Сърбия след Вучич: победителите стават нетърпеливи

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Александър Вучич е свикнал с голямото шоу. В продължение на години верните му медии следяха всяка стъпка на някогашния всемогъщ президент на Сърбия. Неговите изяви в ТикТок бяха показвани във вечерните новини. След загубата му на парламентарните избори на 25 октомври обаче много неща се промениха.

На една пресконференция Вучич обвини победителите от "Студентската листа" в "революционен терор", но пред по-малко микрофони, отколкото преди. "Ако те продължат да упражняват терор спрямо инакомислещите - с побои, вандализъм и всичко останало, а държавните органи не предприемат нищо, ще бъдем принудени да се организираме сами", заплаши той.

За него "терор" е и незабавната оставка на директорката на общественото радио и телевизия RTS. Сменени бяха и водещи редактори.

В понеделник (26 октомври) малка група нахлу в телевизията "Информер", срещу която през последните години бяха подадени хиляди жалби заради демонизирането на критиците на Вучич. Журналистически съюзи искат отнемане на лиценза на телевизията.

Други верни на Вучич булевардни медии вече смениха тона и за разлика от "Информер" спряха да наричат "Студентската листа" "терористи" и "наемници".

Обвиненията към Вучич не са нови

След изборната победа на "Студентската листа", която получи 53 процента от гласовете, събитията буквално валят.

На редица места гражданите мирно изнесоха портретите на Вучич от кметствата. А специална комисия проучва Върховната прокуратура в Белград, която според критиците е служила на Вучич и е преследвала неговите противници.

Обвиненията към него са стари: той и неговата система са държали под контрол медиите; само лоялни фирми са получавали обществените поръчки; Вучич, неговата партия и сръбската държава са имали връзки с организираната престъпност.

Сега обаче нетърпението на гражданите, които още празнуватг изборната победа, расте. Новият парламент тепърва трябва да се събере, а много от лостовете на властта все още са в ръцете на партията на Вучич. "Общество, което толкова дълго е било потискано от една партия, държала се като феодал, сега разбираемо очаква справедливост", казва пред ДВ Деян Бурсац от Института по философия и обществени теории в Белград. "В този властови вакуум гражданите стават нетърпеливи."

Вучич и водещи фукционери от неговата партия обещават силна опозиция и скорошно завръщане, ако "онези там" руинират страната. Повечето критици пък настояват за разследвания и жалби срещу Вучич. "Хората от неговата Сръбска прогресивна партия се държат така, като че ли са изгубили общинските избори някъде в демократична Скандинавия - а не като че ли са част от един изключително корумпиран и престъпен режим", коментира Бурсац.

Колко може да навреди старото правителство на новото?

В Сърбия смяната на политическите позиции е нещо обичайно - отива се там, където е властта. И Вучич признава, че много негови досегашни съмишленици са му обърнали гръб. "Ще видим как те подават оставка или се прикриват, а може дори да се предложат като информатори на бъдещото правителство", прогнозира Златко Минич от "Прозрачност Сърбия" - организация, която наблюдава правителството. Най-важният въпрос обаче е този: колко би могло да навреди старото правителство на новото? "Много от доскорошните управляващи все още имат време да възлагат поръчки и да поемат финансови задължения от името на ръководените от тях ведомства, при това без да се подлагат на риск от преследване", предупреждава Минич.

"Студентската листа" обаче отдавна поддържа контакти с противниците на стила на управление на Вучич в полицията и в администрацията. И победителите в изборите могат да предотвратят определени машинации. В сряда "Студентската листа" отново поиска оставки по върховете на полицията и правосъдието. Очакват се и сведения, ако отиващото си правителство реши да унищожава документи.

Без промяна във външнополитическия курс

"Студентската листа" обединява леви и десни, проевропейски и проруски сили. В центъра на вниманието ѝ са вътрешнополитическите промени. Тя иска напредък в присъединяването към ЕС чрез истински реформи. Санкциите срещу Русия и признаването на Косово се отхвърлят - в съответствие с почти еднодушното мнение на населението в Сърбия.

"Нашият план е да стабилизираме страната и да я развием, а не да я дестабилизираме чрез някакви резки промени във външнополитическия курс", казва пред ДВ професорът по психология Оливер Тоскович, който е бъдещ депутат.

"По отношение на енергията сме много зависими от Русия, което е грешка на досегашното правителство", посочва Тоскович. "Но именно заради това въвеждането на санкции би дестабилизирало страната. А това няма да е добре нито за нас, нито за ЕС."

По отношение на Косово, Хърватия или Босна и Херцеговина водещи представители на "Студентската листа" обещават успокояване на напрежението и по-добри връзки. Така например водещият кандидат на "Студентската листа" Илия Сърданович, запитан за отношенията с Косово, каза, че се води диалог с правителството в Прищина. Той бил провел и телефонен разговор с хърватския премиер.

Изборите обаче не са напълно приключили - днес, на първи ноември, се провежда повторно гласуване в около 50 секции заради нередности. След това вече парламентът ще се събере, а бързото сформиране на правителство няма да е изненада.

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