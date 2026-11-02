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Победата на Йотова: кой си спечели президент - Радев или България?

Победата на Йотова: кой си спечели президент - Радев или България?

2 Ноември, 2026 19:19 1 082 93

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • герб-
  • бойко борисов

Радев обяви победата на Йотова за потвърждение на политиката си, а тя заяви, че още не се е намерил човекът, който да ѝ казва какво да прави

Победата на Йотова: кой си спечели президент - Радев или България? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Илияна Йотова спечели президентските избори, но премиерът и президент допреди 10 месеца Румен Радев побърза да осребри победата ѝ като вот на доверие към властта, който никой не му е давал.

Но защо тя спечели и не само ще е първата жена президент, но и с най-дълъг престой на "Дондуков" 2 - цели 15 години, като се прибави мандатът ѝ, който започва от януари догодина?

Най-лесният отговор е, че този, който спечели първия тур, печели и балотажа. Трудният въпрос е дали управляващите спечелиха президентските избори, като превърнаха балотажа в референдум за собствената си власт - или Гюров загуби, защото не успя да го превърне в такъв.

За втория тур Йотова успя неколкократно да увеличи разликата от първия, след който водеше с под 3 процентни пункта пред Гюров или 42 715 гласа. Окончателното преброяване на гласовете установи разлика от над 300 хиляди гласа в подкрепа на действащия държавен глава.

Победи ли Йотова - или загуби алтернативата

Йотова спечели не само с гласовете на привържениците на Румен Радев, с когото бяха заедно на "Дондуков" 2 почти 9 години, но и с подкрепата на избиратели, които на първия тур предпочетоха други кандидати. Според "Алфа Рисърч" 76% от гласувалите на балотажа привърженици на "Възраждане" са подкрепили Йотова, както и 72% от избирателите на Ивелин Михайлов от "Величие".

Реториката "мир срещу война" очевидно е намерила благоприятна среда в тези електорати, макар че данните не доказват колко гласа е донесла сама по себе си. Гюров е привлякъл 75% от гласувалите симпатизанти на ГЕРБ и 56% от тези на ДПС, но това не е било достатъчно.

Нито една от двете парламентарно представени партии не издигна кандидат за президентските избори. На втория тур близо 60% от избирателите на ГЕРБ и около две трети от тези на ДПС изобщо не отидоха до урните. Този път не се видя обичайната масова мобилизация в смесените райони, а ниската активност постави въпроса защо ДПС не пожела да използва целия си изборен ресурс, в т.ч. и в Турция. Вътрешният министър Иван Демерджиев се похвали, че заслугата е на МВР, което не е допуснало изборите да бъдат опорочени.

При избирателна активност под 30% Йотова получи убедително мнозинство сред гласувалите, но не и широка обществена подкрепа за властта на "Прогресивна България". Макар че премиерът се похвали с "имаме 1 млн. гласове и то на президентски избори" и разчете този резултат като потвърждение за правилния курс, заслуги имат и "Възраждане", и "Величие". Те успяха да мобилизират част от националистическия вот с противопоставянето между мира и войната. Но значителна част от гражданите не участваха в избора.

Младите избраха Гюров, старите решиха вота

Данните от екзитполовете на "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс", както и демографският профил на първия тур, очертан от "Тренд", показват ясно поколенческо разделение. По-младите избиратели предпочетоха Гюров, но изборите бяха решени от по-широкия и по-възрастен електорат на Йотова.

Според "Алфа Рисърч" Гюров получава 61% подкрепа сред избирателите между 18 и 30 години, докато Йотова печели 63% сред хората над 60 години. "Маркет Линкс" отчита 50% за Гюров срещу 40% за Йотова сред поколението Z, но при бейби бумърите съотношението се обръща - 59% за Йотова срещу 37% за Гюров. Различните методики и възрастови граници дават различни проценти, но посоката е една и съща: с възрастта подкрепата за Йотова расте, а тази за Гюров намалява.

При "Алфа Рисърч" преднините на двамата кандидати в най-младата и най-възрастната група са почти огледални - 29 пункта за Гюров при младите и 28 за Йотова при хората над 60 години.

