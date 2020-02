Кой е Васил Божков? Защо изгърмя?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Васил Божков – Васко Черепа е бил герой на мои разследвания, мои ТВ предавания, че дори и в мои анализи за спорта (по едно време едновременно владееше и ЦСКА, и Левски, докато запалянковците се биеха за честта на „конкуриращите” се отбори). Преди две години в пост за аферите в хазарта тук в профила ми посочих, че оборотите на лотариите му са 1.2 млрд. лева годишно, че отчетността за раздаваните печалби е много спорна, а за големите – смърди, та се не трае и поставих остро въпроса за жалките такси и данъци, които се плащат.

Това коментира във „Фейсбук“ Григор Лилов.

Вие също сте имали досег с олигарха. Например не само чрез лотариите и Еврофутбол, но и когато сте проклинали бабуните и очертаващите се коловози по новите отсечки на магистрала „Тракия” (към Ямбол и Карбонат). Холдингите и компаниите на олигарха са сред най-големите изпълнители на тези „национални обекти” на управлението на ГЕРБ. Те са и основен фактор в дейността по поддръжка на пътищата. Подобен досег с олигарха сте имали и имате и с железниците.

Но преди за разкажа Who is who (кой кой е) Васил Божков – Васко Черепа, ще посоча любопитни детайли – непосочени от МВР и Прокуратурата за извършените обиски.

Резиденция Англика на Витоша е бивша резиденция на „човека от народа” – Тодор Живков. Стоена е през 60-те години на миналия век.

Място – планина Витоша на 1600 метра надморска височина. Разгъната застроена площ близо 3 дка - 2 850 кв.м.

При демокрацията става собственост на акционерно дружество на убития олигарх Емил Кюлев. След смъртта му преминава в ръцете на Васил Божков. Практически интериорът и досега почти не е пипан. Виси дори един портрет на „вожда и учителя на българския народ – Георги Димитров”. Не е изненада – личната кутия за хавански пури на Васил Божков, изработена от скъп мрамор, е с лика на комунистическия революционер-легенда Че Гевара.

Резиденцията разполага с няколко тайни входове и изходи, с тайни коридори. Разполага и с бомбоубежище, защитено срещу атомни експлозии.

Състои се от един огромен апартамент и други 8 по-малки.

Разполага с приемна, киносалон, две кухни( едната професионална), трапезария, салони за прием, фитнес, сауна, басейн, тенискорт, има собствени водоизточници, далекопровод първа категория, но и собствена генераторна станция за ток. Видеото и снимките, показани от МВР не дават представа за размерите на помещенията. Затова ви давам и др. снимки от тази резиденция.

Поддържана е добре, времето не я е пипнало въобще. Ще посоча, че цената, на която е търгувана, е била скромна за такъв имот - 1000 евро на квадрат, но какво ли не се прави у нас за олигархията.

Жилището в София на този техен виден представител е в бившия блок на Политбюро на ЦК на БКП на бул. „В.Левски” (до гроба на Батемберг). Кооперацията е била реквизирана веднага с идването на „народната власт”, а после и национализирана. В нея освен членове на ръководството на комунистическата партия живееше и зетя на Тодор Живков - Иван Славков. Навремето, след преврата на 9 септември 1944 г. и до 50-те години там е живеел и самият Тодор Живков. Апартаментите са по 373 кв. метра, изчислени по стари методики за пресмятане (по новите ще са над 500 квадрата).

Васил Божков е купил за себе си точно апартамента, в който живееха навремето Иван Славков и Людмила Живкова.

Твърди се, че Васил Божков е избягал в Дубай.

Самолетът, с който е излетял от летище София е „Bombardier Global 5000 (twin-jet) (GL5T), като негов оператор е регистрирана компанията на олигарха Nove. Позивните му са LZ-VBE. Лети без кацания на разстояния от 11 000 километра, със средна скорост 950 километра в час, вози в лукс 16 пътника. Струва 50 млн. долара минимум (цената зависи от модификацията). Давам снимки.

Луксозният аероджет е пристигнал от Париж, кацнал е през нощта в събота в София и в неделя сутринта се е приземил в Дубай. Личи си, че Васил Божков е бил предупреден навреме за онова, което му предстои.

А защо Черепа е избрал Дубай? (бел.: все пак си мисля, че е проведена операция за прикритие и вторият полет с другия самолет – „Чесна” е бил в съвсем различна посока от тази към юг)

Ще разберете от откъса от книгата си, който помествам. Той е от „Олигарсите. Парите им. Мръсните им тайни”, излязла преди 6 години – през 2014г. (бел.: отдавна всички тиражи са изчерпани напълно)

ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ

-------------------ВИЗИТКА------------------

Роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Хоби – колекционерство на антики и стрелба. Особен пиетет има към старите оръжия.

. .

Семейство

Майка – Йорданка Божкова, учителка по руски език

Баща – Крум Божков, учител по математика

Първа съпруга – Мая Ангелова Божкова. Завършила е Стопанската академия в Свищов, счетоводител и финансист е. В брак с Васил Божков от 1980 г.

Била е управител на фирма „Глория-Н”, собственост на семейството заедно с президента на БФС Борислав Михайлов и Наско Сираков. Тази фирма заедно с друга, свързана със семейство Божкови – „Глория-палас” е собственик на хотели, ресторанти, дипломатическия клуб в София, има концесия за минералната вода „Княжевска”. Като неин брат сочат Людмил Владимиров, който също е сред видните бизнесмени.

