Защо Тръмп отново се сближава с Путин

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Предизборни съображения, лични сходства, войната срещу Иран. Многобройни фактори обясняват сближаването, което Доналд Тръмп предприе с Владимир Путин, за когото приближен до американския президент каза в сряда, че е "хуманен", пише в анализ АФП.

Освен това лидерът републиканец се похвали вчера с "уважението", което храни към него руският му колега и което си е проличало според него с освобождаването "без искане на нещо в замяна на Стивън Хъбард" – 74-годишен американец, който в продължение на четири години беше задържан в Русия.

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Доналд Тръмп обаче сам призна, че Москва се е сдобила с нещо, защото написа, че Хъбард е нямало да бъде освободен, ако Вашингтон не беше взел наскоро решението да освободи Русия от строгите санкции, предвидени в нов американски закон.

Откакто американският президент се върна на власт, "има нещо като привличане" от страна на руския президент, което се засили от предизборния контекст, казва пред АФП Лиана Фикс – изследователка в Съвета по външни отношения.

Владимир Путин "използва нервността на Тръмп преди междинните избори и го прави много добре", казва тя.

Междинните избори

Междинните избори на 3 ноември могат да костват на Доналд Тръмп, който неуморно води кампания за тях, контрола върху едната или върху двете камари на Конгреса заради недоволството на избирателите за цената на живота, особено на горивата.

Новото сближаване на 80-годишния милиардер с руския президент във връзка с руските горива, за чиято продажба американският президент даде разрешение, надявайки се да намали поне малко цените на бензиностанциите в САЩ.

На украинския президент Володимир Зеленски се отрази негативно това сближаване. Доналд Тръмп призова Украйна на 10 октомври да излъчи "нов лидер", а на 15 октомври каза, че е "по-трудно" да разговаря с украинския си колега, отколкото с Владимир Путин.

Доналд Тръмп уверява, че именно Украйна, с ударите си срещу руските рафинерии, е вдигнала цената на дизела, въпреки че поскъпването се дължи най-вече на войната, която самият Тръмп започна срещу Иран – страна, която е съюзник на Русия.

Американският президент, който не желае този доста непопулярен конфликт да се разгори отново преди изборите на 3 ноември, изрази наскоро задоволство, че Москва прави "много малко или почти нищо, за да помогне" на Техеран.

"Искам това да продължава така", каза още Тръмп.

Отвъд калкулациите роля играят и личните импулси и то не само тези на Доналд Тръмп.

"Що за глупости, Стив?"

Специалният му пратеник Стив Уиткоф шокира вчера всички, като каза на руския президент на срещата си с него в Санкт Петербург: "И Вие сте хуманист, сър".

"Що за глупости, Стив?", реагира сенаторът републиканец Том Тилис в социалната мрежа Екс. "Какво срамно и скандално изказване. Трябва да отидеш в Украйна и да попиташ семействата на децата, които Путин е похитил и убил, дали са съгласни с това".

Възмущението на този конгресмен консерватор, който обаче няма да се бори за преизбиране на 3 ноември, едва ли ще попречи на сближаването между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Особено предвид факта, че американският президент, който се стреми към международен престиж и се възхищава на авторитарните лидери, съзира една невероятна перспектива: тристранна среща с руския президент и с китайския лидер Си Цзинпин през ноември в Китай, в кулоарите на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Той със сигурност ще се опита да не засегне нито един от двамата преди тази среща. Той вече окачи на видно място в Белия дом снимка, на която е с Владимир Путин, и още една – със Си Цзинпин.

Лиана Фикс казва, че днес вече няма, във Вашингтон и на други места, много влиятелни гласове, които биха могли да възпрат този завой към Русия.

Тя отбелязва също скорошната смърт на сенатора републиканец Линдзи Греъм, в когото президентът се вслушваше и който инициира закона, предвиждащ нови санкции срещу Москва – същия закон, който самият Доналд Тръмп лиши от смисъл, след като вдигна санкциите.

Освен това "европейските лидери вече не проявяват същата активност" като в началото на мандата, когато един след друг идваха в Овалния кабинет, за да защитават украинската кауза, отбелязва изследователката.