Разделението е също географско и образователно. Гюров има по-силни позиции в София и сред висшистите, Йотова - в селата и сред избирателите със средно образование. Още на първия тур според "Тренд" 65,5% от избирателите на Гюров са били висшисти срещу 47,1% при Йотова, а делът на софиянците сред подкрепилите го е бил 31,8% срещу 12,2% при нея. Така балотажът очерта не просто сблъсък между двама кандидати, а разминаване между поколения, образование и местоживеене. И демографският профил не доказва, че посланието "мир срещу война" е спечелило изборите.

Защо Гюров не успя да спре Йотова

Противопоставянето "мир или война" може да мобилизира твърдите ядра, но и да отблъсне умерените избиратели. Особено когато реалният избор за президент се представя като решение дали България ще бъде въвлечена във война - въпрос, който не зависи еднолично от държавния глава.

Войната, която Русия започна срещу Украйна, се превърна в основен аргумент в президентската кампания, но с разменени роли. Кандидатът, който настояваше за подкрепа за нападнатата държава, беше представян като заплаха за мира, а този, който предупреждаваше за въвличане на България във войната - като негов защитник.

Йотова настъпателно тръбеше за несъществуваща опасност, а Гюров беше вкаран в режим да обяснява, че такава няма. За собствените му избиратели това беше очевидно. Но докато оборваше Йотова, той остави на заден план визията си за президентската институция. Това особено пролича в единствения телевизионен дебат между двамата.

В седмицата преди втория тур, критично важна за крайния резултат, кампанията беше съсредоточена върху това кой от двамата кандидати е по-опасен, а не какъв президент е нужен на България. Страхът може да мобилизира, но не убеждава колебаещите се.

Управляващите представиха балотажа като избор между мира и войната, опонентите им - като избор между демокрацията и авторитаризма. Радев, ръководството на "Прогресивна България" и Йотова вкараха в употреба фалшивата заплаха, че се възражда "сглобката".

Нямаше никакви основания да се твърди, че подкрепата за Гюров означава възраждане на управленския съюз между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, подкрепян от ДПС на Делян Пеевски. Но балотажът беше представен не като избор на президент, а като опит за възстановяване на компрометиран политически модел.

Нов старт

Загубата на президентските избори може да се окаже нов старт за Гюров, който влезе в политиката през 2021 г. като депутат от "Продължаваме промяната". В изборната нощ той заяви, че "най-доброто предстои" и кампанията е създала платформа, върху която може да се надгражда.

Призова за обединение около общи цели и ценности, но уточни, че няма предвид политическо обединение. Попитан дали подготвя нов политически проект, не отрече подобна възможност, а обясни, че тепърва предстои да обсъдят как ще продължат.

Още преди изборите се появиха предположения, че Андрей Гюров се готви за ролята на обединител на разпокъсаното дясно и дори за лидер на нов политически проект. Президентската кампания му осигури разпознаваемост и подкрепа отвъд ПП-ДБ. Но едно е да събереш подкрепа срещу общ противник, друго - да я превърнеш в устойчиво влияние. Гюров остави отворен не само въпроса за бъдещата си роля, но и за политическата форма, в която би могъл да продължи.

Президентските избори показаха, че седем месеца след значимата победа на Радев на парламентарните избори опозиция има, но тя не е достатъчна за победа. Сега въпросът пред Гюров и десницата е дали могат да предложат нещо повече от противопоставяне на Радев. Защото на тези избори той не беше кандидат, но ги спечели.

За Йотова първото предизвикателство е новият бюджет за 2027 г., чието внасяне в парламента управляващите отложиха за след балотажа. Следва изборът на нов главен прокурор от бъдещия Висш съдебен съвет (ВСС) - изпитание за обещанията за скъсване с досегашния модел на управление на съдебната власт. Като президент Йотова ще трябва да подпише указа за назначението му.

Радев вече обяви президентската победа за потвърждение на политиката си. Йотова заяви, че за почти 30 години в политиката не се е намерил човекът, който да ѝ казва какво да прави.

