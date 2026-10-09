Григор Лилов: Кой и с какво потопи корабът "ALFA WATAN"?

Започвам с нелепостта на разискванията на Консултативния съвет по национална сигурност.
"Не съм доволен от докладите на службите, някои са по-слаби в анализите си от електронните издания. Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, а пътува 15. Този кораб още не е проверен - говорили ли са моряците през тези 15 дни със своите близки? Каква комуникация е текла? Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно или не - затова се реши от всички да се иска подводен дрон, който да отиде и да го види. Но 15 дни това корито къде е било? Каква му е дейността?"
*****Бойко Борисов в негови откровения
Вярвам му, че службите и ДАНС са докладвали такива нелепости.
Ако е така, незабавно трябва да бъдат разпуснати и наново сформирани. Харчим луди пари за тях, а не вършат работа и за пет стотинки.
Но може би пък вършат работа - за милиони и милиони рубли.
Да видим така нареченото "мотаене" на потъналия кораб ALFA WATAN за тези 15 дни.
Няма такова!
Няма!
Ето го маршрутът, който лесно се намира от открити публични източници:
Тартус - Сирия (21 юли - 1 август)
Ашкелон - Израел (4-6 август) и Ел Ариш - Египет (3-5 август) - разстоянието между двете пристанища е 50 километра.
Истанбул - Турция (17 август)
Александрия - Египет (13-17 септември)
Ел Ариш - Египет (19-21 септември)
Картал - в Мраморно море, Турция (5 октомври)
Сулина – в делтата на Дунав, Румъния (заявена дестинация)
Корабът потъва на 6 октомври 2026 г. в 00:15 минути. Дори не е успял да подаде сигнал за бедствие.
Колкото и да търся думи, не намирам такава, с която да опиша некадърността на родните служби. И вероятно и на родното МНО, което на радарите си не е успяло да проследи навлизането на близо стометров кораб в икономическата ни зона в Черно море.
А сега да анализираме втората нелепост на ДАНС и двете сродни служби (външно разузнаване и военна информация)!
Превозвал войска!
Нелепост! Не на квадрат, а на куб!.
В кораб от типа генерален карго товар такова превозване е невъзможно. Нито на палубатата, нито в трюмовете. Защото на палубата едно по-силно вълнение ще насмете „войската” в морето, а в трюмовете тя ще се задуши.
И още една поредна нелепост – каква войска, бе другари „спецове”?! Товарил е в Турция, в пристанище Картал.
Значи излиза, че войската е турска!
Вие сте луди за връзване! Бетер фантасти са – нито един такъв роман няма да насмогне на въображението ви.
Но въпросът за товара наистина стои. Според официалната документация е сол. Обаче си задавам въпроса защо сол ще се разтоварва в пристанище Сулина, когато по маршрута преди него е пристанище Констанца. С прекрасно развити транспортни връзки.
Затова да видим възможностите за военен товар .
Да превозва снаряди? - Тогава почти светкавичното му потъване е напълно обяснимо – взривили са се и те.
Да, обаче не!
Такава верижна детонация при наблъсканите с тротил или хексоген трюмове ще протече за част от секундата и ще се превърне в огромен, гигантски единичен взрив.
3 000 тона взрив са една пета от мощността на този на ядрената бомба в Хирошима. (16 000 тона)
Близкият кораб ABLE щеше да бъде тежко засегнат от експлозията и най-вероятно също щеше да потъне. Взривната вълна щеше да бъде усетена много силно и на българския ферибот. Освен това той ще трябваше да се пребори и с локалното цунами, което ще причини експлозията.
При такъв взрив ударната вълна щеше да се чуе във Варна и яко да разтърси прозорците. Светлината от нея щеше да освети целия град.
А такива данни въобще няма.
Но пък е възможно наистина да е превозвал оръжия – автомати, картечници, камиони, бронирани коли, дори БТР-и. Въобще износна продукция от Турция, която усилено продава оръжия на Украйна въпреки добрите си връзки с Русия.
Но и тук има едно не.
Подобни кораби са снабдени със собствени кранове, за да вадят стоките от трюмовете, след което те се поемат от пристанищните, които струват скъпо и прескъпо. Този кораб няма такива.
Той е използван за насипни товари, което се вижда и по товара му в предишни рейсове. И документацията солта май ще се окаже истинска.
Третата нелепост е за въздушен дрон.
Въздушен дрон не може да потопи толкова бързо кораб, дълъг 83.5 метра и широк 12 метра. Дори няколко такива дрона трудно ще постигнат такова време – бойният товар и на най-тежките е под 100 кг.
Морски дрон може да го направи от типа на свръхтежките, но в руския флот те засега са единични. И не са точно дронове, а катери. Т.е са по-забележими.
