Сърбия пред капана на българския 10 ноември: Кой ще управлява след Вучич?

Сърбия е изправена пред съдбоносен кръстопът, но най-голямата опасност за западната ни съседка не е сегашното статукво. Големият капан щраква в момента, в който то падне. На хоризонта се задава класическият сценарий, който България изживя с болезнен устрем след падането на Тодор Живков през 1989 година – огромен народен ентусиазъм, последван от смразяващ дефицит на подготвени държавници.
Когато един авторитарен лидер или силно централизирана система доминира над обществото с десетилетия, тя съзнателно изкоренява всяка алтернатива. В Сърбия днес, точно както в края на социализма у нас, опозицията има моралния превес и гнева на улицата. Тя обаче няма скамейка от подготвени кадри, които познават механизмите на реалната власт.
Българският синдром от 1989 година
След 10 ноември българските сини площади преливаха от надежда. Промяната изглеждаше необратима, но се оказа, че победата на улицата е по-лесната част. Новият елит в лицето на СДС се сблъска с жестоката реалност на институционалния вакуум. Новите управляващи нямаха опит в макроикономиката, сигурността и администрацията. Резултатът бе брутален шок, блокиране на реформите и хаос, от който старата номенклатура се възползва перфектно.
Ако режимът в Белград се пропука, новите победители ще се събудят в същата позиция. Те са силни на протести и в социалните мрежи, но нямат „институционална памет“. Опитът да се управлява държава чрез принципа на пробата и грешката неизбежно води до разочарование на избирателите.
Проклятието на Алекс Фъргюсън и Арсен Венгер
За да разберем по-добре този феномен, не е нужно да гледаме само към историята – можем да погледнем към съвременния футбол. Какво се случи с Манчестър Юнайтед след сър Алекс Фъргюсън през 2013 г. и с Арсенал след Арсен Венгер през 2018 г.?
Тези двама колоси не бяха просто треньори – те контролираха всичко от трансферите до диетата на играчите и строежа на стадионите. Те бяха самата институция. Когато си тръгнаха, зад тях останаха кухи структури, задвижвани единствено от миналия им авторитет.
Манчестър Юнайтед похарчи милиарди в лутане и смени дузина мениджъри, защото нямаше готова система, която да заработи без Сър Алекс. Арсенал прекара години в болезнено пропадане извън топ 4, докато намери Микел Артета, за да гради нова култура от абсолютната нула.
Илюзията за стабилност
Дългото управление на един силен лидер създава илюзия за стабилност. Проблемът е, че тази стабилност е персонална, а не институционална. В Сърбия, както и навсякъде на Балканите, държавният апарат е изграден около фигурата на лидера.
Когато промяната дойде, ентусиазмът на феновете и гласоподавателите бързо угасва под ударите на управленската немощ. Истинското предизвикателство пред Белград не е просто да свали сегашния режим, а да намери своите подготвени архитекти. В противен случай Сърбия е обречена да плати същия тежък данък „липса на опит“, който България плащаше с десетилетия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #5, #27
06:34 27.10.2026
2 Ген Иван Колев
Коментиран от #10
06:35 27.10.2026
3 Мисирка
Коментиран от #17
06:41 27.10.2026
4 Ахъм
06:41 27.10.2026
5 Боруна Лом
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":ЯВНО И ТЕ СА МАЗОХИСТИ, КАТО НАШИТЕ ГЛАВОЧИ!
06:45 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И Тея искат да ядът бахура
Коментиран от #15
06:47 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вечна дружба
06:49 27.10.2026
10 Не е вярно
До коментар #2 от "Ген Иван Колев":Бивша Югославия беше насочена с Тито повече на запад. Гражданите им свободно ходеха да работят в колективния запад, както казва клепоухия Радев Боташ Рашист, а Тито не се съобразяваме със СССР. Ние българите, тогава нямахме право дори с влак да пътуваме през Югославия, за да отидем до ГДР, а обикаляхме през Румъния и Унгария.
Коментиран от #12
06:51 27.10.2026
11 Анджо
06:57 27.10.2026
12 Анджо
До коментар #10 от "Не е вярно":Ние не можехме и до Петрич да ходим без открит лист.🤷камо ли до Унгария да ни пуснат.
07:00 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пропаганда чупи тъпомера
А Петър Младенов? Андрей Карлович Луканов и останалите ЦК и министри след 10ти с московското им образование, какви бяха?
Ей, като вземете да пишете пропаганда за пенсии с дименция. Еша си нямате!
Коментиран от #23
07:04 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🦉🦉🦉🦉
Война която РАЗПАРЧАТОСА една държава❗
Странно как никой не питаше "Чие р Косово?"❗
Коментиран от #19
07:07 27.10.2026
17 Държавна Сигурност
До коментар #3 от "Мисирка":До ден днешен случайни на власт няма. От Жан Виденов до Симеон Сакскобурготски, Пеевски, Борисов и Радев са одобрени и назначени на власт от генералите на ДС.
Цялото разграбване, приватизацията, дори Костов са по сценарий.
Коментиран от #20
07:08 27.10.2026
18 Мухахаха
07:09 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Държавна Сигурност":Държат ва Сигурно, ОТпосолствоТО с многоТО ПЕТОЛЪЧКИ на знамето❗😀❗
07:14 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Пропаганда чупи тъпомера":За Тодор Живков си прав, ама той никога не се е правил на умен. Грешиш за Петър Младенов и Луканов. След промените никога не сме имали по-авторитетен външен министър. За Луканов също. Въртеше държавата около пръста си и трябваше да го гръмнат, за да го спрат. Лилов също беше от стара коза яре.
07:18 27.10.2026
24 А ПО ЛЕКО
07:18 27.10.2026
25 Дани
Младит забравят защото не са го преживели и се купуват за шарени хартийки и "западна култура".
07:19 27.10.2026
26 Защо
07:20 27.10.2026
27 Сесесере
До коментар #1 от "Ний ша Ва упрайм":Обръщай в рубли!
07:21 27.10.2026
28 Перо
07:31 27.10.2026
29 Да, да
07:44 27.10.2026