19 Гьобелс от ада:
16:49 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Македонка
Коментиран от #44
16:54 25.10.2026
23 КРАТКО
16:55 25.10.2026
24 анонимен
17:06 25.10.2026
25 Прочетох
17:08 25.10.2026
26 Путин искаше да денацифицира Украйна
Както и стана сега всички подкрепят украйна срещу Русия
Коментиран от #28, #31
17:08 25.10.2026
27 Соломон
До коментар #9 от "Ами":Kога, с кого и за какво точно е искал преговори любимият то Путин.Или просто си правиш гимнастика на устата
Коментиран от #30, #42
17:11 25.10.2026
28 Соломон
До коментар #26 от "Путин искаше да денацифицира Украйна":Откого да денафицира Путин Украйна.Като единствените нацисти в Украйна в момента са със руски паспорти
Коментиран от #34, #40
17:12 25.10.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
17:13 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Путин искаше да денацифицира Украйна":Кои всички?
Що не я приемат тогава в ЕС и НАТО?
Коментиран от #37, #55
17:16 25.10.2026
32 Соломон
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Помним ама Минск1 и 2 след 2014г а не преди.И е вследствие на това че Москва успя да убеди света че руската армия в Донбас са местни опълченци на измислените пак от тях ДНР и ЛНР
Коментиран от #33, #36, #50
17:17 25.10.2026
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Соломон":А Косово измислено ли е?
Коментиран от #35
17:20 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соломон
До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И какво общо има Косово със това че Русия нападна Украйна
Коментиран от #41, #47
17:23 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Соломон
До коментар #36 от "СУЛОМОНЧО":Да помняго.Остава сега да кажеш и какво правеше руската армия по това време в Украйна
Коментиран от #61
17:28 25.10.2026
39 Чий е Крим
Коментиран от #56
17:28 25.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Сатана Z
Коментиран от #57
17:32 25.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Соломон
До коментар #40 от "КРАТКО":Хайде сега ми посочи от кога и кага УПА е призната за терористична организация.Относно АЗОВ то те се родиха през месец май 2014г .По това време Русия бе анексирака Крим и бе вкарала метежниците си в Донбас.АЗОВ е следствие а не причина.АЗОВ не съществуваше докаро Русия не нападна Украйна
Коментиран от #58
17:34 25.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Зелена еуглена
17:39 25.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Манфред Вьорнер
До коментар #46 от "Соломон":Когато нямаше интернет и 200 канала по телевизията и пропагандните радиоточки се хващаха само на дълги вълни.
Коментиран от #54
17:42 25.10.2026
52 Хахахаха
До коментар #2 от "А САЩ, тогава какви са":Е вие добре ли сте бе? НАТО се разширява, защото държавите самостоятелно желаят да влязат в съюз! НАТО не е държава, та да се разширява. НАТО е военен съюз, като сами държавите решават, че искат да влязат в него. Според вас, как малки държави като Естония, Литва, Латвия, България и много други държави, могат да се отбраняват самостоятелно? Как? За това има военен съюз, както и рашата си има военни съюзи с други държави! Всяка суверенна държава си има право да си решава в какъв военен съюз да си влиза. Всяка държава си има собствен национален интерес и сигурност. Не може Литва например, да се съобразява с националната сигурност на раша. Литва се съобразява с националната сигурност на Литва.
17:43 25.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #51 от "Манфред Вьорнер":Когато Косово се появи всичко това го имаше
17:44 25.10.2026
55 Трябва братоубийствена война
До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да се намразят украинци и руснаци
Разделяй и владей
Старо римско правило
Коментиран от #59, #60
17:44 25.10.2026
56 Хахахаха
До коментар #39 от "Чий е Крим":До колкото знам, Югославия (бивша) не е станала територия на НАТО!
17:45 25.10.2026
57 За бетона
До коментар #43 от "Сатана Z":Нищо не е казано
17:46 25.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Хахахаха
До коментар #55 от "Трябва братоубийствена война":И кой го направи това са се намразят украинците и руснаците? Кой започна войната? Кой стреля по украинските градове? И кой не прави нищо за да спре ударите по Украйна? Кой окупира украинските територии? Е, тогава не обвинявайте, че украинците са намразили руснаците! Руснаците са се потрудили много, за това да бъдат намразени.
17:50 25.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Соломон
До коментар #58 от "СОЛОМОНЧО":УПА никога е международно призната за терористична организация.АЗОВ е добровоческа организация за да се бие с руската армия в Украйна.Ако не вярваш питай Пригожин или Гиркин
17:52 25.10.2026
63 Абе,
17:54 25.10.2026
64 Сатана Z
— А мене,защо?
17:58 25.10.2026