Победата на Йотова: кой си спечели президент - Радев или България?

Илияна Йотова спечели президентските избори, но премиерът и президент допреди 10 месеца Румен Радев побърза да осребри победата ѝ като вот на доверие към властта, който никой не му е давал.
Но защо тя спечели и не само ще е първата жена президент, но и с най-дълъг престой на "Дондуков" 2 - цели 15 години, като се прибави мандатът ѝ, който започва от януари догодина?
Най-лесният отговор е, че този, който спечели първия тур, печели и балотажа. Трудният въпрос е дали управляващите спечелиха президентските избори, като превърнаха балотажа в референдум за собствената си власт - или Гюров загуби, защото не успя да го превърне в такъв.
За втория тур Йотова успя неколкократно да увеличи разликата от първия, след който водеше с под 3 процентни пункта пред Гюров или 42 715 гласа. Окончателното преброяване на гласовете установи разлика от над 300 хиляди гласа в подкрепа на действащия държавен глава.
Победи ли Йотова - или загуби алтернативата
Йотова спечели не само с гласовете на привържениците на Румен Радев, с когото бяха заедно на "Дондуков" 2 почти 9 години, но и с подкрепата на избиратели, които на първия тур предпочетоха други кандидати. Според "Алфа Рисърч" 76% от гласувалите на балотажа привърженици на "Възраждане" са подкрепили Йотова, както и 72% от избирателите на Ивелин Михайлов от "Величие".
Реториката "мир срещу война" очевидно е намерила благоприятна среда в тези електорати, макар че данните не доказват колко гласа е донесла сама по себе си. Гюров е привлякъл 75% от гласувалите симпатизанти на ГЕРБ и 56% от тези на ДПС, но това не е било достатъчно.
Нито една от двете парламентарно представени партии не издигна кандидат за президентските избори. На втория тур близо 60% от избирателите на ГЕРБ и около две трети от тези на ДПС изобщо не отидоха до урните. Този път не се видя обичайната масова мобилизация в смесените райони, а ниската активност постави въпроса защо ДПС не пожела да използва целия си изборен ресурс, в т.ч. и в Турция. Вътрешният министър Иван Демерджиев се похвали, че заслугата е на МВР, което не е допуснало изборите да бъдат опорочени.
При избирателна активност под 30% Йотова получи убедително мнозинство сред гласувалите, но не и широка обществена подкрепа за властта на "Прогресивна България". Макар че премиерът се похвали с "имаме 1 млн. гласове и то на президентски избори" и разчете този резултат като потвърждение за правилния курс, заслуги имат и "Възраждане", и "Величие". Те успяха да мобилизират част от националистическия вот с противопоставянето между мира и войната. Но значителна част от гражданите не участваха в избора.
Младите избраха Гюров, старите решиха вота
Данните от екзитполовете на "Алфа Рисърч" и "Маркет Линкс", както и демографският профил на първия тур, очертан от "Тренд", показват ясно поколенческо разделение. По-младите избиратели предпочетоха Гюров, но изборите бяха решени от по-широкия и по-възрастен електорат на Йотова.
Според "Алфа Рисърч" Гюров получава 61% подкрепа сред избирателите между 18 и 30 години, докато Йотова печели 63% сред хората над 60 години. "Маркет Линкс" отчита 50% за Гюров срещу 40% за Йотова сред поколението Z, но при бейби бумърите съотношението се обръща - 59% за Йотова срещу 37% за Гюров. Различните методики и възрастови граници дават различни проценти, но посоката е една и съща: с възрастта подкрепата за Йотова расте, а тази за Гюров намалява.
При "Алфа Рисърч" преднините на двамата кандидати в най-младата и най-възрастната група са почти огледални - 29 пункта за Гюров при младите и 28 за Йотова при хората над 60 години.
Разделението е също географско и образователно. Гюров има по-силни позиции в София и сред висшистите, Йотова - в селата и сред избирателите със средно образование. Още на първия тур според "Тренд" 65,5% от избирателите на Гюров са били висшисти срещу 47,1% при Йотова, а делът на софиянците сред подкрепилите го е бил 31,8% срещу 12,2% при нея. Така балотажът очерта не просто сблъсък между двама кандидати, а разминаване между поколения, образование и местоживеене. И демографският профил не доказва, че посланието "мир срещу война" е спечелило изборите.
Защо Гюров не успя да спре Йотова
Противопоставянето "мир или война" може да мобилизира твърдите ядра, но и да отблъсне умерените избиратели. Особено когато реалният избор за президент се представя като решение дали България ще бъде въвлечена във война - въпрос, който не зависи еднолично от държавния глава.
