"Путин ни мрази, но президентът Тръмп не го вижда"

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Тези два подаръка от Кремъл идват в много подходящ момент за Доналд Тръмп: малко преди междинните избори в САЩ Москва заяви "принципната" си готовност за преговори в тристранен формат между Русия, САЩ и Украйна, а същевременно Кремъл освободи американския гражданин Стивън Хъбард, информира германската обществена телевизия АРД.

В Санкт Петербург специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф благодари на Владимир Путини каза във връзка с Хъбард: "Това е 74-годишен мъж. Често сте наричали президента Тръмп "хуманист". И Вие сте хуманист. И за изразявам уважението си към Вас. Изразявам моята признателност и Ви благодаря още веднъж."

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Критика към Путин? Няма и следа от такава.

Путин е хуманист? Тази оценка съвпада с новия откровено проруски курс на американското правителство. Тръмп се е отказал от всякаква привидност на безпристрастност, пише АРД. От дни наред той публикува в своята социална мрежа Truth Social тиради срещу украинския президент Володимир Зеленски. Критика към Путин? Такава няма. Напротив. В началото на седмицата Тръмп заяви, че Русия се е държала "добре" по отношение на Украйна и "не е направила много".

"Съюзничество с диктатор и военен престъпник"

"Това е абсолютно скандално" - така реагира на това изявление съпартиецът на Тръмп - конгресменът Дон Бейкън, в ефира на СиЕнЕн. "Нашият президент е морално сляп по отношение на тази война. Той се е съюзил с диктатор и военен престъпник", казва Бейкън. "И той предприема твърди мерки срещу една демокрация, която иска да бъде част от Запада и би желала да се присъедини към ЕС и НАТО. Путин, от друга страна, ни мрази, но президентът не го вижда."

Бейкън каза още, че Тръмп умиротворява шефа на Кремъл и се е превърнал в Невил Чембърлейн, който навремето провежда политиката на умиротворяване спрямо Адолф Хитлер. Бейкън се изказа и пред списанието National Review, където по адрес на Тръмп казва директно: "Тръмп се подмазва на Путин".

АРД припомня и за протеста срещу дизеловото споразумение на Тръмп с Путин на дванадесет американски сенатори – по шест от всяка партия, които изпратиха писмо до Белия дом. Според тях това споразумение е "предателство спрямо украинския народ". Един от подписалите го - Том Тилис от Републиканската партия, определи последните стъпки на Тръмп по отношение на Украйна като "повече от безотговорни", като заяви, че президентът се е предал пред Путин.

За Тръмп и Мъск: "Напълно неприемливо, ако е вярно"

Публикация на Wall Street Journal предизвиква нова вълна на възмущение. Според нея всъщност именно Илон Мъск е ограничил достъпа до сателитния интернет на своята компания за Украйна – и то след разговори с Белия дом.

Поне един анонимен източник е заявил пред вестника, че Тръмп е знаел за това още преди ограничаването. Алекс Плицас от мозъчния тръст "Атлантически Съвет" коментира в тази връзка: "Ако Мъск наистина го е направил, това е абсолютно отвратително и повдига въпроса: Може ли една държава да се довери на такава услуга в бъдеще, ако един изпълнителен директор от частния сектор има възможността фактически да блокира нещата и по този начин да се намесва в международните дела?" Това е "напълно неприемливо, ако е вярно", казва Плицас.

Заради политиката на Тръмп спрямо Украйна републиканците може да загубят гласове на междинните избори. Традиционните консерватори не одобряват сближаването с автократи. А обещанието на Москва, че сега отново е готова "по принцип" за тристранни преговори е твърде незначително, за да се счита за убедителен успех на дипломатическите усилия на Тръмп, пише АРД.

Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)