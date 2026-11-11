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На мен няма да ми се случи!

На мен няма да ми се случи!

11 Ноември, 2026 11:13 1 318 38

  • тракия-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • жертви-
  • мъгла

Нека да махнем мъглата от собственото си съзнание и да станем по-толерантни на пътя

На мен няма да ми се случи! - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата за пътната безопасност в България се нищи от години, а ефектът е един – празно говорене и минимално свършена работа на терен, така че пътищата да станат по-безопасни, да се движим по-нормално и да стигаме от точка А до точка Б.

Когато станем свидетели на някаква голяма катастрофа, все си казваме: „Това на мен няма да ми се случи!“. Но никой не е застрахован. Никой не знае дали няма да попадне в ситуация, в която няма да има полезен ход. Именно това се случи на магистрала „Тракия“ – водачи без полезен ход. Само напред и катастрофа, след теб същото.

Сигурно мъглата и намалената видимост са сред основните причини за катастрофата, защото не виждаш какво се случва пред теб и около теб. Но също така е сигурно, че ако всеки кара по-бавно, ако всеки е по-внимателен, ако водачите не се състезават с мощните си коли, не настъпват газта и не притискат останалите, ако всички бъдем по-толерантни на пътя, инциденти като този на магистрала „Тракия“ ще бъдат много по-малко. Някои от тях дори биха могли да бъдат избегнати, ако човек е малко по-съобразителен.

Чуха се много позиции и мнения за това какво е трябвало да се направи и какво е можело да се направи.

А същественият въпрос е защо не е направено?

Една прекрасна възможност е била на рамките на тол системата да се поставят информационни табели, които да предупреждават водачите. И да, разбрахме, че за това е мислено, че са били осигурени пари и че табелите е трябвало да бъдат 40. Поставени са обаче само две.

А защо са поставени само две? Този въпрос към АПИ ли е, към Тол управлението ли? Кой не си е свършил работата, за да бъдат поставени останалите 38? А дали този, който не си е свършил работата, не трябва да поеме основната отговорност за тази касапница на магистрала „Тракия“ със 11 загинали?

И да, когато се обърне каруцата, по пътищата се появяват много коментари и анализи. А всъщност трябва да се върнем към въпроса защо не е направено онова, което е можело да бъде направено по-рано, но не е било.

Както след всяка една такава голяма трагедия, отново и отново ще си говорим какво е трябвало да се направи. Нека да престанем да мислим какво е трябвало и да започнем да действаме. Нека да направим нещо. Нека да помогнем. Нека да се самоорганизираме в това да бъдем по-спокойни на пътя и по-толерантни един към друг.

Защото надали някой може днес да обясни на близките и роднините на загиналите хора кой какво не е направил, въпреки че е имал правомощията и е получавал държавни пари, за да направи така, че пътят да бъде по-безопасен. За да бъдат подобни ситуации предвидими, а поведението на всички, които се качват зад волана, по-адекватно.

Иначе сме царе на пътя, всеки по свое му.

Когато излезем извън границите на България, ставаме изключително примерни шофьори. Спазваме ограниченията до последния километър, защото знаем, че там санкциите ще ни настигнат. А в момента, в който се върнем отново в България, педалът се настъпва с идеята, че тук закони няма. Тук правила няма. Аз съм в България и ще се оправя. На мен няма да ми се случи!

Е, понякога дори да си мислиш, че си в България и ще се оправиш, това надали е достатъчно. Защото можеш да попаднеш в ситуация, в която нещата не зависят изцяло от теб. Нанизваш се в колата пред теб, зад теб се нанизва следващият, който също си е мислил, че в България няма проблем и ще се оправи. И така се нанизват автомобил след автомобил, камион и автобус. А до тях – 11 жертви. Истинска трагедия.

Урокът по пътна безопасност явно не е научен.

Явно обичаме само да говорим и да гледаме, а не и да действаме. Но най-после някой в тази държава трябва да се престраши и да започне да действа, да прави нещата така, както трябва, за да минимизираме подобен тип инциденти на пътя.