Втората, с която от 20 години насам живее, е Елена Димова. Навремето тя е била негов Пи-Ар. Но истинската, реалната жена до олигарха е фолкпевицата Лилана.

Деца – Антон, роден през 1986 г. Бракосъчетава се на 1 юни 2013 г. с Ива Софиянска (една от дъщерите на политика Стефан Софиянски). Наскоро им се роди дете, което кръстиха Мая.

Сестра – Марта.

.

--------------ОБРАЗОВАНИЕ---------------

.

Основно – училище „Христо Ботев” в кв. „Каменица”, Велинград.

Средно – 1974 г. в Националната природо-математическа гимназия в София.

Висше – Софийски университет „Кл. Охридски”, специалност математика. През 1988 завършва УНСС, специалност „Икономика и организация на труда”.

Член на НюЙорската академия на науките. (става дума за компания, а не за някаква научна академия)

.

----------- ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ--------------

.

За професионалния му и олигархичен път няма официални данни.

Съществуват някои данни, че преди демократичните промени у нас е работил като следовател в столичните структури на МВР по особено тежките криминални престъпления.

Впоследствие се сочеше, че още преди преврата на 10 ноември 1989 г. е част от сенчестия сектор в социалистическата икономика като търговец на валута на черно и най-важното - дилър на антики. Ще отбележа, че антиките бяха под контрола на Шесто управление – Гестапото на Държавна сигурност.

Липсват каквито и да е официални данни с какво се е занимавал след завършване на висшето му до 33-годишната му възраст. Но е известен фактът, че в началото на прехода е бил сред основните дилъри на валута на „Магурата”.

Личното му състояние е огромно. Официалните приходи на фирмите му само в България от 2007 г. насам средногодишно са 2,5 – 3 млрд. лв., а печалбите след облагането с данъци – между 250 млн. лв. и 350 млн. лв.

.

-------------- БИЗНЕС УЧАСТИЯ--------------

.

Името му постепенно става популярно с пазарните промени у нас. В частния навлиза още през 1990 г.

Първата фирма на Васил Божков се е занимавала с търговски и финансови операции. „СЛВ” е регистрирана в Перник. Съществува регистрация и на фирма на гражданина – бъдещ олигарх. „Васил Божков СЛВ” вече е в София. СЛВ-ата са бъдещия „Нове холдинг”.

След този старт следва успешната 1991 г., през която Божков изгражда верига от бюра за обмен на валута. На сайта на „Нове холдинг” навремето бяха посочени пет дружества, които влизат в състава му – „Интернюз 98” ООД за мониторинг на медиите, рекламната агенция „Далет 98” ООД, туристическата „Булпартнерс травел” ООД, „Каритекс Лъки” АД за кетъринг, сервиз и наложила марката кафе „Лаваца” у нас, „Нове трейдинг” ООД за търговия, охрана, поддръжка на машини, домове и съоръжения.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Бизнесинтересите и съдружията на Божков са концентрирани в кръгове.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Първият от тях е „СЛВ”. Чрез тази фирма, а впоследствие и пряко като физическо лице в някои съдружия Васил Божков участва в „Т.С.консорциум” ООД, в „ЕЛМ” ООД, „Еврофутбол 93” ООД, „Рустин” ООД, „Микойл” ООД, „Гард С” ООД, „Нев” ООД, „Вибротех” ООД, „Рупел” ООД, „Ин-В” ООД и др.

Чрез фирмата Божков става съдружник през 1993 г. с Мултигруп и босовете на СИК в най-голямата хазартна фирма у нас „Ай-Джи-Ем” ООД, в която участва и като физическо лице. Друга водеща фирма в областта на хазарта е „Пикадили” ООД, в която Божков придобива дял от 36% през февруари 2003 г., както сочи информационната система „Делфи”. Другият ключов собственик там е Александър Тумпаров чрез фирмата си „Александър и Александър” ЕООД.

Това дружество държи казиното в столичния хотел „Рила” – собственост на Божков. Чрез „Вибо 1” ЕООД – съдружник в „Роберт сървисиз” ООД, което има дял в „Интерхотел гранд София казино” ООД Божков упражнява контрол и върху казиното в хотел „Радисън” на площад „Народно събрание”.

В книгата си „Дуел” покрай разследването на атентата срещу израелските туристи на летището в Сарафово съм посочил хазартния бизнес на Божков по курортите ни и изтикването му от други могъщи играчи от сферата на валутните бюра.

.

В търговията интересите на Божков основно са ориентирани към фришоповете. Божков е свързан с „Трансимпекс” – основния оператор на безмитните магазини у нас, който има над 20 обекта. Компанията е зачената навремето с две-трети от капитала като собственост на консорциума между „Дюти Фрий” ООД и „Галенит инвест” ООД, свързани с олигарха.

.

Трудно е да се изброят позициите му и особено да се прецени действителното му богатство.

Но и един пример е достатъчен. В края на 2006 г. милиардерът Кокалис обяви, че ще продаде 10% дял (от 49%, които имаше) в „Еврофутбол”. Исканата сума беше за 100 млн. евро. Следователно само тази компания, в която Божков участваше с другия дял, струваше към 1 млрд.

Любопитни са бизнес-връзките на Васил Божков с известни имена от шоу-бизнеса и политическия свят. Той е бил съдружник с Кеворк Кеворкян във фирма „Зодиак 95”, с футболиста Любослав Пенев в „Любослав Пенев” ООД, с депутата от НДСВ Камен Влахов във фирмите „Ин-В” и „Ай-Ти-Ер”.

