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Пламен Петров: Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов

Пламен Петров: Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов

12 Юни, 2025 10:02 945 6

  • бойко борисов-
  • дилян пеевски-
  • партия-
  • герб-
  • дпс-ново начало-
  • кметове

Как става така, че кметовете виждат повече политическа полза от това да пристанат на Пеевски, а не на Борисов?

Пламен Петров: Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов - 1
Снимка: БГНЕС
Пламен Димитров Петров Пламен Димитров Петров експерт
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Eдин списък, който би трябвало да стресне Бойко Борисов. Към Пеевски вече са минали 41 общински кметове, включително на два областни града, плюс Горна Оряховица. А ГЕРБ уж са доминиращата сила в правителството и парламента. Как става така, че кметовете виждат повече политическа полза от това да пристанат на Пеевски, а не на Борисов? Доган вече е взел-дал, но дали и Б.Б. няма да бъде лапнат от новата политическа ламя?

За това предупреди във "Фейсбук" Пламен Петров.

Към момента картата на кметовете на ДПС, приобщени към "Новото начало", изглежда така (данните са от официоза на Пеевски - сайта на Мадам В. "Епицентър"):

област Благоевград - Белица, Гърмен, Сатовча, Якоруда;

област Бургас - Сунгурларе;

област Враца - Хайредин, Роман;

област Кюстендил - Бобов дол, Бобошево;

област Кърджали - Кърджали, Джебел, Черноочене, Ардино, Момчилград, Кирково (остава навън само Крумовград);

област Пазарджик - Сърница, Ракитово, Съединение;

област Разград - Завет, Исперих, Кубрат, Лозница;

област Силистра - Силистра, Главиница, Ситово;

област Смолян - Борино, Неделино;

област Стара Загора - Гълъбово, Гурково, Павел баня;

област Търговище - Антоново, Омуртаг, Опака;

област Велико Търново - Горна Оряховица;

област Хасково - Маджарово, Стамболово;

област Шумен - Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево;

област Смолян - Мадан.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вуте

    2 2 Отговор
    Пеевски и Борисов са ми противни, но Пеевски по малко. Борисов много тежко ще преживее, че няма да е първа цигулка в държавата.

    10:09 12.06.2025

  • 2 Трол

    1 3 Отговор
    Не е изключено следващият кмет на София да е от ДПС-ново начало.

    10:11 12.06.2025

  • 3 Много лаком Шопар.

    2 1 Отговор
    Ще му приседне със сигурност.Така не може да продължава.

    10:12 12.06.2025

  • 4 Вуте

    5 1 Отговор
    Все по често ще се вижда киселата навъсена физиономия на Борисов, че вече не е командир на всичко.

    10:12 12.06.2025

  • 5 Вуте

    3 2 Отговор
    Според някои анализатори, зад Пеевски стои Държавна сигурност.

    10:15 12.06.2025

  • 6 Пеевски

    5 0 Отговор
    много отдавна превзе и стара столица. Той гостува при Даниел Панов в кабинета му, и след това го избраха. В Търново има много турци, които бяха насочени да гласуват за този военен. Търново е презастроено, падат стари къщи, пред Царевец стои бившия окръжен съвет като една клоака. Пътната инфраструктура е ужасна. И т.н.

    10:17 12.06.2025