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Иван Николов: Автономията е решение за българите в Сърбия

Иван Николов: Автономията е решение за българите в Сърбия

5 Ноември, 2026 16:01 966 12

  • иван николов-
  • българско малцинство-
  • западни покрайнини-
  • сърбия

Председателят на КИЦ в Босилеград настоява за международни гаранции за правата на българското малцинство в Западните покрайнини

Иван Николов: Автономията е решение за българите в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Иван Николов Иван Николов Главен редактор на списание „България-Македония”
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Широка автономия с международно участие би могла да осигури трайно решение за проблемите на българското малцинство в Сърбия. Това заяви председателят на българския Културно-информационен център в Босилеград Иван Николов в интервю за БГНЕС.

По думите му подобна стъпка зависи от готовността на Белград да продължи европейската си интеграция и от решимостта на България да постави въпроса за бъдещето на българите в Западните покрайнини.

„Може да звучи утопично, но е възможно да се постигне“, заяви Николов.

Като възможни примери той посочи автономията на Южен Тирол в Италия, автономните области в Испания и съществувалите в бивша Югославия автономни области Косово и Войводина. Според него моделът трябва да включва по-широки правомощия и международно участие, включително на България или на държавите, наследили бивша Югославия.

Права, образование и инфраструктура

Николов заяви, че след разпадането на Югославия българското малцинство е останало без необходимите гаранции за развитието си. Той твърди, че в Сърбия продължава политика на национална асимилация и обезлюдяване на районите на Западните покрайнини.

Според него евентуалната автономия трябва да регламентира правата на населението, образованието, здравеопазването, икономиката и инфраструктурата. Основното изискване е да бъде създадена задължителна институционална и законодателна рамка, която да гарантира прилагането на тези права.

Председателят на КИЦ в Босилеград разкритикува досегашния подход, основан на срещи на високо равнище и политически обещания. Той припомни поети преди 2018 г. ангажименти за инвестиции, трансгранично сътрудничество и използване на средства по международни програми.

По думите му тези обещания не са довели до практическа промяна, тъй като липсвала институционална рамка, която да задължава страните да ги изпълнят.

Неясноти около бъдещата политика на Белград

Николов приветства победата на студентската листа на изборите в Сърбия и края на управлението на Александър Вучич. Той обаче подчерта, че все още е рано да се правят изводи за бъдещия курс на страната.

Сред основните неизвестни той посочи конституирането на Скупщината и новото правителство, геополитическата ориентация на Сърбия, отношенията с Русия и Китай, европейската интеграция и политиката спрямо Косово. Николов предупреди, че студентското движение е разнородно и може да се сблъска с вътрешни противоречия.

Той изрази предпазливост и за отношенията с България, като заяви, че по време на студентските протести е имало случаи на отказ от интервюта за български телевизии.

Ограничени правомощия на националния съвет

Николов коментира и предстоящите избори за Национален съвет на българското малцинство в Сърбия. Според него институцията е замислена като инструмент за упражняване на културна автономия, но няма нито законодателна, нито изпълнителна власт.

Националните съвети могат да дават становища за ръководители на образователни институции и редактори на медии, но нямат реални механизми за прилагане на малцинствените права. Сред сферите им на дейност са образованието, информирането, културата и официалната употреба на малцинствените езици.

Източници: bgnes.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трагедията

    16 0 Отговор
    Да се родиш българин, а да те подарят на сърбите.

    16:04 05.11.2026

  • 2 мнение

    3 11 Отговор
    Още по-голяма трагедия е да си роб на комунистите.

    16:08 05.11.2026

  • 3 Българин

    2 13 Отговор
    Кажете му на тоя да се трае. Нас ни интересуват руснаците в Донбас, а не някакве си българе зад граница.
    Българите живеят в България.

    Да живее Русия!

    Коментиран от #9

    16:15 05.11.2026

  • 4 Стенли

    9 2 Отговор
    Това е така че Сърбия по силата на ньойския договор е отнела българска територия , но да се говори за автономия е малко нож с две остриета , а ако утре област Кърджали поиска автономия , че те там околните села са само турци , така , че трябва да сме много внимателни

    Коментиран от #5

    16:16 05.11.2026

  • 5 А ако България си поиска

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    заграбените от Турция земи и репарации? А кърджали няма за какво да иска автономия! Наши земи са останали в турция, не техни тука!

    Коментиран от #6

    16:19 05.11.2026

  • 6 Стенли

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "А ако България си поиска":

    Да , впрочем точно това е трагедията на България , че единствената държава , на балканския полуостров която , граничи навсякъде сама със себе си 😮‍💨🇧🇬

    Коментиран от #8

    16:31 05.11.2026

  • 7 Стенли

    6 2 Отговор
    Да , впрочем точно това е трагедията на България , че единствената държава , на балканския полуостров която , граничи навсякъде сама със себе си 😮‍💨🇧🇬

    16:31 05.11.2026

  • 8 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Ако гърците и турците си поискат земите?
    Земите ни ги отнеха
    западняците в Берлин и Ньой, не в Москва

    Коментиран от #11

    16:34 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами сега?

    3 0 Отговор
    В Сърбия поне има официално признато българско малцинство, а в РСМ отричат да има изобщо българи защото на практика са мнозинство по голямо от албанците.

    16:41 05.11.2026

  • 11 Тцъ...

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ха ХаХа":

    Москва са участници в решенията и в двете мероприятия за които съобщаваш и са положили подписи под тях. Учи българската история която е писана от историци, а не на коляно от чужди политици. По време на преговорите за мир след Първата световна война (Ньойския мирен договор през 1919 г.) гръцкият премиер Елефтериос Венизелос предлага план България да бъде напълно заличена като независима държава, а територията ѝ да бъде поделена между съседните държави — Гърция, Кралството на сърби, хървати и словенци (Югославия) и Румъния. На предварителните консултации с европейските Велики сили получава съгласие от всички представители, включително и Русия. През 1919 г. единствено президента на САЩ Удроу Уилсън отстоява оставането на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели и осуетява плана за ликвидирането на България като държава. Не съм привърженик на нито една от Великите сили, включително САЩ и може да не е много удобно за всички да признаем, но на него дължим още съществувянето си като държава.

    16:58 05.11.2026

  • 12 Титовски

    0 0 Отговор
    Е, па може, коги турците в България получат автономия…

    17:23 05.11.2026