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Александър Стоянов: Именно тази група от безотговорни шофьори е виновна за постоянните трагедии по пътищата

Александър Стоянов: Именно тази група от безотговорни шофьори е виновна за постоянните трагедии по пътищата

11 Ноември, 2026 10:01 1 725 23

  • катастрофа-
  • верижна катастрофа-
  • ямбол-
  • мъгла-
  • жертви-
  • ранени

Престъпна небрежност - това е моята дефиниция за отношението на държавна администрация и отговорните органи по отношение състоянието на пътищата у нас

Александър Стоянов: Именно тази група от безотговорни шофьори е виновна за постоянните трагедии по пътищата - 1
Снимка: FB
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Вчера 12 души загинаха, а 48 бяха ранени на АМ "Тракия" в резултат от катастрофа, включваща 50 МПС-та.

Това коментира във "Фейсбук" будителят на годината историкът Александър Стоянов.

Шофирам в България от 14 години и си позволявам следните бележки по отношение на това защо се случва тази катастрофа:

Инфраструктурата у нас е под всякаква критика - липса система за ранно предупреждение на шофьорите за влошени климатични условия; пътните настилки се превръщат в "огледало" и при най-малкото понижаване на температурите и натрупване на влага; самият асфалт е некачествено поставен, пълно е с дупки, бабуни и неравности; мантинелите от двете страни на магистралата съществуват по-скоро, за да се отчете дейност, а не за да изпълняват реалните си функции.

Престъпна небрежност - това е моята дефиниция за отношението на държавна администрация и отговорните органи по отношение състоянието на пътищата у нас. НО:

Вторият ключов фактор е престъпната небрежност на някои шофьори у нас. "Българинът е лош шофьор" е грешно и твърде опростенческо тълкуване. Повечето шофьори у нас са добри, съвестни хора, които спазват правилата и се съобразяват с ограниченията. Проблемът е в немалката група, които не го правят и се мислят за вездесъщи, всезнаещи и всеможещи на пътя.

Именно тази група от безотговорни шофьори е виновна за постоянните трагедии по пътищата. Всеки от нас се е нагледал на такива прояви - достатъчно е да прекарате половин час в движение и ще забележите, че на 100 коли поне 1 се движи против правилата. При 4.42 милиона МПС-та у нас, 1 на 100 би означавало 44 200 шофьори минимум - не е много на фона на 6 000 000 население, но е достатъчно, за да съсипва човешки животи.

Да се търси отговорност от институциите е нужно и задължително - виновните за състоянието на инфраструктурата у нас следва да понесат последиците. Но ние трябва да потърсим отговорност у себе си. Всеки от нас, който застава зад волана, трябва да мисли за всички останали на пътя. Ние сме индивиди, съставляващи общност - както в живота, така и на шосето. Ако всеки от нас дава най-доброто от себе си, всички ще живеем по-спокойно, по-добре и по-дълго.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    32 1 Отговор
    точно в това е проблема в безотговри мислещи се за знаещи, можещи и и над останалите

    Коментиран от #7

    10:04 11.11.2026

  • 2 сигурно е така . има ли група

    12 1 Отговор
    дето измисля всякакви неща на пътя дето пречат и правят катастрофи . може да не е нарочно . има и самоубиици . тук явно са карали с висока скорост . много шофьори като видят как с висока скорост ще се ударят си затварят очите . разбират че това е краят .

    10:09 11.11.2026

  • 3 ?????

    18 9 Отговор
    Уф.
    Само будителят на годината не се беше изказал за причините на катастрофата.
    Мерси за мнението му.

    10:10 11.11.2026

  • 4 На всякъде

    16 1 Отговор
    Калинки и безхаберници, пфу

    10:10 11.11.2026

  • 5 Айде стига

    26 3 Отговор
    Състоянието на пътищата е такова каквото е. Всички го знаят и трябва да се съобразяват

    10:10 11.11.2026

  • 6 провициалист

    14 5 Отговор
    "будителят" в едно старо видео обясняваше как на запад си правели шеги с тяхната история, време било и ние. Напр. Ботев и Левски мръзнат в изоставената румънска мелница, Левски пее, а Ботев го замеря с чорап, защото не му харесва пеенето...

    10:11 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 007 лиценз ту кил

    33 0 Отговор
    Аз пък шофирам в България от 36 години и не съм будител. Тази катастрофа е закономерен и неизбежен резултат от дългия процес на тотално видиотяване на населението. Така да се каже количествените натрупвания водят до качествени изменения или може би по-скоро обратното.

