"Путин ни мрази, но президентът Тръмп не го вижда"

Тези два подаръка от Кремъл идват в много подходящ момент за Доналд Тръмп: малко преди междинните избори в САЩ Москва заяви "принципната" си готовност за преговори в тристранен формат между Русия, САЩ и Украйна, а същевременно Кремъл освободи американския гражданин Стивън Хъбард, информира германската обществена телевизия АРД.
В Санкт Петербург специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф благодари на Владимир Путини каза във връзка с Хъбард: "Това е 74-годишен мъж. Често сте наричали президента Тръмп "хуманист". И Вие сте хуманист. И за изразявам уважението си към Вас. Изразявам моята признателност и Ви благодаря още веднъж."
Критика към Путин? Няма и следа от такава.
Путин е хуманист? Тази оценка съвпада с новия откровено проруски курс на американското правителство. Тръмп се е отказал от всякаква привидност на безпристрастност, пише АРД. От дни наред той публикува в своята социална мрежа Truth Social тиради срещу украинския президент Володимир Зеленски. Критика към Путин? Такава няма. Напротив. В началото на седмицата Тръмп заяви, че Русия се е държала "добре" по отношение на Украйна и "не е направила много".
"Съюзничество с диктатор и военен престъпник"
"Това е абсолютно скандално" - така реагира на това изявление съпартиецът на Тръмп - конгресменът Дон Бейкън, в ефира на СиЕнЕн. "Нашият президент е морално сляп по отношение на тази война. Той се е съюзил с диктатор и военен престъпник", казва Бейкън. "И той предприема твърди мерки срещу една демокрация, която иска да бъде част от Запада и би желала да се присъедини към ЕС и НАТО. Путин, от друга страна, ни мрази, но президентът не го вижда."
Бейкън каза още, че Тръмп умиротворява шефа на Кремъл и се е превърнал в Невил Чембърлейн, който навремето провежда политиката на умиротворяване спрямо Адолф Хитлер. Бейкън се изказа и пред списанието National Review, където по адрес на Тръмп казва директно: "Тръмп се подмазва на Путин".
АРД припомня и за протеста срещу дизеловото споразумение на Тръмп с Путин на дванадесет американски сенатори – по шест от всяка партия, които изпратиха писмо до Белия дом. Според тях това споразумение е "предателство спрямо украинския народ". Един от подписалите го - Том Тилис от Републиканската партия, определи последните стъпки на Тръмп по отношение на Украйна като "повече от безотговорни", като заяви, че президентът се е предал пред Путин.
За Тръмп и Мъск: "Напълно неприемливо, ако е вярно"
Публикация на Wall Street Journal предизвиква нова вълна на възмущение. Според нея всъщност именно Илон Мъск е ограничил достъпа до сателитния интернет на своята компания за Украйна – и то след разговори с Белия дом.
Поне един анонимен източник е заявил пред вестника, че Тръмп е знаел за това още преди ограничаването. Алекс Плицас от мозъчния тръст "Атлантически Съвет" коментира в тази връзка: "Ако Мъск наистина го е направил, това е абсолютно отвратително и повдига въпроса: Може ли една държава да се довери на такава услуга в бъдеще, ако един изпълнителен директор от частния сектор има възможността фактически да блокира нещата и по този начин да се намесва в международните дела?" Това е "напълно неприемливо, ако е вярно", казва Плицас.
Заради политиката на Тръмп спрямо Украйна републиканците може да загубят гласове на междинните избори. Традиционните консерватори не одобряват сближаването с автократи. А обещанието на Москва, че сега отново е готова "по принцип" за тристранни преговори е твърде незначително, за да се счита за убедителен успех на дипломатическите усилия на Тръмп, пише АРД.
Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не чета статии
06:03 23.10.2026
2 и аз ви мразя безплатно
06:03 23.10.2026
3 Беки овеня
06:04 23.10.2026
4 Вижда само
06:09 23.10.2026
5 Политико
,,Г-жа Колтуклиева отвори вратата, при което аз се стресирах. Колегите излязоха, затвориха вратата и колата тръгна.
Разбрах от медиите подробности за това което се е случило…”
Гледах клипа с инцидента поне десет пъти.
Много ясно се вижда как Колтуклиева отваря вратата, а Доцова хваща дръжката отвътре, без ни най-малко да е стресирана, в опит да я затвори. Докато двете жени дърпат вратата, всяка към себе си и вратата, подчертавам - е широко отворена, бодигардът поваля Колтуклиева с един удар на земята и се чува силният вик на жертвата.
Изключено е Доцова да не е чула и видяла какво се случва.
Освен това преброих 23 секунди на настъпилата суматоха и викове ,,Какво правите, какво правите”, през които колата на НСО стоеше на място а предната дясна врата беше отворена.
Колтуклиева лежеше просната на тротоара без да помръдва, а около нея се суетяха очевидци на станалото и се опитваха да помогнат.
Как няма да видиш и чуеш какво се случва пред очите ти?
Едва тогава автомобилът на НСО потегли.
Не знам как да нарека случилото се, освен проява на пълен непукизъм.
След всичко това да се върнеш да изразяваш съжаление….
Тази жена няма и достойнство.
Единственото правилно нещо е не да искат наказание за охранителя, а да си подадат оставките Доцова ,Радев и Йотова.
Коментиран от #9
06:13 23.10.2026
6 Виждам
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
06:15 23.10.2026
7 Овчар
06:25 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Божеее само я бутнал и олеле
До коментар #5 от "Политико":Първо защо точно тая... тая,е нахална и безпардонна като дамска бубулечка .. за това бутане е като показвате.
Второ ако беше във ФАЩ например отдавна попа да я е опял... за такова нахалство се стреля директно!!!!
06:35 23.10.2026
10 Ежко
06:38 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами правилно действа тръмп
Така че най добре е, който започва той да спира.!!!!!
06:41 23.10.2026
13 Язе па мразим
06:41 23.10.2026
14 Каунь
06:42 23.10.2026
15 Не съм съгласен
06:42 23.10.2026