Предстои да разберем кой си спечели президент - Румен Радев или България.

Този текст изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    17 0 Отговор
    Много бързат!

    19:23 02.11.2026

  • 2 А50

    31 18 Отговор
    България спечели, Грую с жълтопаветниците загубиха. Какво не е ясно

    Коментиран от #15, #31, #59

    19:23 02.11.2026

  • 3 След изборите госпожа

    27 14 Отговор
    Урсула фондерлайн поздрави госпожа Йотова за изборната победа. От европейската комисия са разбрали че ако се опитат да направят майдана и с президентските избори в България като в Румъния и на други места при следващи такива Гюров нямаше да загуби с петнадесет 20% а с 100% процента. Осъзнали са че не трябва да дърпат българският гласоподавател по лъвската опашка защото ще си изпратят

    Коментиран от #7

    19:23 02.11.2026

  • 4 Йотова няма доверие от вс. българи!

    17 13 Отговор
    Според мен Йотова спечели изборите, но Радев спечели политическия дивидент от тях, представяйки резултата като одобрение на собственото си управление. При активност под 30% обаче това трудно може да се нарече категоричен мандат на доверие от цялото общество. Най-големият въпрос е дали Йотова ще докаже независимостта си от Радев, или президентската институция ще се превърне в продължение на неговата политическа власт.

    Коментиран от #22, #43

    19:24 02.11.2026

  • 5 Кина

    13 6 Отговор
    Френските протести се разпространяват а българските олигарси още си играят на политика.!

    19:24 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лъжи, спекулации и внушения

    11 17 Отговор

    До коментар #3 от "След изборите госпожа":

    Поздравлението е факт. Историята за провален европейски „Майдан“ и уплахата на Брюксел е ЛЪЖА и конспиративна интерпретация.

    Коментиран от #45

    19:26 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тъпана

    5 2 Отговор
    Е то шимпанзето го знае

    19:27 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Верно ли

    7 5 Отговор
    Важното е, че не сте вие и вашите спонсори!

    19:28 02.11.2026

  • 12 Генади Мавродиев

    14 18 Отговор
    Тя не трябваше да печели, сега държавата ще изпадне в хаос.

    19:28 02.11.2026

  • 13 МНОГО ДОБРЕ ЗАЩО ЛИ?!!?

    6 9 Отговор
    ЗАЩОТО ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА ЛЪЖИ РИБА РАК И ЩУКА И ПЪЛНИ СЪС ЕВРА И ЗЛАТО ПАРТИЙНИТЕ КАСИ. ЕДИННИ ДА БЪДАТ И НА НАРОДА БЕДЕН ДА ПОМАГАТ. ГЕРБА ДПС ПП ДБ ВСИЧКИ НА БОРСАТА СЛЕД СЪД И ПРИСЪДИ. ДНЕС И БОЖАНКА И АСЕНКА И ОНЯ ОТ СЕЛО КРУШАРЕ САМО ЗА ПРОТЕСТИ ГОВОРЯТ. НО НЕМА КОЙ ДА ГИ ЧУЕ НАЙ МНОГО ДВЕ ТРИ ХИЛКИ. . ЯКО СЕ ОАААКААХА.

    19:28 02.11.2026

  • 14 Петров Саксофонов

    20 16 Отговор
    Омерзен съм, че президен на България е една дърта комунистка, която дори целуваше ръка на гундяев.

    19:29 02.11.2026

  • 15 Жалко за България!

    17 17 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    Съжалявам, че Илияна Йотова спечели, а Андрей Гюров загуби. Тази победа оставя усещането за продължение на един политически модел, от който България има нужда да излезе. Надявах се на промяна, на по-независима президентска институция и на различна посока за страната. Вместо това получихме още едно потвърждение на старото политическо разделение. Най-тъжното е, че когато политическите пристрастия надделяват над дългосрочния интерес на държавата, губеща може да се окаже цяла България.

