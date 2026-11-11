Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Ние сме държава-камикадзе – терористи не ни трябват, могат да се учат от нас!

Ние сме държава-камикадзе – терористи не ни трябват, могат да се учат от нас!

11 Ноември, 2026 16:00 1 286 41

  • тракия-
  • магистрала-
  • магистрала тракия-
  • ам тракия-
  • катастрофа-
  • верижна катастрофа

Отново спускаме знамената. Отново черни ленти, отново дежурните съболезнователни адреси от институции

Ние сме държава-камикадзе – терористи не ни трябват, могат да се учат от нас! - 1
Снимка: БГНЕС
Facebook Facebook социална мрежа
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Асфалтовата гробница „Тракия“ – държава без врагове, ние сами се избиваме!

Днес отново спускаме знамената. Отново черни ленти, отново сведени глави, отново дежурните съболезнователни адреси от институции, които отдавна са изгубили правото си да говорят за човешки живот. Това коментира за tribune.bg Екатерина Анева.

Още един ден на национален траур. Поредният.

Магистрала „Тракия“ – асфалтовата гробница на България – за пореден път прибра своята кървава дан. И докато политиците ни сменят профилните си снимки в социалните мрежи и ни обясняват как „следят ситуацията“, истината крещи толкова силно, че чак оглушаваме:

На нас не ни трябват атентатори. Ние сами сме си камикадзета!

Защо му е на някого да планира терористичен акт срещу България? Защо да хаби ресурси, взривове и мрежи? За да ни унищожи ли? Няма нужда. Ние вършим тази работа безупречно сами. Всеки Божи ден.

Ние сме държавата, в която качваш семейството си в колата и тръгваш по „магистрала“, без да знаеш дали пътуването ти не е еднопосочен билет. Държавата, в която колесникът на обществото отдавна е счупен, а скоростта продължава да се вдига. Качваме се зад волана с агресия, с безнаказаност, с пълно съзнание за собствената ни недосегаемост – докато смачканите ламарини и разпилените животи по платното не ни напомнят, че физиката не взема подкупи.

Всеки изпреварва отдясно. Всеки бърза за някъде, сякаш от него зависи спасението на света, а всъщност бърза просто да бъде следващото име в черната статистика. Защото системата ни научи, че правила няма. Защото законът е врата в полето, а асфалтът е тънък слой кражба, покрит с бездушие.

Днес ще има минута мълчание. Утре ще има политическо дърляне кой е виновен – пътната полиция, регионалното министерство, шофьорът или просто „лошият късмет“. А на следващия ден отново ще настъпим газта до дупка, ще заслепим с дълги светлини този пред нас и ще продължим да играем руска рулетка на четири колела.

Докога траурът ще бъде единствената ни национална стратегия?

Няма враг извън границите ни, който да ни мрази толкова, колкото ние сами мразим собствената си безопасност и чуждия живот. Спуснете знамената, но не от скръб. Спуснете ги от срам. Защото вчера отново доказахме, че най-опасният терорист в тази страна носи български паспорт и държи волана.

Бог да прости жертвите и даде покой на близките им!

Истината е, че тази катастрофа е жива картина на т.нар. ни държава – някога горда България, днес просто територия на камикадзета.

Източник: tribune.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леко с напъна

    13 3 Отговор
    Винаги ще се намери някой, да си измие зъбите с цялата страна, а проблемите си имат имена.

    Коментиран от #10

    16:06 11.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 13 Отговор
    Урсула носи само смърт.

    Коментиран от #12, #39

    16:10 11.11.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    8 2 Отговор
    Когато има ВЕРИЖНА катастрофа въпросът винаги е един единствен:
    ЗАЩО ДРУГИТЕ ВОДАЧИ Е СА СПРЕЛИ❓

    Коментиран от #6, #7

    16:10 11.11.2026

  • 4 Бот бб от б

    8 1 Отговор
    и аз съм им първият самурай, слагах толкоз асфалт, колкото си слагах на филийте под магнолията

    16:10 11.11.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    14 0 Отговор
    И тук да цитирам, за оня дето липсата на ламБи му е виновна:

    "Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат четири пъти. Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък."
    🚓🚓🚓🚓

    16:12 11.11.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Когато има ВЕРИЖНА катастрофа въпросът винаги е един единствен:
    ЗАЩО ДРУГИТЕ ВОДАЧИ НЕ СА СПРЕЛИ❓

    Коментиран от #16

    16:13 11.11.2026

  • 7 честен ционист

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Глупости, при верижни катастрофи винаги се установява, кой е участникът в движението, който я е предизвикал. Но в страни като България, такова разследване няма как да има, а вината се хвърля на всички погинали.

    Коментиран от #23, #24

    16:22 11.11.2026

  • 8 организация за предотвратяване.

    6 0 Отговор
    А ... а стига с този нихилизъм, румънски тир е първопричинител, а от останалите дузина тирове като съпричинители едва ли са само с бг регистрация.

    Коментиран от #15

    16:23 11.11.2026

  • 9 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Урсула се домъкна не поканена в България и трагедията се случи на "магистрала Тракия.

