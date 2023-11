Израел е изгубил ориентация

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 7 октомври Израел се закле да унищожи Хамас. Да я изкорени като организация. Да я кастрира като военна сила, политическо движение и управляващ субект. Неотдавна израелският министър-председател Бинямин Нетаняху, в стила на истински мафиотски бос, заяви, че е дал заповед на израелската агенция за външно разузнаване Мосад да убие всички лидери на Хамас, живеещи в изгнание.

Петдесет дни след началото на тази война, колко близо е Израел до постигането на целите си? Краткият отговор е, че не са необходими никакви познания в областта на военното дело, за да се заключи, че: 1) обявените от Израел цели са непостижими и 2) Израел не е успял да влоши значително положението нито на Хамас, нито на Палестински ислямски джихад (ПИД).

Елиминирането на Хамас е непостижимо по няколко причини. Най-важното е, че за разлика например от ИДИЛ или Европейския съюз, Хамас - подобно на ИРА/Шин Фейн или Фейсбук, през десетилетията след създаването си през 1988 г. се е вкоренила дълбоко в обществото и днес съществува навсякъде, където има палестински общности. Така че дори Израел да успее да изкорени Хамас от Ивицата Газа - или по-точно да я вкара в нелегалност - организацията ще оцелее на Западния бряг, в Ливан, Йордания и другаде. Всъщност съвместните усилия на Израел и Палестинската власт на Западния бряг от 2007 г. насам все още не са успели да елиминират нейното военно, политическо или социално присъствие. За сведение, сега е 2023 г.

Предишните кампании за изкореняване на палестинските движения не само не успяха, но и като правило засилиха техния авторитет. Мащабът на сегашната атака издигна авторитета на Хамас до безпрецедентни нива сред палестинците, а и сред арабите и в глобалния Юг като цяло. Това не е предизвикателство, което може да бъде решено с флотилия от F-35, въоръжени с тонове експлозиви.

Независимо от изключителното самочувствие на Израел и способността му да се самовъзвеличава, елиминирането на Хамас е невъзможно, най-малкото в ръцете на напълно посредствените израелски военни и разузнавателни способности, разкрити на 7 октомври.

Нека например разгледаме по-отблизо обвинените в убийството на лидери на Хамас в чужбина. Когато клетка на Мосад се опитва да отрови лидера на Хамас Халид Машал в Аман през 1997 г., убийците са заловени и арестувани от един - само един - от неговите телохранители след дълго преследване. Пеша. Крал Хюсеин заплаши да екзекутира публично имитаторите на Джеймс Бонд, а Израел (в лицето не на кого да е, а на Нетаняху) беше принуден да достави на Йордания не само антидота, който спаси живота на Машал, но и на хвърления в затвора основател/лидер на Хамас Шейх Ахмад Ясин. През 2010 г., когато Мосад необяснимо изпрати екип от около две дузини агенти в Дубай, за да убият един-единствен агент на Хамас - Мохамед Мабхух, те забравиха да спазват елементарни принципи на оперативна сигурност (например да скрият лицата си от мониторите на хотелските камери) и всички се оказаха в списъка на Интерпол за издирване. Дилетантското използване на чужди паспорти допълнително обтегна отношенията им с ключови международни съюзници, като израелския привърженик Стивън Харпър в Канада.

Нищо не показва, че агенцията е станала по-добра през изминалите години. Освен ако не гледате холивудски филм, продуциран от актива на Мосад Арнон Милчан, израелската агенция за външно разузнаване не е вашето звено за кампания от високопоставени чуждестранни убийства срещу организация, която е в състояние на повишена готовност. Подозирам, че американските и европейските разузнавателни служби бавно достигат до подобни заключения.

Вътрешният партньор на Мосад, Шин Бет, не се справя много по-добре. Не само защото в продължение на десетилетия не успява да елиминира военния ръководител на Хамас Мохамед Дейф, но и защото Хамас успява да се въоръжи, подготви и извърши атаките на 7 октомври точно под носа ѝ, а тя няма никаква представа. Докато Израел беше зает с "косене на тревата" с убеждението, че държи под контрол въоръжените групировки в Газа, палестинците изградиха цяла дъждовна гора пред очите си.

Израел може и да получи няколко високопоставени скалпа и да обяви края на историята, но организационното въздействие ще бъде незначително и временно. Ясин беше убит през 2004 г. - време, когато най-мощната ракета в арсенала на Хамас трудно би успяла да прелети дължината на хола ми. Успешното убийство на лидера на "Хизбула" Абас Мусави през 1992 г. доведе до появата на Хасан Насрала - най-големия кошмар на Израел. През 2006 г. при дръзко среднощно военно нападение в долината Бекаа Хасан Насрала беше окончателно заловен. Имаше обаче една малка засечка: Мосад, който постоянно се обявява за най-великата и сложна разузнавателна агенция в историята, обърка ръководителя на Хизбула с търговец на зеленчуци със същото име.

По същия начин израелската кампания за убийства на ирански ядрени учени е, меко казано, неефективна. Дори убийството на Ясир Арафат през 2004 г. беше контрапродуктивно, тъй като създаде предпоставки не само за послушното нищожество Махмуд Абас, но и за възхода на Хамас като истинско национално движение.

Но се отклонявам. Доколко значително Израел е отслабил Хамас от 7 октомври насам? Ако слушате Даниел Хагари (тунелната „меме“ знаменитост), министъра на отбраната Йоав Галант (който изглежда като сгрят от смъртта, когато съобщава добри новини) или Нетаняху, е ясно, че от палестинските движения, тяхното ръководство или инфраструктура е останало много малко. Антъни Блинкен, Джейк "All Quiet on the Western Front" Съливан и Джон "Tearstosterone" Кърби, които изглежда предпочитат да получават новини, след като те са били проверени от израелския военен цензор, изглеждат също толкова уверени.

