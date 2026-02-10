Новини
Слави Трифонов: ПП-ДБ чакат да назначат Гюров за премиер и той да замете случая "Петрохан" под килима

Слави Трифонов: ПП-ДБ чакат да назначат Гюров за премиер и той да замете случая "Петрохан" под килима

10 Февруари, 2026

  • слави трифонов-
  • пп-дб-
  • петрохан-
  • хижа-
  • нпо

Така, те отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са! - пише лидерът на ИТН

Слави Трифонов: ПП-ДБ чакат да назначат Гюров за премиер и той да замете случая "Петрохан" под килима - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ
Този потресаващ случай, условно наречен „Петрохан“, и шестимата убити и самоубити явно много лошо се отразяват на едни от главните виновници - ППДБ. И те, ППДБ, като изплашен и паникьосан човек, започват да предприемат панически действия. Божидар Божанов от ДБ започна да предлага промени в закона за НПО-тата - да има по-голям контрол. При положение, че тяхната партия е с най-голям брой НПО-та. Те почти всички са излезли от разни НПО организации, получават пари през НПО-та, дават държавни пари на същите НПО-та и сега се сетили, че няма контрол. И това, при положение, че техният министър Сандов е подписал разрешителното на това НПО, дето уби вече шест човека и има разследване за педофилия. При положение, че техният кмет Васил Терзиев и основателката на партията им Саша Безуханова са основните спонсори на зловещото петроханско НПО.

Същите тези предлагат забрана за имена на НПО-та, имитиращи държавни агенции и служби. А разрешението те да се нарекат и да се впишат като „държавна агенция“ става, когато Надежда Йорданова е техен министър на правосъдието, под чиято шапка е Агенцията по вписванията. Въпреки очевидното нарушение на чл. 7, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, според който наименованието не трябва да въвежда в заблуждение. Знаете ли, че само ден след като на 11 януари документите на това сдружение са внесени в агенцията, то скорострелно е регистрирано?

Ами инициативата на Атанас Атанасов? Атанас Атанасов се е засилил да свиква комисии, пред които ДАНС и МВР да докладват за случая „Петрохан“. И това при положение, че техният министър Бойко Рашков закрива РПУ - Годеч, нарежда изтеглянето на „Гранична полиция“ от района и така осигурява пълна липса на контрол върху петроханската секта.

И сега ППДБ с нетърпение очаква президентът Йотова да назначи за служебен министър-председател бившия председател на тяхната парламентарна група и един от основателите на „Да, България“ Андрей Гюров. Така, те дълбоко ще си отдъхнат, защото той ще замете всичко под килима, ще прекрати всички евентуални разследвания срещу тях, ще им помогне за изборите и всичко ще се потули. Така, те отново ще спят спокойно като защитена и обгрижвана секта, каквато всъщност са!


  • 1 отвратен

    142 20 Отговор
    Само като го зърнах и обилно овърнах !! Това не е човек ,а извънземен иди от !

    Коментиран от #64

    19:52 10.02.2026

  • 2 Изтрещял

    143 19 Отговор
    и озлобен селяндур , комплексар и страхливец , ръси тъпотии за да храни умрялото си его !

    19:52 10.02.2026

  • 3 Гост

    134 13 Отговор
    Чалгар, днес за втори път се обаждаш. Заври си мнението, знаеш къде и изчезни

    19:53 10.02.2026

  • 4 А теб

    100 12 Отговор
    увит у килима по азиатски обичай !

    19:54 10.02.2026

  • 5 Тоя

    118 14 Отговор
    Измамник още ли си дава мнението и защо се публикува. След 2 месеца ще е просто един безработен чалгар.

    Коментиран от #43

    19:54 10.02.2026

  • 6 обективен

    120 9 Отговор
    Слави уби две поколения млади с чалгата , излъга народа на изборите и изпра банският бандит !! Само за това трябва да е осъден на сто години затвор !!

    Коментиран от #94

    19:54 10.02.2026

  • 7 Диванения лидер

    92 11 Отговор
    Службите се опитват да лансират пет различни версии, за да прикрият, че не са си свършили работата

    Коментиран от #33

    19:54 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    86 7 Отговор
    Тоя гнусен червей като пукне трябва да се изхвърли извън България,да не трови земята на България

    19:56 10.02.2026

  • 11 кой му дреме

    57 6 Отговор
    А вие знаете ли колко пъти се споменават имената на 🐖, 🎃 и онуй от снимката в досиетата Епстийн и от колко деца са се "възползвали" ?

    По-добре да не знаете.

    19:58 10.02.2026

  • 12 Славуцината

    58 7 Отговор
    . .. Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
    Той си Славуци думаше:
    - Славуцоо, моя дощеро,
    мила ли ти е рубана,
    рубана още либено?
    - Майчинко, мила Кодошко,
    не ми е мило любено,
    ам ми е мила диньоса,
    че са е пролет пукнала,
    всичко от земя излиза,
    пък я ще в земя да влеза.
    Иди ми, Тошко, порукай
    Дебел Шиши да дойде,
    да си му придам, майчинко,
    моята партийка да води,
    моена руба да носи...."

