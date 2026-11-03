Цената на апатията или как празните урни избират вместо нас

На първия тур на президентските избори активността беше едва около 23% - най-ниската на президентски вот след 1989 година. На втория, навръх Деня на будителите, Илияна Йотова спечели при активност под 30%. Милиони българи си останаха у дома. Защо?
Не протест, а безотговорност
Лесният отговор гласи: апатия. Данните обаче показват по-сложна картина. Гласовете "Не подкрепям никого" почти се удвоиха спрямо 2021 година. Мнозина не припознаха себе си в нито един кандидат, а други гласуваха за "по-малкото зло". Част от хората не са безразлични - те просто не намират за кого да гласуват. За тях отсъствието е протест.
Проблемът е, че този протест остава нечут. А и да останеш вкъщи, защото няма за кого да дадеш гласа си, е не толкова протест, колкото безотговорност. Порочният кръг на "Нищо няма да се промени в тая държава".
Колкото повече хората избират да останат на скамейката, вместо да вземат активно участие в политическия живот на страната, толкова повече промените ще се случват в ущърб на обществото, вдигнало ръце от волана. Колкото по-малък е електоратът, толкова по-лесно той може да бъде оформен според интересите на шепа хора.
Да гласуваш е не само право, а именно и отговорност - към собственото ни бъдеще и бъдещето на децата ни.
Последствията от апатията идват с бясна скорост. Затегнете коланите.
Тази неделя много хора в България избраха апатията и колективната хибернация пред отговорността. Но апатията не спира промяната, а празните урни не наказват политиците. Всеки вот неизменно носи своите последствия, независимо от резултатите.
В Деня на будителите българският народ остана дълбоко заспал и незаинтересован от съдбата си, докато държавата му се движи по траектория с тепърва изясняващи се последици - както за вътрешната политика, така и за геополитическата ориентация във времена, в които отговорността и истината сякаш стават неудобни.
Празните урни на тези президентски избори не бяха протест, а капитулация. Популизмът и кухите обещания могат да затъпят болката за известно време, но последствията от повсеместната апатия идват с бясна скорост. Затегнете коланите.
Този текст изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
Коментиран от #3
05:13 03.11.2026
2 Радев призна
Поздравления, другарю Радев. Настоящий молодец!
Коментиран от #11, #16
05:13 03.11.2026
3 Защо свестен кадър да се кандидатира
До коментар #1 от "Перо":Ако никой няма да излезе да гласува? По добре да емигрира.
Да рискува пари, време, репутация, а накрая да го омасщарят, че може и мафията да го гръмне.
05:17 03.11.2026
4 Просто
Коментиран от #12
05:17 03.11.2026
5 сорос скимти
05:20 03.11.2026
6 Язък
05:20 03.11.2026
7 Радеф ли?
05:25 03.11.2026
8 Дойчезеле
05:33 03.11.2026
9 математика за 3 клас
сметнете колко е 30% от 5 милиона българи извадете децата до 18 години и разделете на две щото половината са гласували за гюро, колко получихте ? 500 000 макс =един квартал във софия
със толкова е избрана
а сега си представете че градове като пловдив варна бургас русе плевен и стара загора не са изобщо гласували
Коментиран от #28
05:36 03.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да знайш
До коментар #2 от "Радев призна":Виж ДС или Путин да не са под леглото ти...
Коментиран от #14, #15
05:38 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Чакайте
05:45 03.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма как
До коментар #11 от "Да знайш":Путин е 4 етажа под земята във Валадай.Пази си епилираната кожа.Ха ха ха.
05:55 03.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ти си виж
До коментар #16 от "ежко":Скъсаният джоб.Глад те чака.И студ.
05:59 03.11.2026
18 Честито България
Коментиран от #30
06:08 03.11.2026
19 Купидрон
06:11 03.11.2026
20 Сиси
Коментиран от #25, #29
06:11 03.11.2026
21 Георги
06:12 03.11.2026
22 Копейки,
Коментиран от #26
06:12 03.11.2026
23 Пиуесъсзеуе
06:17 03.11.2026
24 Гошо
06:18 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пернишки университет
До коментар #9 от "математика за 3 клас":Икономическите и хуманитарните специалности в бг, отдавна са скарани с математиката. Затова са и тези резултати.
06:22 03.11.2026
29 Георги
До коментар #20 от "Сиси":радев е натовски генерал, завършил натовски колежи в америка. цялата му кариера е в натовска България. беше домакин на триморието, неговото правителство вкара и нс гласува нато да управлява армията ни без нас, ако се наложи. пак неговото правителство даде земя за втора натовска база. подкрепи еврото или си забравил как прецака референдума, когато можеше да се случи? нали точно радев дикара канадеца и издигна пп и дб над 3те%. говори едно а прави друго - вече сме в няколко декларации срещу русия, подкрепихме послесдите санкции. говори за мир, а не прави абсолютно нищо за него.
06:27 03.11.2026
30 От догодина
До коментар #18 от "Честито България":100% увеличават данъците.
06:29 03.11.2026