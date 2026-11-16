Войната на пътя: МВР събира глоби от шофьори, но къде отиват част от парите?

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В България се събират пари от глобите на шофьорите, но голяма част от тях отиват за подновяване на автопарка на МВР и различни други дейности.

Пътните глоби в България се събират, а когато обезопасяването на пътищата е на пауза, най-голямото перо, за което се харчат, е автопаркът на МВР.

През 2026 г. смяната на кабинета и липсата на приет бюджет временно спряха възлагането на работи по рискови отсечки. Но тези обстоятелства не попречиха през януари същата година МВР да подпише договора за 681 нови автомобила за близо 33,44 млн. евро от Фонда за безопасност на движението (ФБД). Към 31 май на Фонда е 261,64 млн. евро, по данни на вътрешния министър Иван Демерджиев.

Според за периода от 1 януари 2021 до 30 юни 2025 г., за автомобили и специализирани превозни средства са отишли четири от всеки десет похарчени лева от ФБД. Под 40 хиляди евро обаче е струвала превенцията за тези четири години и половина - тя се изчерпва с два информационни клипа и 40 хиляди светлоотразителни гривни за деца за учебната 2025/2026.

Прозрачност за парите във ФБД

В Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, Българската асоциация на пострадалите при катастрофи настоя за отчетност при използването на средствата от фонда и насочване на част от тях за обезопасяването на рискови пътни участъци.

От 1 януари до 14 ноември включително, войната по пътищата на България е взела 442 жертви, което е с 56 повече от същия период на 2025 г. В деня за възпоменание стана известна възрастта на (пред)последните трима загинали - на пътя Добрич-Балчик, на 14, 18 и 20 години. Междувременно жертвите на тежката верижна катастрофа нараснаха на 13 (двама починаха в болница).

В началото на годината друга неправителствена организация - Институтът за пътна безопасност, поиска върху покупката на автомобили със средства от фонда “до извършване на пълен функционален анализ на съществуващия автопарк и неговата ефективност”.

Кой решава за парите

МВР събира глобите и решава за какво да отидат парите от тях. От 7 май 2026 г. Законът за движението по пътищата предвижда половината от събраните глоби за нарушения, заснети с общински камери, да постъпват в бюджета на общината, чиято собственост са камерите. Общината може да харчи тези пари само за пътна безопасност.

Предложенията за финансиране от ФБД се разглеждат от съвет, изцяло от служители на МВР, а годишният план се одобрява от вътрешния министър.

За четири години и половина, когато се изредиха няколко правителства, съставът на съвета е променян с 14 заповеди, а председателят му е сменян пет пъти. През същия период Сметната палата установява, чe съветът нито веднъж не е класирал предложенията по утвърдените критерии.

Към 30 юни 2025 г. са били изпълнени едва 21% от дейностите, одобрени за финансиране по плана на Фонда за 2024 г. За около половината от планираните дейности през 2022-2024 г. МВР дори не е успяло да обяви обществена поръчка в годината, за която са предвидени.

През 2024 г. фондът все пак е платил 72,8 млн. лева (37,22 млн. евро). Повече от половината - 40,5 млн. лева (20,71 млн. евро), са отишли за патрулни коли. За обезопасяване на рискови отсечки в одитната разбивка няма отделен ред.

Светлина, повече светлина

Асоциацията на пострадалите при катастрофи настоява част от парите от глобите да отиват за обезопасяването на над 100 рискови участъка и да има публичен отчет за разходите. Институтът за пътна безопасност от началото на годината иска и представители на неправителствения сектор в съвета на фонда - със съвещателен глас и достъп до документацията.

На 15 ноември Институтът поиска президентката Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради жертвите на пътя. Същия ден председателят на Института Богдан Милчев призова пред БНР премиера Румен Радев да посочи кой в правителството ще носи отговорност за пътната безопасност.

На 3 юли вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че е сменил състава на съвета и е прекратил нормите за броя на актовете, електронните фишове и наказателните постановления. „Няма такива изисквания, няма такива очаквания към служителите“, каза той. Демерджиев обеща и мерки за обезопасяване на рискови участъци съвместно със стопаните на пътя. Въпросът към МВР е по кои отсечки вече е свършена работа с пари от глобите и колко е платено за всяка.

По bTV министърът на транспорта Георги Пеев обясни как би работила системата за анализ на риска от септемврийския план на кабинета. Изкуствен интелект ще анализира данните от камерите и ще предупреждава полицията в реално време при опасно шофиране. Това е една от общо 31 мерки за пътна безопасност. За рисковите отсечки същият план предвижда до края на март 2027 г. да бъдат приети стандарти за определяне на „черните точки“.

МВР си има "втори бюджет" под черта

Сред източниците на финансиране е фондът, който се пълни от глобите. Кои опасни отсечки ще бъдат обезопасени с тези пари и кога, в тази мярка не е записано. Фондът е създаден, за да намалява риска на пътя. По начина, по който се управлява, обаче е "втори бюджет” под черта. От глобите на шофьорите министерството плаща за автомобили, ремонти на свои сгради, униформи, бюра и тонери, та дори за хотели и храна покрай семинари и конкурса „Пътен полицай на годината“. Според Сметната палата тези ведомствени разходи е трябвало да се покрият от бюджета на МВР. Той обаче отива главно за заплати.

Но гражданите имат право на публична информация колко е платено от фонда за опасните отсечки. Иначе след “Черна писта” гражданският активист Мартин Атанасов ще свърши и тази работа вместо държавата.

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