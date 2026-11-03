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Цената на апатията или как празните урни избират вместо нас

Цената на апатията или как празните урни избират вместо нас

3 Ноември, 2026 05:01 943 30

  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

В Деня на будителите българският народ остана дълбоко заспал и незаинтересован от съдбата си, докато държавата му се движи по траектория с тепърва изясняващи се последици

Цената на апатията или как празните урни избират вместо нас - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На първия тур на президентските избори активността беше едва около 23% - най-ниската на президентски вот след 1989 година. На втория, навръх Деня на будителите, Илияна Йотова спечели при активност под 30%. Милиони българи си останаха у дома. Защо?

Не протест, а безотговорност

Лесният отговор гласи: апатия. Данните обаче показват по-сложна картина. Гласовете "Не подкрепям никого" почти се удвоиха спрямо 2021 година. Мнозина не припознаха себе си в нито един кандидат, а други гласуваха за "по-малкото зло". Част от хората не са безразлични - те просто не намират за кого да гласуват. За тях отсъствието е протест.

Проблемът е, че този протест остава нечут. А и да останеш вкъщи, защото няма за кого да дадеш гласа си, е не толкова протест, колкото безотговорност. Порочният кръг на "Нищо няма да се промени в тая държава".

Колкото повече хората избират да останат на скамейката, вместо да вземат активно участие в политическия живот на страната, толкова повече промените ще се случват в ущърб на обществото, вдигнало ръце от волана. Колкото по-малък е електоратът, толкова по-лесно той може да бъде оформен според интересите на шепа хора.

Да гласуваш е не само право, а именно и отговорност - към собственото ни бъдеще и бъдещето на децата ни.

Последствията от апатията идват с бясна скорост. Затегнете коланите.

Тази неделя много хора в България избраха апатията и колективната хибернация пред отговорността. Но апатията не спира промяната, а празните урни не наказват политиците. Всеки вот неизменно носи своите последствия, независимо от резултатите.

В Деня на будителите българският народ остана дълбоко заспал и незаинтересован от съдбата си, докато държавата му се движи по траектория с тепърва изясняващи се последици - както за вътрешната политика, така и за геополитическата ориентация във времена, в които отговорността и истината сякаш стават неудобни.

Празните урни на тези президентски избори не бяха протест, а капитулация. Популизмът и кухите обещания могат да затъпят болката за известно време, но последствията от повсеместната апатия идват с бясна скорост. Затегнете коланите.

Този текст изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    24 3 Отговор
    Хората не понасят сбърканата мутренска политическа система, където държавата не работи! Получава се така, че човек трябва да избира не доказали се личности, а случаен боклук с лични интереси и чужди зависимости!

    Коментиран от #3

    05:13 03.11.2026

  • 2 Радев призна

    5 26 Отговор
    за калната кампания за омаскаряване на опозицията. Впрегнаха всички средства от книжките с инструкции на ДС. И успяха!

    Поздравления, другарю Радев. Настоящий молодец!

    Коментиран от #11, #16

    05:13 03.11.2026

  • 3 Защо свестен кадър да се кандидатира

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Перо":

    Ако никой няма да излезе да гласува? По добре да емигрира.

    Да рискува пари, време, репутация, а накрая да го омасщарят, че може и мафията да го гръмне.

    05:17 03.11.2026

  • 4 Просто

    21 4 Отговор
    победи разума макар и с малка избирателна активност, защото доброто винаги побеждава !

    Коментиран от #12

    05:17 03.11.2026

  • 5 сорос скимти

    18 3 Отговор
    приятно за ухото

    05:20 03.11.2026

  • 6 Язък

    15 2 Отговор
    за Гюровците !

    05:20 03.11.2026

  • 7 Радеф ли?

    4 15 Отговор
    Един функционално неграмотен человек. Йотовна също. Мусор.

    05:25 03.11.2026

  • 8 Дойчезеле

    19 1 Отговор
    Защото това ни докарахте! Апатия,мизерия,безверие и зануляване.Затова!

    05:33 03.11.2026

  • 9 математика за 3 клас

    2 8 Отговор
    малко математика

    сметнете колко е 30% от 5 милиона българи извадете децата до 18 години и разделете на две щото половината са гласували за гюро, колко получихте ? 500 000 макс =един квартал във софия

    със толкова е избрана

    а сега си представете че градове като пловдив варна бургас русе плевен и стара загора не са изобщо гласували

    Коментиран от #28

    05:36 03.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да знайш

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев призна":

    Виж ДС или Путин да не са под леглото ти...

    Коментиран от #14, #15

    05:38 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Чакайте

    2 8 Отговор
    Виденова зима.

    05:45 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма как

    1 9 Отговор

    До коментар #11 от "Да знайш":

    Путин е 4 етажа под земята във Валадай.Пази си епилираната кожа.Ха ха ха.

    05:55 03.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ти си виж

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "ежко":

    Скъсаният джоб.Глад те чака.И студ.

    05:59 03.11.2026

  • 18 Честито България

    2 2 Отговор
    Един ден след изборите газта с 30 процента НАГОРЕ!

    Коментиран от #30

    06:08 03.11.2026

  • 19 Купидрон

    4 0 Отговор
    Юроатлантопитеците още вадят ряпата на комунизма от земята.

    06:11 03.11.2026

  • 20 Сиси

    2 4 Отговор
    Тя просто е манипулируема,беше си вице през цялото време.От сега Радев ще е и президент и премиер, и Песков ще го похвали.Този народ не се събуди,подхлъзват го и вервайте.

    Коментиран от #25, #29

    06:11 03.11.2026

  • 21 Георги

    4 0 Отговор
    аз и в магазина не купувам, като няма нищо, което да става. А тук искате да подпиша празен лист за 4-5години на човек на който не вярвам? А най-абсурдното обяснение е да дадеш този лист на човек на който не вярваш за да не попадне в ръцете на друг на който не вярваш!?!?

    06:12 03.11.2026

  • 22 Копейки,

    1 2 Отговор
    РАБОТА СИ ТЪРСЕТЕ!ДАЖЕ НА ДВЕ МЕСТА!

    Коментиран от #26

    06:12 03.11.2026

  • 23 Пиуесъсзеуе

    3 0 Отговор
    На е апатия, а антипатия. Не се научиха мисирките и това е.

    06:17 03.11.2026

  • 24 Гошо

    3 0 Отговор
    Нема Гюро, нема чудо...

    06:18 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пернишки университет

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "математика за 3 клас":

    Икономическите и хуманитарните специалности в бг, отдавна са скарани с математиката. Затова са и тези резултати.

    06:22 03.11.2026

  • 29 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сиси":

    радев е натовски генерал, завършил натовски колежи в америка. цялата му кариера е в натовска България. беше домакин на триморието, неговото правителство вкара и нс гласува нато да управлява армията ни без нас, ако се наложи. пак неговото правителство даде земя за втора натовска база. подкрепи еврото или си забравил как прецака референдума, когато можеше да се случи? нали точно радев дикара канадеца и издигна пп и дб над 3те%. говори едно а прави друго - вече сме в няколко декларации срещу русия, подкрепихме послесдите санкции. говори за мир, а не прави абсолютно нищо за него.

    06:27 03.11.2026

  • 30 От догодина

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Честито България":

    100% увеличават данъците.

    06:29 03.11.2026