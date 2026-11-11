Диана Дамянова: Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!

Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!, призова в социалната мрежа бившият ПР на "Продължаваме промяната" Диана Дямянова. Тя отбеляза, че "деветото джудже сега ще отиде и ще се разпищоли по телевизорите". Ето и текстът на нейния пост в социалната мрежа:
"Три часа след ужасяващата серия от катастрофи на „Тракия“ медиите ни уведомяват, че към мястото на произшествието пътуват висши ръководители на МВР.
Че как няма да пътуват? То там сега ще има камери, ще има пространство най-висшият полицай да дръпне драматична реч (в която няма да ни каже рекетирал ли е фирма от Пловдив чрез своите подчинени джудженца), но пък ще ни обясни, че за всичко е виновен Пеевски /може пък и Борисов/. Което аз го знам, но ще си го затвърдя.
В същото време на мястото на произшествието е имало нула (повтарям – нула!) полиция, която да обезопаси движението в онази мъгла, разпростряла се над магистралата в ранните сутрешни часове.
И няма как да е имало, защото полицията в родината е свръхзаета да преследва младежи със свлечени панталони за притежание на 1 грам марихуана, която половината свят вече е узаконил. Но в българската полиция с тези действия се отчита отчетност и отличниците се награждават с награди!. Та, заета да преследва онова, което в половината свят е разрешено, а у нас ще остане забранено, за да може да се отчита отчетност, полицията е пропуснала да отиде на рисковия участък (такъв е бил още в 4 часа сутринта, разказват очевидци). Но пък сега Деветото джудже ще отиде и ще се разпищоли по телевизорите.
Готино е как цялата „свободна и демократична“ медия не се трогва от разказа за рекета, на който е подложен един Гарабед от Пловдив, така както не се трогваше и от разказа за придобитите по странни споразумения земи в Марково от същото лице.
Ами не им е интересно, не се трогват!
Щото Демерджиев не е министър на Радев.
Той си е министър на добрите сили (това съм го виждала с очите си, съде и новата му приятелка – бивша европейска съдийка, единствената в света с прекратени права). А там – в добрите сили – действа принципът: за нашите или добро, или нищо. И като няма нищо добро, то и нищото е добро. Ужас сте, колеги, истински потрес сте, както би казал Явор Дачков.
А в мафиотска Италия, в подходите към планината, когато падне един сантиметър сняг, веднага от двете страни на пътя се появяват полицейски патрули, които забавят движението и не допускат необорудвани коли да продължат напред. Ама това е в Италия, щото там има мафия", припомня Дамянова.
Източник: tribune.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
Коментиран от #31
13:02 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ставка
За радост на простаците.
Ха!
13:06 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РЕАЛИСТ
13:07 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АБВ
13:09 11.11.2026
11 Гнусна мумия
13:11 11.11.2026
12 дедо
Коментиран от #29
13:11 11.11.2026
13 Забележка
13:13 11.11.2026
14 Българин
13:14 11.11.2026
15 фбр
13:14 11.11.2026
16 оли
По същата логика и Бойко Борисов трябва да направи същата снимка.
Вече не си в час.....
13:15 11.11.2026
17 Бай Араб
Коментиран от #21, #23
13:16 11.11.2026
18 Даа
13:16 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бай Араб
До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":Ами общото е руското мракобесие.Общото е ,че вместо да се строят пътища парите на българите отиват в Турция по договора с БОТАШ.
Коментиран от #35
13:19 11.11.2026
21 между другото
До коментар #17 от "Бай Араб":Преди една година управляваше правителство на ГЕРБ.
Що не попиташ и тях същото?
13:19 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стига вече !!!!
До коментар #17 от "Бай Араб":нали Кирчо и Кокорчо са творение на крадев ...или го забравихме това
13:21 11.11.2026
24 Да,бе
13:21 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 отвратен
13:28 11.11.2026
28 Гост
И като сме тоолкова големи и запознати Госпожа, коя е фирмата от Пловдив? Собственика? Или май сте забравили основното правило в Правото?
13:28 11.11.2026
29 БАБЕТО ПРИЯТЕЛ
До коментар #12 от "дедо":И ПРЕСЪХНАЛ КЛАДЕНЦА НО КУШКУЛА Е В ДЕЙСТВИЕ
13:29 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
13:38 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Може да ги преброите
13:41 11.11.2026
35 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "Бай Араб":Виждал си ти "руско мракобесие"❗
А парите за магистралите заминаха с едни черни чували, а не за "Боташ",
ама родените вчера откъде да знаете❗
ВИЕ виеТЕ без дори да знаеТЕ кой и защо накара БГ да сключва този договор ❗
13:44 11.11.2026
36 Eдин
Тая какво работи?
Кой и за какво и плаща?
13:52 11.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Герб бабито
13:57 11.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 АБСОЛЮТНА Оффф............
14:14 11.11.2026
42 Жоро
14:23 11.11.2026
43 ... ма кукумЯвко
14:23 11.11.2026