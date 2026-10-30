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Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия

Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия

30 Октомври, 2026 13:01 750 9

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  • енергетика-
  • тец-
  • електричество-
  • внос

България става нетен вносител на електричество

Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Времето се развали сериозно. Облаци и дъжд покриха страната. Хубаво е да си дадем сметка какво се случва с родната електроенергетика в такива условия. Ето някои наблюдения на база данните от сряда (28.10) и текущата седмица:

1. Потреблението се увеличава сравнително малко и пиковете са слабо изразени. Хората още не са започнали да се отопляват сериозно, тоест всичко надолу е само предизвестие. Реалността ще дойде с минусовите температури.

2. България става нетен вносител на електричество (втората графика). Текущата седмица ще бъде първата от доста време насам, в която България ще е на негативна територия в това отношение.

Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия
Снимка: Фейсбук

3. Лигнитните ТЕЦ и АЕЦ вече не могат да покрият базовото потребление. Големите ВЕЦ се включват все по-значимо в микса. Слънцето и вятърът стават много непредсказуеми. Един ден може да дават много, друг - почти нищо.

4. Батериите започват да зареждат повече нощем, отколкото денем. ПАВЕЦ зареждат само през нощта. Това е обусловено от цените, които нощем са по-ниски, отколкото през деня. Митът, че батериите се захранват само с ток от ВЕИ, бива развенчан при първия голям дъжд. Зареждайки нощем, те се явяват потребител, който вдига цените и дава възможност на въглищните ТЕЦ да работят на печалба. Реално батериите непряко пренасят част от производството им към сутрешния и вечерния пик и печелят от разликата. Същият модел ще виждаме все по-често с идването на зимата.

5. Цените излитат в небесата - вече стабилно над 200 евро/MWh във всеки час на денонощието и средно над 300 евро/MWh на ден. Въпреки това общото производството на родните централи не мърда изобщо нагоре. Това е интересен феномен, който заслужава внимание.

Защо не произвеждаме повече и не изнасяме както преди?

Когато единият блок на АЕЦ е в планов ремонт, водата в язовирите се пази за зимата, а слънцето и вятърът си играят на "Тука има, тука нема", системата ни по правило разчита на лигнитните ТЕЦ. Те могат и трябва да увеличат съществено производството си през есенно-зимния период, ако искаме България да може да се захранва. Текущите цени на тока се явяват отлична предпоставка - дори при скъпи емисионни квоти лигнитните ни ТЕЦ биха правили страхотни печалби.

Да, обаче ТЕЦ дремят. Поглед към кривата на производството им в рамките на текущата седмица (трета графика) показва, че вместо да печатат пари, работата им стагнира на нива 1700-1800 MW. Детайлната разбивка показва какво се случва с отделните централи - коментирам ги отдолу нагоре в графиката:

1. ТЕЦ Бобов дол напълно отсъства (трите нули най-долу), тоест 450 MW бездействат. Единственото обяснение за мен е авария. ТЕЦ Марица 3 също е спряла, но тя не е чак толкова значима.

Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия
Снимка: Фейсбук

2. ТЕЦ AES Гълъбово (МИ-1) не работи. Най-модерните и маневрени 700 MW в България спят в очакване държавата да им осигури малко по-дългосрочна визия за съществуване. Тя би имала нужда от поне месец подготовка, за да влезе отново в системата.

3. При това положение държавната ТЕЦ Марица изток 2 вече работи на почти пълна мощност с всичките си 8 блока. Това значи, че системата стига ръба на текущите си възможности още при първия голям дъжд. Не звучи оптимистично в контекста на идващата зима.

4. ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 работи с пълната мощност на двата са останали блока. Ако другите два не бяха премахнати, щеше да има двойно по-голям капацитет, ама вече няма.

Това виждам аз в данните. Вчера и днес положението е много подобно и не вдъхва оптимизъм за зимата...

Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия
Снимка: Фейсбук


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопо с търнокопо

    6 0 Отговор
    Зелени, сър... в сивото вещество...

    13:15 30.10.2026

  • 2 Зевс

    9 0 Отговор
    Кво стана, панелите и перките май не работят, а цената на тока е в тавана, светлото електрическо бъдеще се отменя до пролетта :)

    13:15 30.10.2026

  • 3 Сзо

    4 2 Отговор
    При Виденовата зима поне имаше ток, и който имаше пари можеше да се отоплява. Тази зима май и това няма да може

    13:30 30.10.2026

  • 4 Иванич

    3 0 Отговор
    А лятото безумци те евролиберали се надпреварваха да ни убеждават колко полезни и колко ток произвеждат перките и соларните панели! Колко лош е АЕЦ-А... Днес един младеж ни обясни по една телевизияк0ак сме първи по налични батерии! Но не обясни от къде ще се зареждат тези батерии. Дано зимата да е по-топла...

    13:32 30.10.2026

  • 5 ?????

    4 1 Отговор
    Уф.
    Ако ги нямаше политическите игри около Белене АЕЦ-ът вече щеше да работи отдавна и всичките тия въпроси щяха да са излишни.

    Коментиран от #8

    13:40 30.10.2026

  • 6 Грешно съждение

    2 1 Отговор
    Батериите не се захранват само с ток от ВЕИ. Те се захранват с електроенергия от свръхпроизводство и от най-евтината в денонощието електроенергия. В следствие на взаимната ни свързаност тази най-евтина енергия може да бъде както българска, така и вносна. Това пък дава възможност акумулираната електроенергия да се продава на най-добрата цена и на най-нуждаещия се пазар (държава).

    Изводи: Не очаквайте точно вашата сметка за ток да падне. В бита вие сте клиент на регулирания пазар. В бизнеса сте клиент на европейската енергийна борса. Единственият начин да минете по-евтино е да имате собствен евтин метод за производство или съхранение на електроенергия.

    13:44 30.10.2026

  • 7 Слава на Евроатлантическа България

    3 1 Отговор
    Нека всички дружно благодарим на ЕС за бастисаните ни 4 бр. ядрени реактори, АЕЦ Белене и Зелените простотии!

    Сега идва времето да се отопляваме и преживяваме с БАНАНИ.

    13:58 30.10.2026

  • 8 АЕЦ Белене през лятото

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    АЕЦ Белене през лятото какво щеше да прави? Кой щеше да купува скъпата му електроенергия? То ако беше много изгодно частниците щяха да искат да по построят за собствена сметка. Вече имаха такава възможност и се отказаха.

    13:59 30.10.2026

  • 9 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Бъдещето е енергетиката е на фотоволтаичните панели и батериите,които се зареждат с безплатен ток от слънцето. Статистически е доказано.

    13:59 30.10.2026