    Коментиран от #84

    19:29 02.11.2026

  • 16 след избори

    8 4 Отговор
    Президент си спечели оня, дето загуби Вучич.

    Коментиран от #87

    19:29 02.11.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    14 14 Отговор
    Заради някакви чужди кораби, нарочно промъкващи се близо до наши води, гюровци ореваха орталъка, да се задействат разни членове 4, 5 и не знам какъв си, което в въвличане на България във война с Русия, с сега като загубиха изборите , реват, че това било предизборна пропаганда. Народът показа на Гюров среден пръст, щото никой не иска синовете му да стават курбан, заради златните тоалетни на Зеленски и компания.

    19:29 02.11.2026

  • 18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 19 Изненадан

    12 10 Отговор

    До коментар #6 от "Равносметка":

    Айде сега пък фанатици, откъде ги измисляте тези глупости. Троловете на ПБ са брутални лъжци като Йотова и Радев.

    19:30 02.11.2026

  • 20 Пророк

    14 10 Отговор
    Тази рунтавата с издадената муцуна ще опропасти България.

    19:31 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕАЛИСТ

    16 7 Отговор

    До коментар #4 от "Йотова няма доверие от вс. българи!":

    А Плевнелиев имаше ли самостоятелна политика, различна от Бойковата? Никой не е бил спиран, да отиде да гласува. Кьорав карти не играе.

    19:32 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стига,бе

    10 5 Отговор
    Йотова и Радев са си като Пижо и Пенда.А кой блокира оставката на шефа на НСО?Когато Радев има интерес от нещо,мнението на Йотова е без значение.

    19:36 02.11.2026

  • 25 поправка

    11 6 Отговор
    ...не Радев, а Путин си спечели президент.

    19:36 02.11.2026

  • 26 Хаджи Ахил

    18 8 Отговор
    Наскоро станахме свидетели на брак между Прогресивна България и Възраждане. Кумуваха БСП и Величие. Резултатът е Йотова.

    Коментиран от #34

    19:36 02.11.2026

  • 27 Хмм

    9 7 Отговор
    аман от глупости, йотова е избрана с 20% преднина благодарение на Радев и подкрепата на борисов и пеевски за гюров, това изкара хората да гласуват против тях, погрешен ход на гюров и загуби, своето въздействие оказа и фирмата за дронове, спонсор на неговата кампания, направи фатална грешка, а и журналистката от ПИК дето призова да се гласува за Гюров, за да изчегъртали Радев

    Коментиран от #33, #77

    19:37 02.11.2026

  • 28 Какво ли да напише

    11 5 Отговор
    Мръснишкото ДВ?

    19:40 02.11.2026

  • 29 Отвратителна антибългарска медия

    10 6 Отговор
    Какво значение има дали са гласували висшисти или среднисти? Дойче Веле за образователен ценз ли говори?

    Според Конституцията на Република България (чл. 42), гражданите навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение или изтърпявете наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи. Образованието не е условие за упражняване на това право.

    Международните стандарти (като Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека) гарантират, че правото на глас е всеобщо. Ограничаването му на база образование отнема политическото представителство.

    От гледна точка на съвременното право, въвеждането на образователен ценз се квалифицира като дискриминация. Дойче Веле дискриминира хората в България!

    19:40 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Без майтап

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    България загуби. Спечели пропагандата. Нашето младо паколение ще променим тази несправедливост. Сблъсака та Мисълта срещу пропагандата предстои

    Коментиран от #62, #83

    19:40 02.11.2026

  • 32 Нито Радев, нито България

    8 4 Отговор
    а Путин.

    Коментиран от #35, #38

    19:41 02.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 РЕАЛИСТ

    8 11 Отговор

    До коментар #26 от "Хаджи Ахил":

    По-скоро станахме свидетели на брак между ППДБ, ГЕРБ, ДПС и МЕЧ. Старата любов ръжда не хваща, казват хората.

    Коментиран от #47, #49

    19:42 02.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АНТИ-КОМУНИ$Т

    8 5 Отговор
    Т€ЗИ "избори" ОТНОВО ПОКАЗАХА,Ч€ РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) € Ч€РВ€НО $€ЛО!
    "д€$нит€ $или"-Розови $ливи!

