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"Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин."
  Тема: Украйна

"Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин."

25 Октомври, 2026 16:01 1 346 64

  • владимир путин-
  • андреас умланд-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Според Умланд такива преговори биха имали повече смисъл, ако под въздействие на украинските далекобойни удари по цели в Русия в Москва възникне фракция, ориентирана към примирие

"Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин." - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Този "театър с преговорите" продължава вече много години, още от 2014, казва в началото на интервюто си за германската обществена телевизия АРД Андреас Умланд по повод изразената от Русия готовност за скорошни нови преговори. Експертът за Източна Европа в Европейския политически институт в Киев, който е и анализатор в Центъра за източноевропейски изследвания към Шведския институт за международни отношения в Стокхолм, припомня и друго – че при преговорите винаги става въпрос най-вече за това какво може да получи Русия в замяна на примирие и мир, т.е. колко украински територии и украински суверенитет ще ѝ бъдат отстъпени. Затова и сега Умланд няма големи надежди и не очаква нищо друго освен поредния театър.

"Можем да очакваме просто поредния театър"

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Според Умланд такива преговори биха имали повече смисъл, ако под въздействие на украинските далекобойни удари по цели в Русия в Москва възникне фракция, ориентирана към примирие. Това е възможно да се случи, ако Украйна увеличи атаките. А и ако икономическите проблеми, с които Русия вече се сблъсква, продължат да се засилват. В противен случай можем да очакваме просто поредния театър, убеден е експертът.

Той не вярва също така, че изразената от украинския президент Зеленски готовност да замрази фронтовата линия може да направи Кремъл по-сговорчив. "Боя се, че не. Защото тази позиция на Украйна съществува вече от около година и половина. Зеленски изрично предложи това още през пролетта на 2025 и оттогава насам го е повтарял няколко пъти. Той предложи и частични примирия, например прекратяване на ударите с дълъг обсег срещу енергийната инфраструктура или нещо като примирие в Черно море. Русия отхвърли всички тези предложения, защото в замяна на примирие иска да получи територии. Винаги е така", посочва Умланд и цитира военния теоретик Карл фон Клаузевиц, който още преди 200 години е казал: "Завоевателят не иска война, а само мирно да нахлуе в съседната страна и да завземе териториите ѝ. Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин".

Относно опасенията, че Украйна може да се окаже притисната като в менгеме между САЩ и Русия – особено след като вятърът от САЩ отново задуха в полза на Русия, Умланд посочва: "Да, опасението е, че се върви към втора Ялта, т.е. към конференция на великите сили, на която Източна Европа ще бъде разделена и на която източноевропейските народи няма да имат думата. Това е големият страх. И мисля, че това е и целта на Путин – да се върне към системата от Ялта: великите сили сами да решават съдбата на по-малките държави."

Руска подкрепа за предизборната кампания на републиканците

Относно договорените от Тръмп с Путин доставки на руски дизел и междувременно освободения пленен американски гражданин Андреас Умланд казва, че това очевидно сближаване между САЩ и Русия не е чак толкова тревожно, тъй като става въпрос преди всичко за руска подкрепа за предизборната кампания на републиканците в САЩ. Путин се опитва да подкрепи Тръмп с такива положителни сигнали, смята експертът.

Умланд трудно може да прецени какво ще се промени за Европа и за Украйна след междинните избори в САЩ, на които републиканците на Тръмп могат да загубят мнозинството си най-малко в една от двете камари на Конгреса. Но като цяло демократите са по-проукраински настроени от републиканците и, разбира се, много по-проукраински от сегашната американска администрация, посочва Умланд.

"Сега Белият дом заема в много отношения проруска позиция – например при гласуванията в ООН напоследък Русия и САЩ често гласуват в унисон", припомня германският експерт. В този смисъл той се надява, че с една промяна на политическата конфигурация в Камарата на представителите, а може би и в Сената цялостната политика на САЩ спрямо Украйна ще се подобри.

Автор: Бернд Разем (ARD)


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А САЩ, тогава какви са

    50 10 Отговор
    Завоевателя не беше ли НАТО. Те заграбват от 1990г и се разширяват, не Русия.

    Коментиран от #5, #52

    16:03 25.10.2026

  • 3 Поп Кръстьо.

    31 5 Отговор
    ГОСПОД ЗДРАВЕ ДА МУ ДАВА!