    19:59 10.02.2026

  • 13 Уйчендолския

    84 8 Отговор
    вече го бие много съчмата. Тоя мрази най-много ПП-ДБ, че му взеха гласовете. На следващите избори заедно с Тошко Африкански ще се пенсионират завинаги.

    Коментиран от #34

    19:59 10.02.2026

  • 14 Теб кой те пита

    65 7 Отговор
    Клоун

    Коментиран от #59

    20:00 10.02.2026

  • 15 Уха

    44 3 Отговор
    Аминако веднага арестува министрите Ви на здравеопазването и на транспорта за далаверите и ако те пропеят друга песен ще запееш

    20:01 10.02.2026

  • 16 Вкарвайте

    57 5 Отговор
    го това същество в някаква психиатрия , да не мърси медиите и да бльова гнусотия след гнусотия !

    20:01 10.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ООрана държава

    41 3 Отговор
    Стига ср@ глупости бе, врачка ли стана? Зулуски шаман ли стана? Как измисляш какво чакали че какво ще се сличоло? Аре търкай черджето пред парламента с бсп, лъжливите партии аут

    20:02 10.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ъхъ!!!

    42 6 Отговор
    Нещо толкова гнусно и противно може да намери обществена трибуна само в България! Не се сещам в Румъния, Турция, Гърция такива недоразумения да ги лансират в публичното пространство. Камо ли в развитите страни.

    Коментиран от #49, #54

    20:03 10.02.2026

  • 22 Тити

    42 5 Отговор
    Алоооо дългуч нали беше с мафията. на Боко и Шиши тези неща ги знаеш най добре.

    20:03 10.02.2026

  • 23 бабо Славуца

    21 13 Отговор
    Всичко, което казваш за ПП-ЛГБТ е вярно, но от твоята покварена паст звучи не като критика, а като хвалебствие за кокорците.

    20:03 10.02.2026

  • 24 виктория

    39 4 Отговор
    славчооо, яко си изкукал!!

    20:03 10.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 жалък е

    43 3 Отговор
    Като чета коментарите ,виждам , че чалгаря е сранал по мразен дори и от боко !

    20:05 10.02.2026

  • 28 Как

    39 3 Отговор
    Нищо не става от дългия и ниския чалгаджии!

    20:05 10.02.2026

  • 29 Мале,малеее

    31 1 Отговор
    Жалък,та жалък.Колкото и да си изкарал на черно от участието в коалицията,не оправдава деградацията ти пред цяла БЪЛГАРИЯ,не пиша за Македония,жалък .А някога гласувах за теб.....

    20:05 10.02.2026

  • 30 Герп боклуци

    34 3 Отговор
    Толкова народ се отцепи от тоя зл0бар че изтреще тотално славуца

    20:06 10.02.2026

  • 31 Чалгафар мръсен

    35 3 Отговор
    Подлого пеевска, ти отдавна си наду.пeн с плешива кеферица под килима!

    Коментиран от #52, #109

    20:07 10.02.2026

  • 32 ХЪ ХЪ ЪЪ

    27 3 Отговор
    Както ти сЛАВУЦО зямете под килима далаверите на ШИШИ и ТУЛУПА ли и си мислиш че всички са като тебе предатели, по ниско от сЛАВУЦАТА трудно друг ще падне защото по надолу няма.

    20:08 10.02.2026

  • 33 Охххх

    23 2 Отговор

    До коментар #7 от "Диванения лидер":

    Жалък,та жалък.Колкото и да си изкарал на черно от участието в коалицията,не оправдава деградацията ти пред цяла БЪЛГАРИЯ,не пиша за Македония,жалък .А някога гласувах за теб.....

    20:08 10.02.2026

  • 34 Славчо Дългуча

    26 3 Отговор

    До коментар #13 от "Уйчендолския":

    Освен, че не може да ходи, ами и мозъка му вече е на каша. Деменсия!

    20:09 10.02.2026

  • 35 Дедо Мраз

    26 3 Отговор
    Тая изтривалка на мафията няма какво да я коментирам. Неговото мнение е по-леко от въздуха над главата му.

    Коментиран от #62

    20:10 10.02.2026

  • 36 Иванов

    24 1 Отговор
    Дългият прекалява.
    Абе Бацеее, ние да не сме глупаци бре?
    Стига с тези глупости.
    Може да не сме духовно извисени като теб, но не сме будали.
    Пей си песните, маани я тая политика, излагаш се.

    20:10 10.02.2026

  • 37 Трифонов

    28 4 Отговор
    Е само злоба и простащина

    Коментиран от #47

    20:10 10.02.2026

  • 38 wrc шафьор

    25 3 Отговор
    Егоцентричен наглец! Обединител на българския народ в омразата си към него!!!