Според много публикации Божков е от едрите спонсори на НДСВ и дори косвено е осигурил залата за учредителното събрание на политическото движение.

.

Всеки много състоятелен човек участва в политиката, но обикновено го прави незримо. А Васил Божков е неимоверно богат на фона на скромния капиталов пейзаж в родината ни и затова го сочат като основен властови играч в държавата.

.

Според класации на полския седмичник „Впрост” Васил Божков е притежавал следното състояние: 0.5 млрд. долара (2003г., а аз тогава в книгата си „Най-богатите българи” го оцених на 0,65 млрд.), 1 млрд. (2006г.), 1.5 млрд. (2007г.), 1.35 млрд. (2008г.). Нови данни няма.

- Неудобен ли е въпросът за първия милион? Общо взето се казва, че на богатите хора това е най-неудобният въпрос, който можеш да им зададеш – откъде ви е първият милион?

- Не, за мен е много удобен, ама не знам дали е тема на днешния разговор. – отговаря Васил Божков на въпроса в студиото на една от националните телевизии.

- И все пак е...

- Първият милион, аз съм почнал бавно и постепенно. Кой ме познаваше, 1989 година, откъде дойдох, 1990, 1991… Почнах с малък бизнес – купувах, продавах, създадох обменни бюра, вече ги няма. Създадох бинго зали – вече ги няма. Участвах в хазарта, вече не участвам. Бизнесът е динамичен и се развива. Човек трябва да отива на различни нива.

.

Заради медийни атака Божков поизчисти участието си в редица фирми. Но дори една непълна справка от регистри, правно-информационни системи и „Държавен вестник” сочи следите му:

1. ”Атек” АД - член на съвета на директорите,

2. ”Ай Ти Ер-2000” ООД- съдружник,

3. „Б.Л. Лизинг” ООДсъдружник

4 ”Бим 97” ООДсъдружник

5 ”Боман” ООД съдружник

6 ”Борд 1” ООД съдружник

7 ”Брик” АДчлен на съвета на директорите

8 ”Бул партнерс травел” ООД съдружник

9 ”Булит трейд”ООД съдружник

10 ”Български партньори” ООД съдружник

11 ”Ваал” ООД съдружник

12 ”Вабо-1” ЕООД съдружник

13 ”Валекс пласт” ЕООД съдружник

14 ”ВВН” ООД съдружник

15 ”Веваком” ООД съдружник

16 ”Ви Би Си 1” ООД съдружник

17 ”ВКБ и Ко” ООД съдружник

18 ”ВКБ и Ко-1” ООД съдружник

19 ”В-С 98” ООД съдружник

20 ”Гард-С” ООД съдружник и управител

21 ”Глория-Н” ООД съдружник

22 ”Далет” ООД съдружник

23 ”Докса-М” ООД съдружник

24 „Евробет” ООД съдружник

25 ”Еврозалог” АД член на съвета на директорите

26 ”Евроком” ООД член на съвета на директорите

27 ”Еврофрут” АД член на съвета на директорите

28 ”Ем. Би. 3000” ООД съдружник

29 ”Ем Би Си” ООД съдружник

30 ”Имо-България” ООД съдружник

31 ”ИН-В” ООД съдружник

32 ”Инвест” ООД съдружник

33 ”Интернюз 98” съдружник

34 ”Любослав Пенев” ООД съдружник

35 ”МНД” АД член на съвета на директорите

36 ”НЕВ” ООД съдружник

37 ”Нове” ООД член на съвета на директорите

38 ”Нове-Сервиз” ООД съдружник

39 ”Пикадили Холдинг” ООД съдружник

40 ”ПФК ЦСКА” АД член на надзорния съвет

41 ”Роял-ВС” ООД съдружник

42 ”Рупел” ООД управител

43 ”Сизиф-В” съдружник

44 ”Си Ер Си” ООД съдружник

45 ”СЛВ-ООД” съдружник и управител

46 ”Т.С. Консорциум” ООД съдружник

47 ”Тракия-папир-96” ООД съдружник

48 ”Юнион Шугър” ООД съдружник

Към този списък може да се прибави и нов, където е сред родителите на бизнеса, ала отдавна името му не се мярка:

1 ”Ай Джи Ем” АД учредител

2 ”Аспида” ООД съдружник

3 ”Би. Ем. Ем.” ООД съдружник

4 ”Бора 3000” ООД съдружник

5 ”Бул инс” АД член на съвета на директорите

6 ”Вапс 1” ООД съдружник

7 ”Ви Ес Турс” АД член на съвета на директорите

8 ”Европарк” ООД съдружник

9 ”Здравноосигурително и застрахователно

дружество „Закрила” АД член на съвета на

директорите

10 „Каритекс” ООД съдружник

11 „Нове Турс Интернешънъл” АД председател на

съвета на директорите

13 „Нове-Ф” ООД управител

14 „Рек Реа” член на съвета на директорите

15 ”Социалноосигурителен фонд Сила” АД член на

съвета на директорите

16 ”Танев, Сираков и Ко” ООД съдружник

17 ”Финансова Нове” член на съвета на

директорите

18 ЗПАД „Сила” член на съвета на директорите

Той е ликвидатор и на СД „Апис-ЙБС Боянов с-ие”.

Официалният източник на информация – Търговския регистър на страната, днес го отбелязва в две справки. По едната от тях е нещо като дребно-средна ръка бизнесмен.

