Боян Рашев: Особености на родната енергетика в есенни условия

Времето се развали сериозно. Облаци и дъжд покриха страната. Хубаво е да си дадем сметка какво се случва с родната електроенергетика в такива условия. Ето някои наблюдения на база данните от сряда (28.10) и текущата седмица:
1. Потреблението се увеличава сравнително малко и пиковете са слабо изразени. Хората още не са започнали да се отопляват сериозно, тоест всичко надолу е само предизвестие. Реалността ще дойде с минусовите температури.
2. България става нетен вносител на електричество (втората графика). Текущата седмица ще бъде първата от доста време насам, в която България ще е на негативна територия в това отношение.
3. Лигнитните ТЕЦ и АЕЦ вече не могат да покрият базовото потребление. Големите ВЕЦ се включват все по-значимо в микса. Слънцето и вятърът стават много непредсказуеми. Един ден може да дават много, друг - почти нищо.
4. Батериите започват да зареждат повече нощем, отколкото денем. ПАВЕЦ зареждат само през нощта. Това е обусловено от цените, които нощем са по-ниски, отколкото през деня. Митът, че батериите се захранват само с ток от ВЕИ, бива развенчан при първия голям дъжд. Зареждайки нощем, те се явяват потребител, който вдига цените и дава възможност на въглищните ТЕЦ да работят на печалба. Реално батериите непряко пренасят част от производството им към сутрешния и вечерния пик и печелят от разликата. Същият модел ще виждаме все по-често с идването на зимата.
5. Цените излитат в небесата - вече стабилно над 200 евро/MWh във всеки час на денонощието и средно над 300 евро/MWh на ден. Въпреки това общото производството на родните централи не мърда изобщо нагоре. Това е интересен феномен, който заслужава внимание.
Защо не произвеждаме повече и не изнасяме както преди?
Когато единият блок на АЕЦ е в планов ремонт, водата в язовирите се пази за зимата, а слънцето и вятърът си играят на "Тука има, тука нема", системата ни по правило разчита на лигнитните ТЕЦ. Те могат и трябва да увеличат съществено производството си през есенно-зимния период, ако искаме България да може да се захранва. Текущите цени на тока се явяват отлична предпоставка - дори при скъпи емисионни квоти лигнитните ни ТЕЦ биха правили страхотни печалби.
Да, обаче ТЕЦ дремят. Поглед към кривата на производството им в рамките на текущата седмица (трета графика) показва, че вместо да печатат пари, работата им стагнира на нива 1700-1800 MW. Детайлната разбивка показва какво се случва с отделните централи - коментирам ги отдолу нагоре в графиката:
1. ТЕЦ Бобов дол напълно отсъства (трите нули най-долу), тоест 450 MW бездействат. Единственото обяснение за мен е авария. ТЕЦ Марица 3 също е спряла, но тя не е чак толкова значима.
2. ТЕЦ AES Гълъбово (МИ-1) не работи. Най-модерните и маневрени 700 MW в България спят в очакване държавата да им осигури малко по-дългосрочна визия за съществуване. Тя би имала нужда от поне месец подготовка, за да влезе отново в системата.
3. При това положение държавната ТЕЦ Марица изток 2 вече работи на почти пълна мощност с всичките си 8 блока. Това значи, че системата стига ръба на текущите си възможности още при първия голям дъжд. Не звучи оптимистично в контекста на идващата зима.
4. ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 работи с пълната мощност на двата са останали блока. Ако другите два не бяха премахнати, щеше да има двойно по-голям капацитет, ама вече няма.
Това виждам аз в данните. Вчера и днес положението е много подобно и не вдъхва оптимизъм за зимата...
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шопо с търнокопо
13:15 30.10.2026
2 Зевс
13:15 30.10.2026
3 Сзо
13:30 30.10.2026
4 Иванич
13:32 30.10.2026
5 ?????
Ако ги нямаше политическите игри около Белене АЕЦ-ът вече щеше да работи отдавна и всичките тия въпроси щяха да са излишни.
Коментиран от #8
13:40 30.10.2026
6 Грешно съждение
Изводи: Не очаквайте точно вашата сметка за ток да падне. В бита вие сте клиент на регулирания пазар. В бизнеса сте клиент на европейската енергийна борса. Единственият начин да минете по-евтино е да имате собствен евтин метод за производство или съхранение на електроенергия.
13:44 30.10.2026
7 Слава на Евроатлантическа България
Сега идва времето да се отопляваме и преживяваме с БАНАНИ.
13:58 30.10.2026
8 АЕЦ Белене през лятото
До коментар #5 от "?????":АЕЦ Белене през лятото какво щеше да прави? Кой щеше да купува скъпата му електроенергия? То ако беше много изгодно частниците щяха да искат да по построят за собствена сметка. Вече имаха такава възможност и се отказаха.
13:59 30.10.2026
9 Слънчасалия
13:59 30.10.2026