НПО България

През последните десетилетия България се превърна в своеобразна лаборатория за социално инженерство, в която държавността тихомълком отстъпва място на мрежа от НПО-та. Това, което ни беше представено като „развитие на гражданското общество“, днес изглежда по-скоро като паралелна власт, която откровено подменя националния интерес с чужди.
Огромният брой НПО-та изкривяват икономическата среда. Вместо да произвеждат добавена стойност, хиляди млади и образовани хора се насочват към усвояване на средства за семинари, стратегии и „мониторинг“. Този интелектуален ресурс бива впряган в каузи, които често обслужват корпоративни интереси под маската на филантропията. Наздраве Соросе!
Чудя се дали ние, българите, не сме влезли или пък влизаме във финалния етап на ликвидация. Няма какво да ни чакат да намаляваме с още един-два милиона. Спонсорът е нервен. Иска неговите кадри да поемат държавата и да се приключва.
Достатъчно за пълната ни елиминация (която за по-звучно ще наричаме „интеграция с новото нормално“) ще е да ни се смени статута на най-високо ниво. Същото, както стана с националната ни валута, но едно ниво по-отгоре.
Когато политиката в образованието, здравеопазването и правосъдието се пишат не от легитимните институции, а в офисите на финансирани отвън фондации държавата ни се превръща във формалност. Вместо суверенно вземане на решения, виждаме „адаптираме“ чужди модели, които често нямат нищо общо с българската реалност да не говоря за традиции.
НПО секторът често се самопровъзгласява за единствен глас на народа, без никой да го е избирал. Без да го е молил, по дяволите. Докато политиците носят все пак някаква отговорност (извинявайте) пред избирателите и са на въртележката на всеки четири години, „професионалните протестъри“ и експерти от фондациите носят отговорност единствено пред своите донори.
В някакъв миг един служебен кабинет ще вземе да изгласува, че България престава да бъде държава. И тя съвсем законно ще престане да бъде държава.
„Ама нали хората, че и Народното събрание трябва да имат думата?“ – ще попитат някои. Само припомням: Първо – хората тук нямат думата. Това вече е доказано по всички унищожени опити за референдум. Второ – в Народното събрание живеят едни безименни натискачи на бутони. От тях ли очаквате спасение? От 240 човека надали знаете имената на повече от десет, максимум двадесет. Не съм ли прав? Останалите до 240 просто натискат бутоните, както им е казано, и за това получават много добри пари. Запомнете думите „както им е казано“.
Толкоз за спасението.
От държава, която принадлежи на народа си, ще еволюираме в държава, която принадлежи на инвеститорите. Това ще ни се обясни като по-висша еволюционна стъпка в стълбата на човешкото развитие.
Днес първото ни НПО правителство вече е предложено, което в политическата ни действителност е равносилно на избрано.
И не си задавайте въпроса за политическата ни класа: „Вие толкова ли сте тъпи?“. Защото те не са. Глупостта е чудесно прикритие за злокобността, подлостта и целенасочеността. Плюс това в наказателния кодекс няма закони против глупостта. Нали така?
1 честен ционист
Коментиран от #11
17:55 18.02.2026
2 Последния Софиянец
17:57 18.02.2026
3 добро утро
17:57 18.02.2026
4 право в десетката
17:58 18.02.2026
5 ДрайвингПлежър
Слугинаж на чуждите служби - и не не са руски
Трябва да се забранят! НПО да, но финансирано само със собствени средства на членовете!
18:03 18.02.2026
6 Държава НПО
18:12 18.02.2026
7 Сталин
Коментиран от #14
18:13 18.02.2026
8 Сталин
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
18:13 18.02.2026
9 Дика
18:14 18.02.2026
10 Бастардо
Коментиран от #18, #27
18:21 18.02.2026
11 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Робска душица носиш, още не си се отърсил от фараоните
18:24 18.02.2026
12 Пецата
Коментиран от #17, #24
18:25 18.02.2026
13 имил гьотоф
18:28 18.02.2026
14 $$рален
До коментар #7 от "Сталин":5 март наближава
18:29 18.02.2026
15 Георги
И това ли не ви е ясно? Верно ли?
Светът върви към полицентричност с консервативна идеологическа подплатеност. Как пък не ви текна през вкостенената фонтанела тази очевидна истина?
Давам си сметка за тежкото политическо невежество на т.н. ни “елит”, гафовете на които плащаме всички, а резултатът е тотално разсипаната ни държава.
Няма как да убедите мен и много други, че тъй като били срещу Пеевски, ще трябва да оправдаем креатурите на Сорос, които пък са в основата на деморализацията на обществото и пълното опростачване, без аналог в цялата ни история!
Погнуса от политическа и стратегическа невменяемост!
Очаквам с нетърпение оценката на Радев за “служебния кабинет”.
Целият съм в слух!
А пък после чакам новата социология след изказването му."
Коментиран от #19
18:48 18.02.2026
16 ?????
В десятката.
Лошото е че тва няма нищо да промени.