Войната, която Русия започна срещу Украйна, се превърна в основен аргумент в президентската кампания, но с разменени роли. Кандидатът, който настояваше за подкрепа за нападнатата държава, беше представян като заплаха за мира, а този, който предупреждаваше за въвличане на България във войната - като негов защитник.
Йотова настъпателно тръбеше за несъществуваща опасност, а Гюров беше вкаран в режим да обяснява, че такава няма. За собствените му избиратели това беше очевидно. Но докато оборваше Йотова, той остави на заден план визията си за президентската институция. Това особено пролича в единствения телевизионен дебат между двамата.
В седмицата преди втория тур, критично важна за крайния резултат, кампанията беше съсредоточена върху това кой от двамата кандидати е по-опасен, а не какъв президент е нужен на България. Страхът може да мобилизира, но не убеждава колебаещите се.
Управляващите представиха балотажа като избор между мира и войната, опонентите им - като избор между демокрацията и авторитаризма. Радев, ръководството на "Прогресивна България" и Йотова вкараха в употреба фалшивата заплаха, че се възражда "сглобката".
Нямаше никакви основания да се твърди, че подкрепата за Гюров означава възраждане на управленския съюз между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС, подкрепян от ДПС на Делян Пеевски. Но балотажът беше представен не като избор на президент, а като опит за възстановяване на компрометиран политически модел.
Нов старт
Загубата на президентските избори може да се окаже нов старт за Гюров, който влезе в политиката през 2021 г. като депутат от "Продължаваме промяната". В изборната нощ той заяви, че "най-доброто предстои" и кампанията е създала платформа, върху която може да се надгражда.
Призова за обединение около общи цели и ценности, но уточни, че няма предвид политическо обединение. Попитан дали подготвя нов политически проект, не отрече подобна възможност, а обясни, че тепърва предстои да обсъдят как ще продължат.
Още преди изборите се появиха предположения, че Андрей Гюров се готви за ролята на обединител на разпокъсаното дясно и дори за лидер на нов политически проект. Президентската кампания му осигури разпознаваемост и подкрепа отвъд ПП-ДБ. Но едно е да събереш подкрепа срещу общ противник, друго - да я превърнеш в устойчиво влияние. Гюров остави отворен не само въпроса за бъдещата си роля, но и за политическата форма, в която би могъл да продължи.
Президентските избори показаха, че седем месеца след значимата победа на Радев на парламентарните избори опозиция има, но тя не е достатъчна за победа. Сега въпросът пред Гюров и десницата е дали могат да предложат нещо повече от противопоставяне на Радев. Защото на тези избори той не беше кандидат, но ги спечели.
За Йотова първото предизвикателство е новият бюджет за 2027 г., чието внасяне в парламента управляващите отложиха за след балотажа. Следва изборът на нов главен прокурор от бъдещия Висш съдебен съвет (ВСС) - изпитание за обещанията за скъсване с досегашния модел на управление на съдебната власт. Като президент Йотова ще трябва да подпише указа за назначението му.
Радев вече обяви президентската победа за потвърждение на политиката си. Йотова заяви, че за почти 30 години в политиката не се е намерил човекът, който да ѝ казва какво да прави.
Предстои да разберем кой си спечели президент - Румен Радев или България.
Този текст изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
19:23 02.11.2026
2 А50
Коментиран от #15, #31, #59
19:23 02.11.2026
3 След изборите госпожа
Коментиран от #7
19:23 02.11.2026
4 Йотова няма доверие от вс. българи!
Коментиран от #22, #43
19:24 02.11.2026
5 Кина
19:24 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лъжи, спекулации и внушения
До коментар #3 от "След изборите госпожа":Поздравлението е факт. Историята за провален европейски „Майдан“ и уплахата на Брюксел е ЛЪЖА и конспиративна интерпретация.
Коментиран от #45
19:26 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тъпана
19:27 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Верно ли
19:28 02.11.2026
12 Генади Мавродиев
19:28 02.11.2026
13 МНОГО ДОБРЕ ЗАЩО ЛИ?!!?
19:28 02.11.2026
14 Петров Саксофонов
19:29 02.11.2026
15 Жалко за България!
До коментар #2 от "А50":Съжалявам, че Илияна Йотова спечели, а Андрей Гюров загуби. Тази победа оставя усещането за продължение на един политически модел, от който България има нужда да излезе. Надявах се на промяна, на по-независима президентска институция и на различна посока за страната. Вместо това получихме още едно потвърждение на старото политическо разделение. Най-тъжното е, че когато политическите пристрастия надделяват над дългосрочния интерес на държавата, губеща може да се окаже цяла България.
Коментиран от #84
19:29 02.11.2026
16 след избори
Коментиран от #87
19:29 02.11.2026
17 РЕАЛИСТ
19:29 02.11.2026
18 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
19 Изненадан
До коментар #6 от "Равносметка":Айде сега пък фанатици, откъде ги измисляте тези глупости. Троловете на ПБ са брутални лъжци като Йотова и Радев.
