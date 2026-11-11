Темата за пътната безопасност в България се нищи от години, а ефектът е един – празно говорене и минимално свършена работа на терен, така че пътищата да станат по-безопасни, да се движим по-нормално и да стигаме от точка А до точка Б.
Когато станем свидетели на някаква голяма катастрофа, все си казваме: „Това на мен няма да ми се случи!“. Но никой не е застрахован. Никой не знае дали няма да попадне в ситуация, в която няма да има полезен ход. Именно това се случи на магистрала „Тракия“ – водачи без полезен ход. Само напред и катастрофа, след теб същото.
Сигурно мъглата и намалената видимост са сред основните причини за катастрофата, защото не виждаш какво се случва пред теб и около теб. Но също така е сигурно, че ако всеки кара по-бавно, ако всеки е по-внимателен, ако водачите не се състезават с мощните си коли, не настъпват газта и не притискат останалите, ако всички бъдем по-толерантни на пътя, инциденти като този на магистрала „Тракия“ ще бъдат много по-малко. Някои от тях дори биха могли да бъдат избегнати, ако човек е малко по-съобразителен.
Чуха се много позиции и мнения за това какво е трябвало да се направи и какво е можело да се направи.
А същественият въпрос е защо не е направено?
Една прекрасна възможност е била на рамките на тол системата да се поставят информационни табели, които да предупреждават водачите. И да, разбрахме, че за това е мислено, че са били осигурени пари и че табелите е трябвало да бъдат 40. Поставени са обаче само две.
А защо са поставени само две? Този въпрос към АПИ ли е, към Тол управлението ли? Кой не си е свършил работата, за да бъдат поставени останалите 38? А дали този, който не си е свършил работата, не трябва да поеме основната отговорност за тази касапница на магистрала „Тракия“ със 11 загинали?
И да, когато се обърне каруцата, по пътищата се появяват много коментари и анализи. А всъщност трябва да се върнем към въпроса защо не е направено онова, което е можело да бъде направено по-рано, но не е било.
Както след всяка една такава голяма трагедия, отново и отново ще си говорим какво е трябвало да се направи. Нека да престанем да мислим какво е трябвало и да започнем да действаме. Нека да направим нещо. Нека да помогнем. Нека да се самоорганизираме в това да бъдем по-спокойни на пътя и по-толерантни един към друг.
Защото надали някой може днес да обясни на близките и роднините на загиналите хора кой какво не е направил, въпреки че е имал правомощията и е получавал държавни пари, за да направи така, че пътят да бъде по-безопасен. За да бъдат подобни ситуации предвидими, а поведението на всички, които се качват зад волана, по-адекватно.
Иначе сме царе на пътя, всеки по свое му.
Когато излезем извън границите на България, ставаме изключително примерни шофьори. Спазваме ограниченията до последния километър, защото знаем, че там санкциите ще ни настигнат. А в момента, в който се върнем отново в България, педалът се настъпва с идеята, че тук закони няма. Тук правила няма. Аз съм в България и ще се оправя. На мен няма да ми се случи!
Е, понякога дори да си мислиш, че си в България и ще се оправиш, това надали е достатъчно. Защото можеш да попаднеш в ситуация, в която нещата не зависят изцяло от теб. Нанизваш се в колата пред теб, зад теб се нанизва следващият, който също си е мислил, че в България няма проблем и ще се оправи. И така се нанизват автомобил след автомобил, камион и автобус. А до тях – 11 жертви. Истинска трагедия.
Урокът по пътна безопасност явно не е научен.
Явно обичаме само да говорим и да гледаме, а не и да действаме. Но най-после някой в тази държава трябва да се престраши и да започне да действа, да прави нещата така, както трябва, за да минимизираме подобен тип инциденти на пътя.
Преди години имаше същата такава катастрофа край Ихтиман (2017-а, 40 коли, нямаше загинали). Просто там мъглата падна заради релефа, защото пътят слизаше в долина, в която бе паднала гъста мъгла. Сега хората карат там внимателно. Трябваше да загинат 11 души ли, за да разберат водачите, че в този участък на магистрала „Тракия“ трябва да се движат с повишено внимание? И със сигурност оттук нататък водачите ще бъдат по-внимателни, независимо дали има мъгла или не.
Така че нека да махнем мъглата от собственото си съзнание и да станем по-толерантни на пътя. Не е толкова трудно. Въпрос на желание е.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джигит
Коментиран от #10, #24
11:23 11.11.2026
2 ГОуема демокрация
Коментиран от #14, #17
11:29 11.11.2026
3 Радев си мисли за изборите в САЩ
Коментиран от #9
11:31 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 456
11:32 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 DW смърди
СвоеМУ се пише точно така - слято!
Научете се да пишете правилно, за да не се излагате!
11:40 11.11.2026
8 Рамбо
Коментиран от #12, #15
11:42 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само дето мишока Радев
До коментар #9 от "БАБХ":има женски полов орган.
