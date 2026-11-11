Ние сме държава-камикадзе – терористи не ни трябват, могат да се учат от нас!

Асфалтовата гробница „Тракия“ – държава без врагове, ние сами се избиваме!
Днес отново спускаме знамената. Отново черни ленти, отново сведени глави, отново дежурните съболезнователни адреси от институции, които отдавна са изгубили правото си да говорят за човешки живот. Това коментира за tribune.bg Екатерина Анева.
Още един ден на национален траур. Поредният.
Магистрала „Тракия“ – асфалтовата гробница на България – за пореден път прибра своята кървава дан. И докато политиците ни сменят профилните си снимки в социалните мрежи и ни обясняват как „следят ситуацията“, истината крещи толкова силно, че чак оглушаваме:
На нас не ни трябват атентатори. Ние сами сме си камикадзета!
Защо му е на някого да планира терористичен акт срещу България? Защо да хаби ресурси, взривове и мрежи? За да ни унищожи ли? Няма нужда. Ние вършим тази работа безупречно сами. Всеки Божи ден.
Ние сме държавата, в която качваш семейството си в колата и тръгваш по „магистрала“, без да знаеш дали пътуването ти не е еднопосочен билет. Държавата, в която колесникът на обществото отдавна е счупен, а скоростта продължава да се вдига. Качваме се зад волана с агресия, с безнаказаност, с пълно съзнание за собствената ни недосегаемост – докато смачканите ламарини и разпилените животи по платното не ни напомнят, че физиката не взема подкупи.
Всеки изпреварва отдясно. Всеки бърза за някъде, сякаш от него зависи спасението на света, а всъщност бърза просто да бъде следващото име в черната статистика. Защото системата ни научи, че правила няма. Защото законът е врата в полето, а асфалтът е тънък слой кражба, покрит с бездушие.
Днес ще има минута мълчание. Утре ще има политическо дърляне кой е виновен – пътната полиция, регионалното министерство, шофьорът или просто „лошият късмет“. А на следващия ден отново ще настъпим газта до дупка, ще заслепим с дълги светлини този пред нас и ще продължим да играем руска рулетка на четири колела.
Докога траурът ще бъде единствената ни национална стратегия?
Няма враг извън границите ни, който да ни мрази толкова, колкото ние сами мразим собствената си безопасност и чуждия живот. Спуснете знамената, но не от скръб. Спуснете ги от срам. Защото вчера отново доказахме, че най-опасният терорист в тази страна носи български паспорт и държи волана.
Бог да прости жертвите и даде покой на близките им!
Истината е, че тази катастрофа е жива картина на т.нар. ни държава – някога горда България, днес просто територия на камикадзета.
Източник: tribune.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Леко с напъна
Коментиран от #10
16:06 11.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #39
16:10 11.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
ЗАЩО ДРУГИТЕ ВОДАЧИ Е СА СПРЕЛИ❓
Коментиран от #6, #7
16:10 11.11.2026
4 Бот бб от б
16:10 11.11.2026
5 🦉🦉🦉🦉
"Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат четири пъти. Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък."
🚓🚓🚓🚓
16:12 11.11.2026
6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Когато има ВЕРИЖНА катастрофа въпросът винаги е един единствен:
ЗАЩО ДРУГИТЕ ВОДАЧИ НЕ СА СПРЕЛИ❓
Коментиран от #16
16:13 11.11.2026
7 честен ционист
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Глупости, при верижни катастрофи винаги се установява, кой е участникът в движението, който я е предизвикал. Но в страни като България, такова разследване няма как да има, а вината се хвърля на всички погинали.
Коментиран от #23, #24
16:22 11.11.2026
8 организация за предотвратяване.
Коментиран от #15
16:23 11.11.2026
9 Сатана Z
16:25 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ШО ЛЪЖЕШ
МА ПИШЕШ
ДЕМЕК ЖИВ
16:26 11.11.2026
13 Асфалтовата гробница „Тракия“
Обаче !!!! Средно около 22% от общия доход на руските домакинства отива за жилищно-комунални услуги (ток, вода, парно, газ и т.н ). Москва: около 10% от доходите
Санкт Петербург: около 14% от доходите....... В България са над 65% средно .... Нещо да кажете?