    16:25 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ШО ЛЪЖЕШ
    МА ПИШЕШ
    ДЕМЕК ЖИВ

    16:26 11.11.2026

  • 13 Асфалтовата гробница „Тракия“

    13 4 Отговор
    Така е в клуба на богатите...
    Обаче !!!! Средно около 22% от общия доход на руските домакинства отива за жилищно-комунални услуги (ток, вода, парно, газ и т.н ). Москва: около 10% от доходите
    Санкт Петербург: около 14% от доходите....... В България са над 65% средно .... Нещо да кажете?
    ....
    42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
    11 Ноември, 2026 ...евростат

    Коментиран от #33

    16:27 11.11.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    Айде ако може стига циврене!
    Факт - едва 14% от катастрофите стават на магистрали, тоест 4-5% са на Тракия!
    Магистралата убиец е нищо повече от художествена измислица! Драматична пропаганда!

    Факт - България е със 74 души смъртност на пътя на милион население. Това я поставя на 130 място от 190 държави по брой загинали! Войната по пътищата е само в медийната пропаганда!!

    На който не му отърва на пътя - да не кара! Ако те е страх от мечки не ходиш в гората! Ама да ръсите глупости ... айде няма нужда! Ясно е, че няколко НПОта напъват да се доберат до много пари разпределяни за "пътна безопасност" ама леко почват да пресоляват манджата!

    16:28 11.11.2026

  • 15 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "организация за предотвратяване.":

    Ако се докаже, че вината е в румънския ТИР и експертизата докаже, че се късае до неизправност, или лоша поддръжка, България трябва да съди фирмата превозвач, а не да подхвъря някакви мижави евраци на близките на починалите

    16:28 11.11.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    Точно преди малко си мислех същото докато четях, че румънския водач на тира, който е бил най-отпред е арестуван!

    Не само по закон божи и неписано пътно правилно задния пази предния, но но и спрямо ЗДвП задължението на всеки водач е да поддържа безопасна дистанция и да спре!

    Тоест МИЛЛИЦИЯТА е арестувала, единствения невинен в случая - единствения водач, който е намалил скоростта поради влошените метеорологични условия! Всеки участник след него е виновен в някаква степен и не може да се оправдават с държавата! ТИ СИ ДЛЪЖЕН ДА МОЖЕ ДА СПРЕШ!

    Коментиран от #32

    16:31 11.11.2026

  • 17 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Милиони евра се дават за модерни камери да санкционират за какво ли не ,но за изграждане на Светлинните електронни табла по магистралите както в Обединеното кралство (известни като Smart Motorway Signs

    • Мигащи жълти светлини (Amber flashing lights): Предупреждават за опасност на пътя напред (заръстване, мъгла, ремонт). Трябва да намалите скоростта си и да сте готови да спрете.
    • Текстови съобщения: Големите информационни табла изписват съобщения като "Fog ahead" (Мъгла напред), "Accident J10-J11" (Катастрофа между кръстовища 10 и 11) или "Debris" (Отломки на пътя).
    Може,ама парите отиват в черните партийни каси в офшорките

    16:31 11.11.2026

  • 18 Бай Тошо

    5 4 Отговор
    Нали ревахте за демокрация, на ви я у гробищата.

    Коментиран от #29, #37

    16:32 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тик-Ток

    4 3 Отговор
    България - планетата на смъртта

    Коментиран от #38

    16:34 11.11.2026

  • 21 Табела ши им трябва ? А?

    0 0 Отговор
    (пътят беше мокър. В колата термометърът показваше 4 градуса)..

    16:36 11.11.2026

  • 22 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Така се прави;
    В Обединеното кралство управлението на магистралите при гъста мъгла е напълно автоматизирано и се контролира от денонощни регионални центрове на National Highways 1.1, 1.2. Системата е проектирана така, че да реагира за секунди, за да предотврати верижни сблъсъци, които в миналото са били огромен проблем за страната.
    Ето как точно се управлява движението в реално време при лоши атмосферни условия:

    1. Автоматично засичане чрез „Метеорологични станции“

    По протежение на британските магистрали са разположени стотици специализирани сензори и метеорологични станции. Те измерват видимостта в метри в реално време. Когато видимостта падне под определен критичен праг, сензорите автоматично изпращат сигнал до централната компютърна система (MIDAS).

    2. Динамично намаляване на скоростта (Variable Speed Limits)

    Веднага след като системата засече мъгла, електронните табла (gantries) над магистралата се активират:
    • Сваляне на скоростта: Скоростта се намалява прогресивно (например от 70 mph на 50 mph, а при много гъста мъгла и до 40 или 30 mph).
    • Законово задължение: Тези ограничения се показват в червен кръг. Това означава, че камерите за скорост по рамките веднага се пренастройват. Ако шофьор кара бързо в мъглата, той бива автоматично глобен, дори наоколо да няма полиция.
    • Пулсиращ трафик: Целта е целият трафик да се движи с еднаква, по-ниска скорост, което елиминира рязкото набиване на спирачки, когато колите навлязат в самата мъгла.

