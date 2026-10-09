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Григор Лилов: Кой и с какво потопи корабът "ALFA WATAN"?

Григор Лилов: Кой и с какво потопи корабът "ALFA WATAN"?

9 Октомври, 2026 16:00 1 854 36

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  • военни-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • dioscuria-
  • able-
  • alfa watan

В Черно море Украйна няма подводници. Няма и военни надводни кораби. Но Русия има подводници. В момента две ядрени и пет неядрени

Григор Лилов: Кой и с какво потопи корабът "ALFA WATAN"? - 1
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Григор Лилов Григор Лилов журналист, икономист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Започвам с нелепостта на разискванията на Консултативния съвет по национална сигурност.

"Не съм доволен от докладите на службите, някои са по-слаби в анализите си от електронните издания. Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, а пътува 15. Този кораб още не е проверен - говорили ли са моряците през тези 15 дни със своите близки? Каква комуникация е текла? Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно или не - затова се реши от всички да се иска подводен дрон, който да отиде и да го види. Но 15 дни това корито къде е било? Каква му е дейността?"

*****Бойко Борисов в негови откровения

Вярвам му, че службите и ДАНС са докладвали такива нелепости.

Ако е така, незабавно трябва да бъдат разпуснати и наново сформирани. Харчим луди пари за тях, а не вършат работа и за пет стотинки.

Но може би пък вършат работа - за милиони и милиони рубли.

Да видим така нареченото "мотаене" на потъналия кораб ALFA WATAN за тези 15 дни.

Няма такова!

Няма!

Ето го маршрутът, който лесно се намира от открити публични източници:

Тартус - Сирия (21 юли - 1 август)

Ашкелон - Израел (4-6 август) и Ел Ариш - Египет (3-5 август) - разстоянието между двете пристанища е 50 километра.

Истанбул - Турция (17 август)

Александрия - Египет (13-17 септември)

Ел Ариш - Египет (19-21 септември)

Картал - в Мраморно море, Турция (5 октомври)

Сулина – в делтата на Дунав, Румъния (заявена дестинация)

Корабът потъва на 6 октомври 2026 г. в 00:15 минути. Дори не е успял да подаде сигнал за бедствие.

Колкото и да търся думи, не намирам такава, с която да опиша некадърността на родните служби. И вероятно и на родното МНО, което на радарите си не е успяло да проследи навлизането на близо стометров кораб в икономическата ни зона в Черно море.

А сега да анализираме втората нелепост на ДАНС и двете сродни служби (външно разузнаване и военна информация)!

Превозвал войска!

Нелепост! Не на квадрат, а на куб!.

В кораб от типа генерален карго товар такова превозване е невъзможно. Нито на палубатата, нито в трюмовете. Защото на палубата едно по-силно вълнение ще насмете „войската” в морето, а в трюмовете тя ще се задуши.

И още една поредна нелепост – каква войска, бе другари „спецове”?! Товарил е в Турция, в пристанище Картал.

Значи излиза, че войската е турска!

Вие сте луди за връзване! Бетер фантасти са – нито един такъв роман няма да насмогне на въображението ви.

Но въпросът за товара наистина стои. Според официалната документация е сол. Обаче си задавам въпроса защо сол ще се разтоварва в пристанище Сулина, когато по маршрута преди него е пристанище Констанца. С прекрасно развити транспортни връзки.

Затова да видим възможностите за военен товар .

Да превозва снаряди? - Тогава почти светкавичното му потъване е напълно обяснимо – взривили са се и те.

Да, обаче не!

Такава верижна детонация при наблъсканите с тротил или хексоген трюмове ще протече за част от секундата и ще се превърне в огромен, гигантски единичен взрив.

3 000 тона взрив са една пета от мощността на този на ядрената бомба в Хирошима. (16 000 тона)

Близкият кораб ABLE щеше да бъде тежко засегнат от експлозията и най-вероятно също щеше да потъне. Взривната вълна щеше да бъде усетена много силно и на българския ферибот. Освен това той ще трябваше да се пребори и с локалното цунами, което ще причини експлозията.

При такъв взрив ударната вълна щеше да се чуе във Варна и яко да разтърси прозорците. Светлината от нея щеше да освети целия град.

А такива данни въобще няма.

Но пък е възможно наистина да е превозвал оръжия – автомати, картечници, камиони, бронирани коли, дори БТР-и. Въобще износна продукция от Турция, която усилено продава оръжия на Украйна въпреки добрите си връзки с Русия.

Но и тук има едно не.

Подобни кораби са снабдени със собствени кранове, за да вадят стоките от трюмовете, след което те се поемат от пристанищните, които струват скъпо и прескъпо. Този кораб няма такива.

Той е използван за насипни товари, което се вижда и по товара му в предишни рейсове. И документацията солта май ще се окаже истинска.