Едноличен собственик на капитала „Вабо 2012” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „НОВЕ ИНТЕРНАЛ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „Ви Би Мениджмънт” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „Вабо Мениджмънт” ЕООД

Прехвърляне на дружествен дял „НОВЕ ИНТЕРНАЛ” ЕООД

Според другата е сред едрите предприемачи у нас:

Управители „ВААЛ” ООД

Съвет на директорите „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД, до 13.04.2012

Съвет на директорите „АТЕК” АД, до 04.12.2008

Съвет на директорите „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД, до 13.04.2012

Съвет на директорите „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД, до 13.04.2012

Съвет на директорите „АТЕК” АД, до 27.07.2014

Съвет на директорите „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД, до 13.04.2012

Съвет на директорите „ЕВРОЗАЛОГ” АД

Съвет на директорите „НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ” АД, до 13.04.2012

Надзорен съвет „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Надзорен съвет „МОСТСТРОЙ” АД

Надзорен съвет „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД

Надзорен съвет „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

Надзорен съвет „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД

Надзорен съвет „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА” АД

Надзорен съвет „ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Физическо лице-търговец ЕТ „ЕСЕЛВЕ-ВАСИЛ БОЖКОВ”

Съдружници „ГЛОРИЯ-Н” ООД

Съдружници „БОПА - СПОРТ” ООД

Съдружници „БУЛИТ ТРЕЙД” ЕООД

Съдружници „ДЖИ ТИ БИ 1” ООД

Съдружници „ВААЛ” ООД

Съдружници „АГРО КАПИТАЛ 2009” ООД

Съдружници „ВКБ и КО - 1” ООД

Съдружници „НОВЕ БРОКЕР” ООД

Съдружници „БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ” ООД

Съдружници „В-С 98” ООД

Съдружници „АГРО ФИНАНС 2009” ЕООД

Съдружници „ВИ.БИ.СИ 1” ООД

Съдружници „ГЛОРИЯ-Н” ООД

Съдружници „СИЗИФ-В-ООД” ООД

Съдружници „АГРО ФИНАНС 2009” ЕООД

Съдружници „БУЛИТ ТРЕЙД” ЕООД

Съдружници „ИНВЕСТ” ООД

Едноличен собственик на капитала „ВА БО КЪМПАНИ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ДЕТЕРМИНАНТ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ВЕРТЕКС-Б” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ВАБО 2008” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ВАБО-2005” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ВАБО-1” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ВЕРТЕКС ИМОТИ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „Е-ПРОПЪРТИ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ПРОПЪРТИ-ВБ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „АПРИОРИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „БУЛИТ ТРЕЙД” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ВАБО СИСТЕМС” ЕООД

Едноличен собственик на капитала „ЛАТИС” ЕООД

Прехвърляне на дружествен дял „БУЛИТ ТРЕЙД” ЕООД

Прехвърляне на дружествен дял „Е-ПРОПЪРТИ” ЕООД

.

Има и друго негово откровение за заветния първи милион.

“Моят първи милион дойде от търговията. Преди пет години търговия се правеше сравнително лесно. Взимаш стоката, започваш да я продаваш, плащаш след време. Доста пъти превъртях колелото по тази схема и всеки следващ път – с много по-големи обеми от предишния… Успях навреме да взема лиценз. Първото ми обменно бюро беше на много добро място – в партера на ЦУМ."

.

Официално бизнесът на Васил Божков се свързва с хазарта, където всички го считат за неоспорим монополист. Негово дело е и последната телевизионна игра Национална лотария.

Други специалисти го сочат за господар в застраховането, понеже неговата „Бул инс” (офшорна собственост) е „прикоткала” в лоното си бившата СИК, имала добри връзки с друг едър застраховател – „Булстрад” и беше една от трите лицензирани компании за презастраховане у нас. „Бул инс” и в момента е може би най-големият играч на пазара на автомобилното застраховане.

.

Към тази групировка причисляваха и групата около „Орел-холдинг” на Добромир Гущеров, сочеха публикации в авторитетните ни делови седмичници „Капитал” и „Банкер”.

Третият бизнес на Божков е банковото дело. Компанията „Йорсет холдингс”, която закупи активите на фалиралата Първа частна банка, изглежда като негов сателит чрез взаимните съдружия със собствениците ѝ, посочиха тези издания. Според в. „Капитал” фирми, свързани и с Васил Божков, са играли в операциите по взимане на активите на затворената „Туристспортбанк”.

Четвъртата област за бизнес е туризма и транспорта или по-скоро обслужващата ги инфраструктура. „Трансимпекс” активно участва в покупката на съоръжения и превозен състав за железниците.

Петата изглежда са телекомуникациите, след като Васил Божков се съдружи с гръцкия магнат Кокалис (агент на страховитата комунистическа тайна служба на ГДР – „Щази” и както се твърди – и на КГБ) – макар и засега видимо само в дружестото „Еврофутбол”.

Редица фирми, свързани с Васил Божков, се ориентериха към инвестиции в енергетиката и инфраструктурното строителство (холдинг „Пътища”, „Мострой” и др.) В поддръжката, ремонта и изграждането на пътища и магистрали фирмите, свързани с Васил Божков, имаха мащабни позиции. Наскоро фалиралата бургаска корабостроителница също е свързана с него.

.

____________________________________

Всъщност интересите на предприемача трудно могат да се изброят въпреки видимостта на оттеглянето на бизнеса му от България – дори официално с името си Божков фигурира в 34 фирми и дружества, други приближени до него лица – в над 160, чрез косвени съучастия влиянието му се простира до 914 различни компании.

_____________________________________

.