    19:42 02.11.2026

  • 37 Фен

    5 7 Отговор
    Гот е,когато либералчетата страдат.

    Коментиран от #41

    19:43 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Воят на петроханците

    6 6 Отговор
    е радост за ушите ни!

    Времете вече не е тяхно! Времето вече е наше!

    А петроханците са вече минало!

    Коментиран от #50

    19:47 02.11.2026

  • 40 Само знам

    10 5 Отговор
    Че има 6.5 милиона загубили

    19:48 02.11.2026

  • 41 Убеден съм,

    10 4 Отговор

    До коментар #37 от "Фен":

    Че избирателите на Йотова страдат още повече.Одобено ония 54% с основно образование по селата,които живеят като скотове и им карат хляб един път седмично.Но червените олигарси ,като малкият Мраз си живеят чудесно

    19:49 02.11.2026

  • 42 3.14К

    3 5 Отговор
    Тия от DW пак лъжат на едро. Социолозите казаха че 20%от избирателите на Костадинов от първия тур(180000) са подкрепили Йотова на балотажа. Това са 36000 гласа от Възраждане. От Величие 76% от 57000.са гласували за Йотова или това е 43320,.което е със 7320 в повече от Възраждане!

    19:50 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Партия "Петрохан" са против България

    7 9 Отговор
    Хората не го искат Гюро. Да ни подари на Зеленото за дребни пари, той е търгаш на дребно и лицемер. Пък вие си пишете простотии, ако искате още два месеца..

    19:51 02.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дойче Веле реве

    5 8 Отговор
    с крокодилски сълзи, или така ми се струва..)))

    19:52 02.11.2026

  • 47 Иван

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    Коалицията е Радев + Бочи , с долен фалцет от Костадинов

    Коментиран от #71

    19:53 02.11.2026

  • 48 Стига

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "КРАТКО":

    Вече сме печелили че не мога да понеса толкова много победи

    19:53 02.11.2026

  • 49 Хаджи Ахил

    12 6 Отговор

    До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":

    Разбирам, че те е срам, но то е нормално. Гласуването за Йотова е като първия секс - на сутринта на единия му е противно, а на другия – срамно.

    Коментиран от #60

    19:54 02.11.2026

  • 50 Не се знае

    9 5 Отговор

    До коментар #39 от "Воят на петроханците":

    Като слушам гласувалите за Радев как попържат яко , че са се подвели и само за 6 месеца го мразят повече от Борисов ! По кротко с прогнозите , че нищо не се знае , да не се окаже Мунчо най мразеният след Виденов !

    19:54 02.11.2026

  • 51 Фактолог

    5 6 Отговор
    Видя се ясно от данните, че по образователен ценз избирателите на двамата кандидати са разпределени по равно с 1 - 2 процента разлика.

    По-важното е , обаче, че Йотова категорично спечели вота във възразрастовия диапазон на хората между 30 и 60 години, т.е. най-активното и най-продуктивното население - движещата сила на една държава!

    19:54 02.11.2026

  • 52 Всички се правят на луди

    7 6 Отговор
    Къде се гласува с машинки бе
    Измамници комунисти

    19:57 02.11.2026

  • 53 Радев

    11 6 Отговор
    Българи да отпразнуваме заедно новата цена на газта. Благодаря ви за отдадеността! След Боташ днес и газта, ето правя всичко за да сте роби

    Коментиран от #54

    19:57 02.11.2026

  • 54 Наблюдател

    7 7 Отговор

    До коментар #53 от "Радев":

    Това е благодарение на дебилите и педофилите от ПП и ДБ които спряха на евтината руска газ по договор. Това беше основното им занимание , а после ни предложиха някакви мИмУрандуми с техни фирми за някаква друга газ тройно по-скъпа. В резултат на тази ппдебилщина президентът Радев се наложи да подписва договор с турците.

