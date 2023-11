Как ще завладяваме Луната и Марс, за да добиваме Хелий 3 и да правим ток? Мирослав Стефанов пред ФАКТИ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За втора поредна година в Лас Вегас се проведе форум ASCEND под наслов „Humans in Space“, организиран от American Institute of Aeronautics and Astronautics. Институтът обединява правителствени агенции, най-големите световни корпорации от космическата индустрия, студенти и ентусиасти, за да ускори изграждането на нашето извънземно бъдеще. Какви проекти се разработват за завладяването на Космоса. Пред ФАКТИ говори експертът по киберсигурност Мирослав Стефанов.



- Г-н Стефанов, скоро в САЩ се проведе глобалният форум за завладяването на Космоса. Какви бяха акцентите в него?

- Форумът беше с продължителност три дни, проведе се в 16 зали и имаше 135 панела. На форума се представиха много политики, които визират как човечеството ще завладява Луната и Марс. Целта е 2030 година да сме превзели Луната, а 2050-а да стъпим на Марс. Факт е вече, че на Луната може да се получи кислород от вода, после от кислорода да се направи водород, за да го използваме като гориво. Също така Луната ще бъде и площадката на Земята за експанзия на Космоса. Просто от Луната е по-лесно да се изстрелват космически апарати. Когато се изстрелва космически апарат от Земята, той трябва да направи няколко обиколки в орбита, за да може да излети към Космоса, а от Луната ще се излита директно. Между Земята и Луната има точки, в които има най-малка гравитация. Ако в тези точки се постави едно тяло, то няма да се нуждае от много гориво, за да стои там. Наричат ги точки на лагранж и те ще бъдат много важни. Tам ще се направят бази с храна, с гориво и ще се използват като основни точки за път към Космоса. Има множество такива точки, на които може да се построи нова космическа станция. Също така на Луната са открити много залежи в твърдо състояние на Хелий 3.



- Какво означава това?

- Доказано е, че този Хелий 3, ако се натовари на един космически кораб и се донесе на Земята, може да се гарантира целогодишното потребление от електричество в САЩ.

- Друга много важна тема, на която се обръща внимание в последно време, е за пускането на нови сателити в орбита около Земята. Как се развива надпреварата там?

- С това има голям проблем. Знаем, че Илон Мъск пусна сателити, които доставят интернет. Джеф Безос също иска да пусне, много държави също са готови да пуснат такива сателити в Космоса. Ако всички, които искат да изпратят сателити, го направят в рамките на следващите три години, говорим за над 1 милион нови сателита в орбитата. И тази готовност вече предизвиква дебат, защото някои държави искат да се направи стандартизация на сателитите, така че те да се произвеждат по един начин, комуникациите да се осъществяват по един стандарт. Всички държави искат да има регулации, но не всички искат да седнат на масата за преговори.

- Какъв е проблемът?

- На форума се обсъждаха доста проблеми, които са свързани както с конструкцията, така и с различните функции, които трябва да изпълняват сателитите. Едно от най-големите притеснения са първите 60 секунди. Когато сателитът достигне целта си, трябва да се разгърне и да осъществи комуникация със Земята. Разработката на една мисия струва около милиард долара, а само първите 60 секунди – в които сателитът трябва да направи връзка със Земята, струват над 60 милиона долара. Ако не може да се свърже, цялата програма се проваля и сателитът с оборудването остава в Космоса. Казано накратко, инвестират се няколко милиарда за програма, в която първите 60 секунди струват 60 милиона долара, за да установиш комуникация, а в следващия момент може някой да те хакне и да ти прекъсне връзката и сателитът си остава просто нещо в Космоса. Също така се оказва, че наземните станции, които комуникират с Космоса, не са от най-сигурните в момента. Идеята е да се направи космическа станция на Луната, за да се ползва за отправна точка. Да се изпратят хора в орбита, които да управляват роботите, работещи на лунната повърхност.

- Индия направи скоро голям пробив и стъпи на Луната със свой апарат…

- На семинара беше и директорът на космическата програма на Индия, който е в основата на построяването на техния апарат, който стъпи на Луната. Руснаците се бяха насочили към един точно определен участък, но понеже се провалиха, индийците успяха. Цялата мисия им струва само 75 милиона долара - това е колкото бюджета на един холивудски филм. А НАСА в същото време дава милиарди.