Преди години имаше същата такава катастрофа край Ихтиман (2017-а, 40 коли, нямаше загинали). Просто там мъглата падна заради релефа, защото пътят слизаше в долина, в която бе паднала гъста мъгла. Сега хората карат там внимателно. Трябваше да загинат 11 души ли, за да разберат водачите, че в този участък на магистрала „Тракия“ трябва да се движат с повишено внимание? И със сигурност оттук нататък водачите ще бъдат по-внимателни, независимо дали има мъгла или не.

Така че нека да махнем мъглата от собственото си съзнание и да станем по-толерантни на пътя. Не е толкова трудно. Въпрос на желание е.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джигит

    12 0 Отговор
    Абе на мен ли ще ми говорите ,аз си карам с 200 с БНВто на Тракия в мъглата и нищо ми няма

    Коментиран от #10, #24

    11:23 11.11.2026

  • 2 ГОуема демокрация

    12 2 Отговор
    При бай Тошо , при 1,5 млн. коли ограничението на двулентов път беше 80км/ч при положение,че пътищата се подържаха по-добре и храстите се изрязваха. Сега колите са над 4,5 млн., пътищата с повече дупки, а максималната скорост 90 км/ч ? ГОоуема демокрация!

    Коментиран от #14, #17

    11:29 11.11.2026

  • 3 Радев си мисли за изборите в САЩ

    3 11 Отговор
    "На мен няма да ми се случи"

    Коментиран от #9

    11:31 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 456

    8 0 Отговор
    Браво за статията Калине. Дано вникнат г0ведата. Ама ,надали.Утре пак ще карат като бесни и пак някой друг ще е им виновен. И за мен вината е в АПИ. Защо не са монтирани тези 40 панела? Къде са другите 38? 2019 е управлението на Баце.

    11:32 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 DW смърди

    7 0 Отговор
    "всеки по свое му."

    СвоеМУ се пише точно така - слято!
    Научете се да пишете правилно, за да не се излагате!

    11:40 11.11.2026

  • 8 Рамбо

    3 12 Отговор
    Видно е, че асфалта е нов матинелите са издържали има и маркировка, проблема е в управлението на Чорапа Мунчо. Ако точният спарите шишкав адвокат си беше на мястото, а не да пазари 420ят си имот, щеше да прати две патрулки да предупреждават хората. Но когато избереш един Чорап да управлява държава, видимите резултати не закъсняват.

    Коментиран от #12, #15

    11:42 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само дето мишока Радев

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "БАБХ":

    има женски полов орган.

    Коментиран от #30, #33

    11:43 11.11.2026

  • 12 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Рамбо":

    РАМБО - мъглата е метео явление което не може да се командва и предвижда. За това не е необходимо при всеки проливен дъжд, сняг и мъгла да пращаме патрулки да пазят малоумници зад волана.

    11:46 11.11.2026

  • 13 Край

    9 0 Отговор
    Трябвало да има информация за да съобразяваш шофирането си с пътната обстановка. На табели сигурно трябва да пише да не караш със затворени очи или обърнат назад. За всичко е виновна човешката глупост. Тя се наказва най-тежко.

    11:49 11.11.2026

  • 14 Край

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "ГОуема демокрация":

    Знаеш ли че 1989г. загиналите по пътищата са над два пъти повече за година от сега. Парадоксално нали?!?

    11:51 11.11.2026

  • 15 Ах ,ах

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Рамбо":

    И какво ти е виновен Радев ,че матриала е самонадеян и нема нещо си с което да прецини пътната обстановка сам?
    Ще ти разкажа един случай: имам книжка от 25 години. Карала съм и карам във всякакви метерологични условия. Та ,малко след като взех книжката ми се наложи да карам на Тракия ,а мъгла - на 20 метра нищо се не вижда. Никой ,НИКОЙ не изпревари, караше се с не- повече от 40. Ориентира беше осовата линия. Всеки гледаше да има кола пред него. Всички се прибрахме живи и здрави и без дроскотина по колите. Така,че не повтаряй опорките на Баце ,че Радев е виновен.
    Виновен е този който е дал книжка на тези които са се правили на тарикати.