    Коментиран от #45, #56

    20:11 10.02.2026

  • 39 Тъпите жалкари пепелник и децейци

    13 18 Отговор
    Колко са тъпи жъртопаветните лекси флексита. И една гънка мозък нямат. Никакви аргументи, а само обиди към Слави. Толкова им е багажа, да реват и се тръшкат ,да се подлагат за жалки центове. И тия тръгнали да стават управници....трябва яка тояга за тия. И това ще стане ,идва им времето.

    20:13 10.02.2026

  • 40 Промяна

    10 25 Отговор
    СЛАВИ ПРАВО В ДЕСЕТКАТА ДАВАЙ СЛАВИ РАЗОБЛИЧАВАЙ РОЗОВИТЕ ПРАСЕТА МУТРИТЕ ШАРЛАТАНСКИЭНАЗНОЧЕНИ ОТ РАДЕВ С БОЖКОВИТЕ ПРОТЕСТИ ШАРЛАТОНСКИ МУТРИ ПРЕВЗЕХТЕ БЪЛГАРИЯ ЧЕ И МАЛКИ МОМЧЕТА ВЛАЧИГЕ СЪС СЕБЕ СИ ГНУС

    20:13 10.02.2026

  • 41 меко разобличени

    13 10 Отговор
    Когато фактите говорят и боговете мълчат.
    Но не и Кокорчо дето и МВР и ДАНС са му криви, както е и ракетата му.
    Няма значение, че сам се смята за богопомазан, на него му е простено, че много е гузен относно хомо случая.

    20:14 10.02.2026

  • 42 Ройтерс

    8 5 Отговор
    Какво ще замитат,бе?!
    Случаят е ясен и ивършителят търси път за бягство на запад !

    Коментиран от #155

    20:14 10.02.2026

  • 43 Промяна

    10 8 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя":

    ХОХАХАХА ЧЕ КОЙ Е СЛАВИ А ТИ СИ НИКОЙ ХАХАХАХА ГНУСНИ ШАРЛАТАНИ ВЛАЧАТ МАЛКИ МОМЧЕТА

    20:14 10.02.2026

  • 44 604

    8 13 Отговор
    право куме в очите...точно ги заплювъ в мусурти, тукъ съ въртолят дроги и много парици..и държавни чиновничета са намесени и то яко и то от политичета....тука става страшно какви нещица ...бедна ви е фантастиката, вие ми говорите за морал, чест, цености и т.н. ...перкофТци сте тия дето вервате на пепетата!!!! съветвам дб да се пръждосват дорде не съ се омазали до ушите, ако не се окаже че те съ .....

    20:15 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Промяна

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Трифонов":

    ХАХАХА МУТРЕНСКИ ШАРЛАТОНИ ВЪН

    20:17 10.02.2026

  • 48 604

    9 3 Отговор
    пепейски трол извади ай-пи къртешницата с големия калибър...., въх мари майкоууууу

    20:17 10.02.2026

  • 49 Промяна

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ!!!":

    ДА ТАКА Е САМО ТУК ШАРЛАТАНИ ГНУСНИ ШАРЛАТАНИ ИЗВРАТЕНУЯЦИ МОГАТ И ОВЛАДЯВАТ БЪЛГАРИЯ БЕЗНАКАЗАНО ДА МУТРИ ШАРЛАТАНСКИ ВЪН

    20:18 10.02.2026

  • 50 Независим

    25 7 Отговор
    Тоя човек Слави Трифонов се оказа изключително жалък човек, изключително жалък човек.

    20:18 10.02.2026

  • 51 Слави леката жена на Биг Д

    18 6 Отговор
    Излез без охрана да се разхождаш ще видиш как мете и кой е....е не те ли срам

    20:19 10.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 от години

    22 0 Отговор
    си задавам въпроса откъде изпълзяха тези плъхове, които окупираха българската политика. И не престават да изълзяват от някакви невидими отходни канали. Каналните плъхове са грозни, злобни, отмъстителни, алчни хищници, които задушават всичко красиво и нормално около себе си. Трябва да се проведе безмилостна дератизация, абсолютно безмилостна, иначе плъховете ще изгризат всичко читаво в държавата ни и ще оставят след себе си само отпадъци и екскременти.

    20:20 10.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Независим

    13 3 Отговор
    Дали всички които носят обици като тоя са такива жалкари ?????

    20:21 10.02.2026

  • 56 Поетко

    15 2 Отговор

    До коментар #38 от "wrc шафьор":

    Славчо, Славчо...аз те знам,
    ти си дълъг, нагъл хулиган.
    Бати Боко пак сега те взе,
    с Шиши здраво да те оре...

    20:21 10.02.2026

  • 57 Монк

    9 8 Отговор
    Защо ли нещо ме свързва със случая в Слънчев бряг!!! Майката тогава беше също сигурна в безопасността на детето си! Решила да подари преживяване! Бащата на Макулев същия, майката на другия същата!!! Какво доказателство трябва да ви се предложи? Явно това са хора с психо проблем???

    20:21 10.02.2026

  • 58 Хихи

    12 5 Отговор
    зулусът изчегърта гроб и депесето и се прехвърли на ппдб ...

