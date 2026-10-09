Григор Лилов: Кой и с какво потопи корабът "ALFA WATAN"?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Започвам с нелепостта на разискванията на Консултативния съвет по национална сигурност.

"Не съм доволен от докладите на службите, някои са по-слаби в анализите си от електронните издания. Службите докладват, че вторият кораб идва от Египет към Украйна, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни, а пътува 15. Този кораб още не е проверен - говорили ли са моряците през тези 15 дни със своите близки? Каква комуникация е текла? Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е вярно или не - затова се реши от всички да се иска подводен дрон, който да отиде и да го види. Но 15 дни това корито къде е било? Каква му е дейността?"

*****Бойко Борисов в негови откровения

Вярвам му, че службите и ДАНС са докладвали такива нелепости.

Ако е така, незабавно трябва да бъдат разпуснати и наново сформирани. Харчим луди пари за тях, а не вършат работа и за пет стотинки.

Но може би пък вършат работа - за милиони и милиони рубли.

Да видим така нареченото "мотаене" на потъналия кораб ALFA WATAN за тези 15 дни.

Няма такова!

Няма!

Ето го маршрутът, който лесно се намира от открити публични източници:

Тартус - Сирия (21 юли - 1 август)

Ашкелон - Израел (4-6 август) и Ел Ариш - Египет (3-5 август) - разстоянието между двете пристанища е 50 километра.

Истанбул - Турция (17 август)

Александрия - Египет (13-17 септември)

Ел Ариш - Египет (19-21 септември)

Картал - в Мраморно море, Турция (5 октомври)

Сулина – в делтата на Дунав, Румъния (заявена дестинация)

Корабът потъва на 6 октомври 2026 г. в 00:15 минути. Дори не е успял да подаде сигнал за бедствие.

Колкото и да търся думи, не намирам такава, с която да опиша некадърността на родните служби. И вероятно и на родното МНО, което на радарите си не е успяло да проследи навлизането на близо стометров кораб в икономическата ни зона в Черно море.

А сега да анализираме втората нелепост на ДАНС и двете сродни служби (външно разузнаване и военна информация)!

Превозвал войска!

Нелепост! Не на квадрат, а на куб!.

В кораб от типа генерален карго товар такова превозване е невъзможно. Нито на палубатата, нито в трюмовете. Защото на палубата едно по-силно вълнение ще насмете „войската” в морето, а в трюмовете тя ще се задуши.

И още една поредна нелепост – каква войска, бе другари „спецове”?! Товарил е в Турция, в пристанище Картал.

Значи излиза, че войската е турска!

Вие сте луди за връзване! Бетер фантасти са – нито един такъв роман няма да насмогне на въображението ви.

Но въпросът за товара наистина стои. Според официалната документация е сол. Обаче си задавам въпроса защо сол ще се разтоварва в пристанище Сулина, когато по маршрута преди него е пристанище Констанца. С прекрасно развити транспортни връзки.

Затова да видим възможностите за военен товар .

Да превозва снаряди? - Тогава почти светкавичното му потъване е напълно обяснимо – взривили са се и те.

Да, обаче не!

Такава верижна детонация при наблъсканите с тротил или хексоген трюмове ще протече за част от секундата и ще се превърне в огромен, гигантски единичен взрив.

3 000 тона взрив са една пета от мощността на този на ядрената бомба в Хирошима. (16 000 тона)

Близкият кораб ABLE щеше да бъде тежко засегнат от експлозията и най-вероятно също щеше да потъне. Взривната вълна щеше да бъде усетена много силно и на българския ферибот. Освен това той ще трябваше да се пребори и с локалното цунами, което ще причини експлозията.

При такъв взрив ударната вълна щеше да се чуе във Варна и яко да разтърси прозорците. Светлината от нея щеше да освети целия град.

А такива данни въобще няма.

Но пък е възможно наистина да е превозвал оръжия – автомати, картечници, камиони, бронирани коли, дори БТР-и. Въобще износна продукция от Турция, която усилено продава оръжия на Украйна въпреки добрите си връзки с Русия.

Но и тук има едно не.

Подобни кораби са снабдени със собствени кранове, за да вадят стоките от трюмовете, след което те се поемат от пристанищните, които струват скъпо и прескъпо. Този кораб няма такива.

Той е използван за насипни товари, което се вижда и по товара му в предишни рейсове. И документацията солта май ще се окаже истинска.

Третата нелепост е за въздушен дрон.

Въздушен дрон не може да потопи толкова бързо кораб, дълъг 83.5 метра и широк 12 метра. Дори няколко такива дрона трудно ще постигнат такова време – бойният товар и на най-тежките е под 100 кг.

Морски дрон може да го направи от типа на свръхтежките, но в руския флот те засега са единични. И не са точно дронове, а катери. Т.е са по-забележими.

Основното възражение е в далечината на плаването им - само 200 км. Това разстояние е недостатъчно, за да достигнат икономическата зона на България. За да свършат такава работа в наши води, се изисква кораб-майка, оборудван със съответните устройства за спускането им във вода. И със съответната легенда, вкл. как да се обяснят мощните кранове и специфичната форма на кърмата. И с изцяло руски екипаж. Русия има такива кораби, маскирани като научно-изследователски, но сега те не са базирани в Черно море.

Остава една-единствена възможност.

Торпедо, изстреляно от подводница.

Торпедото носи огромно количество взрив. При това специализиран и наполовина или още по-мощен от чистия тротил. Експлозията от него или пречупва килът на кораба или отваря такава огромна дупка в борда под водата, че плавателният съд потъва буквално за минута-две или малко повече.

Опитът от Втората световна война доказа, че при торпедни атаки много често не се успява да се подаде дори и сигнал SOS. Твърде често на повърхността не остават нинакви следи или са минимални, какъвто е и случаят сега.

А за капак ALFA WATAN е стар – на възраст половин век. Построен е през 1976 г. Стоманата вече се уморила от една страна, а от друга тогава конструкциите не са били проектирани и изпълнявани с такива изисквания за безопасност при щорм, какщвито има сега.

Изстрелване на торпедо от относително близко разстояние – 1.5 до няколко километра при звуковия съпровод на двата кораба плюс трети наблизо (българския ферибот) ще мине незабелязано въпреки осеяното от НАТО с хидрофони и плаващи хидрофонни буйове Черно море. Атаката с въздушни дронове и техни експлозии допълнително ще маскира шума от торпедото, за да не може да се различи на фона на звуковата какафония въпреки филтрите.

По този начин Русия е могла да изпробва противоподводната защита на НАТО и нейните параметри.

Другият кораб ABLE е превозвал украинска пшеница. Тя и зърнестият прах са много лесно въпламеними. Ако влезеш в трюма например със запалена цигара, най-вероятно и ти, и целият екипаж ще се отправите на посещение завинаги при Бога. Затова огромният разразил се пожар на борда му е лесно обясним, като и причината да не се гаси – практически е невъзможно да се потуши.

В Черно море Украйна няма подводници. Няма и военни надводни кораби. Но Русия има подводници. В момента две ядрени и пет неядрени.

Атаката, начинът ѝ, средствата ѝ, произходът ѝ, целта ѝ освен корабите са ясни! И безспорни за обективни експерти!