    Коментиран от #28

    11:51 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Един шофьор

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОуема демокрация":

    Тогава имаше инженери ,имаше контрол, а сега карат едно към гьоторе ,да има за чекмежето.

    11:53 11.11.2026

  • 18 смъртноста е заради причинитела

    3 1 Отговор
    аутопсията показва кой е той . дали е кола, дали е рейс, дали е тир . над 400 нещо ги е убило . силен трафик , заради това са повече . а 11 наведнъж са заради трафика . може да са измрели от тировете . много снимки имаше . но ако са били само коли щяха да измрат от коли . сред тировете няма измрели . повече запазват живота .

    11:54 11.11.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    9 1 Отговор
    Не са им таблата и маркировката проблема❗

    Вчера, след като всички знаеха за тази трагедия, във Варна за десет минути шофиране -
    двама ме изпревариха в кръстовище през лента за ляв завой продължиха с мен направо,
    един навлезе в кръстовище при ВЕЧЕ ЗЕЛЕН сигнал за мен,
    трима се престроиха без мигач през двойна линия пред светофар....

    После таблата им виновни🤔❗

    Коментиран от #22

    11:57 11.11.2026

  • 20 000

    9 0 Отговор
    Днешните българи на възпаст до 45 години са едни подивели консуматори. Нищо не може да промени нещата. Нормалните са се пазят и да се молят на Бог за здраве. България с тези деваци е приключена.

    Коментиран от #23

    12:05 11.11.2026

  • 21 Бастардо

    3 0 Отговор
    Хич не лежа на тая глупост че нямало да ми се случи.Откакто се прибрах от Италия,шофирайки по прекрасни магистрали(щото там хората не си позволяват да крадат от асфалта),тук,гледайки какво се случва,хич не ми се кара автомобил.В София градски транспорт(особено незаменимото метро)бол.А да извън София вече има готини влакове.Седиш си ,не мислиш кой дрогант ще се стовари отгоре ти,четеш си книга и си спокоен.

    12:07 11.11.2026

  • 22 Какво да направим

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "🦉🦉🦉🦉":

    Представям си как си се почувствал,като в небрано лозе.Идиоти винаги ще има.Колкото и да внимава човек,друг ще му покаже какъв е ербапАз спазвам дистанция,и винаги има идиот който ще се мушне точно пред мен,и трябва да си чупя спирачките,че който чуща отзад е виновен.

    12:11 11.11.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "000":

    35-45 годишните - това са ДЕЦАТА на ДЕКОРАЦИЯТА❗
    А теА от (00) и + , са техните деца,
    ВНУЦИТЕ на ДЕКОРАЦИЯТА❗

    Коментиран от #31

    12:12 11.11.2026

  • 24 Вярно е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джигит":

    Мдааа,ще е така докато някой ден не ти турят букета на мантинелата.Жалко че няма да знаем кой е джигита,и дано няма други жертви.

    12:14 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не всички

    0 2 Отговор
    шофьори имат добра техника. Има и много млади и неопитни по пътищата.
    Глупаво е да се очаква, че те няма да допускат грешки. По-опитните следва да ги изчакват и да са по-търпеливи.
    Човешките грешки не са резултат на лошо и безотговорно поведение, нито на прекалена самоувереност. Те са присъщи на всички хора. Случват се.

    Коментиран от #32

    12:15 11.11.2026

  • 27 Майчице свята

    1 3 Отговор
    Преди 1944г. във Велико Търново всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт директно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавате Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди селяните са притежавали своя земя и са отглеждали всичко и не е имало гладни. По градовете е имало изваяни от художници згради и къщички за живеене. Преди хората са живеели по къщички в градовете, сега от построените от по времето на Соца Блокове и след него живееме по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ! и сега КАМЕРИ за следене по пътищата с дупки, за да има парички!
    Прави Битови проблеми на Хората, за да не ти правят политически Проблеми - Тодор Живков!