    20:22 10.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Напротив

    9 8 Отговор
    Всеки друг освен Гюров ще замете нещата.

    20:24 10.02.2026

  • 61 Шарлатани , Шарлатани

    7 5 Отговор
    И останалите с тях подигравки като гномчо ,мирчовия опусум, надежда облата , все умни и красиви с кеф да ги заплюваш и да си спокоен ,че си постъпил правилно.

    20:24 10.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Трифчо

    15 4 Отговор
    За теб вече няма значение кой е служебен! Просто си следа!

    Коментиран от #72

    20:25 10.02.2026

  • 64 ще има и още

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "отвратен":

    Както се бъзикат в нета с тази снимка - ето така изглежда нагледно вагиналната сухота.....

    20:25 10.02.2026

  • 65 Куцият гологлав мизерник пак лъже

    18 3 Отговор
    Излъга с едно изчегъртване и преспа с тях

    20:26 10.02.2026

  • 66 604

    3 5 Отговор
    всичко което изглежда на пръв поглед се оказа истина за тия гейтчофци, любители на сърпове, чукове и малки момченца...

    20:26 10.02.2026

  • 67 Кой беше тоя Слави

    19 2 Отговор
    Не е ли счупения крак на БУДА и сервитьорката на Шиши! Слави ти приключи! От завист хората стареят, от обиди боледуват а от зло се стопяват! Отговори си сам ти от кои си! Подлога на мутри нищо повече!

    20:27 10.02.2026

  • 68 А тъй, точно тъй

    9 1 Отговор
    Гюров ще замете "Петрохан" под килима... направо в тунела ще го набута

    20:27 10.02.2026

  • 69 Промяна

    2 9 Отговор
    СЛАВИ Е ПРАВ И Е С ДOЗТОЙНСТВО ЗАТОВА ПYДКРЕПЯ БОЙКО БУРИСОВ 20 ГУДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГAРИЯ И ДЕЛЯН ПЕЕФСКИ ИЗTИНСКИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ НИЕ ЧЛEНУВЕТЕ НА ГЕРП СМЕ УМНИ НАЧЕТЕНИ УБРAЗОВАНИ НЕ КАТО ШАРЛАТАНИТЕ НEУKИ БОЙКУ БУРИСОВ ПАК ША ПУБEДИ И OПРАВЛЯВА СЪС СЛАВИ И ПЕЕФСКИ

    20:29 10.02.2026

  • 70 Зрител

    19 2 Отговор
    Нагледахме ви се, Славчо, Тошко, Балабан, хвани единия удари другия, дребни мошеници и едри лъжци.

    20:29 10.02.2026

  • 71 Истина е !....

    6 6 Отговор
    ПП-ДБ са с най-голям брой НПО-та.

    20:29 10.02.2026

  • 72 така е

    8 0 Отговор

    До коментар #63 от "Трифчо":

    Този е следа, оставена от плужек.

    20:30 10.02.2026

  • 73 Истина е !....ПП-ДБ са точно

    8 11 Отговор
    защитена и обгрижвана секта..

    20:30 10.02.2026

  • 74 таксиджия 🚖

    6 10 Отговор
    Тука е прав станислав трифонов

    Коментиран от #80

    20:31 10.02.2026

  • 75 Запомнете го ей младите!

    9 6 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет, отровна луга. Атлантизма е зло

    20:32 10.02.2026

  • 76 Чалгаря

    13 2 Отговор
    Продължава да мисли хората за наивници след като говори глупости и очаква някой да му вярва.

    20:32 10.02.2026

  • 77 Всички от ПП-ДБ

    10 9 Отговор
    са извратеняци

    20:33 10.02.2026

  • 78 Всички атлантенца

    9 3 Отговор
    сте един дол паразити. Не се карайте сега

    20:34 10.02.2026

  • 79 Чалгар

    8 3 Отговор
    И ти си далеко от истината! Нали се водите врачанци, северозапада хайде действайте! Нещастници!

    20:37 10.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 хаха

    8 2 Отговор
    МиМиМиМи... я реви още бе тиквист кух!

    "Случаят" вече е заметен! Ама ти ги прекалено кух, за да спреш да се мъчиш да вадиш от него дивиденти.

    Орлин Алексиев охвърлян такъв.

    20:38 10.02.2026

  • 82 Цвете

    13 4 Отговор
    КОЙ СИ ТИ ДА СЕ ИЗКАЗВАШ ВЕЧНО НЕПОДГОТВЕН.ТОЛКОВА СИ АЛЧЕН И ЛИЦЕМЕРЕН.СЕГА ОТНОВО ППДБ СА В УСТАТА ТИ, А ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРАШ МАГНИТСКИ И БОРИСОВ? ЖАЛКА ИСТОРИЯ СИ И ТАКЪВ МАЙ ЩЕ СИ ОСТАНЕШ. СКРИЙ СЕ. 🐷🎃👎

    Коментиран от #88, #101

    20:38 10.02.2026

  • 83 Новак

    3 3 Отговор
    Този си мисли, че ако след 2,2 промила, след полунощ, някой му се връзва на чалгата му, ще се намерят хора с "чиста съвест" да ву се вържат.

