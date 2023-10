Кой и защо се опитва да разклати правителството

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Евгений Дайнов:

Лесно е да разберем защо в последните седмици ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. се опитват да клатят правителството.

Как ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. се скриха зад ПП-ДБ

Те не формираха свое управление, а решиха да се скрият зад ПП-ДБ, защото се уплашиха. Много силни международни субекти им бяха обяснили, че поради войната в Украйна всичко е вече различно и никой повече няма да търпи корупцията и пропутинските номера. Защото това създава прекалено сериозни рискове за световната среда и за крепящите я много силни международни субекти. Та поради този всеобхватен уплах ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. се скриха зад ПП-ДБ и започнаха да се правят на по-големи евроатлантици от държавите, разполагащи с атлантически крайбрежия.

Само че това скриване зад ПП-ДБ доведе до прекратяване на финансовите потоци, с които ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. бяха свикнали и без които не могат да оцелеят. В този един момент на безпаричие и същевременно на уплах естествената реакция беше нападателност. Нападателност на принципа "най-добрата защита е нападението". Ето защо ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. тръгнаха в атака против правителството.

Разчетът на ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. е елементарен. Идеята е ГЕРБ, ДПС, ИТН и т.н. да доведат управлението до видима безпомощност и разпад, та да могат да кажат на силните международни субекти: "Господа, направихме всичко възможно да крепим вашите хора - ама ей на, не могат. Не се справят. Хайде пак ние да станем вашите момчета, защото вече сме по-големи атлантици и от вас дори…".

Какво трябва да направят ПП-ДБ

Това е цялата работа. Лесно е да видим какво в тази ситуация трябва да правят ПП-ДБ: в никакъв случай да не отстъпват и една молекула власт, а да настъпват. Да се разровят например из изменническото руско котило, известно с партизанското име ДАНС.

Не бива да отстъпват от властта, защото си имат работа с групи хора, които понякога се държат не като политически опоненти, а като разгневени племена - особено когато са им спрели ресурсите. Отстъплението от властта не би дало на ПП-ДБ мир и спасение от обвиненията за колаборация с Пеевски и Борисов. Подобно отстъпление, оставило ги без закрилата на властта, просто би ги превърнало в лесна плячка. ПП-ДБ ще бъдат гонени, уволнявани, тормозени.

А колкото по-дълго ПП-ДБ пребивават във властта, толкова по-цивилизовани стават нравите в българското общество. И толкова повече сметките на споменатите групи хора започват да не излизат - толкова по-малко възможности имат те да налагат своите нрави. Вече видяхме как поради спокойната неотстъпчивост на ПП-ДБ се разкриват все повече огромни проблеми: Газпром, Лукойл, мафиите на пътищари, зърнари и въглищари, ДАНС, ЦИК. Общественият организъм просто използва възможността да се пречисти. Затова: Keep Calm and Carry On.