19:30 02.11.2026
20 Пророк
19:31 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Йотова няма доверие от вс. българи!":А Плевнелиев имаше ли самостоятелна политика, различна от Бойковата? Никой не е бил спиран, да отиде да гласува. Кьорав карти не играе.
19:32 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стига,бе
19:36 02.11.2026
25 поправка
19:36 02.11.2026
26 Хаджи Ахил
Коментиран от #34
19:36 02.11.2026
27 Хмм
Коментиран от #33, #77
19:37 02.11.2026
28 Какво ли да напише
19:40 02.11.2026
29 Отвратителна антибългарска медия
Според Конституцията на Република България (чл. 42), гражданите навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение или изтърпявете наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи. Образованието не е условие за упражняване на това право.
Международните стандарти (като Всеобщата декларация за правата на човека и Европейската конвенция за правата на човека) гарантират, че правото на глас е всеобщо. Ограничаването му на база образование отнема политическото представителство.
От гледна точка на съвременното право, въвеждането на образователен ценз се квалифицира като дискриминация. Дойче Веле дискриминира хората в България!
19:40 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Без майтап
До коментар #2 от "А50":България загуби. Спечели пропагандата. Нашето младо паколение ще променим тази несправедливост. Сблъсака та Мисълта срещу пропагандата предстои
Коментиран от #62, #83
19:40 02.11.2026
32 Нито Радев, нито България
Коментиран от #35, #38
19:41 02.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Хаджи Ахил":По-скоро станахме свидетели на брак между ППДБ, ГЕРБ, ДПС и МЕЧ. Старата любов ръжда не хваща, казват хората.
Коментиран от #47, #49
19:42 02.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АНТИ-КОМУНИ$Т
"д€$нит€ $или"-Розови $ливи!
19:42 02.11.2026
37 Фен
Коментиран от #41
19:43 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Воят на петроханците
Времете вече не е тяхно! Времето вече е наше!
А петроханците са вече минало!
Коментиран от #50
19:47 02.11.2026
40 Само знам
19:48 02.11.2026
41 Убеден съм,
До коментар #37 от "Фен":Че избирателите на Йотова страдат още повече.Одобено ония 54% с основно образование по селата,които живеят като скотове и им карат хляб един път седмично.Но червените олигарси ,като малкият Мраз си живеят чудесно
19:49 02.11.2026
42 3.14К
19:50 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Партия "Петрохан" са против България
19:51 02.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Дойче Веле реве
19:52 02.11.2026
47 Иван
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":Коалицията е Радев + Бочи , с долен фалцет от Костадинов
Коментиран от #71
19:53 02.11.2026
48 Стига
До коментар #38 от "КРАТКО":Вече сме печелили че не мога да понеса толкова много победи
19:53 02.11.2026
49 Хаджи Ахил
До коментар #34 от "РЕАЛИСТ":Разбирам, че те е срам, но то е нормално. Гласуването за Йотова е като първия секс - на сутринта на единия му е противно, а на другия – срамно.
Коментиран от #60
19:54 02.11.2026
50 Не се знае
До коментар #39 от "Воят на петроханците":Като слушам гласувалите за Радев как попържат яко , че са се подвели и само за 6 месеца го мразят повече от Борисов ! По кротко с прогнозите , че нищо не се знае , да не се окаже Мунчо най мразеният след Виденов !
19:54 02.11.2026
51 Фактолог
По-важното е , обаче, че Йотова категорично спечели вота във възразрастовия диапазон на хората между 30 и 60 години, т.е. най-активното и най-продуктивното население - движещата сила на една държава!
19:54 02.11.2026
52 Всички се правят на луди
Измамници комунисти
19:57 02.11.2026
53 Радев
Коментиран от #54
19:57 02.11.2026
54 Наблюдател
До коментар #53 от "Радев":Това е благодарение на дебилите и педофилите от ПП и ДБ които спряха на евтината руска газ по договор. Това беше основното им занимание , а после ни предложиха някакви мИмУрандуми с техни фирми за някаква друга газ тройно по-скъпа. В резултат на тази ппдебилщина президентът Радев се наложи да подписва договор с турците.
Коментиран от #55, #68
19:58 02.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Никои
20:02 02.11.2026
57 Естествено РАДЕВ
БЕШЕ
Е
И ЩЕ БЪДЕ
ПИОНКАТА
НА РАДЕВ И КОПРИНКАТА
ЗА БЪЛГАРИЯ ТЕЗИ НВ МИСЛЯТ.
ЦЕНАТА НА ГАЗЪТ
ВЕЧЕ ПОКАЗА КАКВО
ГО ЧАКА БЪЛГАРСКОТО АГНЕ .
