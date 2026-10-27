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Сърбия пред капана на българския 10 ноември: Кой ще управлява след Вучич?
  Тема: Избори

Сърбия пред капана на българския 10 ноември: Кой ще управлява след Вучич?

27 Октомври, 2026 06:19 1 219 29

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • студентско движение-
  • парламентарни избори-
  • политически преход

Когато „Свещените крави“ си тръгнат, остава политическа пустиня. Защо Белград рискува да повтори хаоса у нас от началото на прехода и какво общо имат Манчестър Юнайтед и Арсенал

Сърбия пред капана на българския 10 ноември: Кой ще управлява след Вучич? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сърбия е изправена пред съдбоносен кръстопът, но най-голямата опасност за западната ни съседка не е сегашното статукво. Големият капан щраква в момента, в който то падне. На хоризонта се задава класическият сценарий, който България изживя с болезнен устрем след падането на Тодор Живков през 1989 година – огромен народен ентусиазъм, последван от смразяващ дефицит на подготвени държавници.

Когато един авторитарен лидер или силно централизирана система доминира над обществото с десетилетия, тя съзнателно изкоренява всяка алтернатива. В Сърбия днес, точно както в края на социализма у нас, опозицията има моралния превес и гнева на улицата. Тя обаче няма скамейка от подготвени кадри, които познават механизмите на реалната власт.

Българският синдром от 1989 година

След 10 ноември българските сини площади преливаха от надежда. Промяната изглеждаше необратима, но се оказа, че победата на улицата е по-лесната част. Новият елит в лицето на СДС се сблъска с жестоката реалност на институционалния вакуум. Новите управляващи нямаха опит в макроикономиката, сигурността и администрацията. Резултатът бе брутален шок, блокиране на реформите и хаос, от който старата номенклатура се възползва перфектно.

Ако режимът в Белград се пропука, новите победители ще се събудят в същата позиция. Те са силни на протести и в социалните мрежи, но нямат „институционална памет“. Опитът да се управлява държава чрез принципа на пробата и грешката неизбежно води до разочарование на избирателите.

Проклятието на Алекс Фъргюсън и Арсен Венгер

За да разберем по-добре този феномен, не е нужно да гледаме само към историята – можем да погледнем към съвременния футбол. Какво се случи с Манчестър Юнайтед след сър Алекс Фъргюсън през 2013 г. и с Арсенал след Арсен Венгер през 2018 г.?

Тези двама колоси не бяха просто треньори – те контролираха всичко от трансферите до диетата на играчите и строежа на стадионите. Те бяха самата институция. Когато си тръгнаха, зад тях останаха кухи структури, задвижвани единствено от миналия им авторитет.

Манчестър Юнайтед похарчи милиарди в лутане и смени дузина мениджъри, защото нямаше готова система, която да заработи без Сър Алекс. Арсенал прекара години в болезнено пропадане извън топ 4, докато намери Микел Артета, за да гради нова култура от абсолютната нула.

Илюзията за стабилност

Дългото управление на един силен лидер създава илюзия за стабилност. Проблемът е, че тази стабилност е персонална, а не институционална. В Сърбия, както и навсякъде на Балканите, държавният апарат е изграден около фигурата на лидера.

Когато промяната дойде, ентусиазмът на феновете и гласоподавателите бързо угасва под ударите на управленската немощ. Истинското предизвикателство пред Белград не е просто да свали сегашния режим, а да намери своите подготвени архитекти. В противен случай Сърбия е обречена да плати същия тежък данък „липса на опит“, който България плащаше с десетилетия.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    26 9 Отговор
    сега остана да приемат евракиту и ша явтасат кат нас!

    Коментиран от #5, #27

    06:34 27.10.2026

  • 2 Ген Иван Колев

    17 9 Отговор
    Сърбите са заклети Русофили защото Русия винаги е била на тяхна страна а нас е гледала да ни смачка

    Коментиран от #10

    06:35 27.10.2026

  • 3 Мисирка

    17 6 Отговор
    Миленчо, грешиш. Нашия преход беше контролиран и управляван от ДС, БКП и най вече от товарищите от СССР и сега Русия. Изобщо не беше хаос и управленска немощ. Всичко беше режисирано и контролирано. Опозицията ни също беше назначена. Случайни хора до властта не бяха допускани.

    Коментиран от #17

    06:41 27.10.2026

  • 4 Ахъм

    9 8 Отговор
    Сърбите имаха Зоран Джинджич. След него ги окупираха мафията и руснаците.

    06:41 27.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    ЯВНО И ТЕ СА МАЗОХИСТИ, КАТО НАШИТЕ ГЛАВОЧИ!