    Коментиран от #55, #68

    19:58 02.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Никои

    3 4 Отговор
    СОРОС Пак Спечели УРаАаа

    20:02 02.11.2026

  • 57 Естествено РАДЕВ

    4 5 Отговор
    ЙОТОВА

    БЕШЕ

    Е

    И ЩЕ БЪДЕ

    ПИОНКАТА

    НА РАДЕВ И КОПРИНКАТА

    ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕЗИ НВ МИСЛЯТ.

    ЦЕНАТА НА ГАЗЪТ
    ВЕЧЕ ПОКАЗА КАКВО
    ГО ЧАКА БЪЛГАРСКОТО АГНЕ .

    Коментиран от #61

    20:02 02.11.2026

  • 58 Защо

    5 4 Отговор
    загубилите се пените толкова много? Отнесоха ви като кокошка червей. Приемете загубата спокойно и достойно.

    20:04 02.11.2026

  • 59 КУХАВЕЛНИК

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "А50":

    ОЩЕ ПЪРВИЯТ ДЕН
    СПЕЧЕЛИ
    32 % ПОВИШЕНА ЦЕНА НА ГАЗ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ОЩЕ МНОГО ЩЕ СПЕЧЕЛИШ

    ЩЕ ТИ СТАНЕ МНОГО ЯСНО
    СКОРО ВРЕМЕ .

    Коментиран от #80

    20:05 02.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дзак

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Естествено РАДЕВ":

    КЕВР играе срещу България.

    Коментиран от #64

    20:06 02.11.2026

  • 62 По-добре

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Без майтап":

    поработи върху правописа.

    20:06 02.11.2026

  • 63 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор
    От две години не чета статии на велето ,но понякога коментирам .Със сигурност го можеш и ти ,не е геройство .

    20:07 02.11.2026

  • 64 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Дзак":

    Искат да фалират Топлофикация, за да я приватизират някои!

    20:07 02.11.2026

  • 65 ПЪЛНИ Глупости

    11 7 Отговор
    „Знаеш ли, Милке, последният правоверен комунист ще умре в България. И тогава, когато никъде по света няма да има правоверни комунисти, нито дори в болшевишка Русия, тук, у нас, все още ще се намери някой. Ах, какъв народ сме ние!…“. — из „На завой“

    Коментиран от #70

    20:07 02.11.2026

  • 66 Джоко

    8 9 Отговор
    Край на илюзиите! Първо бяха отстранени Шайката и Кликата, а вчера и Шарлатаните. След този политически кютек опозицийката трябва да си наляга парцалките и куклите!

    20:10 02.11.2026

  • 67 Никой

    7 2 Отговор
    Путин доволен .

    20:10 02.11.2026

  • 68 Първанов

    3 5 Отговор

    До коментар #54 от "Наблюдател":

    Цената на газа се определя от борсата в Нидерландия.НЯМА ТАКОВА НЕЩО евтина руска газ,ЧЕТЕТЕ БЕ!

    Коментиран от #72

    20:12 02.11.2026

  • 69 трътлеската

    3 1 Отговор
    лапна цяла победа?!

    20:19 02.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 хи, хи,

    6 3 Отговор
    и защо не излязохте да гласувате и да разбиете Йотова?!? Сега и да рИвете вече е късно!

    Коментиран от #82

    20:20 02.11.2026

  • 74 ХиХи

    0 2 Отговор
    Важното е мирча крушарски и оная леля асеня да са отвън софрата

    20:31 02.11.2026

  • 75 Павел Пенев

    2 2 Отговор
    DW да обясни защо АзГ печели изборите в Германия. У нас тези които гласуваха за Радев през м.април,гласуваха сега за Йотова, но в по малък брой защото този избор е мажоритарен. Западната пропаганда в помощ на Гюров, парите от Сорос дадени чрез Иво Прокопиев и парите от Украйна на Калоян Данчев и неговите дронове не помогнаха на Гюров. Нека DW знае това и да не дрънка глупости. ППДБ, ГЕРБ- СДС и ДПС си получиха заслуженото от народа тотално в цялата страна.