Коментиран от #61
20:02 02.11.2026
58 Защо
20:04 02.11.2026
59 КУХАВЕЛНИК
До коментар #2 от "А50":ОЩЕ ПЪРВИЯТ ДЕН
СПЕЧЕЛИ
32 % ПОВИШЕНА ЦЕНА НА ГАЗ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ОЩЕ МНОГО ЩЕ СПЕЧЕЛИШ
ЩЕ ТИ СТАНЕ МНОГО ЯСНО
СКОРО ВРЕМЕ .
Коментиран от #80
20:05 02.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дзак
До коментар #57 от "Естествено РАДЕВ":КЕВР играе срещу България.
Коментиран от #64
20:06 02.11.2026
62 По-добре
До коментар #31 от "Без майтап":поработи върху правописа.
20:06 02.11.2026
63 Димитър Георгиев
20:07 02.11.2026
64 Анонимен
До коментар #61 от "Дзак":Искат да фалират Топлофикация, за да я приватизират някои!
20:07 02.11.2026
65 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #70
20:07 02.11.2026
66 Джоко
20:10 02.11.2026
67 Никой
20:10 02.11.2026
68 Първанов
До коментар #54 от "Наблюдател":Цената на газа се определя от борсата в Нидерландия.НЯМА ТАКОВА НЕЩО евтина руска газ,ЧЕТЕТЕ БЕ!
Коментиран от #72
20:12 02.11.2026
69 трътлеската
20:19 02.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 хи, хи,
Коментиран от #82
20:20 02.11.2026
74 ХиХи
20:31 02.11.2026
75 Павел Пенев
20:35 02.11.2026
76 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ОСТАТЪЧНА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЖЕНСКАТА СТРАНА
ОТ ПЕТИ ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА НАСАМ.
20:35 02.11.2026
77 Анонимен
До коментар #27 от "Хмм":Ниска избирателна активност мадуровки само в диктаторските държави двамата използват институциите за лични цели и са безнаказани и заграбиха държавата ни с лъжи невиждани е щом има малоумници нека тези двамата пожизнено вече са на държавната хранилка а малоумниците хахаха
20:38 02.11.2026
78 Българин
20:38 02.11.2026
79 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
СИ ПОЕ ВИНАТА БЕЗ МЕЗЕ
ИЗБОРА НА МУТРАФОНКАТА
20:40 02.11.2026
80 А50
До коментар #59 от "КУХАВЕЛНИК":Викаш тегленето на милиарди заами за Украйна ще понижат цените. Не ви искат хората бе, не ви искат
20:40 02.11.2026
81 барман
20:42 02.11.2026
82 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #73 от "хи, хи,":И ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАТ
ЗА ДРУГ СЛУГА НА РОССИ
ИЗБОРА Е НА МУТРАФОНИЯТА
20:43 02.11.2026
83 А50
До коментар #31 от "Без майтап":Младото поколение също гласува за Йотова защото искат мир, а не казарми, чангета и мутри в сглобка
Коментиран от #92
20:45 02.11.2026
84 А50
До коментар #15 от "Жалко за България!":Промяната дойде и разглоби сглобките, спи спокойно
20:46 02.11.2026
85 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
НЕ СЪЩЕСТВУВА НИКАКВА
РАЗЛИКА МЕЖДУ СЛУГИТЕ
НА РОССИ,ДРУГИ НЯМА!!!...
20:47 02.11.2026
86 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
БЪЛГАРИЯ ОТ БЕЛГРАД ДО КИТАЙ
ВСИЧКО ДРУГО Е УХАНИЕ В МРАКА
СМРАД РОССИ!!!...
20:50 02.11.2026
87 Без майтап
До коментар #16 от "след избори":По+ стигнах до гениалниат извод, в тази държава има мъничко огън че.
20:51 02.11.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Иван
20:57 02.11.2026
91 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
20:59 02.11.2026
92 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #83 от "А50":тате ми каза:,, за милиционер никога,,
21:01 02.11.2026
93 ?????
"Обаче вижте какво се получи.
Гюров-Кандев сътвориха една от най-скъпите кампании, правени у нас. То не бяха клипчета в стил Нетфликс, изскачащи реклами в мрежите, голф, бейзбол, лоши погледи като за кастинг на сериал, False Flag тролски драми, за да се представят като жертви, лъскави костюми и прически, гел, участие на "културни" икони. Истерични призиви на активисти и инфлуенсъри.
То не бяха нови сглобки и призиви от Пеевски, Борисов, Нинова и други подобни. Очевадна медийна подкрепа в големите телевизии.
Накрая.
20% разлика. Бой. "Дъртата кукумявка", както я наричат, ги би. Само с един дебат."
Който иска ще си го намери.
21:04 02.11.2026