....
42,4% от българите не могат да покрият непредвиден разход
11 Ноември, 2026 ...евростат
Коментиран от #33
16:27 11.11.2026
14 ДрайвингПлежър
Факт - едва 14% от катастрофите стават на магистрали, тоест 4-5% са на Тракия!
Магистралата убиец е нищо повече от художествена измислица! Драматична пропаганда!
Факт - България е със 74 души смъртност на пътя на милион население. Това я поставя на 130 място от 190 държави по брой загинали! Войната по пътищата е само в медийната пропаганда!!
На който не му отърва на пътя - да не кара! Ако те е страх от мечки не ходиш в гората! Ама да ръсите глупости ... айде няма нужда! Ясно е, че няколко НПОта напъват да се доберат до много пари разпределяни за "пътна безопасност" ама леко почват да пресоляват манджата!
16:28 11.11.2026
15 честен ционист
До коментар #8 от "организация за предотвратяване.":Ако се докаже, че вината е в румънския ТИР и експертизата докаже, че се късае до неизправност, или лоша поддръжка, България трябва да съди фирмата превозвач, а не да подхвъря някакви мижави евраци на близките на починалите
16:28 11.11.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":Точно преди малко си мислех същото докато четях, че румънския водач на тира, който е бил най-отпред е арестуван!
Не само по закон божи и неписано пътно правилно задния пази предния, но но и спрямо ЗДвП задължението на всеки водач е да поддържа безопасна дистанция и да спре!
Тоест МИЛЛИЦИЯТА е арестувала, единствения невинен в случая - единствения водач, който е намалил скоростта поради влошените метеорологични условия! Всеки участник след него е виновен в някаква степен и не може да се оправдават с държавата! ТИ СИ ДЛЪЖЕН ДА МОЖЕ ДА СПРЕШ!
Коментиран от #32
16:31 11.11.2026
17 Сатана Z
• Мигащи жълти светлини (Amber flashing lights): Предупреждават за опасност на пътя напред (заръстване, мъгла, ремонт). Трябва да намалите скоростта си и да сте готови да спрете.
• Текстови съобщения: Големите информационни табла изписват съобщения като "Fog ahead" (Мъгла напред), "Accident J10-J11" (Катастрофа между кръстовища 10 и 11) или "Debris" (Отломки на пътя).
Може,ама парите отиват в черните партийни каси в офшорките
16:31 11.11.2026
18 Бай Тошо
Коментиран от #29, #37
16:32 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тик-Ток
Коментиран от #38
16:34 11.11.2026
21 Табела ши им трябва ? А?
16:36 11.11.2026
22 Сатана Z
В Обединеното кралство управлението на магистралите при гъста мъгла е напълно автоматизирано и се контролира от денонощни регионални центрове на National Highways 1.1, 1.2. Системата е проектирана така, че да реагира за секунди, за да предотврати верижни сблъсъци, които в миналото са били огромен проблем за страната.
Ето как точно се управлява движението в реално време при лоши атмосферни условия:
1. Автоматично засичане чрез „Метеорологични станции“
По протежение на британските магистрали са разположени стотици специализирани сензори и метеорологични станции. Те измерват видимостта в метри в реално време. Когато видимостта падне под определен критичен праг, сензорите автоматично изпращат сигнал до централната компютърна система (MIDAS).
2. Динамично намаляване на скоростта (Variable Speed Limits)
Веднага след като системата засече мъгла, електронните табла (gantries) над магистралата се активират:
• Сваляне на скоростта: Скоростта се намалява прогресивно (например от 70 mph на 50 mph, а при много гъста мъгла и до 40 или 30 mph).
• Законово задължение: Тези ограничения се показват в червен кръг. Това означава, че камерите за скорост по рамките веднага се пренастройват. Ако шофьор кара бързо в мъглата, той бива автоматично глобен, дори наоколо да няма полиция.