    Коментиран от #97

    20:40 10.02.2026

  • 84 Промяна

    5 11 Отговор
    СЛАВИ ТОЧНО ЯСНО ИСТИНСКО ЗА СИТУАЦИЯТА ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЛАВИ

    20:40 10.02.2026

  • 85 Зулус

    9 2 Отговор
    На тоя думата струва колкото въздуха над главата му. Наша поговорка.

    20:40 10.02.2026

  • 86 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Дрътия Софианец":

    Ивелине Лама на финансовите пирамиди и бързи кредити - нали знаеш, че след два месеца оставаш без имунитет, колкото и да се мазниш на Румен Боташов 🇮🇱🇺🇲

    20:40 10.02.2026

  • 87 Този нещастник , мошенник и чалгар ,

    11 3 Отговор
    Този нещастник , мошенник и чалгар опростил едно поколение българи защо въобще го цитирате ! Упрекът е към вас !

    Коментиран от #92

    20:41 10.02.2026

  • 88 Промяна

    7 2 Отговор

    До коментар #82 от "Цвете":

    ГОСПОДИ ВИЕ 82ЪСТЕ БОЛЕН МОЗЪК ГНУСЕН ИЗВРАТЕНАК ВЪН

    20:41 10.02.2026

  • 89 Хахаха

    11 4 Отговор
    Щото сега не се замита с голямата метла?!
    Славуцата не блести с акъл и никога не е било това силата му.

    20:42 10.02.2026

  • 90 Най бързо продалия се

    12 3 Отговор
    Човека с най долната политика, мито веднъж не защитил тезите си! Помним интервюто и с Радев и с Бойко!!! Нещастник!

    20:42 10.02.2026

  • 91 Да, ама не

    4 1 Отговор
    Е,това ли ти каза -Орлин.

    20:42 10.02.2026

  • 92 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #87 от "Този нещастник , мошенник и чалгар ,":

    ХАХАХА А ТЕБЕ ЛИ ДА ЦИТИРАТ ИЗВРАТЕНЯЦИ ЖИВЕЕЛИ ТУК ДОСТА

    20:42 10.02.2026

  • 93 Аз съм много просто Зетърче

    6 3 Отговор
    И искам да ме набутат спешно в "коалицията на желаещите" с редник дЖилезку и редник ГЕЙргиев и редник Бою у баталйона "Водопад" и да си газим у Днепър като кукери изкукуригали. И да ни пръснат кратуните като диня, щото и без тва няма нищо в нея а само атлантическа пръдня

    20:43 10.02.2026

  • 94 Юнака

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "обективен":

    Да помня всички ревахме Българи - юнаци, българи-юнаци с пълно гърло по стадиони и зали. Какви времена бяха.

    20:43 10.02.2026

  • 95 Рептил

    10 2 Отговор
    Чалгаджи ефенди, убитите са 7!!! Срамотс е, има го във фейса!

    20:43 10.02.2026

  • 96 4567

    4 3 Отговор
    "Пичовете" са се объркали, ПП-ДБ няма да им стане спасителен пояс.

    20:44 10.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Слави

    8 3 Отговор
    Е такъв боклук че няма измерение! Не морален човек за два лева те оставя в калта!

    Коментиран от #108

    20:45 10.02.2026

  • 100 Факти

    18 5 Отговор
    Този клоун от 4 години се занимава само с едно - да плюе по ПП-ДБ. Забрави, че щеше да чегърта ГЕРБ-ДПС, да намаля депутатите и субсидиите, да вкарва електронно гласуване и мажоритарен вот... Само ПП-ДБ са му в устата - единствените, които се борят с мафията. Народе, знаеш за кой да гласуваш.

    Коментиран от #102, #104

    20:46 10.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Новак

    5 5 Отговор

    До коментар #100 от "Факти":

    Тихоо!Тихо бе ПП-ДБ п∆аааааллл !

    20:48 10.02.2026

  • 103 Пфуууу

    12 3 Отговор
    Ще се задави от злоба

    Коментиран от #107

    20:49 10.02.2026

  • 104 Промяна

    4 11 Отговор

    До коментар #100 от "Факти":

    СЛАВИ ТОЧНО ЯСНО ИСТИНСКО ЗА СИТУАЦИЯТА ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЛАВИ ЕТО ГО ПЛЮВАЧА НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ БЕ АМА КЪДЕ ТИ БЕЗКРУПИЛНИ ИЗВРАТЕНЯЦИ ВИЖДАМ НЯМАТЕ СПИРКА ГНУС СТЕ ОТВСЯКЪДЕ

    20:50 10.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "Пфуууу":

    ЗЛОБА КЪДЕ Я ВИДЯ ЦИНИЦИ БЕЗКРУПУЛНИ ЕДНИ НАГЛЕЦ УБИЛ ЕДНО МОМЧЕ И ТОВА АКО НЕ Е ОТВРАТИЛНО ЖЕСТОКО ОТКАЧЕНО А ТИ 103 КАКВИ ГИ ДРАСКАШ