    16:37 11.11.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Въпросът викаш е :
    Кой е участникът в движението който я е предизвикал🤔❓
    И отговорът е :
    Всички нисколетящи със спуснати колесници в мъглата❗
    Прочети ПАК думите на Полицая:

    16:42 11.11.2026

  • 24 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    🚓🚓🚓🚓🚓 "Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат ЧЕТИРИ ПЪТИ.
    Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък."🚘🚘🚘🚘

    16:43 11.11.2026

  • 25 Политиците и

    6 1 Отговор
    пътищата са убийците в България. Защо никой професионалист не коментира т.н. магистрала, която и при идеално време изхвърля колата извън нея? А чуждите тираджии? Мъглата била виновна. Водачите били виновни. Знаците и те виновни. Всички други са виновни. Само не и истинските престъпници. АПИ и ТОЛ системата се интересуват само от парите. Радев вдигна цената на винетките, но нищо не направи за безопасността. Да почиват в мир душите на загиналите.

    16:45 11.11.2026

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "1488":

    еSeS-овче, дроновете са у...йски, а Крим е рашистски❗
    Още ли не си го проУМял🤔

    Коментиран от #40

    16:45 11.11.2026

  • 27 Факти

    4 2 Отговор
    Далеч сме от държава убиец. Подобни инциденти се случват и в най-готините държави в света. В Русия пък Путин убива по хиляда руснака на ден за тоя дето духа. България си е супер. В дъното на богатата третина в света, но все пак над следващите две и над средното ниво. Ако светът беше една държава, ние щяхме да сме в богатата част на средната класа. Нашият проблем е, че ние все гледаме към по-богатите и цъкаме с език. Нашата чаша е 2/3 пълна и 1/3 празна, но ние виждаме само празната част. Аз си я харесвам България. Безкрайно по-добре е сега, отколкото преди 30 години, когато вилнееха мутрите и комунистите ни ограбваха с хиперинфлация и банкови фалити. Тогава буквално нямахме пари за храна. Сега с еврото сме бетон. За умните и работливите граница няма. Могат да постигнат всичко.

    Коментиран от #31

    16:46 11.11.2026

  • 28 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    "Асфалтовата гробница „Тракия“ – държава без врагове, ние сами се избиваме!"

    Що бе другите ни пътища в по добро състояние ли са? Или има някакво подобрение в останалите области на обществения живот. Посочи ми поне на едно място светлинни знаци за ограничаване на скоростта за всяка лента поотделно, които се контролират автоматично от апаратура и датчици според обстановката на пътя. Това го има не само навсеки път с повече от една лента в една посока в ЕС, но и в държави като Сърбия или Албания. Как ще ги стигнем... поне албанците? Всичко е въпрос на реформи не само в тази сфера, но и във всички останали до една от които над 35 години всяко правителство бяга като дявол от тамян. Защото кражбите ще се ограничат сероиозно поне за тези които досега ни мародерстват. Вероятно обаче ще се появят други които ще крадат в доста по големи размери, но на брой ще са по малко, такава е човешката природа. Посочи ми една област в която правилата и методите на работа са реформирани и не властват тези от комунзма.

    16:47 11.11.2026

  • 29 Т.Живков

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Тошо":

    1987 година 1153 загинали
    1988 година пак 1153 загинали.
    Бегай.

    Коментиран от #30

    16:48 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Промяната

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Много си прав, точно така е! При по-висока скорост трябва по-голяма дистанция! Но не го спазват! Днес Виктор Николаев по НОВА ТВ ме изуми, като каза, че в мъгла следвал задните светлини на колата отпред, за да се ориентира! Журналист!

    Коментиран от #34, #36, #41

    17:08 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Елементарно Уотсън

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяната":

    При 140 км.ч дистанцията между две превозни средства трябва да е около 70м ,а при мъгла двойно 140-150 м ,в не толкова дебелите книги е записано ,караш с такава с скорост с която може да спреш безппасно в осветения или видимия участък ,Толкова ли е сложно за изпълнение ?

    17:17 11.11.2026

  • 35 гул-гулю-гулю

    1 1 Отговор
    🦃 има стереотипни представи за някои неща, за което не може да я виним, все пак пернатите са нисши гръбначни. Ден на траур е, има чудестранен гражданин, участвал в катастрофата, и неприключило разследване. Що пък да не оплюе още един път България и българите? Очевидно парите си струват...

    17:17 11.11.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяната":

    "журналист" и автомобилен гений очевидно 😂😂😂
    ми така де, човека се затрива иначе.
    навигацийката да му казва къде да завива (разбира се той ще слуша и няма да гледа знаците) и някой да го води в тъмното "за ръчичка" 😂

    17:19 11.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 македонски космонавт

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тик-Ток":

    На баба ти хвърчилото - площадка за излитания!

    17:25 11.11.2026

  • 39 дано

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    утре та умият на иноксовата маса!

    17:33 11.11.2026

  • 40 а ивицата ти Газа

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":

    обща 🤡

    17:35 11.11.2026

  • 41 665

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяната":

    И аз му слушах глупостите. Лепил се за предния, да му следва габаритете. Ми те габаритите и от 50м се виждат.

    17:37 11.11.2026