    10:14 11.11.2026

  • 9 Сила

    14 4 Отговор
    Сашко , червендалестото момченце и то започна да се изживява като" говоряща глава " по всички злободневни теми ....
    Очаквайте включването му по проблема с фуража и млеконадоя в село Краводер ....

    10:14 11.11.2026

  • 10 разбрал

    7 6 Отговор
    Аха , аха ! По стар български обичай - виновни са умрелите , не са виновни бездарните безхаберници по министерства и агенции , не са виновни катаджиите /които са си пили кафето по това време/ , не плачевното състояние на т.нар български "магистрали" е виновно , липсата на каквато и да било поддръжка на пътя - и тя не е виновна , износеният асфалт и дупките също не са виновни , и изобщо - никой /освен загиналите и ранените шофьори и пътници/ не е виновен !!! Разбрахме .

    10:22 11.11.2026

  • 11 Абсурдистан

    18 0 Отговор
    Живея на натоварена улица в непосредствена близост до ОУ на МВР. Всяка нощ едни и същи примати с модифицирани ауспуси вдигат шум по малките часове и си правят гонки. Реакция - НУЛА.

    10:24 11.11.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    17 0 Отговор
    Вчера, след този инцидент, във Варна за десет минути шофиране-
    двама ме изпревариха в кръстовище през лента за ляв завой продължиха с мен направо,
    един навлезе в кръстовище при ВЕЧЕ ЗЕЛЕН сигнал за мен,
    трима се престроиха през двойна линия пред светофар....
    После таблата им виновни🤔❗

    10:24 11.11.2026

  • 13 Малко ти е стажа

    17 1 Отговор
    Малко ти е шофьорският стаж будитечче и затова ти е невярна статистиката. Дори при Тошо дебилите не бяха 1-ин на 100. Сега са поне 4-ма на 10 участници в движението. Много лесно е да провериш - карай с 90 км/ч по двулентов път и брой колко шЕмета ще те надминат.

    Коментиран от #15

    10:26 11.11.2026

  • 14 НЕ според тоягста

    13 0 Отговор
    Уж всички знаят за състоянието на пътищата, но огромна част са дебилите каращи като идиоти. Явно не всички знаят, а когато кучето скача НЕ според тоягата яде БОЙ , тоест гине в ламарИните. Лошото е ,че гинат и невинни шофиращи според обективното състояние на пътя.

    10:33 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Специалист

    12 0 Отговор
    Аман от експерти и специалисти като този Стоянов.Нищо ново не казва.На калпавия шофьор всичко му пречи.Как трябва да се кара в мъгла.Това за несъобразена скорост нищо ли не казва.Мъгла сняг и поледица винаги ще има.Който не ги вижда да не кара кола.

    10:46 11.11.2026

  • 17 Само да попитам

    4 0 Отговор
    Ако видимостта е 10 м, за какво ранно предупреждение става дума?

    10:50 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Георги

    4 0 Отговор
    живея на 20 км от голям град в планинска метност и всеки ден пътувам по завоите. Има и мъгли, има и гъсти мъгли. Когато е супер гъста си карам с 20-30км/ч, а понякога и по-бавно и редовно бивам настиган от някой, който се е "сейвал". Та този някой притиска и кара на метър от бронята. В такива случаи връщам газта още, в някакъв момент ме изпреварва и като се окаже, че вече никой пред него не му показва пътя започва той да кара с 20-30 - този е от умните, има и такива , които след изпреварване си нтискат и отпрашват в гъстата мъгла.

    10:57 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пеше

    3 0 Отговор
    ако този индивид е будител се предполага, че светка лампата на останалите в родината, които са заспали....Факта, че такъв като тоя грантаджия се води будител на годината показва до какво пропадане сме достигнали последните тридесетина години и какво е нивото на масовката...

    11:05 11.11.2026

  • 22 АМИ

    2 0 Отговор
    корекция моля, не една на 100, а една на 10 се движи против правилата.... е кво да очакваме, караме като луди и се блъскаме и търсим друг да ни е виновен... не че пътищата са хубави, ама като знаем, че не са, еми ще караме внимателно, това е.

    11:07 11.11.2026

  • 23 КАТ го знаят ...

    0 0 Отговор
    КАТ много добре знае, че определена група шофьори са особено рискови и това е измеримо.
    Просто трябва да има законова рамка по определени критерии, която да ги изведе бързо и трайно от автомобилите.
    Странно, защо продължава да не се действа!

    11:20 11.11.2026