    20:52 10.02.2026

  • 108 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Слави":

    ХАХАХАХА ГНУСНИ ЦИНИЦИ ШАРЛАТАНСКИ СТЕ АНТИБЪЛГАРИ ВЛАЧАТ СЪС СЕБЕ СИ МОМЧЕТА ЧЕ И ГИ УБИВАТ ОТВРАЩЕНИЕ

    20:54 10.02.2026

  • 109 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Чалгафар мръсен":

    ХАХАХАХАХА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ УБИВАТ МАЛКИ МОМЧЕТА РАЗПОЛАГАТ С ЖИВОТА НА БЕЗЗАЩИТНИ МАЛКИ МОМЧЕТА ЦИНИЦИ

    Коментиран от #113

    20:55 10.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Честито

    7 1 Отговор
    Вече Радостин е на твоето място, 2-те пра...сета на него ще плаща,а ти -на боклука.

    20:58 10.02.2026

  • 112 Поредния разбирачев

    4 2 Отговор
    Случаят Петрохан е на ДС мафия та и Рашиснан. Нам да убийците.

    20:59 10.02.2026

  • 113 Новото

    6 3 Отговор

    До коментар #109 от "Промяна":

    Начало не ти харесва вече постовете....уволнен си,ако пишеш още веднъж....и хоп.....да.да.

    21:01 10.02.2026

  • 114 123456

    12 4 Отговор
    Слави , ти си предател и всеки те мрази безплатно ! И цялото ИТН - вие сте блато !

    21:02 10.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Така,така

    2 2 Отговор
    Само Андрей,желан от всички и нито глас за итънайците.

    21:04 10.02.2026

  • 117 Никой

    2 2 Отговор
    Сега пък какво е това като изявление.

    Кой може да прикрие следи - това е вече "научна фантастика".

    21:05 10.02.2026

  • 118 Троян

    9 3 Отговор
    Хайде бе тъп чалгар. Не сме ти забравили шутовщините.

    21:06 10.02.2026

  • 119 Не ставаш

    6 3 Отговор
    Славчо не си полицай и не си компетентен . 100% се излагаш. Истинският политик, който знае правилата оставя МВР да работи спокойно.

    21:08 10.02.2026

  • 120 Ник 3900евр.

    7 1 Отговор
    Скрий се гнидо мръсна.

    21:12 10.02.2026

  • 121 ТТТ

    3 3 Отговор
    На всички са им виновни ППДБ. На всички от кочината по Оруел.

    21:17 10.02.2026

  • 122 Ахах

    2 4 Отговор
    Кирото ще посреща новата година в Белене, а?
    Време му е...

    Коментиран от #126

    21:18 10.02.2026

  • 123 Радка Пиратка

    1 1 Отговор
    Мили мои колеги, Поради повишаване нивото на работа и стрес, предлагам най-новото изобретение на техниката на Вашето внимание!
    АНТИ СТРЕС УРЕД
    1. Поставяте уреда върху твърда повърхност!
    2. Следвайте инструкциите върху кръга!
    3. Повторете докато не се освободите от стреса или докато не изгубите съзнание!

    I..УДРЯЙТЕ..I
    I..ГЛАВАТА..I
    I..ТУК..I

    21:25 10.02.2026

  • 124 Порованов

    6 2 Отговор
    Засм,ърдя на ра.зложено защото мум.ията пак си отвори фека,лната уста. Т.ъп про.ст чалгар.

    21:26 10.02.2026

  • 125 или

    4 2 Отговор
    Алоо, космонавта, да не би настоящите да бързат да заметат случая преди да е дошъл друг, а?

    21:26 10.02.2026

  • 126 Фарфалюкас

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Ахах":

    А ти ще я посрещнеш в гр,обо.

    21:26 10.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Стамо

    3 1 Отговор
    Много мръстна гад си.

    21:32 10.02.2026

  • 129 Реалист

    3 1 Отговор
    Славиии , Слави , колкото и да се напъваш , ти вече оттече в канала . Вече си никой и трийсет годишно творчество отоде в печката . Предател !

    21:36 10.02.2026

  • 130 Чочо

    2 1 Отговор
    Опитваш се да прехвърлиш угризенията си за Тошко и Балабанов на други.
    Първо си оправи собствената къщичка, тогава критикувай другата

    21:36 10.02.2026

  • 131 ТО ДА ИМА ЛОГИКА

    0 1 Отговор
    Ама ти твоите де бяхте през тази последна година и половина. Нали управлявахте гледахте заеми теглехте и защо не ги разплетохте тези случаи. Сега крадеш гласове но хората знаят кои сте на кой кой сте.

    21:38 10.02.2026

  • 132 Фрейдис

    3 2 Отговор
    Гнусен и отвратителен получовек. А помниш ли Твоят ординарец Тошето как казваше на групата си да не се приемат промените в КПК,че първо тебе и него ще да почнат. Много бързо забравихте какви мръсници сте.