Основното възражение е в далечината на плаването им - само 200 км. Това разстояние е недостатъчно, за да достигнат икономическата зона на България. За да свършат такава работа в наши води, се изисква кораб-майка, оборудван със съответните устройства за спускането им във вода. И със съответната легенда, вкл. как да се обяснят мощните кранове и специфичната форма на кърмата. И с изцяло руски екипаж. Русия има такива кораби, маскирани като научно-изследователски, но сега те не са базирани в Черно море.
Остава една-единствена възможност.
Торпедо, изстреляно от подводница.
Торпедото носи огромно количество взрив. При това специализиран и наполовина или още по-мощен от чистия тротил. Експлозията от него или пречупва килът на кораба или отваря такава огромна дупка в борда под водата, че плавателният съд потъва буквално за минута-две или малко повече.
Опитът от Втората световна война доказа, че при торпедни атаки много често не се успява да се подаде дори и сигнал SOS. Твърде често на повърхността не остават нинакви следи или са минимални, какъвто е и случаят сега.
А за капак ALFA WATAN е стар – на възраст половин век. Построен е през 1976 г. Стоманата вече се уморила от една страна, а от друга тогава конструкциите не са били проектирани и изпълнявани с такива изисквания за безопасност при щорм, какщвито има сега.
Изстрелване на торпедо от относително близко разстояние – 1.5 до няколко километра при звуковия съпровод на двата кораба плюс трети наблизо (българския ферибот) ще мине незабелязано въпреки осеяното от НАТО с хидрофони и плаващи хидрофонни буйове Черно море. Атаката с въздушни дронове и техни експлозии допълнително ще маскира шума от торпедото, за да не може да се различи на фона на звуковата какафония въпреки филтрите.
По този начин Русия е могла да изпробва противоподводната защита на НАТО и нейните параметри.
Другият кораб ABLE е превозвал украинска пшеница. Тя и зърнестият прах са много лесно въпламеними. Ако влезеш в трюма например със запалена цигара, най-вероятно и ти, и целият екипаж ще се отправите на посещение завинаги при Бога. Затова огромният разразил се пожар на борда му е лесно обясним, като и причината да не се гаси – практически е невъзможно да се потуши.
В Черно море Украйна няма подводници. Няма и военни надводни кораби. Но Русия има подводници. В момента две ядрени и пет неядрени.
Атаката, начинът ѝ, средствата ѝ, произходът ѝ, целта ѝ освен корабите са ясни! И безспорни за обективни експерти!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Айде
16:06 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #7, #21, #26
16:08 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 провинциалист
16:08 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ПЛОСЪК и
16:11 09.10.2026
9 Дън Бай
След като прочетох много внимателно, мога да поправя на "неграмотен фантазьор", който гледа между две ракии NG по телевизора.
16:13 09.10.2026
10 АААББЕЕ ГРИГОРЕ
Коментиран от #22
16:14 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Родина
Е ли , Лондон и инциатора ?
16:22 09.10.2026
13 Мутата
16:28 09.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шапкаря
16:35 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хайде сега..
Само седмица по-късно - бум..
16:37 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Слама
16:38 09.10.2026
20 Точен
16:41 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Капслок
До коментар #10 от "АААББЕЕ ГРИГОРЕ":Сигурен ли си?
16:49 09.10.2026
23 Ха сега де...
16:54 09.10.2026
24 Хмм
16:57 09.10.2026
25 матей
16:58 09.10.2026
26 Фон дер Миндер
До коментар #4 от "Много Известен Съветски Актьор":Жито викаш .... От Турция за Украйна разправяш...
17:02 09.10.2026
27 Мишел
Коментиран от #34
17:04 09.10.2026
28 Перо
Коментиран от #29
17:10 09.10.2026
29 Перо
До коментар #28 от "Перо":П.С. Не е случайно посещението на н-ка на Кабинета на ционисткия шут, в БГ, веднага след потъването на кораба!
17:15 09.10.2026
30 Чума
17:18 09.10.2026
31 Айдее
Ако е така, незабавно трябва да бъдат разпуснати и наново сформирани. Харчим луди пари за тях, а не вършат работа и за пет стотинки.
17:23 09.10.2026
32 То е ясно
17:34 09.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Гост
До коментар #27 от "Мишел":Айде, бе? През Дарданелите ще минат на вода като сватбари без да им пука! Кой ще ги срле в международни води? Да не коментираме и факта, че досега от 40 години никой не е виждал руска ядрена подводница под вода! Те просто не съществуват..., ако ме разбираш!
17:50 09.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 хахаха
18:17 09.10.2026