18:56 18.02.2026
17 Бай Ставри
До коментар #12 от "Пецата":Пеца, не лъжи! От ПП не пиете ракия, щото е Ганьовско.Други неща пиете - приношения някакви, някои им викали. А е разбираемо да не разбираш, щото знаеш по добре english, отколкото български. Пък и на сектата на Сорос не им е разрешено да мислят.
18:58 18.02.2026
18 хаха
До коментар #10 от "Бастардо":Кой ще ни асимилира? Още от 2008 в ЕС има идея за федерализация, т.е. държавите да станат щати/области с местна власт под ЕК- правителство на федерацията и ЕП- парламент на федерацията. Референдумите в първите държави са неуспешни и ЕС от тогава насам съвсем демократично е забранил да се говори даже за референдуми по теми, свързани с ЕС. Е, разбира се, опозицията говори от време на време и затова е "копейки" и "крайно десни", "фашисти", "антидемократи".
В момента пак прокарват идеи за федерализация, но са прикрити зад приказки на Урсула за федерален данък от 5% над националните да се финансира програмата й за трилион за военни разходи, ЕЦБ чрез еврото пробва да налага централизация през цифрово евро, а и отдавна в Брюксел се гласува и после се снася с "Отдавна е гласувано в Брюксел и вече ще ни режат пари и ще глобяват, та трябва да го направим.". И, разбира се, гласувалите в ЕП за директивите се правят на ударени, че никога не са и чували за тях и са против, ама нямат избор освен да спазят, щото, като са гласували ЗА в ЕП, то не се брои ни да са чули, ни да са одобрили.
Коментиран от #21
19:14 18.02.2026
19 хаха
До коментар #15 от "Георги":Защо да е грешка? Ти или спонсорите ти искате да прокарате закон. Знаете, че хората ще се вдигнат. Какво правите? Симулирате обществено обсъждане. За целта правите някакво НПО(примерно за пътна безопасност да ореве за повече глоби за превишена скорост или да иска повече зони в градовете, може пък за екология и от там да ви оправдае програми за зелена енергия и въглеродни квоти, т.е. данък на тока и горивата). В НПОто като екстра може да си сложиш родата на огромна заплата и от там с държавни пари да си тече в семейството. С това НПО правите "обсъждане" и се вижда, че обсъждащите са напълно съгласни със закона, дето прокарваш. Народът се обявява за ганю, копейка и т.н. Той нищо не разбира, а и всеки роптаещ се обявява за малцинство, защото "мнозинството"(10те роднини/активисти на щат в НПОто) са вече одобрили, а и защо при 0 публично обявяване на обсъждането Ганю не е отишъл? Тази схема Мъск я изкара наяве в САЩ и затова и спряха ЮСАИД.
НПОтата трябва да са с 0 финансиране от държавата и/или правителства да им е забранено, а ВСЯКО ФИНАНСИРАНЕ от фондации и часни лица да е в публичен регистър описано. Така ще е ясно кой за кой работи. Ама то нали имаше опит за такъв закон? Обявиха го за копейкаджийски, въпреки че уж не се очаква грам да изкара други зависимости освен към Кремъл, защото "евроатлантиците никога не работят за чужди интереси и не са корумпирани".
19:23 18.02.2026
20 Ъхъ!!!
Коментиран от #25
19:31 18.02.2026
21 хаха
До коментар #18 от "хаха":Само да се уточня за 2008. Говоря за референдумите в Испания и Франция за Лисабонския Договор и Конституция на ЕС. Те са точно за даване на власт на Брюксел над националната и замяна на националните конституции с такава на ЕС. Ако това не е асимилиране на малките държави от големите, не ми е ясно кое би било.
19:59 18.02.2026
22 Ъхъ!!!
20:27 18.02.2026
23 Ивелин Михайлов
20:36 18.02.2026
24 Ти си
До коментар #12 от "Пецата":Е ти затова нищо неразбираш защото си пиеш ракиАта . Виж друго щеше да е ако пиша ракия !
20:56 18.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тъпото руско говедо
Що така, незнам, но не мога да трая русофилски боклуци, да ни обясняват надълго и нашироко как сме много зле и как трябва да сме против всичко европейско и как България едва ли не е в ликвидация... този 60клук и на снимка да го видиш набий му един шамар, все някога ще го усети... ето това са съществата подкрепящи Румен Радев- пионката на Путин.
21:24 18.02.2026
27 Голям
До коментар #10 от "Бастардо":С две думи русофилското същество Емил Йотовски, обяснява едва ли не, че Руский рай е спасението... а ние доматите ги ядем с колците... това е КГБ насаждане на негативизъм, за да може русофилския 60клук Румен Радев да изпъкне... никакъв шанс. Аз няма да гласувам, за такива 60клуци като Румен Радев.
21:34 18.02.2026
28 Ще загинем
00:19 19.02.2026
29 Точно така
00:36 19.02.2026
30 Иванчо
Аман от платени неграмотници.
Коментиран от #31
09:48 19.02.2026
31 Абе
До коментар #30 от "Иванчо":Бегай, че те чакат за "приношение".
11:24 19.02.2026