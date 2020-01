Кометите на Прехода

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво правят скиорите, когато няма сняг? Броят звездите и се надяват да завали. Така и аз. Гледам рано сутрин и късно вечер. Не ми излиза бройката обаче. Липсва най-голямата звезда на прехода – красивата дама Цветелина Бориславова.

Беше някъде около 2000г. В Банско срещнах Иван Костов, дошъл да кара ски с дъщеря си – студентка в Италия. Отзвука от фалита на Първа частна банка още не беше заглъхнал и в разговорите на терасата на Шилигарника ставаше дума само за приватизационни сделки. Тогава един приятел ми посочи млад мъж на съседната маса: „Този е исландец. Дошъл е да инвестира в България“. Така разбрах, че българите изобщо не правят разлика между инвестиция и смяна на собственост.

Исландецът до нас беше Тор Бьорголфсон. Най-известният финансов спекулант за своето време. „Вълкът беше влезнал в кошарата“. Той разполагаше със собствена международна банка – Landsbank, инструмент за пране на пари, с който българските кандидат капиталисти не разполагаха. „The right man in right place » - подходящият човек на подходящото място. Много бързо Тор прониква в приватизационната блъсканица.

Само за една година, той схваща как „охранителни фирми“ придобиват активи, с които не знаят какво да правят. Момчетата от СИК, ВИС и ТИМ стават собственици, без да вадят лев от джоба си. Бьорголфсон е на разположение и купува „Кон за кокошка“, от всеки който има нужда от кеш. Изпразнената Стопанска банка е погълната от Сибанк и пътищата на Бориславова и Бьорголфсон се преплитат за няколко години. На фондовата борса исландеца е без конкуренция.

След сделката с БТК той става първи „инвеститор“ в България, без да е сложил две тухли една върху друга. Тор е ненаситен. Той гълта за десерт три фармацевтични завода – Дупница, Разград и Трояфарм, които прибавя към империята си в холдинга „Актавис“. Банката на Цветелина Бориславова също няма конкуренти. Нито Саскобурготски, нито „Тройната коалиция“ проявяват някакво безпокойство, или принципност, пред монопола на държавни пари наливани в частната Сибанк.

Данъци, Винетки, НОИ, НЕК, МВР, КАТ, дори и здравните осигуровки са на разположение Цветелина Бориславова! Банкерката цъфти по страниците на вестниците, елитните партита и папараците се захласват по нея. Провъзгласена е за „Икона на модата“! Нейният успех е пример за цяло едно поколение бизнес дами. Бащата на Тор, въпреки, че е лежал в затвора, е обявен за Почетен консул на Исландия в България.

В замяна на този приятелски жест, Цветелина Бориславова става Консул, също почетен, на България в Исландия. Най-характерната черта на спекулантите е жонглирането с кредити. Бьорголфсон вероятно е заразил Цветелина с изкуството да пазаруваш активи с чужди пари, защото за да задоволи капризите си в Пампорово, Бориславова взима от КТБ близо 8 милиона евра от КТБ. Едва ли има по-щастлив длъжник от нея в деня в който научава, че нейният кредитор е фалирал.

Нуждите за придобиване и ремонт на изглежда са много по-големи и тя натоварва Тор да намери купувач за Сибанк. Щастието отново е на страната на Цветелина. След 2008 година, всички борси се тресат от финансовата криза. Кредиторите стягат коланите и бързат да си вземат парите обратно. Самият Бьорголфсон е в затруднение. Той дължи повече от 10 милиарда, които са осигурени само за 1 милиард.

Въпреки това, исландецът успява да пласира Сибанк в белгийската KBC и Цветелина си слага в джоба, според нея самата - 390 милиона евра, без да е похарчила нито лев. Публичното оповестяване на тази сума не отговаря на сериозните професионални бизнесотношения между продавач и купувач. То прилича повече на фръцкане от страна на бивша изгора по отношение на заместничката ѝ. Освен това подобна сума, в повечето случаи не се плаща моментално кеш, а с акции и ценни книжа. В период на криза, тяхната стойност пада или стават непродаваеми.

Това е последната печеливша сделка и за двамата. Туристическият бизнес върви със затруднение. Бориславова е принудена да се бори за първи път през живота си с реалността и с конкуренцията. Ако зависеше от нея, тя би купила цялата планина, но там в Родопите изглежда има хора, които не се дават лесно. С големи усилия Цветелина събира през 2019 година „гости от от всички континенти“, на конгрес в петзвездния хотел „Перелик“. Въпреки хвалебствените излияния на пресата, за всички е ясно, че Пампорово никога няма да стане Давос или Куршевел. И съответно, възвръщаемостта на инвестициите на Бориславова подлежи на съмнение.

Новият собственик на Сибанк – белгийската KBC, вероятно съжалява за придобитата българска банка. Загубите ѝ са драстични и белгийското правителство е принудено да я спасява спешно. Преструктуриране и уволнения следват едно след друго.

В Исландия Тор Бьорголфсон бе обявен за главен виновник за срива на исландската банкова система и за малко не влиза в затвора. За да спаси собствената си банка „Landsbanki » от фалит, той продава множество активи, между които най-печелившото си предприятие – фармацефтичния холдинг „Актавис“ за 4 милиарда и 250 милиона долара на американеца „Watson». Консулското звание за представителност в България на баща му Бьоргофур е отнето. В писмо до исландското общество „най-големият инвеститор в България“ пише саморъчно:

„Аз долуподписания Тор Бьорголфсон, поднасям своите извинения на всички исландци за активната ми роля в срива на исландската банкова система...“

До сега Цветелина Бориславова получаваше милиони на тепсия. Без рамото на Бьорглофсон и подкрепата на Бойко Борисов ще ѝ бъде трудно. Дори много трудно. Ако наистина е скътала 100 – 200 милиона евра, един спокоен живот на остров, където нищо не зависи от снега, е възможно решение. Преди да си тръгне, „Иконата на прехода“, едва ли ще поиска извинение от българското общество.