Коментиран от #30, #33
11:43 11.11.2026
12 ДАСКАЛ ГЕНЧО
До коментар #8 от "Рамбо":РАМБО - мъглата е метео явление което не може да се командва и предвижда. За това не е необходимо при всеки проливен дъжд, сняг и мъгла да пращаме патрулки да пазят малоумници зад волана.
11:46 11.11.2026
13 Край
11:49 11.11.2026
14 Край
До коментар #2 от "ГОуема демокрация":Знаеш ли че 1989г. загиналите по пътищата са над два пъти повече за година от сега. Парадоксално нали?!?
11:51 11.11.2026
15 Ах ,ах
До коментар #8 от "Рамбо":И какво ти е виновен Радев ,че матриала е самонадеян и нема нещо си с което да прецини пътната обстановка сам?
Ще ти разкажа един случай: имам книжка от 25 години. Карала съм и карам във всякакви метерологични условия. Та ,малко след като взех книжката ми се наложи да карам на Тракия ,а мъгла - на 20 метра нищо се не вижда. Никой ,НИКОЙ не изпревари, караше се с не- повече от 40. Ориентира беше осовата линия. Всеки гледаше да има кола пред него. Всички се прибрахме живи и здрави и без дроскотина по колите. Така,че не повтаряй опорките на Баце ,че Радев е виновен.
Виновен е този който е дал книжка на тези които са се правили на тарикати.
Коментиран от #28
11:51 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Един шофьор
До коментар #2 от "ГОуема демокрация":Тогава имаше инженери ,имаше контрол, а сега карат едно към гьоторе ,да има за чекмежето.
11:53 11.11.2026
18 смъртноста е заради причинитела
11:54 11.11.2026
19 🦉🦉🦉🦉
Вчера, след като всички знаеха за тази трагедия, във Варна за десет минути шофиране -
двама ме изпревариха в кръстовище през лента за ляв завой продължиха с мен направо,
един навлезе в кръстовище при ВЕЧЕ ЗЕЛЕН сигнал за мен,
трима се престроиха без мигач през двойна линия пред светофар....
После таблата им виновни🤔❗
Коментиран от #22
11:57 11.11.2026
20 000
Коментиран от #23
12:05 11.11.2026
21 Бастардо
12:07 11.11.2026
22 Какво да направим
До коментар #19 от "🦉🦉🦉🦉":Представям си как си се почувствал,като в небрано лозе.Идиоти винаги ще има.Колкото и да внимава човек,друг ще му покаже какъв е ербапАз спазвам дистанция,и винаги има идиот който ще се мушне точно пред мен,и трябва да си чупя спирачките,че който чуща отзад е виновен.
12:11 11.11.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "000":35-45 годишните - това са ДЕЦАТА на ДЕКОРАЦИЯТА❗
А теА от (00) и + , са техните деца,
ВНУЦИТЕ на ДЕКОРАЦИЯТА❗
Коментиран от #31
12:12 11.11.2026
24 Вярно е
До коментар #1 от "Джигит":Мдааа,ще е така докато някой ден не ти турят букета на мантинелата.Жалко че няма да знаем кой е джигита,и дано няма други жертви.
12:14 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Не всички
Глупаво е да се очаква, че те няма да допускат грешки. По-опитните следва да ги изчакват и да са по-търпеливи.
Човешките грешки не са резултат на лошо и безотговорно поведение, нито на прекалена самоувереност. Те са присъщи на всички хора. Случват се.
Коментиран от #32
12:15 11.11.2026
27 Майчице свята
Прави Битови проблеми на Хората, за да не ти правят политически Проблеми - Тодор Живков!
12:15 11.11.2026
28 Име име
До коментар #15 от "Ах ,ах":Само дето фатмака вика че баце е виновен.А той какво прави?Едно голямо нищо.Чакам да видя докога ще е така.Нали щаза че ако го изберат веднага щял да почне да оправя бг.Е,виждаме какво прави.Иначе си права че вече не сме народ,а измет.Да ме прощават читавите.
12:19 11.11.2026
29 Инцидентите
Човекът не е машина и е обяснимо, че допуска грешки. Това не се разбира добре.
12:23 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 000
До коментар #23 от "🦉🦉🦉🦉":Това са внуците на мазната софийска номенклатура - макар и слуги. Това е днешната финансова върхушка. Обикновени дебели в своето множество.
12:25 11.11.2026
32 🦉🦉🦉🦉
До коментар #26 от "Не всички":Всеки различава нов и неумел шофьор
и тарикати тип "пр€€би другите, те са б@л@ми"❗
12:27 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ДИКТАТУРА НА НЕКАДЪРНИТЕ Е
12:33 11.11.2026
35 На мене няма ми се случи
12:39 11.11.2026
36 Дедо Ставри
12:41 11.11.2026
37 Три години
Утеха ни за устройството на автомобила в подробности и начинът на ремонт.
Взехме книжки категория В, вкл.за товарни автомобили.
Има ли гъста мъгла, отиваш в дясно.Включваш аварийните и чакаш да се проясни.
Всичко зависи от шофьора.
12:45 11.11.2026
38 Плд
12:48 11.11.2026