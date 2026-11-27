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Добре дошли в Марсилия!



Това ли е посрещането, което всеки очаква, когато стъпи на френска територия? Вероятно човек очаква едно нормално пребиваване, но когато говорим за футбол, за агитки и за мултинационалното единство във френското общество, дали тези думи имат някакво съществено значение?

Видяхме какво се случи на мача между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“. Струва си да направим няколко паралела с начина, по който съвременното общество възприема футбола и принадлежността към един футболен отбор.

На първо място трябва ясно да разграничим няколко неща. Футболната агитка на „Олимпик“ (Марсилия) не е една единна структура. В нея има различни фракции със свои искания, желания и претенции, включително и към ръководството на клуба, когато играта на отбора не върви. Сред тях са South Winners 87 и Commando Ultra ’84, разположени в южната трибуна, както и MTP, Fanatics Marseille и Dodger’s Marseille от северната. Това са отделни организации със собствена история, влияние и идентичност.

Но трябва да е изключително ясно, че случилото се на стадион „Велодром“ в Марсилия в немалка степен изглеждаше предвидимо. Ръководството на „Левски“ отправи призив към УЕФА ръководсдтвото на Олимпик да подходи по-сериозно към охраната на сектора на българските привърженици. Това е станало седмици преди мача. Какво и как беше организирано като охрана видяхме впоследствие – фенове на „Олимпик“ успяха да стигнат до сектора с привържениците на „Левски“, а след това станахме свидетели и на погромите.

Като цяло темата за това какво прави един футболен фен на стадиона и как защитава клубната си принадлежност е много интересна за размисъл. Какво кара един млад човек да стане привърженик на даден отбор? Защо избира точно него? Особено показателен в това отношение е случаят с „Олимпик“ (Марсилия), защото там фракциите са различни, а самият град е мултикултурен. Тази мултикултурност в немалка степен е намерила общи правила, които хората спазват, за да живеят заедно. Но има и крайни действия на представители на различни групи, които не приемат точно тези правила.

Всички бяхме съпричастни, когато се случи трагедията в „Шарли Ебдо“.



Оттогава помним призива за солидарност, изразен с думите: „Аз съм Шарли“. Защото се чувстваш съпричастен, защото усещаш принадлежност към една цивилизационна общност, която не приема терористичните атаки за даденост.



Има ли цивилизованост сред феновете на Олимпик! Е, кой може днес да каже: „Аз съм горд французин“. Или: „Аз живея в Марсилия и съм горд с това, което се случи на стадиона“?

Със сигурност ще се появят различни гледни точки за това какво точно се случи на стадион „Велодром“. Със сигурност тази провокация не изглежда да е била спонтанна. Със сигурност охраната около стадиона е била засилена. Но също така е трудно да се приеме, че подобно нападение е възникнало случайно. Да влезеш на стадиона с палки, с които можеш да атакуваш сектора на гостите, да си носиш маска, за да си скриеш лицето, не е нещо, което се случва без подготовка. Това е действие, което изглежда обмислено и накрая приведено в изпълнение.

Знаеше се за опасността, очакваше се напрежение, а реакцията на една държава като Франция, която има опит в справянето с безредици, се оказа неподготвена да предприеме адекватни действия в защита на българските фенове.

Така че, когато говорим за „Шарли Ебдо“, можем да кажем: „Аз съм съпричастен“.



Но когато говорим за открита агресия срещу българи, няма как да бъдем безучастни. Със сигурност ще има размяна на дипломатически ноти между българското външно министерство и Франция. Но едва ли това ще доведе до нещо, което може да реши проблема, защото случилото се няма как да бъде върнато назад. Пострадалите хора вече са пострадали. Друг е въпросът дали това можеше да бъде предотвратено. Да, можеше. А защо не е направено, въпросът остава да виси с пълна сила. УЕФА винаги говори за толерантност и за разграничаване от агресията. Налага санкции при подобни прояви. Но какво от това? Последствията ги видяхме.

И да – добре дошли във Франция, добре дошли в Марсилия на стадион „Велодром“. И заповядайте пак…



Кой кой е в агитката на „Олимпик“ (Марсилия)

Тя е разделена на няколко влиятелни ултрас фракции, които имат собствени клубове, трибуни, символика и лидерски структури.

Сред феновете на „Олимпик“ основните организирани ултрас формации са:

South Winners 87 – основана през 1987 г., разположена в южната трибуна (Virage Sud). Това е една от най-влиятелните групи около клуба.

Commando Ultra ’84 – създадена през 1984 г. и също свързана с южната трибуна. Смята се за една от най-старите ултрас организации във Франция.

Marseille Trop Puissant (MTP) – основана през 1994 г., традиционно в северната трибуна (Virage Nord).

Fanatics Marseille – създадена през 1988 г., също в северната трибуна.

Dodger’s Marseille – основана през 1992 г., традиционно в северната трибуна.

Yankee Nord – историческа група от северната трибуна. През 2018 г. клубът прекратява официалното си признаване на организацията и отношенията по абонаментите.

Това са различни организации, а не единна структура с един командир. Всяка има собствена територия, история, членска маса и влияние. Разположението в двете трибуни е част от идентичността им.

Публикация на Mercato Marseille твърди, че в нахлуването са участвали ултраси от двете групи на южната трибуна – Commando Ultra и South Winners.



Защо около „Марсилия“ има толкова силна култура на ултрас сблъсъци?

Има няколко причини, които се наслагват:

1. Силна групова идентичност и териториалност. За част от ултрасите подкрепата за клуба не се изчерпва с присъствие на стадиона. Трибуната, символите, знамената и позицията на групата са въпрос на престиж. Появата на противникови фенове в непосредствена близост може да бъде възприета като предизвикателство.

2. Конкуренция за влияние. Големите фракции имат собствени лидери и значителна тежест в отношенията с клуба. Разследване на Le Monde за South Winners описва влиянието на групата далеч извън стадиона, включително ролята ѝ в местния обществен живот и конфликтите ѝ с ръководството на „Марсилия“.

3. История на насилие. Сблъсъците не са ново явление. През 2021 г. лидерите на South Winners и Commando Ultra 84 са сред разследваните във връзка с нападението срещу тренировъчната база на клуба – La Commanderie. Това показва, че насилието може да бъде насочено не само срещу привърженици на други отбори, но и към собственото клубно ръководство.

4. Съперничества с други агитки. Особено известна е враждата с ПСЖ, но има и конфликти с привърженици на други френски и европейски клубове. Тези съперничества създават среда, в която част от ултрасите търсят физическа конфронтация, а не просто футболно надмощие.