    20:35 02.11.2026

  • 76 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 0 Отговор
    СНАХАТА НА РОССИ
    ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
    ОТ ЖЕНСКАТА СТРАНА
    ОТ ПЕТИ ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА НАСАМ.

    20:35 02.11.2026

  • 77 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хмм":

    Ниска избирателна активност мадуровки само в диктаторските държави двамата използват институциите за лични цели и са безнаказани и заграбиха държавата ни с лъжи невиждани е щом има малоумници нека тези двамата пожизнено вече са на държавната хранилка а малоумниците хахаха

    20:38 02.11.2026

  • 78 Българин

    0 3 Отговор
    Да,най-доброто предстои.Правилно Гюров,след като избрахме най-достойният президент на България.И с това спечели цяла България.Гюров не става за президент,може би за нещо друго,но не и да се занимава с политика.

    20:38 02.11.2026

  • 79 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 0 Отговор
    БАЩА И ЕДИНСТВЕН
    СИ ПОЕ ВИНАТА БЕЗ МЕЗЕ

    ИЗБОРА НА МУТРАФОНКАТА

    20:40 02.11.2026

  • 80 А50

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "КУХАВЕЛНИК":

    Викаш тегленето на милиарди заами за Украйна ще понижат цените. Не ви искат хората бе, не ви искат

    20:40 02.11.2026

  • 81 барман

    1 0 Отговор
    Бай Митрофан до 9 часа излюска бутилка водка. Не изглеждаше разочарован.

    20:42 02.11.2026

  • 82 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "хи, хи,":

    И ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАТ
    ЗА ДРУГ СЛУГА НА РОССИ

    ИЗБОРА Е НА МУТРАФОНИЯТА

    20:43 02.11.2026

  • 83 А50

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Без майтап":

    Младото поколение също гласува за Йотова защото искат мир, а не казарми, чангета и мутри в сглобка

    Коментиран от #92

    20:45 02.11.2026

  • 84 А50

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Жалко за България!":

    Промяната дойде и разглоби сглобките, спи спокойно

    20:46 02.11.2026

  • 85 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 1 Отговор
    В МУТРАФОНСКИЯТ ВИЛАЕТ
    НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКВА
    РАЗЛИКА МЕЖДУ СЛУГИТЕ
    НА РОССИ,ДРУГИ НЯМА!!!...

    20:47 02.11.2026

  • 86 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 1 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ
    БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ

    ВСИЧКО ДРУГО Е УХАНИЕ В МРАКА

    СМРАД РОССИ!!!...

    20:50 02.11.2026

  • 87 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "след избори":

    По+ стигнах до гениалниат извод, в тази държава има мъничко огън че.

    20:51 02.11.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Иван

    2 1 Отговор
    На хората им омръзна демокрацията затова гласуват за Радев и Йотова нагледахме се на тази измислица 35 години сега излизат разни и обясняват необяснимото ама това и онова

    20:57 02.11.2026

  • 91 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    помиярите от киселото зиле се вмирисаха,

    20:59 02.11.2026

  • 92 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "А50":

    тате ми каза:,, за милиционер никога,,

    21:01 02.11.2026

  • 93 ?????

    0 0 Отговор
    Не че Йотова е моя избор, но както каза Коцето - против, а не за.

    "Обаче вижте какво се получи.
    Гюров-Кандев сътвориха една от най-скъпите кампании, правени у нас. То не бяха клипчета в стил Нетфликс, изскачащи реклами в мрежите, голф, бейзбол, лоши погледи като за кастинг на сериал, False Flag тролски драми, за да се представят като жертви, лъскави костюми и прически, гел, участие на "културни" икони. Истерични призиви на активисти и инфлуенсъри.
    То не бяха нови сглобки и призиви от Пеевски, Борисов, Нинова и други подобни. Очевадна медийна подкрепа в големите телевизии.
    Накрая.
    20% разлика. Бой. "Дъртата кукумявка", както я наричат, ги би. Само с един дебат."

    Който иска ще си го намери.

    21:04 02.11.2026