• Пулсиращ трафик: Целта е целият трафик да се движи с еднаква, по-ниска скорост, което елиминира рязкото набиване на спирачки, когато колите навлязат в самата мъгла.
16:37 11.11.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "честен ционист":Въпросът викаш е :
Кой е участникът в движението който я е предизвикал🤔❓
И отговорът е :
Всички нисколетящи със спуснати колесници в мъглата❗
Прочети ПАК думите на Полицая:
16:42 11.11.2026
24 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "честен ционист":🚓🚓🚓🚓🚓 "Полицейският служител Иван Георгиев, изпратен да обезопаси района на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, е бил на косъм да бъде блъснат ЧЕТИРИ ПЪТИ.
Въпреки включените сигнални светлини на патрулния автомобил и поставените светлоотразителни конуси, водачи са продължили да преминават през опасния участък."🚘🚘🚘🚘
16:43 11.11.2026
25 Политиците и
16:45 11.11.2026
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #19 от "1488":еSeS-овче, дроновете са у...йски, а Крим е рашистски❗
Още ли не си го проУМял🤔
Коментиран от #40
16:45 11.11.2026
27 Факти
Коментиран от #31
16:46 11.11.2026
28 Ха сега де...
Що бе другите ни пътища в по добро състояние ли са? Или има някакво подобрение в останалите области на обществения живот. Посочи ми поне на едно място светлинни знаци за ограничаване на скоростта за всяка лента поотделно, които се контролират автоматично от апаратура и датчици според обстановката на пътя. Това го има не само навсеки път с повече от една лента в една посока в ЕС, но и в държави като Сърбия или Албания. Как ще ги стигнем... поне албанците? Всичко е въпрос на реформи не само в тази сфера, но и във всички останали до една от които над 35 години всяко правителство бяга като дявол от тамян. Защото кражбите ще се ограничат сероиозно поне за тези които досега ни мародерстват. Вероятно обаче ще се появят други които ще крадат в доста по големи размери, но на брой ще са по малко, такава е човешката природа. Посочи ми една област в която правилата и методите на работа са реформирани и не властват тези от комунзма.
16:47 11.11.2026
29 Т.Живков
До коментар #18 от "Бай Тошо":1987 година 1153 загинали
1988 година пак 1153 загинали.
Бегай.
Коментиран от #30
16:48 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Промяната
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Много си прав, точно така е! При по-висока скорост трябва по-голяма дистанция! Но не го спазват! Днес Виктор Николаев по НОВА ТВ ме изуми, като каза, че в мъгла следвал задните светлини на колата отпред, за да се ориентира! Журналист!
Коментиран от #34, #36, #41
17:08 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Елементарно Уотсън
До коментар #32 от "Промяната":При 140 км.ч дистанцията между две превозни средства трябва да е около 70м ,а при мъгла двойно 140-150 м ,в не толкова дебелите книги е записано ,караш с такава с скорост с която може да спреш безппасно в осветения или видимия участък ,Толкова ли е сложно за изпълнение ?
17:17 11.11.2026
35 гул-гулю-гулю
17:17 11.11.2026
36 ДрайвингПлежър
До коментар #32 от "Промяната":"журналист" и автомобилен гений очевидно 😂😂😂
ми така де, човека се затрива иначе.
навигацийката да му казва къде да завива (разбира се той ще слуша и няма да гледа знаците) и някой да го води в тъмното "за ръчичка" 😂
17:19 11.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 македонски космонавт
До коментар #20 от "Тик-Ток":На баба ти хвърчилото - площадка за излитания!
17:25 11.11.2026
39 дано
До коментар #2 от "Последния Софиянец":утре та умият на иноксовата маса!
17:33 11.11.2026
40 а ивицата ти Газа
До коментар #26 от "🦉🦉🦉🦉":обща 🤡
17:35 11.11.2026
41 665
До коментар #32 от "Промяната":И аз му слушах глупостите. Лепил се за предния, да му следва габаритете. Ми те габаритите и от 50м се виждат.
17:37 11.11.2026