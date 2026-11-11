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Диана Дамянова: Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!
  Тема: Войната на пътя

Диана Дамянова: Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!

11 Ноември, 2026 13:00 1 531 43

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Диана Дамянова: Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на Тракия! Деветото джудже от МВР е по-заето да рекетира фирми от Пловдив

Диана Дамянова: Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"! - 1
Facebook Facebook социална мрежа
Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!, призова в социалната мрежа бившият ПР на "Продължаваме промяната" Диана Дямянова. Тя отбеляза, че "деветото джудже сега ще отиде и ще се разпищоли по телевизорите". Ето и текстът на нейния пост в социалната мрежа:

"Три часа след ужасяващата серия от катастрофи на „Тракия“ медиите ни уведомяват, че към мястото на произшествието пътуват висши ръководители на МВР.

Че как няма да пътуват? То там сега ще има камери, ще има пространство най-висшият полицай да дръпне драматична реч (в която няма да ни каже рекетирал ли е фирма от Пловдив чрез своите подчинени джудженца), но пък ще ни обясни, че за всичко е виновен Пеевски /може пък и Борисов/. Което аз го знам, но ще си го затвърдя.

В същото време на мястото на произшествието е имало нула (повтарям – нула!) полиция, която да обезопаси движението в онази мъгла, разпростряла се над магистралата в ранните сутрешни часове.

И няма как да е имало, защото полицията в родината е свръхзаета да преследва младежи със свлечени панталони за притежание на 1 грам марихуана, която половината свят вече е узаконил. Но в българската полиция с тези действия се отчита отчетност и отличниците се награждават с награди!. Та, заета да преследва онова, което в половината свят е разрешено, а у нас ще остане забранено, за да може да се отчита отчетност, полицията е пропуснала да отиде на рисковия участък (такъв е бил още в 4 часа сутринта, разказват очевидци). Но пък сега Деветото джудже ще отиде и ще се разпищоли по телевизорите.

Готино е как цялата „свободна и демократична“ медия не се трогва от разказа за рекета, на който е подложен един Гарабед от Пловдив, така както не се трогваше и от разказа за придобитите по странни споразумения земи в Марково от същото лице.

Ами не им е интересно, не се трогват!

Щото Демерджиев не е министър на Радев.

Той си е министър на добрите сили (това съм го виждала с очите си, съде и новата му приятелка – бивша европейска съдийка, единствената в света с прекратени права). А там – в добрите сили – действа принципът: за нашите или добро, или нищо. И като няма нищо добро, то и нищото е добро. Ужас сте, колеги, истински потрес сте, както би казал Явор Дачков.

А в мафиотска Италия, в подходите към планината, когато падне един сантиметър сняг, веднага от двете страни на пътя се появяват полицейски патрули, които забавят движението и не допускат необорудвани коли да продължат напред. Ама това е в Италия, щото там има мафия", припомня Дамянова.

Източник: tribune.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    69 17 Отговор
    Тая кукумявка няма ли да я махнете вече

    Коментиран от #31

    13:02 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ставка

    36 3 Отговор
    Простащина.
    За радост на простаците.
    Ха!

    13:06 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    56 11 Отговор
    Имай страх от Бога, Дамянова. За такива грозни думи, за не заслужаващ, в случая политик е грозно и нелепо.

    13:07 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АБВ

    46 12 Отговор
    Коя е тая ? Аааа, бившият ПР на "Продължаваме промяната" ?! И с това ли е заслужила медийно пространство тук ? Нали се е изxодилa по въпроса във Фацебука ? Нека си я четат нейните дружки там, а не да цапа тук !

    13:09 11.11.2026

  • 11 Гнусна мумия

    48 12 Отговор
    Не те е срам да си говориш глупостите в такъв момент!

    13:11 11.11.2026

  • 12 дедо

    49 10 Отговор
    Това бабе взе да сдава багажа...

    Коментиран от #29

    13:11 11.11.2026

  • 13 Забележка

    38 6 Отговор
    Нищо не споменава за къдравата Сю.