В последните години бизнесът на Васил Божков изпитва сериозни затруднения. Редица от фирмите на групировката трудно се разплащат или са спрели плащанията си по взетите кредити. Според анализатори наред с малки финансови институции две от големите банки у нас са с прекомерно мащабни парични експозиции към него и затова финансовата им стабилност е подложена на сътресения.

Същевременно сме свидетели на преструктуриране на бизнеса на олигарха. Въпреки участието в големи инвестиционни проекти (пътното строителство) Васил Божков понесе тежки загуби там. Редица от компаниите му срещнаха финансови трудности, а някои са във фалит.

За богат човек като него не е проблем да ги рефинансира, но си личи изтеглянето на капитал от тях за други цели и към други региони. Защото Васил Божков вече има значими интереси в Близкия и Далечния Изток – предимно финансови в Дубай, Китай, Сингапур, Тайланд.

.

Трудно е да се изброи и прецени неговото състояние. Факт е, че босът на „Нове холдинг” умее да изгражда имуществени лабиринти, чийто изходи и входове знае само той самият.

Изчислението на точния размер на богатството му е почти невъзможна задача. Активите само у нас се измерват с много и много стотици милиони, дяловете му в публичните му компании на борсата са над 200 млн. лв. Но пасивите също не са малки и засега не подлежат на коректни оценки.

Не е възможен точен преглед на инвестициите в Близкия и Далечния Изток. Анализатори посочват стойност, означена с шестзначни числа.

По груби изчисления личното му състояние се колебае между 1.1 и 1.3 млрд. евро въпреки тежката икономическа криза.

.

------------- ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ--------------

.

Васил Божков е бил председател на Националната федерация по шахмат и на Националната федерация по стрелба.

Поддържа и собствен стрелкови клуб – „Нове”.

Дълги години е акционер във футболния клуб ЦСКА, като до края на 2001 г. едновременно с това е и в ръководството на прекия му съперник – в „Левски”.

Бил е председател на клуб „Възраждане” – организацията на едрия капитал у нас.

.

-------------- ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОФИЛ --------------

.

Официално няма участие в политиката.

Неофициално се счита, че е фактор, стоящ зад определени кръгове в БСП и НДСВ, както и зад лица сред организации – наследници на СДС.

Премиерът Пламен Орешарски (от лятото на 2013) е сочен в медиите като човек, тясно обвързан с олигарха.

.

-------------- ЩРИХИ --------------

.

- За теб се говори, че си любовница на Васил Божков?

- Любовница? Може да съм му гадже (смее се). Аз не мога да бъда любовница. Аз мога да бъда сериозно гадже на някого. За моя личен живот почти нищо не се знае, защото не обичам да говоря за него. Щастлива съм, чувствам се добре с човека до мен. Чуваме се по 10 пъти на ден, ако се случи нещо хубаво или лошо, първо за него се сещам. Годините, в които съм с него, бяха важни и за моето развитие. Важна беше средата, а той беше моята среда.

Тя е фолкгърлата ЛиЛана (Лиляна Деянова), а „средата” – Васил Божков. Отдавна се носят легенди за връзката им, но черно на бяло нищо няма.

- Гаджето ми ме определя като ненаситна, нежна и страстна!

.

А него как го определят?

„Най-печално известният гангстер на България е Васил Крумов Божков с прякор Черепа“.

Това пише през 2009 година временно изпълняващият длъжността посланик в България Джон Ордуик в дипломатическа грама, озаглавена: „Най-търсените престъпници в България – Черепа, Баретата, Пилето и Пръча“.

Началото на тази кариера през 90-те е на „Магурата” – уличната агенция за обмяна на валута, назовавана по името на едноименно заведение. По справки на МВР Васил Божков е бил фактическия бос на уличните дилъри, редица от които се занимаваха и с измами на клиентите им. Едва ли е обърнал внимание на тези перипетии – биографията му е записала далеч по-големи и опасни.

.

Изглежда щастлив ангел бди върху живота над Васил Божков – Васко Черепа, както го наричат във футболните и борчески среди.

Досега биг-босът на родния хазарт, олигархът, разпрострял се от туристическата индустрия до инфраструктурата на страната надживя взрив, предизвикана изкуствена катастрофа и няколко престрелки.

Въпреки това неговата охрана никога не е била така масирана и впечатляваща като тази на вече покойни негови съдружници като например Илия Павлов. Може би пък математикът с познанията си от гимназията и Университета точно е изчислил дните, които са му отпуснати на белия свят и затова няма притеснения.

.

Най-сериозният атентат срещу Черепа е извършен освен срещу него и срещу семейството му.

Преди години, на 3 юли 1994 г. на 57-мия километър на магистрала „Тракия” тежкарският му „Мерцедес 300” С е взривен в движение. Като по чудо Божков, съпругата и детето му се отървават невредими. Само шофьорът се оказва със счупено ходило.

Според специалистите късметът им бил двоен – мощността на взрива умишлено била заложена слаба. Но всъщност опитът за убийство е налице – експлозивът разкъсва тенекиите, подмята предния мост и разпръсва гумите му на микроскопични парченца. Единствено ниската скорост ги спасява.

Вероятно разчетът е бил обратен – с 170-180 километра или повече в час никаква електроника и майсторство зад волана не могат да овладеят автомобила при такава ситуация и тежката катастрофа щеше да изглежда като нелепа случайност.

.

Няколко месеца след това, на 12 септември 1994 г. тя се случва – лимузината на Божков тежко катастрофира на магистрала „Хемус”. Но той пак е невредим.

.