    06:45 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Тея искат да ядът бахура

    23 0 Отговор
    Сърбите имаха войни, всичко е оживено и навсякъде хора. В БГ нямаше война, а изглежда като след война, мъртвило.

    Коментиран от #15

    06:47 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вечна дружба

    15 1 Отговор
    Икономиката им е в ръцете на Китай и познайте кой да не го пиша че ще ме изтрият.

    06:49 27.10.2026

  • 10 Не е вярно

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ген Иван Колев":

    Бивша Югославия беше насочена с Тито повече на запад. Гражданите им свободно ходеха да работят в колективния запад, както казва клепоухия Радев Боташ Рашист, а Тито не се съобразяваме със СССР. Ние българите, тогава нямахме право дори с влак да пътуваме през Югославия, за да отидем до ГДР, а обикаляхме през Румъния и Унгария.

    Коментиран от #12

    06:51 27.10.2026

  • 11 Анджо

    10 3 Отговор
    При сърбите е по различно, ние скочихме от мракобесна диктатура директно в нищото, до като Сърбия вече е в по развита демокрация. Въобще не сравнявай двете ситуации.

    06:57 27.10.2026

  • 12 Анджо

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Не е вярно":

    Ние не можехме и до Петрич да ходим без открит лист.🤷камо ли до Унгария да ни пуснат.

    07:00 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пропаганда чупи тъпомера

    9 4 Отговор
    След свалянето на Тодор Живков в България нямало подготвени държавници. Значи правешкото овчарче било подготвен държавник.
    А Петър Младенов? Андрей Карлович Луканов и останалите ЦК и министри след 10ти с московското им образование, какви бяха?

    Ей, като вземете да пишете пропаганда за пенсии с дименция. Еша си нямате!

    Коментиран от #23

    07:04 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🦉🦉🦉🦉

    7 3 Отговор
    Странно как целият ЕсеС забрави, че и преди У...йна имаше война в Европа❗
    Война която РАЗПАРЧАТОСА една държава❗
    Странно как никой не питаше "Чие р Косово?"❗

    Коментиран от #19

    07:07 27.10.2026

  • 17 Държавна Сигурност

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мисирка":

    До ден днешен случайни на власт няма. От Жан Виденов до Симеон Сакскобурготски, Пеевски, Борисов и Радев са одобрени и назначени на власт от генералите на ДС.

    Цялото разграбване, приватизацията, дори Костов са по сценарий.

    Коментиран от #20

    07:08 27.10.2026

  • 18 Мухахаха

    4 2 Отговор
    И те ще имат банани

    07:09 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Държавна Сигурност":

    Държат ва Сигурно, ОТпосолствоТО с многоТО ПЕТОЛЪЧКИ на знамето❗😀❗

    07:14 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пропаганда чупи тъпомера":

    За Тодор Живков си прав, ама той никога не се е правил на умен. Грешиш за Петър Младенов и Луканов. След промените никога не сме имали по-авторитетен външен министър. За Луканов също. Въртеше държавата около пръста си и трябваше да го гръмнат, за да го спрат. Лилов също беше от стара коза яре.

    07:18 27.10.2026

  • 24 А ПО ЛЕКО

    5 2 Отговор
    СЪРБИТЕ ПОМНЯТ КАК НАТО , САЩ И ЕВРОПА ИМ РАЗСИПАХА ФЕДЕРАЦИЯТА ПРЕЗ 90те....НЕ ОЧАКВАЙТЕ ДА СА ТОЛКО НАИВНИ КАТО НАС

    07:18 27.10.2026

  • 25 Дани

    7 1 Отговор
    Аз всички тия години все се възхищавах на сърбите, че не с е поддадоха на пропагнадата на нео-либералната политика. Явно съм се лъгал. Вероятно много скоро и в Белгард ще има паметника на "американските летци". Да...
    Младит забравят защото не са го преживели и се купуват за шарени хартийки и "западна култура".

    07:19 27.10.2026

  • 26 Защо

    1 0 Отговор
    Така и така спечелихте. Защо да горите и чупите всичко наоколо не е ясно?

    07:20 27.10.2026

  • 27 Сесесере

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":

    Обръщай в рубли!

    07:21 27.10.2026

  • 28 Перо

    0 1 Отговор
    Сърбия не е БГ, да си натресе мутренска демокрация, джендъризъм и чужда зависимост от разни соросисти! Ще се развие като другите източноевропейски страни!

    07:31 27.10.2026

  • 29 Да, да

    0 0 Отговор
    Жалко. Беше хубаво в Сърбия. Сега, като стане кочина като тук, няма къде да ходим на нова година и празниците.

    07:44 27.10.2026