- Европа как стои в тази надпревара за овладяване на Космоса?

- На форума беше и директорът на Европейската космическата агенцията (ЕКА). Той направи сравнение, че ЕС дава 1,30 евро на човек от Европа, за да се развива космическата програма. Сега целта е да увеличи сумата на 3 евро на човек. И дори ако това стане, бюджетът на ЕКА ще е седем пъти по-нисък от този на НАСА. Реално и в ЕС - както в Индия, се опитва да се направи нещо с минимални средства.

- Друга голяма тема е била тази как да се овладяват метеорити?

- Това е също една от основните идеи, но тепърва ще се развива, след като стъпим на Луната и Марс. Така ще може да се следят метеоритите, защото се оказва, че на метеоритите има материали, различни от нашите химически елементи, които познаваме на Земята. Също така се оказва следното - когато се вземат тези елементи от метеоритите и се смесят с други елементи, които са тук на Земята, ще се получат нови елементи и материали. Ако се направи същото нещо, но на Луната, например, ще се получи нещо различно от това, което ще се получи на Земята като краен продукт. Едни и същи елементи на Земята правят едно нещо, а в Космоса друго. Така че идеята е да се направят такива лаборатории както в Космоса, така и на Луната, и на Марс, за да се правят нови неща. Ясно е къде има метеоритни пояси, които са пълни с летящи обекти. Метеоритите са буквално скъпоценни вещества и материали, летящи в Космоса. И погледът на Мъск към Марс е насочен точно в тази посока. НАСА вече разработва програми как на Марс може да се направи кислород, за да се извлече от него водород, а той да послужи за гориво, за да може там космическият кораб да се зарежда и да се върне на Земята. Да има двупосочно движение. Също така целта е да се направи станция на повърхността на Марс, а да се работи под повърхността. За да се работи под повърхността, трябва да има кислород. В момента се разработва технология за създаване на изкуствено магнитно поле, което да държи кислорода, а не да изчита в Космоса. Мъск е на принципа – който стигне първи, той управлява. Но Китай са на друго мнение. При тях има записани над 100 000 човека, които са готови да отидат на Марс с еднопосочен билет, когато се създадат условия за живот. Една от основните цели на Мъск е на Марс да се направят селища. Китайците разполагат с голяма човешка маса, която е готова да живее там, и също смятат да изграждат селища. В този момент изниква следният въпрос. Ако китайците нахлуят в база на САЩ на Марс, за да вземат храна, например, на какви закони ще се подчиняват? Не може да се обвини Китай за подобно нещо. От няколко години се правят инвестиции в международно сътрудничество и разработването на законодателство, което да регулира космическите дейности, което е от съществено значение - общо взето всички европейски държави участват без България. Оказва се, че България няма никакъв интерес към това, говоря за българското правителство, не за няколкото частни компании които отсрамват страната. Румънска частна компания има планове да изстреля ракета към Космоса от под повърхността на Черно море. Турция прави много голям космодрум за тези цели, гледайки към Луната. Ясно е - който завладее Космоса, ще държи и Земята. И понеже казахме вече, че сателитите нямат единен стандарт, може да се стигне до сблъсъци. За да се изстреля космическа ракета, тя трябва да мине в освободен прозорец от сателити. Насищането със сателити поставя под проблем тези точки, през които ракетата може да се оправи към Космоса. Както казаха на форума, човечеството може да направим така, че сами да си затворим пътя към Космоса.

- Кои други теми са свързани с бъдещето на хората в Космоса?

- Друга основна тема, която се разгледа, беше за киберсигурността. В 30 % от панелите се обсъждаше този проблем. Нагледно се показа как се хаква сателит, какви са слабите му точки. Коментираше се как трябва да се изгради защитата на комуникациите, а това бе интересно за фирмите, които се занимават в тази сфера. Присъстваха и директорите на Space Force на USA, които също обърнаха основно внимание на този проблем. Имаше теми и за космическата икономика - какво представлява и как ще се развива. Като бъдещите цели са на един етап икономиката в Космоса да стане колкото се може по кръгова.