Затова на 20 януари 1995 г. следващата година го попукват открито с куршуми във фойаето на хотел „Мелник”. На входа му шефът на „Нове холдинг” е пресрещнат от гардовете на Живко Томов-Фашиста. Двете охрани си вадят патлаците и докато ги насочват един срещу друг, единствено бързата реакция на самия Божков предопределя битката кой-кого. Той също изважда пистолет, но гърми в тавана.

Направо от мястото на екшъна той заминава за Гърция по бизнес. Спасява се от правосъдието, което подюрнато от конкурентите му, започва разследване и го грози със задържане.

.

------------------- МРЪСНИ МИЛИАРДИ--------------

.

Три години по-късно, през ноември 1998 г. е поредният въоръжен сблъсък.

Гардът на Божков – Иван Иванов гръмва от упор Милчо Димитров-Пушека. Казват, че това бил личния гард на бившата шефка на митниците Елка Владова.

Негови съдружници във фирмите „Тепих 7” и „Болид 4000” бяха Александър Томов и бореца Боян Радев със сина си. На погребението на Пушека присъстваха освен тях внучката на Генсека - Жени Живкова, Димитър Джамов и сивият кардинал на Виденов – Красимир Райдовски.

Екшъните само позабърсват Черепа, но не такъв е късметът на редици негови съдружници. Мъртъв е Илия Павлов (истините за смъртта му – в „Тайните на големите играчи” от същия автор, бел. на издателя).

.

Мъртви са например и братя Гьошеви.

А кои са те? Във финансовото дело интересите на Васил Божков се застъпваха от финансова къща „Нове” и двамата братя.

Съдружник в „СЛВ” ООД на олигарха беше Димитър Гьошев, който заедно с Илия Гьошев създадоха може би най-мощната финансово-брокерска къща у нас - „Титан ХХ век”. И двамата са застреляни – първият в офис на фирмата на столичния булевард „Патриарх Евтимий”, вторият – година по-късно в колата си в Пловдив.

_________________________________________

По този повод световната информационна агенция „Ройтерс” отбелязва, че със смъртта им „изгоряха страшно много пари”.

_________________________________________

У нас огромната част от медиите не забелязаха убийствата въобще и само някои маркираха първото с два-три реда. Намериха се обаче жълти издания, които изкушиха наивната публика с репортажи, лансирайки измислена от въображението им или най-вероятно поръчана от заинтересовани „гей-връзка”, дори „гей-триъгълник” в смъртта на някакъв си „фирмаджия Димитър”.

Втората гибил – на брат му Илия беше премълчана тотално от всички журналисти, коментатори, следователи и прокурори в България. Но и самият Илия Гьошев навремето премълча страшните истини около убийството на най-близкия му човек – разказвайки баснята за фатална жена.

.

Около олигарха Васил Божков – Черепа, има ред мъртви съдружници, сред които се срещат и откровени мутри.

Такъв е Мартин Ангелов Влайков – Марто Къдравия. Той беше прострелян с 7 куршума на 20 февруари 2007 г. в градинката до Народния театър в столицата, докато разхождал кучето си. Висаджията – един от най-бликите хора на Васил и Георги Илиеви, оцеля от покушението след 11 часа кома в болницата. Днес е в пълна неизвестност, може би забягнал в далечна чужбина, а може би мъртъв – този път завинаги.

МВР и родната журналистика се разсеяха за факта, че е бил партньор по бизнес на Васил Божков – Черепа в „Сибилд БГ” ООД, където беше съдружник фирмата на олигарха „Вабо 2005” ЕООД.

......................................................................

Разследването ми извади неподозирани връзки около гангстера, редил пачките с олигарха Черепа.

Майка му е Катя Влайкова – славеща се във времената на соца като една от най-видните козметички в столицата. Толкова е била именита, че лично е обслужвала височайшето семейство – човека от народа Тодор Живков, съпругата му Мара Малеева и дъщеря им Людмила Живкова.

.....................................................................

Извади и още по-неподозирани връзки.

Защото покрай убития Марто Къдравия изплува прочутият кокаинов бос Евелин Банев-Брендо. Още в далечната вече 2007 г. той е сред клиентите на Темида заради подозрение в пране на пари и създаване и ръководене на организирана престъпна група.

На едно от заседанията по делото в Софийски градски съд на 27 април 2007 г. Брендо е записан в протокола със своите показания: поръчител на покушението над Марто Къдравия е Йорданка Запрянова. Тя пък е току-що убитата преди заседанието на съда майка на убития по-рано касиер на тази световна наркомафия Константин Дишлиев.

.

Изплуваха и съвсем скандални и сензационни връзки, обаче останали в пълна тайна у нас. За един от тях разказва моя колега - известния немски журналист Юрген Рот.

„Едва ли би му навредил и разказът на един бизнесмен от Плевен, който помага за разбиването на голяма организация за фалшифициране на банкноти. Въз основа на неговата информация на 16 октомври 2000 г. по време на полицейска акция е ликвидирана печатница за фалшиви пари в софийския квартал Надежда. След тази акция въпросният бизнесмен е разкрит и през декември 2000 г. той напуска България заедно със семейството си.

Иска убежище в Германия и го получава. При изслушването в Германската федералната служба за признаване на бежанци, той казва нещо невероятно, когато го питат кои са задкулисните играчи в „бизнеса“ с фалшифицирането на пари:

============================================

„Всъщност в България аз съм никой.

Обаче попаднах на следите на двама от най-важните хора, които си имаха работа с печатането на фалшиви пари.

Единият от тях е политик, другият — най-големият бизнесмен в България“.

