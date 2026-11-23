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България променя правилата за управление на военни автомобили. На пръв поглед става дума за технически поправки в Закона за движението по пътищата, но зад тях дали не се крие нещо по-важно – необходимостта армията да разполага с повече възможности за придвижване на личен състав и техника при извънредни обстоятелства.

Министерският съвет одобри проект – от 11 ноември 2026 година, предложен от министъра на отбраната, който предвижда водачи с категория C да могат да превозват военнослужещи в каросериите на товарните автомобили на въоръжените сили. Предлага се също за определени военни превозни средства с повече от 8+1 места, които не са автобуси, да отпадне изискването за шофьорски категории D и D1.

Промяна се предвижда и за военните линейки - те ще могат да използват специален режим на движение, когато транспортират военнослужещи и цивилни служители за оказване на спешна медицинска помощ.

Въпросът е защо тези промени се правят именно сега и каква е по-голямата им цел?

Едно от възможните обяснения е подготовката на армията за ситуации, в които бързото придвижване на хора и техника може да се окаже решаващо. При военна криза, мобилизация или мащабно учение ограниченото количество водачи с определени категории може да се превърне в сериозен проблем. Разширяването на кръга от хора, които могат да управляват определени военни превозни средства, дава допълнителна гъвкавост.

Това не е изолирана българска тема. Европейският съюз вече работи по изграждането на общо пространство за военна мобилност, наричано условно „Военен Шенген“. Целта е придвижването на войски, въоръжение и техника между държавите членки да става по-бързо, с по-малко административни пречки и с предварително подготвена инфраструктура. Европейската комисия поставя военната мобилност сред основните приоритети на европейската отбранителна готовност.

Германия

9 април 2025 г. – публикувана е промяна във Verwaltungs-Vorschrift zur StVO (административните указания по правилата за движение). Тя конкретизира прилагането на специалните права на Бундесвера и на наетите от него транспортни фирми при наличие на неотложна военна необходимост. За частните превозвачи се предвижда документално удостоверяване на тази необходимост и по принцип съпровождане от военна полиция.

30 януари 2026 г. – последващо изменение на StVO. Това е последната обща промяна на наредбата, но не следва да се представя като ново изменение на самия § 35 относно военните права.



Франция

2 юни 2025 г. – с Декрет № 2025-487 е изменен член R. 221-21. Той изрично предвижда, че общите разпоредби на съответната глава за шофьорските разрешителни не се прилагат към водачите на военни превозни средства, включително към военните формирования за гражданска защита, когато притежават съответното военно свидетелство.

- 30 юли 2025 г. – Декрет № 2025-777 изменя правилата за военните служители, оправомощени да упражняват определени функции по пътния контрол. Това е промяна в организацията на военните правомощия, а не общо освобождаване на военните водачи от изискванията за квалификация.

- 31 декември 2025 г., в сила от 2 януари 2026 г. – Декрет № 2025-1437 изменя член R. 222-7. Вече се допуска военнослужещ с валидирано военно свидетелство да получи съответната гражданска категория или да премахне ограничение в гражданското си свидетелство, без да полага отново предвидения изпит, при установените условия.

Това е съществена промяна, защото подобрява признаването на придобитата в армията квалификация и извън военната служба.



Нидерландия

Нидерландия има собствена система за обучение, оценяване и допускане на военнослужещи до управление на военни превозни средства. Важна особеност е, че за управлението на военни автомобили по обществените пътища не се изисква непременно гражданско шофьорско свидетелство. Вместо това военните разпоредби изискват валидна военна правоспособност за съответната категория техника. Това позволява да се управляват и превозни средства със специфична военна конструкция, които не попадат в обичайните граждански категории. Последната съществена актуализация е от 10 септември 2025 г.

Тогава Министерството на отбраната подписва нова редакция на Regeling rijvaardigheid en rijbevoegdheid Defensie, публикувана на 16 септември 2025 г. Тя влиза в сила на 10 септември 2025 г. Особено показателни са приложенията към документа, в които са посочени конкретни военни машини, за които се изисква специална подготовка.

Това показва, че националните армии се нуждаят от правила, съобразени със специфичните им задачи, а не само от общите граждански изисквания. И всичко това като промени се случва в рамките на последните 2 години?



Но да се върнем в България, защото на същото заседание правителството (от 11 ноември) се одобрява проект за развитие на транспортните способности на въоръжените сили, който предвижда придобиването на до 1040 военни автомобила. Инвестицията е на стойност до 410 милиона евро и е планирана на два етапа до 2032 година.

Всички тези решения очертават една посока – увеличаване на транспортния капацитет и оперативната готовност на Българската армия.

Разбира се, промяната на шофьорските категории сама по себе си не означава, че предстои война или че държавата разполага с информация за непосредствена заплаха. Но е показателна за начина, по който се променя разбирането за отбранителна готовност в Европа.

Подготовката за извънредни ситуации не започва в деня на кризата. Тя започва много по-рано – с техника, обучени хора, транспорт, логистика и правила, които позволяват на армията да реагира навреме. Така че готвим ли се за извънредни ситуации и ние, защото нека не забравяме и това, че в България гостува Урсула фон дер Лайен на… 10 ноември!

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Правителството предлага промени в Закона за движение по пътищата ( от 11 ноемвир 2026 година)



Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Предложените от министъра на отбраната промени предвиждат санитарните автомобили (линейки) от състава на въоръжените сили на Република България и на съюзнически въоръжени сили да могат да използват специален режим на движение при транспортиране на военнослужещи и цивилни служители за оказване на спешна медицинска помощ. Военните линейки се използват ежедневно за медицинско осигуряване на полеви занятия и стрелби, учения, тренировки, парашутни скокове, съпровождане на чуждестранни делегации и други дейности, но действащата нормативна уредба не им позволява специален режим на движение.

Със законопроекта се предлага превозът на хора в каросериите на товарните автомобили от въоръжените сили да може да се извършва и от водачи с категория „С“. Предвижда се управлението на пътни превозни средства с повече от 8+1 места (с изключение на автобусите), използвани за този вид превоз, да не изисква категории „D“ или „D1“, както е по действащото законодателство.

От БТА