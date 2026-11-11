Александър Стоянов: Именно тази група от безотговорни шофьори е виновна за постоянните трагедии по пътищата

Вчера 12 души загинаха, а 48 бяха ранени на АМ "Тракия" в резултат от катастрофа, включваща 50 МПС-та.
Това коментира във "Фейсбук" будителят на годината историкът Александър Стоянов.
Шофирам в България от 14 години и си позволявам следните бележки по отношение на това защо се случва тази катастрофа:
Инфраструктурата у нас е под всякаква критика - липса система за ранно предупреждение на шофьорите за влошени климатични условия; пътните настилки се превръщат в "огледало" и при най-малкото понижаване на температурите и натрупване на влага; самият асфалт е некачествено поставен, пълно е с дупки, бабуни и неравности; мантинелите от двете страни на магистралата съществуват по-скоро, за да се отчете дейност, а не за да изпълняват реалните си функции.
Престъпна небрежност - това е моята дефиниция за отношението на държавна администрация и отговорните органи по отношение състоянието на пътищата у нас. НО:
Вторият ключов фактор е престъпната небрежност на някои шофьори у нас. "Българинът е лош шофьор" е грешно и твърде опростенческо тълкуване. Повечето шофьори у нас са добри, съвестни хора, които спазват правилата и се съобразяват с ограниченията. Проблемът е в немалката група, които не го правят и се мислят за вездесъщи, всезнаещи и всеможещи на пътя.
Именно тази група от безотговорни шофьори е виновна за постоянните трагедии по пътищата. Всеки от нас се е нагледал на такива прояви - достатъчно е да прекарате половин час в движение и ще забележите, че на 100 коли поне 1 се движи против правилата. При 4.42 милиона МПС-та у нас, 1 на 100 би означавало 44 200 шофьори минимум - не е много на фона на 6 000 000 население, но е достатъчно, за да съсипва човешки животи.
Да се търси отговорност от институциите е нужно и задължително - виновните за състоянието на инфраструктурата у нас следва да понесат последиците. Но ние трябва да потърсим отговорност у себе си. Всеки от нас, който застава зад волана, трябва да мисли за всички останали на пътя. Ние сме индивиди, съставляващи общност - както в живота, така и на шосето. Ако всеки от нас дава най-доброто от себе си, всички ще живеем по-спокойно, по-добре и по-дълго.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ккк
Коментиран от #7
10:04 11.11.2026
2 сигурно е така . има ли група
10:09 11.11.2026
3 ?????
Само будителят на годината не се беше изказал за причините на катастрофата.
Мерси за мнението му.
10:10 11.11.2026
4 На всякъде
10:10 11.11.2026
5 Айде стига
10:10 11.11.2026
6 провициалист
10:11 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 007 лиценз ту кил
10:14 11.11.2026
9 Сила
Очаквайте включването му по проблема с фуража и млеконадоя в село Краводер ....
10:14 11.11.2026
10 разбрал
10:22 11.11.2026
11 Абсурдистан
10:24 11.11.2026
12 🦉🦉🦉🦉
двама ме изпревариха в кръстовище през лента за ляв завой продължиха с мен направо,
един навлезе в кръстовище при ВЕЧЕ ЗЕЛЕН сигнал за мен,
трима се престроиха през двойна линия пред светофар....
После таблата им виновни🤔❗
10:24 11.11.2026
13 Малко ти е стажа
Коментиран от #15
10:26 11.11.2026
14 НЕ според тоягста
10:33 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Специалист
10:46 11.11.2026
17 Само да попитам
10:50 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Георги
10:57 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 пеше
11:05 11.11.2026
22 АМИ
11:07 11.11.2026
23 КАТ го знаят ...
Просто трябва да има законова рамка по определени критерии, която да ги изведе бързо и трайно от автомобилите.
Странно, защо продължава да не се действа!
11:20 11.11.2026