На въпроса „Можете ли да назовете имената на тези двама души?“, той отговаря:

„Политикът се казва Евгени Бакърджиев... Той е заместник министър-председател в правителството на Костов, също и председател на СДС. Това са пребоядисани комунисти. Другият се казва Васил Божков. Той е собственик на най-голямата фирма в София — „Нове Холдинг”.

===========================================

Проучването ми уставови следното: изявлението пред Германската федерална служба за признаване на бежанци е направено на 5 септември 2001 г.

На 5 август 2004 г. адвокатът на информатора пише следното в писмо до тогавашния вътрешен министър: „Моят клиент е предоставил информация и за това, че в българската „мафия за фалшиви пари” активно участват и политици, между които Евгени Бакърджиев. Клиентът ми е съобщил за участието в схемите и на бизнесмена Васил Божков“..

Не се споменава името на информатора. Според мен става дума за Николай Ветев – нашенец, добре информиран за престъпния свят и забягнал в онази държава, за да не му светят маслото тук.

.

И печатницата не е една – на верижката на годините се оказват подредени 14 бр. цехове за фалшиви евро, долари, английски лири. При управлението на най-различни правителства и най-различни ръководители на МВР.

„Какво да ви кажа – нека те да ви кажат! Да го кажат като изявлението им пред пресата: сутрин ги правим, вечер след приключване на производството на банкноти ги разбиваме” – горчиво се жалеше комисар от „Европол”.

Връзката на тъмносиния велможа Евгени Бакърджиев и олигарха с този бизнес така си остана недоказана и непроверена от Темида.

.

Но други политически връзки получиха скандален отглас.

- За първи път го казвам, но аз съм инициаторът за тяхната среща. – заяви Димитър Луджев. - Когато Орешарски беше номиниран от СДС за кмет на София, аз се наех да му помагам. На една среща с него, с Петър Стоянович (днешен министър в червеното правителство) и с Надежда Михайлова, тогава председател на СДС, обсъдихме избирателната кампания. Тогава решихме, че ще е добре Орешарски да се обърне към влиятелни бизнесмени в страната за подкрепа. Направихме няколко срещи с различни финансови структури. Една от тях беше с Божков, като подчертавам – със знанието на Надежда Михайлова и Стоянович, който беше шеф на щаба.

.

Пламен Орешарски светкавично беше отеглен под натиска на Запада и се раздели с политическата си кариера в редовете на сините.

„Пак бих направил тази среща с Божков”, е негова изявление от пролетта на 2013 г.

Днес Орешарски е премиерът, избран лично от Сергей Станишев и Ахмед Доган. За 9 месеца този кабинет три пъти разглеждаше и поправяше закона за хазарта. Анализатори считат, че се създава монопол на „определено лице” в тази област. Вицепремиерката Даниела Бобева също е била съпричастна към олигарха – в борда на тамън две сруктури.

.

Такива са скритите, но неизбежни щрихи, насложени около, върху и под битието на един български олигарх – сред най-богатите и изникнал сякаш от нищото. Това са щрифите от незримия контрол върху фактите в свободните иначе медии. Това са капките кръв от житието на подставените лица като братя Гьошеви, които дори поведени към ешафода просят несъществуващата милост на повелителите си с откровени лъжи.

.

Според данни в документите, посветени на олигарсите у нас, Васил Божков наистина има досег с най-големите пари в света, за които намекна „Ройтерс” в дописката си за братя Гьошеви. Твърди се, чо той притежава акции в поделения на „Щрабаг” – големия австрийски строителен концерн, в който един от основнвите собственици е руският мултимилиардер Олег Дерипаска.

.

Има и други сенки в биографията на олигарха – проблясъци в непрогледната мъгла, заобиколила образа му. Например членството в НюЙорската академия на науките звучи престижно за неинформирани хора. Всъщност това е нещо като фабрика за тапии, където срещу 129 долара и вие може да се сдобиете с „престижното” звание.

Същата мъгла се стеле на талази и върху образованието му. Спор няма за дипломата му от елитната природо-научна гимназия в столицата.

Обаче е неясно кога абитуриентът се е превърнал в абсолвент от ВУЗ. Засега не може да се открие дали документите на СУ „Климент Охридски” от онези далечни десетилетия прашясват в някакъв неоткриваем архив или отдавна са унищожени.

Състудентите на Васил Божков по математика са сигурни, че е бил сред тях в първи курс, но после спомените им говорят друго – напусна, май заради невзети изпити. Но дори и да е напуснал, надали е било заради невзети изпити. Може би си е взел висшето образование в друго учебно заведение.

.

През 2003 г. се появиха данни, че заедно с Емил Кюлев Васко Черепа е един от основните проводници на интересите на Майкъл Чорни у нас. Според публикацията и единият, и другият са работили на едно и също място – като разследващи и следователи по тежките престъпления в МВР!

Докато първият беше под светлината на прожекторите, изглежда вторият е сред редицата по-сериозни партньори на Чорни. Твърди се, че родният диригент – Александър Найденов на швейцарската „Селектинвест”, която държи правата на нашите марки цигари в Русия от 1992 г. насам, бил съдружник с Васко Черепа в една от основните фирми на предприемача – „Ваал”. Самият Найденов е шеф на „Никотиана БТ холдинг” и съдружник в друга фирма със сикаджията Младен Михалев.

Този борец пък е съдружник с Васил Божков в хазарта и т н. В тази посока се простират и многобройни бизнесвръзки и съдружия – от родната „Олинеза” до немския тютюнов концерн „Реестма”, чийто собственик бе отвлечен за откуп от българи, добре забъркани с наркотрафика.