    16:03 25.10.2026

  • 4 Путин

    4 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Многоходов съм

    16:06 25.10.2026

  • 5 Филип Тотев

    42 6 Отговор

    До коментар #2 от "А САЩ, тогава какви са":

    Да ,а най големите западни завоеватели и колонизатори винаги искат територия , ресурси и"демокрация".

    16:07 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    46 4 Отговор
    Тези ЕС кретени тотално не схващат, че никой не се интересува от тях!!!
    И затова ще загинат! Не заради външни промени, заради вътрешните промени, които Урсулианците не схващат!!!
    Всички големи промени и протести започват заради малки и незначителни неща! Като почнеш от изхвърлянето на малко английски чай в Бостън, та стигнеш до някакви си училища в Европа!!! И тъпите Урсулианци не схващат как така заради някакви си училища ги удари такъв огромен проблем?!
    Защото като всички политици по всяко време губят емпатия към народа, и никога не схващат кога капката е препълнила чашата!!!

    16:08 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами

    40 5 Отговор
    Путин завоевателя, искаше преговори далеч преди 2014г.
    но тогава отсрещната страна каза, че такива няма да има.
    На фона на това, че отсрещната страна продължава
    да отказва преговори и хвърля изцяло вината на Путин,
    то преговори на този етап няма как да има.

    Коментиран от #27

    16:11 25.10.2026

  • 10 АБВ

    40 4 Отговор
    Хубаво е, че източникът е посочено веднага след заглавието. Така интелигентният човек знае какво е съдържанието и без да чете статията. От чуждестранния агент за влияние , пропаганда и манипулации "Дойче веле" не може да се очаква нищо друго, освен пак едно и също.
    Позор за медиите, които дават трибуна на подобни пропагандатори.

    16:12 25.10.2026

  • 11 Виждащ

    37 4 Отговор
    "Манипулаторът винаги иска да манипулира. Така е и сега с DW."

    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #20

    16:17 25.10.2026

  • 12 Хмм

    28 3 Отговор
    точно немска медия да не внушава асоциации, щото Хитлер не е искал мир и дори се изцепил, че германците не го заслужават, Германия подписала капитулация след неговата смърт

    16:22 25.10.2026

  • 13 Kaлпазанин

    20 1 Отговор
    А вашата квази "държава " исрахел иска ли ????

    16:23 25.10.2026

  • 14 Черна дупка, тъмна материя

    21 3 Отговор
    Прочиташ заглавието и знаеш, че не може да е друг, а само Дървовелето.

    16:39 25.10.2026

  • 15 Разсъждения...

    18 3 Отговор
    Немските нацисти няма да мирясат докато не си го поличат.
    Но този път държавата им може да не оцелее.

    16:43 25.10.2026

  • 16 Хаха

    20 3 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    16:43 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Художника с мустачките

    20 3 Отговор
    Урсула и Кая ме заместват много успешно.

    16:45 25.10.2026

  • 19 Гьобелс от ада:

    18 1 Отговор
    Спокоен съм , спокоен съм. Учениците надминаха учителя.

    16:49 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Македонка

    4 16 Отговор
    Ленин, Сталин, Путин - малки джуджета, големи проблеми.

    Коментиран от #44

    16:54 25.10.2026

  • 23 КРАТКО

    11 0 Отговор
    ОПАААА МАЙ БОЗАТА ВКИСНА

    16:55 25.10.2026

  • 24 анонимен

    15 2 Отговор
    😃Дойче Веле??? Стига бе!

    17:06 25.10.2026

  • 25 Прочетох

    14 1 Отговор
    заглавието и хоп!? DW!! И дотам! Папагалите научат пет думи и постоянно ги повтарят...

    17:08 25.10.2026

  • 26 Путин искаше да денацифицира Украйна

    6 4 Отговор
    И да я направи интернационална
    Както и стана сега всички подкрепят украйна срещу Русия

    Коментиран от #28, #31

    17:08 25.10.2026

  • 27 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ами":

    Kога, с кого и за какво точно е искал преговори любимият то Путин.Или просто си правиш гимнастика на устата

    Коментиран от #30, #42

    17:11 25.10.2026

  • 28 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Путин искаше да денацифицира Украйна":

    Откого да денафицира Путин Украйна.Като единствените нацисти в Украйна в момента са със руски паспорти

    Коментиран от #34, #40

    17:12 25.10.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор
    С Дойче зеле Ако си до градския нужник,оставаш гладен 100%

    17:13 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Путин искаше да денацифицира Украйна":

    Кои всички?
    Що не я приемат тогава в ЕС и НАТО?