    12:15 11.11.2026

  • 28 Име име

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ах ,ах":

    Само дето фатмака вика че баце е виновен.А той какво прави?Едно голямо нищо.Чакам да видя докога ще е така.Нали щаза че ако го изберат веднага щял да почне да оправя бг.Е,виждаме какво прави.Иначе си права че вече не сме народ,а измет.Да ме прощават читавите.

    12:19 11.11.2026

  • 29 Инцидентите

    2 0 Отговор
    с автомобили са започнали още с производството на първите коли, които са се движили с изключително ниска скорост -30 до 50 км в час. Никога не са спирали, нито обективно могат да бъдат спрени, поради обстоятелството, че автомобилите не са сигурно средство за придвижване. Никога не са били.
    Човекът не е машина и е обяснимо, че допуска грешки. Това не се разбира добре.

    12:23 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 000

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "🦉🦉🦉🦉":

    Това са внуците на мазната софийска номенклатура - макар и слуги. Това е днешната финансова върхушка. Обикновени дебели в своето множество.

    12:25 11.11.2026

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не всички":

    Всеки различава нов и неумел шофьор
    и тарикати тип "пр€€би другите, те са б@л@ми"❗

    12:27 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ДИКТАТУРА НА НЕКАДЪРНИТЕ Е

    0 0 Отговор
    Стига субсидират некадърни бизнесмени учени, професори, и неефективни сектори. Ето защо всичко е скъпо и лошо.. Лоши медии и болници, получават субсидии.. За да има положителна промяна, само трябва в конституцията да се забрани напълно субсидиите и грантовете. И забрана обществените проекти и поддръжка да се дават на частни фирми. А най-добре да се съкрати максимум държавата, десетократно на армията и МВР, и чиновниците. Инфраструктурата пътища и улици, паркове, да се грижат сами за себе си, с доброволни усилия, и данък пешеходец, велосипед и автомобил, според тежестта, примерно 300 лева за автомобил, 20 лева за пешеходец и 30 лева за велосипед. И от данък от бизнесът и сградите наоколо. За улиците и пътищата в локацията на тези данъкоплатци. МАХАНЕ НА СУБСИДИИТЕ И САМО МАЛКИ ФЕРМИ СЪС ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ, ЗА СЕМЕЙСТВА С КРЕДИТ ОТ ДЪРЖАВАТА. Партията само на членски внос.........Държавата да отмени субсидиите за селско стопанство. Тези пари да отиват за заем за ферми по 2000 декара затворен цикъл, и за мини селски стопанства за допълнителна заетост.

    12:33 11.11.2026

  • 35 На мене няма ми се случи

    1 0 Отговор
    Що имам очи и расъдък и виждам пъта

    12:39 11.11.2026

  • 36 Дедо Ставри

    0 0 Отговор
    От града съм и с куфар ходя на село пеша. В такова село в планината, дето все още истнее и там няма ТеКеЗеСарски управници. Там има всичко. Напълвам куфара с храна, плащам и се връщам обратно в градчето да работя. Така правя всеки две седмици. Радостен съм, че все още мога да си купя това що отглеждаше баба ми и дядо ми, преди да им изземат земята и да ги натикат да работят за комунистите като роби. За какво ми е лека кола и пътища? Преди десет години си изпочупих колелата на колата по дупките на пътищата и оттогава повече да ме убият лека кола не си купувам!

    12:41 11.11.2026

  • 37 Три години

    0 0 Отговор
    Съм учил Автомобил и трактор в гимназията.
    Утеха ни за устройството на автомобила в подробности и начинът на ремонт.
    Взехме книжки категория В, вкл.за товарни автомобили.
    Има ли гъста мъгла, отиваш в дясно.Включваш аварийните и чакаш да се проясни.
    Всичко зависи от шофьора.

    12:45 11.11.2026

  • 38 Плд

    0 0 Отговор
    Всяко чудо за три дни! Българинът ще се стресне точно за седмица,две и мосле пак газ до дупка в сняг и мокро.Както се казва,знаеме се!

    12:48 11.11.2026