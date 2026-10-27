Сърбия пред капана на българския 10 ноември: Кой ще управлява след Вучич?

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Сърбия е изправена пред съдбоносен кръстопът, но най-голямата опасност за западната ни съседка не е сегашното статукво. Големият капан щраква в момента, в който то падне. На хоризонта се задава класическият сценарий, който България изживя с болезнен устрем след падането на Тодор Живков през 1989 година – огромен народен ентусиазъм, последван от смразяващ дефицит на подготвени държавници.

Когато един авторитарен лидер или силно централизирана система доминира над обществото с десетилетия, тя съзнателно изкоренява всяка алтернатива. В Сърбия днес, точно както в края на социализма у нас, опозицията има моралния превес и гнева на улицата. Тя обаче няма скамейка от подготвени кадри, които познават механизмите на реалната власт.

Българският синдром от 1989 година

След 10 ноември българските сини площади преливаха от надежда. Промяната изглеждаше необратима, но се оказа, че победата на улицата е по-лесната част. Новият елит в лицето на СДС се сблъска с жестоката реалност на институционалния вакуум. Новите управляващи нямаха опит в макроикономиката, сигурността и администрацията. Резултатът бе брутален шок, блокиране на реформите и хаос, от който старата номенклатура се възползва перфектно.

Ако режимът в Белград се пропука, новите победители ще се събудят в същата позиция. Те са силни на протести и в социалните мрежи, но нямат „институционална памет“. Опитът да се управлява държава чрез принципа на пробата и грешката неизбежно води до разочарование на избирателите.

Проклятието на Алекс Фъргюсън и Арсен Венгер

За да разберем по-добре този феномен, не е нужно да гледаме само към историята – можем да погледнем към съвременния футбол. Какво се случи с Манчестър Юнайтед след сър Алекс Фъргюсън през 2013 г. и с Арсенал след Арсен Венгер през 2018 г.?

Тези двама колоси не бяха просто треньори – те контролираха всичко от трансферите до диетата на играчите и строежа на стадионите. Те бяха самата институция. Когато си тръгнаха, зад тях останаха кухи структури, задвижвани единствено от миналия им авторитет.

Манчестър Юнайтед похарчи милиарди в лутане и смени дузина мениджъри, защото нямаше готова система, която да заработи без Сър Алекс. Арсенал прекара години в болезнено пропадане извън топ 4, докато намери Микел Артета, за да гради нова култура от абсолютната нула.

Илюзията за стабилност

Дългото управление на един силен лидер създава илюзия за стабилност. Проблемът е, че тази стабилност е персонална, а не институционална. В Сърбия, както и навсякъде на Балканите, държавният апарат е изграден около фигурата на лидера.

Когато промяната дойде, ентусиазмът на феновете и гласоподавателите бързо угасва под ударите на управленската немощ. Истинското предизвикателство пред Белград не е просто да свали сегашния режим, а да намери своите подготвени архитекти. В противен случай Сърбия е обречена да плати същия тежък данък „липса на опит“, който България плащаше с десетилетия.