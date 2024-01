За безопасността на евреите и палестинците, спрете да използвате антисемитизма като оръжие

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В продължение на осемнадесет години имах голямата привилегия да работя като изпълнителен директор на Харвард Хилел.

Като лидер на еврейските общности в кампуса, в Нова Англия и в цялата страна, помогнах за отглеждането на ново поколение еврейски лидери и граждани. Преминах през моменти на напрежение и война: бурните 90-те години на миналия век, когато споразуменията от Осло започнаха да се разпадат; Втората интифада; 11 септември и последствията от него; войната в Ирак; Втората ливанска война и войната на Израел в Газа в края на 2008 г.

По време на дългата ми кариера като еврейски преподавател и лидер - включително тринадесет години живот в Йерусалим - видях и преживях борбите на моята общност. Сега, като по-възрастен лидер, с предимството на ретроспекцията, се чувствам задължен да говоря за това, което виждам като тревожна тенденция, обхванала нашия кампус и много други: Циничното използване на антисемитизма от мощни сили, които се стремят да сплашат и в крайна сметка да заглушат легитимната критика на Израел и на американската политика по отношение на Израел.

В повечето случаи това се случва под формата на тормоз над пропалестинските организатори. В други случаи тези кампании преследват всеки, който просто не проявява дължимото уважение към насилниците.

Неотдавнашното усилие да се очерни новият президент на университета Клодин Гей е пример за това. Приветствам решението на Харвард да подкрепи д-р Гей на фона на нелепите обвинения, че тя по някакъв начин подкрепя геноцида срещу евреите, и се надявам, че Харвард ще продължи да заема ясна и твърда позиция срещу всякакви по-нататъшни усилия на тези влиятелни страни да се намесват в университетските дела, особено по отношение на решенията за персонала.

Свалянето на президента на Университета на Пенсилвания е отрезвяващ пример за това какво може да се случи, когато дадем възможност на тези безскрупулни сили да диктуват пътя ни като университетски лидери. Залогът е толкова висок, колкото никога досега. Нашата бдителност трябва да е на висотата на задачата.

Като лидер на еврейската общност съм особено разтревожен от днешната маккартистка тактика за създаване на страх от антисемитизъм, която на практика превръща съвсем реалния въпрос за безопасността на евреите в пионка в цинична политическа игра за прикриване на дълбоко непопулярната политика на Израел по отношение на Палестина. (Неотдавнашно проучване установи, че 66% от всички американски избиратели и 80% от избирателите на Демократическата партия желаят прекратяване на настоящата война на Израел, например).

Тази тенденция е особено тревожна заради разликата в силите: от една страна, дарители милиардери и политически свързани лица, както неевреи, така и евреи, от друга страна, насочени към непропорционално уязвими групи от населението, включително студенти, преподаватели без стаж, цветнокожи, мюсюлмани и особено палестински активисти.

Позволете ми да се обърна директно към еврейските студенти в Харвард.

Знам, че за много от вас е отблъскващо и болезнено, когато еврейските организации в кампуса, като Хилел и Хабад, заемат позиции, които изключват гласовете ви. На тези студенти казвам: Еврейската традиция е много по-дълбока от която и да е организация. Никой няма монопол върху юдаизма.

Продължавайте да изучавате Тора, еврейската история и нашите етични традиции. Продължавайте да черпите от тези източници - вашите източници - за да откриете себе си, да изградите общност, да изградите собствена сила и дори да изградите свои собствени еврейски организации.

Бъдете смело критични към Израел - не въпреки че сте евреи, а защото сте. Няма традиция, която да е по-централна за юдаизма от пророческото казване на истината, няма еврейски императив, който да е по-належащ от смелото критикуване на корумпираното ръководство, като започнем от нашето.

Като човек, който повече от четиридесет години е ръководил програми, в които евреите, често млади хора, са били под моя опека, безопасността на евреите винаги е била мой най-висш приоритет - и, честно казано, нещото, което ме кара да не спя през нощта. Самият аз съм бил жертва на антисемитизъм, включително неведнъж и на сериозни насилствени нападения.

Знам как изглежда антисемитизмът и не приемам въпроса за насилието срещу евреи с лека ръка. Наблюдавам с бдителност видовете изказвания, които подкрепящите Израел партии наричат "антисемитски", и те просто не преминават през теста за проверка.

Позволете ми да говоря ясно: Не е антисемитско да се иска справедливост за всички палестинци, живеещи в земите на своите предци.

Активистите, които използват този език и политиката на освобождение, са искрени хора; тяхната кауза е легитимно и важно движение, несъгласно с бруталното третиране на палестинците, което продължава вече 75 години. Човек може да не е съгласен с всяка част от това, което тези активисти казват, но трябва да им бъде позволено да говорят спокойно и да им бъде оказано уважението, което тяхната морално сериозна позиция заслужава. Научих много, като слушах и внимателно обмислях позициите на тези активисти.

Ако каузата на Израел е справедлива, нека тя говори красноречиво в своя защита. Много показателно е, че някои от собствените поддръжници на Израел вместо това полагат изключителни усилия, за да заглушат напълно другата страна. Омаскаряването на опонентите рядко е тактика, използвана от онези, които са убедени, че справедливостта е на тяхна страна. Ако в случая на Израел е необходимо критиците му да бъдат обявени за антисемити, той вече признава поражението си.

Нека бъда ясен: антисемитизмът в САЩ е реално и опасно явление, най-вече от страна на alt-right, бялата супремасистка политика, която стана тревожно масова от 2016 г. насам. За да се противопоставим на тези и други антисемитски сили с яснота и целенасоченост, трябва да оставим настрана всички изфабрикувани и въоръжени обвинения в "антисемитизъм", които служат за заглушаване на критиките към израелската политика и нейните спонсори в САЩ.

Като еврейски лидер казвам: Достатъчно.

Bernie Steinberg was the executive director of Harvard Hillel from 1993 to 2010.

