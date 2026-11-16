Храните кучета, които ще ви изядат!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В момента има няколко необясними неща, които трябва да понесем.

Първото – защо държавните медии, които са абсолютно пропагандно клише, се търпят от държавата в този им вид? Казах държавните! Никой не иска да си дава данъците, за да му се сипва евтина пропаганда поднесена по глупав но за сметка на това дразнещ начин. В това съм сигурен. Подборът на гостите, на темите, на лицата, които присъстват в радиото и телевизията, няма и намек за отразяване на общественото мнение. Да каниш двадесетина човека с които да си кимаш приятелската не е широк дебат. Гостите ви са едно малко сплотено малцинство на НПО принцип, което лае едни и същи неща години наред. Оправданието, че хората са загубили вяра в медиите и не им отдават значение, не се приема, защото тези медии, както казах, се захранват с пари от данъците. Ти плащаш!

Второ – защо продължават да се наливат пари в НПО-та? Държавни пари! Твоите пари, бе, човек! Защо има пряко държавно финансиране – отпускане на субсидии, бюджети или целеви средства от министерства, държавни предприятия или общини за изпълнение на конкретни социални, културни, образователни или други дейности? Ако имате пари, а нямате кой да ви свърши работата, наемете хора. Създайте структури, които да се подчиняват на вас, а не на някой друг със седалище извън България. Все пак сме държава!

Ами европейски и публични средства? Голяма част от финансирането на НПО идва от Европейския съюз или други международни програми, които често се управляват, съфинансират или разпределят чрез националните държавни органи. Вие хубаво разпределяте, ама знайте, че храните куче, което скоро не само ще ви ухапе, ами ще ви изяде с парцалите.

Трето – защо някаква банда от двадесетина души може да обикаля из София, да пищи, че „Тук не е Москва“, и да пуска фашистки украински песни под прозорците на президентството и Министерския съвет необезпокоявано? От някакво повредено чувство за демократична свобода ли е това? Не само необезпокоявани, но и пазени от полицията? Що за шизоидия?

Четвърто – защо допускаме външни организации и фондации да влизат в училищата и да пренаписват учебниците? Държавата има цяло Министерство на образованието с хиляди чиновници, а позволява на външни „експерти“ да решават каква история да учат децата ни и какви ценности да им се наливат в главите. Плащаме данъци за държавно образование, а накрая получаваме програма, скроена по чужд калъп, докато институциите вдигат рамене и се крият зад думи като „модернизация“ и „европейски практики“. И кинти, кинти, кинти…

Някой има ли обяснение? Четири малко ли е? Или тренираме за нещо, което в скоро време ще може да се нарича парадържава?