.

Името на Божков в американската телеграма за ганстерлъка май е почерпено и от други извори. Защото така и у нас не се разбра, че скандалният контрабандист Косьо Самоковеца е бил добре приет в офиса на „Нове холдинг”.

Срещали са се след поредната имитация на дейност от Темида – около поредния скандал за контрабандни пратки, екшъни по магистралите, обири на гранични търговци. За какво са си говорели почти 3 часа "почтеният добре облечен бизнесмен" и босът на сивата икономика, така и си остана неизвестно.

.

Неизвестните величини – те изглежда са плътта в бизнеса на Васил Божков, те изглежда са кръвта в семейния му живот.

Много се питаха – само любовта ли свърза сина на Черепа с щерка на Софиянски или това е нещо като династически брак – ала не на монархиите, а на парите?

Никой досега не е снимал съпругата на Васил Божков. Дори на сватбата на сина ѝ. Бракът между парите и политиката, между Антон и Ива Софиянска не беше уважен от олигарха. Разказват обаче, че му се е радвал зад кулисите – дарил огромно жилище в най-скъпарския район на Лондон на щастливата двойка.

.

Никой досега нито е снимал, нито се е разприказвал като знаещ и за една друга жена до Васил Божков-Черепа. Негласно се твърди, че тя от 20-тина години е негов бизнес-партньор, нещо като доверено лице и може би нещо като спътница в нелеките му дни на тежък бизнесмен, наредил се в световната хилядарка на най-богатите.

Елена Динева живее предимно в чужбина и рядко може да бъде засечена у нас. Зората на демокрацията я помни като онова сладичко момиче от пресцентъра на Мултигруп, около което се тълпяха и плакнеха очи всички посетители. Днес, когато гостува у нас, е обкръжена от цяло ято олигарси.

Толкова ли е скъпа на сърцето на Васил Божков или пък е диамант в портфейла му? В трезорите край Женевското езеро и в офисите на Близкия Изток – в Дубай, в Сингапур и Хонконг на Далечния Изток я считат за пребогата дама с неизчислими авоари зад гърба си.

.

Така Черепа се оказа колкото известен с богатството си, толкова неизвестен с биографията си.

.

В днешния свят на санкции лицата, фигуриращи сред босовете на сенчестия свят в секретните телеграми на Държавния департамент на САЩ знаят: не е на добро балите пари да се водят по лични сметки.

Но не е и на добро да имаш толкова много и необясними пари, че да си влязъл в дипломатическите депеши на разни държави.

Рано или късно, дори и да не е лично, сметката винаги се представя – дипломацията е нещо като ангажимент с многодесетилетна, дори вековна проекция във времето. И в бъдещето му.

(край на откъса от книгата ми за родните милиардери)

.

ПОСЛЕСЛОВ ОТ ДНЕС

Когато информирах за сензационното посещение в САЩ на Цацаров, Гешев и ръководителите на секретните служби и техните срещи, което у нас се опитаха да скрият, написах следното

https://www.facebook.com/grigor.lilov/posts/2443291949120063

(цитат)

БЪЛГАРИЯ КАТО ФРОНТ

*** Замисля ли се операция "Чисти ръце"?

.

Разбира се, аз не знам как са убеждавали американците родните спецшефове и баш прокурори. Но не е трудно за досещане.

В резюме – с този ваш така наречен преход трябва да се приключи, а упоритите му носители да се намерят за дълги години на мястото, което отдавна им се полага по закон.

Освен в правоохранителните органи, срещи е имало във ФБР, ЦРУ и забележете – Съвета за национална сигурност на САЩ (орган на Белия дом).

*************** Геополитиката ***************

И ако в тези срещи е ставало дума за пране на мръсни пари, мафиотски операции, чуждестранна агентура у нас, задгранични ангажименти на родни олигарси и политици, то в Съвета за национална сигурност на САЩ такива проблеми принципно не се разискват.

Там се разисква геополитиката!

А каква е геополитиката в момента в нашия регион?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Тя е, че България от заден двор на Европа и НАТО се превърна във ФРОНТ на стратегическо противопоставяне между Запада и Изтока.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

От години наред предупреждавам за този развой и за това до какво довежда сядането на два стола едновременно.

До разчекване!

След като България е определена за ФРОНТ, се изисква операция „ЧИСТИ РЪЦЕ”.

Днес бих добавил, че и преди въвеждането на еврото нашите партньори в ЕС ще изискат задължително такава геополитическа операция.

И двете операции са призвани на първо време да разчистят агентурата. Понеже ние, българите като покорни роби ни е страх да го направим сами. И все чакаме някой отвън да ни освободи.

**** Бел.: дал съм и снимка на Лилана (Лиляна Деянова), понеже нейна компания – акционерното дружество „Телетол” АД, ще събира парите от ТОЛ-таксите за пътищата.

Акциите в "Телетол" са разделени между фирмите "Нованор" и "Инфосистемс интернешънъл".

В първата фирма дял има "Интелинор" с трима съдружници – Лиляна Деянова, Мариета Бенчева и Мартин Димитров. Управител е Лиляна Деянова (Лилана.)

Втората фирма - "Инфосистемс интернешънъл" се притежава от „Информикс груп”, пак свързана с хората на Васил Божков. Тя е бивше притежание на кипърската офшорка "МГ Октагон инвестмънтс”, която е част от веригата на „Октагон”-ите – фирми на прикритие на Запад, създадени при социализма от Политбюро и Държавна сигурност.

България