Третата нелепост е за въздушен дрон.

Въздушен дрон не може да потопи толкова бързо кораб, дълъг 83.5 метра и широк 12 метра. Дори няколко такива дрона трудно ще постигнат такова време – бойният товар и на най-тежките е под 100 кг.

Морски дрон може да го направи от типа на свръхтежките, но в руския флот те засега са единични. И не са точно дронове, а катери. Т.е са по-забележими.

Основното възражение е в далечината на плаването им - само 200 км. Това разстояние е недостатъчно, за да достигнат икономическата зона на България. За да свършат такава работа в наши води, се изисква кораб-майка, оборудван със съответните устройства за спускането им във вода. И със съответната легенда, вкл. как да се обяснят мощните кранове и специфичната форма на кърмата. И с изцяло руски екипаж. Русия има такива кораби, маскирани като научно-изследователски, но сега те не са базирани в Черно море.

Остава една-единствена възможност.

Торпедо, изстреляно от подводница.

Торпедото носи огромно количество взрив. При това специализиран и наполовина или още по-мощен от чистия тротил. Експлозията от него или пречупва килът на кораба или отваря такава огромна дупка в борда под водата, че плавателният съд потъва буквално за минута-две или малко повече.

Опитът от Втората световна война доказа, че при торпедни атаки много често не се успява да се подаде дори и сигнал SOS. Твърде често на повърхността не остават нинакви следи или са минимални, какъвто е и случаят сега.

А за капак ALFA WATAN е стар – на възраст половин век. Построен е през 1976 г. Стоманата вече се уморила от една страна, а от друга тогава конструкциите не са били проектирани и изпълнявани с такива изисквания за безопасност при щорм, какщвито има сега.

Изстрелване на торпедо от относително близко разстояние – 1.5 до няколко километра при звуковия съпровод на двата кораба плюс трети наблизо (българския ферибот) ще мине незабелязано въпреки осеяното от НАТО с хидрофони и плаващи хидрофонни буйове Черно море. Атаката с въздушни дронове и техни експлозии допълнително ще маскира шума от торпедото, за да не може да се различи на фона на звуковата какафония въпреки филтрите.

По този начин Русия е могла да изпробва противоподводната защита на НАТО и нейните параметри.

Другият кораб ABLE е превозвал украинска пшеница. Тя и зърнестият прах са много лесно въпламеними. Ако влезеш в трюма например със запалена цигара, най-вероятно и ти, и целият екипаж ще се отправите на посещение завинаги при Бога. Затова огромният разразил се пожар на борда му е лесно обясним, като и причината да не се гаси – практически е невъзможно да се потуши.

В Черно море Украйна няма подводници. Няма и военни надводни кораби. Но Русия има подводници. В момента две ядрени и пет неядрени.

Атаката, начинът ѝ, средствата ѝ, произходът ѝ, целта ѝ освен корабите са ясни! И безспорни за обективни експерти!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Айде

    38 21 Отговор
    пак Русия.. ама доказателства йок. Само една русофобия подплатена с догадки. Ако беше руско действое, досега целия колективен запад, да е оревал, ама те мълчат като бити.. и като добавим какво БГ служби премълчават, дали от не знание или от полит коректност, картинката придобива съвсем друг характер.

    16:06 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    23 39 Отговор
    Руска подводница го е потопила с торпедо. Корабът е превозвал жито, това вече го видяха българските водолази и камерите на подводният дрон пуснат от нашата фрегата. Мунчо да излиза на телевизора и да дава обяснения, шушумигата мазна русофилска.

    Коментиран от #7, #21, #26

    16:08 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 провинциалист

    23 9 Отговор
    "Морски дрон може да го направи от типа на свръхтежките, но в руския флот те засега са единични. И не са точно дронове, а катери. Т.е са по-забележими. Основното възражение е в далечината на плаването им - само 200 км." - точно такааа. И нали знаеш кой има много такива дронове? И кой каза точно ден по-рано, че искал преговори за мир, ама трябвало от Русия да дойдат? Очевидно е кой има полза от такъв инцидент.

    16:08 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ПЛОСЪК и

    22 11 Отговор
    некадърен коментар с насока да ама не .

    16:11 09.10.2026

  • 9 Дън Бай

    23 11 Отговор
    Григор Лилов, журналист, икономист.
    След като прочетох много внимателно, мога да поправя на "неграмотен фантазьор", който гледа между две ракии NG по телевизора.