    13:13 11.11.2026

  • 14 Българин

    46 9 Отговор
    Не и давайте поле на изява,тази платена подлога на ГЕРБ и ШИШИ. Каквото и да каже,винаги плюе по сегашната власт.

    13:14 11.11.2026

  • 15 фбр

    38 4 Отговор
    Дърта скрофа!!!

    13:14 11.11.2026

  • 16 оли

    35 7 Отговор
    Ходи си гледай внуците!
    По същата логика и Бойко Борисов трябва да направи същата снимка.
    Вече не си в час.....

    13:15 11.11.2026

  • 17 Бай Араб

    12 37 Отговор
    Именно некадърното управление на държавата от Румен Радев доведе до катастрофата.Нямало светещи табла,асвалта не бил добре ,ами за десета година Радев управлявайки България колко табла сложи и колко асвалт ?

    Коментиран от #21, #23

    13:16 11.11.2026

  • 18 Даа

    40 8 Отговор
    Безсрамницата, какви ги говори??? Докога ще ни показвате този покорен слугинаж на Шиши и Боко???

    13:16 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Араб

    9 29 Отговор

    До коментар #9 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ами общото е руското мракобесие.Общото е ,че вместо да се строят пътища парите на българите отиват в Турция по договора с БОТАШ.

    Коментиран от #35

    13:19 11.11.2026

  • 21 между другото

    35 5 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Араб":

    Преди една година управляваше правителство на ГЕРБ.
    Що не попиташ и тях същото?

    13:19 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стига вече !!!!

    6 20 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Араб":

    нали Кирчо и Кокорчо са творение на крадев ...или го забравихме това

    13:21 11.11.2026

  • 24 Да,бе

    9 4 Отговор
    Днес да излязат на протест за повишаване на заплатите в МВР,щото заслужават...Може и заедно с магистратите,че и те заслужават...

    13:21 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 отвратен

    4 11 Отговор
    Видно е по коментарите, че армията на Демерджиев активно заработва.Напразни усилия.Това нещо, дори и да мълчи, предизвиква гадене.

    13:28 11.11.2026

  • 28 Гост

    14 0 Отговор
    Еах и народа, изтреще тотално! И тая кат оная, спаринг партньорката на НСО! На дърти години само жлъч!

    И като сме тоолкова големи и запознати Госпожа, коя е фирмата от Пловдив? Собственика? Или май сте забравили основното правило в Правото?

    13:28 11.11.2026

  • 29 БАБЕТО ПРИЯТЕЛ

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "дедо":

    И ПРЕСЪХНАЛ КЛАДЕНЦА НО КУШКУЛА Е В ДЕЙСТВИЕ

    13:29 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    17 0 Отговор
    Много долно и гадно като коментар за тази госпожа

    13:38 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Може да ги преброите

    13 0 Отговор
    Безсрамниците няма да запазят мълчание, дори в деня за траур.

    13:41 11.11.2026

  • 35 🦉🦉🦉🦉

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Араб":

    Виждал си ти "руско мракобесие"❗
    А парите за магистралите заминаха с едни черни чували, а не за "Боташ",
    ама родените вчера откъде да знаете❗
    ВИЕ виеТЕ без дори да знаеТЕ кой и защо накара БГ да сключва този договор ❗

    13:44 11.11.2026

  • 36 Eдин

    8 0 Отговор
    На всяка манджа ПР на ПП!
    Тая какво работи?
    Кой и за какво и плаща?

    13:52 11.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Герб бабито

    2 5 Отговор
    Е права. Оцелели разказват, че костюмиранките просто са се снимали и дали пресконференция. Върху труповете.

    13:57 11.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 АБСОЛЮТНА Оффф............

    2 0 Отговор
    ...........ЦА ПА И БЕЗ СРАМ НА......!!!

    14:14 11.11.2026

  • 42 Жоро

    1 0 Отговор
    Тази не беше ли ,от БСП !!

    14:23 11.11.2026

  • 43 ... ма кукумЯвко

    1 0 Отговор
    КЪш ма кукумЯвко. Табла няма щото Борисов изнесе парите с.чували. А у да имаше половината шофьори не могат да четат с разбиране и да асимилирАт информацията.

    14:23 11.11.2026