    21:38 10.02.2026

  • 133 зулусите

    1 1 Отговор
    ааа хахаах зулуса опитва да се реанимира

    21:39 10.02.2026

  • 134 Пич

    5 4 Отговор
    Невероятно е , колко умствено осакатени хора коментират !!! И не коментират дали това, което казва Трифонов е истина или не , а коментират колко мразели Трифонов !!! Такива низши индивиди заслужават съдбата си, и на ги съжалявам. Същите рипаха като маймуни на паветата, без да знаят защо, и изядоха дървото като всеки път, защото нямат капацитет да мислят!!! В случая, всичко което казва Трифонов е вярно, а идиотите коментират дали бил куц.. ?! Сигурно им се вижда нормално някои да избиват хора, виновните политици от ПП и ДБ да се опитат да замитат следните, прокуратурата буквално да откаже да разследва и да обяви самоубийство, а кретените да врякат как не хатесвали Трифонов!!! Не бе , идиоти , за това си струва да излезете на улицата , слабоумници !!!

    Коментиран от #142, #148

    21:40 10.02.2026

  • 135 А къде сте вие?

    2 2 Отговор
    Защо не сте проверили, наши сте уж в управлението.....виновни сте колкото и останалите!

    21:41 10.02.2026

  • 136 Естествено

    6 2 Отговор
    Бардът на мутрите Трифонов, ще защитава мутрата от Панктрац, хората на когото убиха рейнджърите случайно открили наркоканала край Петрохан. Спомняте ли си ликвидираният Младен Дочев, разкрил амфетаминната афера, заради което наркотрафиканта Борисов влезе в Грамите на посолството на САЩ. Но и тогава , и сега
    наркотрафиканта Борисов излиза сух от случая! Прокуратурата и цялата държава обслужват бандита от Панкрац Борисов!

    Коментиран от #138, #152

    21:43 10.02.2026

  • 137 Ха,ха

    3 1 Отговор
    По добре спри да се изказваш!Няма да върнеш избирателите си!Гушкането с някой ви изигра лоша шега.Но не се притеснявайте имате енергетичен бос.

    21:47 10.02.2026

  • 138 Няма

    4 1 Отговор

    До коментар #136 от "Естествено":

    Борисов! Всички следи водят към ПП и ДБ! И са подплатени с личните им признания. Такива слабоумни паветни опорки не на нас!

    Коментиран от #145

    21:50 10.02.2026

  • 139 Ура за Чалгаря

    1 0 Отговор
    Ти още ли си тука?

    21:51 10.02.2026

  • 140 БеГемот

    2 1 Отговор
    Да назначим Слави Трифонов за премиер за да изкара целият случай а Тошко африкански за МВР началник....

    21:52 10.02.2026

  • 141 Всъщност да

    1 0 Отговор
    Всичко си Е така.Пепейци неистова напират за безработния ( в неплатен отпуск от 2 г.) печален подуправител на БНБ ,неизпълним елементарните условия за такъв висок пост и партиец от ПП.И за какво ? Да им свърши черната работа за изборите които няма как да не бъдат ала бала ако е той .Ще го ползват за това онова и дори после да се окаже,че не е имал право ,ще е след дъжд качулка.Самия Гюров да си помисли добре и да не се връзва на въдицата им защото ще го ползват и захвърлят както много други.И Йотова сериозно да си помисли какъв отзвук ще има ако и тя си позволи.
    Говорим за честни избори ,не политизирани ,не нагласени ,не ала бала и че залага авторитета си .

    21:55 10.02.2026

  • 142 Мокой

    0 1 Отговор

    До коментар #134 от "Пич":

    От къде знаете кой е виновен, само съдът е този, който решава за вината.

    Коментиран от #144

    21:57 10.02.2026

  • 143 А ти мълчиш и к.. ми държиш

    1 0 Отговор
    Славчо, вашето правителство заменен 450 мина евро нов дълг, инфлация на 10 %, всички цени летят в Кауфланда, Лидъла и Билата, електроенергията поскъпна, сметките са завишени, защото се внася ток, а Мариците работят и изнасят без пари ток за Украйна, производствата фалирват, краде се от проекти

    21:59 10.02.2026

  • 144 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #142 от "Мокой":

    Ами съда ще се базира върху известното, точно както мен!!! Всички документи и решения водят към ПП и ДБ , и са подплатени с техните самопризнания!!! Не е нужно да се правите на глупави !!!

    22:04 10.02.2026

  • 145 И аз мисля

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Няма":

    ПП са дали един вид ГАРАНЦИЯ на родителите на децата,че там нещата са нормални,.Кой няма да си даде детето на хора ,на които кметът на София им ходи на гости и ги спонсорира,кос коджа ми ти министър им дава право да купуват земя,да заграждат,да слагат камери и табели "стреля се без предупреждение." МВР министри им дават разрешение за оръжия.Ами те са велики,красиви,умни и свободни да правят всичко,което си пожелаят.Обикновеният живот не е за тях. Закони,колко му е,ще ги заобиколим.

