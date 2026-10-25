"Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин."

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Този "театър с преговорите" продължава вече много години, още от 2014, казва в началото на интервюто си за германската обществена телевизия АРД Андреас Умланд по повод изразената от Русия готовност за скорошни нови преговори. Експертът за Източна Европа в Европейския политически институт в Киев, който е и анализатор в Центъра за източноевропейски изследвания към Шведския институт за международни отношения в Стокхолм, припомня и друго – че при преговорите винаги става въпрос най-вече за това какво може да получи Русия в замяна на примирие и мир, т.е. колко украински територии и украински суверенитет ще ѝ бъдат отстъпени. Затова и сега Умланд няма големи надежди и не очаква нищо друго освен поредния театър.

"Можем да очакваме просто поредния театър"

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Според Умланд такива преговори биха имали повече смисъл, ако под въздействие на украинските далекобойни удари по цели в Русия в Москва възникне фракция, ориентирана към примирие. Това е възможно да се случи, ако Украйна увеличи атаките. А и ако икономическите проблеми, с които Русия вече се сблъсква, продължат да се засилват. В противен случай можем да очакваме просто поредния театър, убеден е експертът.

Той не вярва също така, че изразената от украинския президент Зеленски готовност да замрази фронтовата линия може да направи Кремъл по-сговорчив. "Боя се, че не. Защото тази позиция на Украйна съществува вече от около година и половина. Зеленски изрично предложи това още през пролетта на 2025 и оттогава насам го е повтарял няколко пъти. Той предложи и частични примирия, например прекратяване на ударите с дълъг обсег срещу енергийната инфраструктура или нещо като примирие в Черно море. Русия отхвърли всички тези предложения, защото в замяна на примирие иска да получи територии. Винаги е така", посочва Умланд и цитира военния теоретик Карл фон Клаузевиц, който още преди 200 години е казал: "Завоевателят не иска война, а само мирно да нахлуе в съседната страна и да завземе териториите ѝ. Завоевателят винаги иска мир. Така е и сега с Путин".

Относно опасенията, че Украйна може да се окаже притисната като в менгеме между САЩ и Русия – особено след като вятърът от САЩ отново задуха в полза на Русия, Умланд посочва: "Да, опасението е, че се върви към втора Ялта, т.е. към конференция на великите сили, на която Източна Европа ще бъде разделена и на която източноевропейските народи няма да имат думата. Това е големият страх. И мисля, че това е и целта на Путин – да се върне към системата от Ялта: великите сили сами да решават съдбата на по-малките държави."

Руска подкрепа за предизборната кампания на републиканците

Относно договорените от Тръмп с Путин доставки на руски дизел и междувременно освободения пленен американски гражданин Андреас Умланд казва, че това очевидно сближаване между САЩ и Русия не е чак толкова тревожно, тъй като става въпрос преди всичко за руска подкрепа за предизборната кампания на републиканците в САЩ. Путин се опитва да подкрепи Тръмп с такива положителни сигнали, смята експертът.

Умланд трудно може да прецени какво ще се промени за Европа и за Украйна след междинните избори в САЩ, на които републиканците на Тръмп могат да загубят мнозинството си най-малко в една от двете камари на Конгреса. Но като цяло демократите са по-проукраински настроени от републиканците и, разбира се, много по-проукраински от сегашната американска администрация, посочва Умланд.

"Сега Белият дом заема в много отношения проруска позиция – например при гласуванията в ООН напоследък Русия и САЩ често гласуват в унисон", припомня германският експерт. В този смисъл той се надява, че с една промяна на политическата конфигурация в Камарата на представителите, а може би и в Сената цялостната политика на САЩ спрямо Украйна ще се подобри.

Автор: Бернд Разем (ARD)