Но щом излезете извън тяхната ехо камера, реалността е съвсем различна. Една значително деградирала организация не би била в състояние да прекрати равномерно и едновременно стрелбата в цялата ивица Газа точно в момента, в който влезе в сила примирието. Или да продължи да обстрелва координирано с ракети до минути преди това. Или да записва, редактира и централизирано да излъчва видеоматериали за военните си операции от множество места почти ежедневно. Или да събира и доставя пленници от многобройни места, на многобройни места, по време на примирието - включително умишлено да избере място в централната част на град Газа, за което израелските военни твърдят, че е под техен контрол.

Най-важните функции на всяка военна организация - командване и контрол, комуникации, логистика, разузнаване, PR и не на последно място способността и волята за борба, изглеждат непокътнати и в най-добрия случай са слабо засегнати. Както вече беше отбелязано, Израел е убил повече служители на ООН, отколкото командири на Хамас. Всъщност същото важи и за журналистите и медицинския персонал. А израелските военни все още не са разкрили и малка част от тунелите, открити в меметата на Хагари.

Невъзможно е през последните 50 дни Хамас да не е бил отслабен и деградирал, да не е загубил важни кадри и командири или да не е изчерпал значителна част от арсенала си. Но значителна деградация? Доказателства за това напълно липсват. Израелската армия е наистина високо ефективна машина за убиване, но и посредствена бойна сила, особено в сухопътните операции. Войните не се печелят, като се избиват хиляди деца или като се превръща град Газа в развалини и се лишава цяло общество от стоки от първа необходимост. Германците опитаха това в Съветския съюз, а американците - в Ирак, и това не завърши добре за нито един от тях. Мнозина изразиха отвращение от видеото, в което израелски майор посвещава разрушаването на сграда на дъщеря си на нейния втори рожден ден. Някой би могъл да отбележи също, че когато една армия стигне дотам да празнува разрушаването на жилищна сграда, тя трябва да се препрофилира в общински инженерен корпус и вече не може да се смята за сериозна бойна сила.

Това също така помага да се обясни защо САЩ - по всички стандарти активен участник в тази война - и Израел решиха да преговарят не само с Хамас, но и конкретно с Яхия Синвар, архитекта на атаките от 7 октомври, и да приемат повечето от условията на Хамас за споразумението, постигнато преди няколко дни.

Преди сключването на примирието официални представители на САЩ и Израел, които преди това отхвърлиха всичко подобно, обясниха, че това ще бъде важно споразумение, тъй като то ще легитимира последващото продължаване и ескалиране на войната срещу ивицата Газа. Няколко допълнителни месеца в мащабите на това, на което станахме свидетели през изминалия месец, или дори повече, както продължават да обещават Галант и Хагари, сега изглеждат все по-малко вероятни.

Със сигурност Израел има огромно предимство във военната си мощ. Но когато действащ министър се застъпва за използването на ядрено оръжие срещу Ивицата Газа (заплаха, която все още не е призната от нито един западен лидер), това подсказва, че конвенционалната армия изпитва затруднения да постигне успех.

Предвид огромната си мощ Израел, разбира се, може да нанесе много сериозни щети не само на палестинското общество, но и на Хамас. Почти сигурно той ще направи още едно усилие за това през следващите дни или седмици. Но изглежда все по-малко вероятно той да е готов да изразходва кръвта и средствата, необходими за постигането на значим военен резултат. Изглежда, че нейните спонсори от САЩ и Европа също са стигнали до момента, в който биха предпочели постепенно да прекратят действията, преди те да са излезли напълно извън контрол и израелското поведение да се окаже по-скоро в ущърб на техните интереси в региона, отколкото да ги насърчава.

В този контекст трябва да се разбират систематичните, умишлени нападения на Израел срещу цивилното население на ивицата Газа и систематичното разрушаване на гражданската инфраструктура. Освен че са мотивирани от жаждата за отмъщение и желанието да се постигне много по-голям брой жертви от този, причинен от палестинците на 7 октомври, подобни кампании, например от нацистите в окупирана Европа, французите в Алжир, британците в Кения, САЩ в Ирак и преди това във Виетнам/Лаос/Камбоджа, а също и от Израел в Палестина и Ливан, са умишлено насочени срещу гражданското общество, за да се окаже натиск върху въоръжени групи, които висшата военна сила не е в състояние да елиминира. В крайна сметка британците първи създават концентрационния лагер по време на Бурската война с тази цел, десетилетия преди нацистите да го използват за масово изтребление.

Като се имат предвид горните примери, може да се заключи, че подобна тактика рядко завършва добре за окупаторите. Често е обратно. И все пак е истина, че историческото бунище е пълно със справедливи каузи. В случая с Израел и палестинците, въпреки колосалния дисбаланс на силите, изглежда, че Израел все повече губи инициативата.

превод: Nick Iliev

*Муин Рабани е анализатор в Близкия изток, специализиран в арабско-израелския конфликт и палестинските въпроси. Понастоящем Рабани е старши научен сътрудник в Института за палестински изследвания, съредактор на "Джадалия" и отговорен редактор в Middle East Report.

Рабани пише за различни издания, включително Third World Quarterly, Journal of Palestine Studies, The Nation, Foreign Policy, The Hill и др.