    16:13 09.10.2026

  • 10 АААББЕЕ ГРИГОРЕ

    17 7 Отговор
    МАЙ НЕ СИ В ЧАС-РУСИЯ НЯМА ПРАВО ДА ИМА ЯДРЕНИ ПОДВОДНИЦИ В ЧЕРНО МОРЕ -МОЖЕ САМО ДИЗЕЛОНИ ИЛИ Т.Н. НЕЯДРЕНИ МАЙ НЕ СИ В ЧАС А ОТДАВНА ГИ СКРИХА ДА НЕ ГИ УДАРЯТ УКРАИНЦИТЕ

    Коментиран от #22

    16:14 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Родина

    17 5 Отговор
    Лилов , защо Будинов дойде в България ?
    Е ли , Лондон и инциатора ?

    16:22 09.10.2026

  • 13 Мутата

    14 2 Отговор
    Фантасматории, човекът няма връзка с главния мозък.

    16:28 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шапкаря

    9 2 Отговор
    Тиквата ражда тикви/член на герб/Това докладва разузнаването.

    16:35 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хайде сега..

    5 1 Отговор
    питайте Нашия! Той прекрасно ги разбира нещата за това кой какви карти Вади - когато е силен. Или когато е слаб. На инглиш пред чуждите медии..
    Само седмица по-късно - бум..

    16:37 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Слама

    2 2 Отговор
    Каквото и да тестват, никога няма да успеят да извършат слизане на български бряг, никога!

    16:38 09.10.2026

  • 20 Точен

    11 5 Отговор
    Лилов, и защо не може в Турция да се качат войници? И откъде накъде да са ЗАДЪЛЖИТЕЛНО турски, според твоето единствено меродавно мнение? А тези маневри доказват несъмнено, че са товарени различни материали, особено ясно е, че са с различно предназначение. Не си пътувал с кораб, затова и не знаеш начина на товарене и смяната на пристанища за толкова кратко време. Всеки капитан ще ти каже, че това е опит за скриване на НЯКАКЪВ товар, сети се.

    16:41 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Капслок

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "АААББЕЕ ГРИГОРЕ":

    Сигурен ли си?

    16:49 09.10.2026

  • 23 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Ние пък ще продължаваме да търсим украински дрон и няма да намерим такъв. Ако някой ни обвини в лъжа да докаже противното! Който не е съгласен с нас и може да докаже, че има такъв да не се спотайва.

    16:54 09.10.2026

  • 24 Хмм

    4 4 Отговор
    взривил се сирийски кораб, потънал за 3 минути, ама българските служби виновни, а го мислех за по-умен

    16:57 09.10.2026

  • 25 матей

    4 5 Отговор
    Писател - фантаст! Стига вече с глупости по медиите!

    16:58 09.10.2026

  • 26 Фон дер Миндер

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Жито викаш .... От Турция за Украйна разправяш...

    17:02 09.10.2026

  • 27 Мишел

    3 4 Отговор
    Лилов, на страха очите са големи. В Черноморският военен флот на Русия винаги е имало само по една подводница - сега дизеловата "Ростов на Дон". За нея украинците десетина пъти обявиха , че са я унищожили. Атомните руски подводници са в океаните, нямат никакви нужди да са гьол , а и няма да им разрешат да преминат Босфора и Дарданелите.

    Коментиран от #34

    17:04 09.10.2026

  • 28 Перо

    7 5 Отговор
    Щом е имало акостиране в пристанища на Турция и Израел, явно корабът е товарен с оръжия и военна техника! Тиквата да не мисли за шир-потреба!

    Коментиран от #29

    17:10 09.10.2026

  • 29 Перо

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    П.С. Не е случайно посещението на н-ка на Кабинета на ционисткия шут, в БГ, веднага след потъването на кораба!

    17:15 09.10.2026

  • 30 Чума

    1 4 Отговор
    Полезна информация! Едва сега разбрах защо морето е солено! Корабите носят сол, потъват и то се осолява! Един, с който учехме в помощното преди половин век ми обясняваше, че военните носят с ремаркета сол и ги обръщат в морето, но аз не вярвах!!!

    17:18 09.10.2026

  • 31 Айдее

    3 0 Отговор
    службите и ДАНС са докладвали такива нелепости.

    Ако е така, незабавно трябва да бъдат разпуснати и наново сформирани. Харчим луди пари за тях, а не вършат работа и за пет стотинки.

    17:23 09.10.2026

  • 32 То е ясно

    3 2 Отговор
    Путин се е напил и е стрялал с лазарно оръдие като сватбар.

    17:34 09.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Айде, бе? През Дарданелите ще минат на вода като сватбари без да им пука! Кой ще ги срле в международни води? Да не коментираме и факта, че досега от 40 години никой не е виждал руска ядрена подводница под вода! Те просто не съществуват..., ако ме разбираш!

    17:50 09.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 хахаха

    0 0 Отговор
    бай глигор е забравил още една възможност. публична тайна е, че покрайнинските БЕКове се пускат от търговски кораби. дали не е възможно да са опитали да пуснат такъв, а той взел че се взривил и потопил кораба?

    18:17 09.10.2026