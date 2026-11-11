Диана Дамянова: Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!

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Демерджиев, тичкай да се снимаш с труповете на "Тракия"!, призова в социалната мрежа бившият ПР на "Продължаваме промяната" Диана Дямянова. Тя отбеляза, че "деветото джудже сега ще отиде и ще се разпищоли по телевизорите". Ето и текстът на нейния пост в социалната мрежа:

"Три часа след ужасяващата серия от катастрофи на „Тракия“ медиите ни уведомяват, че към мястото на произшествието пътуват висши ръководители на МВР.

Че как няма да пътуват? То там сега ще има камери, ще има пространство най-висшият полицай да дръпне драматична реч (в която няма да ни каже рекетирал ли е фирма от Пловдив чрез своите подчинени джудженца), но пък ще ни обясни, че за всичко е виновен Пеевски /може пък и Борисов/. Което аз го знам, но ще си го затвърдя.

В същото време на мястото на произшествието е имало нула (повтарям – нула!) полиция, която да обезопаси движението в онази мъгла, разпростряла се над магистралата в ранните сутрешни часове.

И няма как да е имало, защото полицията в родината е свръхзаета да преследва младежи със свлечени панталони за притежание на 1 грам марихуана, която половината свят вече е узаконил. Но в българската полиция с тези действия се отчита отчетност и отличниците се награждават с награди!. Та, заета да преследва онова, което в половината свят е разрешено, а у нас ще остане забранено, за да може да се отчита отчетност, полицията е пропуснала да отиде на рисковия участък (такъв е бил още в 4 часа сутринта, разказват очевидци). Но пък сега Деветото джудже ще отиде и ще се разпищоли по телевизорите.

Готино е как цялата „свободна и демократична“ медия не се трогва от разказа за рекета, на който е подложен един Гарабед от Пловдив, така както не се трогваше и от разказа за придобитите по странни споразумения земи в Марково от същото лице.

Ами не им е интересно, не се трогват!

Щото Демерджиев не е министър на Радев.

Той си е министър на добрите сили (това съм го виждала с очите си, съде и новата му приятелка – бивша европейска съдийка, единствената в света с прекратени права). А там – в добрите сили – действа принципът: за нашите или добро, или нищо. И като няма нищо добро, то и нищото е добро. Ужас сте, колеги, истински потрес сте, както би казал Явор Дачков.

А в мафиотска Италия, в подходите към планината, когато падне един сантиметър сняг, веднага от двете страни на пътя се появяват полицейски патрули, които забавят движението и не допускат необорудвани коли да продължат напред. Ама това е в Италия, щото там има мафия", припомня Дамянова.

Източник: tribune.bg