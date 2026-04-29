Финансистът Никола Филипов: Обществения дебат трябва да бъдат публичните финанси на страната, всичко друго е вторично

Изключително съм изненадан, че през последния месец медиите и обществения дискурс е фокусиран върху прокуратурата и съдебната реформа. Не казвам, че това не са важни теми, но ако имахме рационална медийна средата централна тема трябваше да бъде състоянието на публичните финанси и икономическата обстановка.

Нямам представа, защо между драмите в прокуратурата и криндж видеата на Гюров в социалките това, че през бюджетния дефицит възлиза на 1.5 млрд. евро, или 1.2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на държавата. Тоест, за едва 3 месеца сме достигнали половината от планирания бюджетен дефицит за годината.

За това предупреди във "Фейсбук" финансистът Никола Филипов.

Това е изключително тревожна тенденция, която за да се овладее ще бъдат необходими трудни политически решения свързани с орязването на огромни публични разходи, които най-вече трябва да бъдат насочени към оптимизации на разходите за заплати в публичния сектор. Като това се ограничава най-вече до две ключови реформи: съкращаване броя на заетите в публичния сектор и намаление/замразяване на размера на заплатите.

Искрено се надявам икономическия екип на Радев да извърши така нужните реформи в тази насока.

Паралелно с това се надявам данъчната система да не бъде пипана, защото това ще ни обрече на икономически апокалипсис. Нека все пак не забравяме, че огромните протести от края на миналата година бяха преди всичко заради безумната политика на доходите на предишния кабинет, която с вдигането максималния осигурителен доход от една страна намаляваше разполагаемия доход на средната класа, а от друга правеше всеки един зает в частния сектор по-скъп за бизнеса и всичко това, за да могат тези данъчни постъпления да бъдат използвани за вдигане на заплатите в публичния сектор.

Така, че искрено се надявам оттук насетне централна тема в обществения дебат да бъдат публичните финанси на страната, защото всичко друго е вторично.