    Коментиран от #37, #55

    17:16 25.10.2026

  • 32 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Помним ама Минск1 и 2 след 2014г а не преди.И е вследствие на това че Москва успя да убеди света че руската армия в Донбас са местни опълченци на измислените пак от тях ДНР и ЛНР

    Коментиран от #33, #36, #50

    17:17 25.10.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    А Косово измислено ли е?

    Коментиран от #35

    17:20 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И какво общо има Косово със това че Русия нападна Украйна

    Коментиран от #41, #47

    17:23 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "СУЛОМОНЧО":

    Да помняго.Остава сега да кажеш и какво правеше руската армия по това време в Украйна

    Коментиран от #61

    17:28 25.10.2026

  • 39 Чий е Крим

    4 1 Отговор
    Договорките за изтегляне от източна Германия и ядрено разоръжаване бяха НАТО да не се разширява на Изток. Вместо това, веднага използваха ситуацията за да провокират конфликт в Югославия. Кой е "завоевателя"и кой е "агресора"? И чие е зелето и чий е бидоня?

    Коментиран от #56

    17:28 25.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Сатана Z

    2 1 Отговор
    От толкова борба за мир от Укрия няма да остане камък върху камък.

    Коментиран от #57

    17:32 25.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "КРАТКО":

    Хайде сега ми посочи от кога и кага УПА е призната за терористична организация.Относно АЗОВ то те се родиха през месец май 2014г .По това време Русия бе анексирака Крим и бе вкарала метежниците си в Донбас.АЗОВ е следствие а не причина.АЗОВ не съществуваше докаро Русия не нападна Украйна

    Коментиран от #58

    17:34 25.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зелена еуглена

    1 0 Отговор
    Не се ли изморихте? Няма ли кой да ви каже колко сте жалки? 8399

    17:39 25.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Манфред Вьорнер

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Когато нямаше интернет и 200 канала по телевизията и пропагандните радиоточки се хващаха само на дълги вълни.

    Коментиран от #54

    17:42 25.10.2026

  • 52 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "А САЩ, тогава какви са":

    Е вие добре ли сте бе? НАТО се разширява, защото държавите самостоятелно желаят да влязат в съюз! НАТО не е държава, та да се разширява. НАТО е военен съюз, като сами държавите решават, че искат да влязат в него. Според вас, как малки държави като Естония, Литва, Латвия, България и много други държави, могат да се отбраняват самостоятелно? Как? За това има военен съюз, както и рашата си има военни съюзи с други държави! Всяка суверенна държава си има право да си решава в какъв военен съюз да си влиза. Всяка държава си има собствен национален интерес и сигурност. Не може Литва например, да се съобразява с националната сигурност на раша. Литва се съобразява с националната сигурност на Литва.

    17:43 25.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Манфред Вьорнер":

    Когато Косово се появи всичко това го имаше

    17:44 25.10.2026

  • 55 Трябва братоубийствена война

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да се намразят украинци и руснаци
    Разделяй и владей
    Старо римско правило

    Коментиран от #59, #60

    17:44 25.10.2026

  • 56 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Чий е Крим":

    До колкото знам, Югославия (бивша) не е станала територия на НАТО!

    17:45 25.10.2026

  • 57 За бетона

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сатана Z":

    Нищо не е казано

    17:46 25.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Трябва братоубийствена война":

    И кой го направи това са се намразят украинците и руснаците? Кой започна войната? Кой стреля по украинските градове? И кой не прави нищо за да спре ударите по Украйна? Кой окупира украинските територии? Е, тогава не обвинявайте, че украинците са намразили руснаците! Руснаците са се потрудили много, за това да бъдат намразени.

    17:50 25.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "СОЛОМОНЧО":

    УПА никога е международно призната за терористична организация.АЗОВ е добровоческа организация за да се бие с руската армия в Украйна.Ако не вярваш питай Пригожин или Гиркин

    17:52 25.10.2026

  • 63 Абе,

    2 0 Отговор
    дойчезеле, зеленият шмъркач вие всеки ден, че Путин не искал мир ...

    17:54 25.10.2026

  • 64 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Андреас Умланд е враг на Русия и това му носи пари за жалкото си съществуване на пропагандатор,но последната им дума винаги е била:
    — А мене,защо?

    17:58 25.10.2026