    22:07 10.02.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 от страницата на тяхното НПО

    1 0 Отговор
    Borislav SandovЗеленото движение във Фейсбук
    8 октомври 2022 г.
    ·
    Поредно доказателство за добре свършена от нашия екип в МОСВ работа е одобрената без забележки последна версия на Програма Околна среда 2021-2027. Заварихме недовършена програма, проведох няколко срещи с представители на Европейската комисия, включително по моя инициатива пътувах до Брюксел, за да изпратим отговаряща на условията програма, която да изпълнява и важните си за България функции. Над 3,5 милиарда лева ще бъдат инвестирани в подобряване на компонентите на околната среда в България. Това е най-важната и най-голяма програма в тази сфера, която цели да имаме по-чиста вода, по-чист въздух, опазена дива природа и по-добри механизми за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Надявам се в следващите години програмата да бъде управлявана професионално и средствата да отиват по предназначение и с висока ефективност, вместо за нелепи проекти на "приятелски" общини и други бенефициенти. (Европейската комисия одобри Програма "Околна среда", която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България, се казва в прессъобщение на институцията.
    Най-значителните планирани инвестиции включват:разработване на планове за управление на защитените зони по "Натура 2000" и опазване;)

    22:12 10.02.2026

  • 148 Чудя се

    3 0 Отговор

    До коментар #134 от "Пич":

    На хората,които се мислят,че са застраховани при Господ .Хвърлени думи остават в пространството и после се връщат като бумеранг.Тези от ПП се мислят за богоизбрани,но фактите не могат да се скрият.Всички са в "играта",образно казано.Голяма промяна ни спретнаха.

    Коментиран от #149

    22:15 10.02.2026

  • 149 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #148 от "Чудя се":

    Знаеш ли, не вярвам че ПП и ДБ са на върха на иглата! Защото са малоумнци, затова само слугуват на някой истински опасен!

    22:27 10.02.2026

  • 150 Иван

    1 1 Отговор
    Мисля си, но не вероятно само аз, ЗАЩО всъщност този "славей за правда и свобода" не си спи на спокойствие в покоите ами се възприема за толкова важен и все изпълзява като гол охлюв с мнения и препоръки?! Не разбира ли, че старата му челгарска популярност вече я няма и сега не може да просълзи никого със своя изпята песен?!

    22:33 10.02.2026

  • 151 Не на факти

    1 0 Отговор
    Мумията се завръща

    22:37 10.02.2026

  • 152 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Естествено":

    Да се повтори това за тези, които са забравили: "Естествено

    Бардът на мутрите Трифонов, ще защитава мутрата от Панктрац, хората на когото убиха рейнджърите случайно открили наркоканала край Петрохан. Спомняте ли си ликвидираният Младен Дочев, разкрил амфетаминната афера, заради което наркотрафиканта Борисов влезе в Грамите на посолството на САЩ. Но и тогава , и сега
    наркотрафиканта Борисов излиза сух от случая! Прокуратурата и цялата държава обслужват бандита от Панкрац Борисов!"

    Коментиран от #156

    22:40 10.02.2026

  • 153 Промяна

    1 0 Отговор
    ДА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЩЕ УГОДИ НА ШАРЛАТАНИЯТА НАЛИ ТЕ ГИ ИЗБРАХА ВСИЧКО ТУК ОТ 5 ГОДИНИ ОТ МРЕЖИ ОТ КЛЕВЕТИ ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ БЕЗНАКАЗАНОСТ

    22:41 10.02.2026

  • 154 Промяна

    1 0 Отговор
    ДА ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЩЕ УГОДИ НА ШАРЛАТАНИЯТА НАЛИ ТЕ ГИ ИЗБРАХА ВСИЧКО ТУК ОТ 5 ГОДИНИ ОТ МРЕЖИ ОТ КЛЕВЕТИ ШАРЛАТАНИЯ САБОТАЖИ БЕЗНАКАЗАНОСТ

    22:43 10.02.2026

  • 155 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ройтерс":

    ГОСПОДИ КОЛКО ГНУСНИ ИЗВРАТЕНИ СТЕ ХАХАХАХА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА БОЛНИ МОЗЪЦИ ПРЕВЪРТЕЛИ СТЕ ОТ СТРАХ ЧЕ ШАРЛАТАНСКАТА ПОМИЯ ИЗТИЧА

    22:45 10.02.2026

  • 156 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #152 от "Иван":

    Я ГЛЕДАЙ ВСЯКАКВИ ИЗКОЧИХА РОЗОВИ ШАРЛАТОНИ СТЕ ЦИНИЦИ СТЕ КОГО ЗАЩИТАВАШ ТИ ОНЕЗИ ДЕТО СИ ИГРАЯТ С МАЛКИ МОМЧЕТА И ПОСЛЕ ГИ УБИВАТ ЛИ ЧЕ ТОВА Е ГНУСОТИЯ

    22:48 10.02.2026