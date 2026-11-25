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Да те задържат по недоказан сигнал за изнудване, след което да прекараш близо пет месеца в ареста, очаквайки решение по дело, което по-късно Окръжният съд във Варна прекратява и връща на прокуратурата заради допуснати от нея процесуални нарушения. Това накратко е ходът на събитията, който не позволи на Благомир Коцев да бъде на обичайното си работно място в община Варна между 8 юли и 28 ноември 2025 година. За въпросния период той е използвал отпуск. Сега обаче Общинската избирателна комисия във Варна реши след подадени сигнали, че става дума за неоснователно отсъствие, което дава основание за отстраняването му от кметския пост.

Според Благомир Коцев във Варна е "извършен преврат" от бизнесмена Даниел Славов – Дънката, който е оказал натиск върху членовете на 27-членната ОИК. Така на вчерашното заседание 20 от присъстващите общо 26 са гласували за отстраняването на кмета по граждански сигнали, някои от които са отпреди повече от година, твърди Коцев.

Решението е взето от членове на комисията от ГЕРБ, БСП, ДПС, АПС, "Възраждане", както и от ПП. То влиза в сила с предварително изпълнение. Коцев заяви, че ще го обжалва, както и че ще подаде сигнал до прокуратурата за натиск от страна на Даниел Славов-Дънката срещу него.

Изненадващо, лидерите на ГЕРБ и ДПС се разграничиха от своите представители в ОИК-Варна. Бойко Борисов дори призова за оставките им, след като именно по негово настояване те блокираха подобно заседание за разглеждане на сигнали за отпуските на Коцев през декември миналата година.

И докато законът действително дава правомощия на ОИК да отстрани Коцев от поста му и да прецени дали отсъствието му е основателно още преди произнасянето на съда, то синхронното гласуване на членовете на комисията, дългото чакане по постъпилите сигнали, както и избраният момент за свалянето на кмета на Варна повдигат сериозни въпроси.

Задържането на Коцев през 2025 и отпускът му

През юли 2025 година Благомир Коцев е арестуван при акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) по обвинение, че е участвал в престъпна група, която е поискала подкуп от местни бизнесмени. Сигнал за това подава Пламенка Димитрова, собственичка на фирма за обществено хранене, която година по-рано губи обществена поръчка и обжалва това пред Комисията за защита на конкуренцията. Тя твърди, че Коцев и общински съветници от ПП-ДБ са искали подкуп от нея, за да спечели поръчката. Както КЗК обаче, така и Върховният административен съд потвърждават, че няма нищо нередно в процедурата. Коцев е освободен в края на ноември 2025 под гаранция от 200 000 лв.

Именно в този период според решението на ОИК-Варна кметът е отсъствал от работа повече от един месец от позволеното. Според решението на комисията, възраженията на Коцев, че той е ползвал полагаем неплатен отпуск, както и неизползван платен отпуск от 2024 година, прехвърлен към 2025 и използван за времето в ареста, е несъстоятелно.

Комисията обаче не взима предвид решението на Софийския районен съд, според което 24-часовото задържане на Коцев през юли 2025 година е било незаконно. Пренебрегнат е и фактът, че по-рано тази година Окръжният съд във Варна прекрати съдебното производство и върна делото на прокуратурата заради допуснати съществени процесуални нарушения.

Какво доведе до свалянето на Коцев

На този фон, докато миналата година общественият фокус беше насочен към изхода от процеса, Общинският съвет в града, се опита да назначи нов кмет на мястото на Коцев още през юли 2025 година. Съветът е доминиран от четири формации, наричани "икономическото мнозинство" – ГЕРБ, "Възраждане", "Алтернатива на гражданите" и "Български глас".

По време на ареста на Коцев, начело на общината застана зам.-кметът Павел Попов от ДСБ. Председателят на общинския съвет от "Алтернатива на гражданите" се опита да атакува това решение, но Върховният административен съд потвърди, че Попов остава на поста си.

Днес Коцев заяви, че две от тези формации са свързани с Даниел Славов-Дънката и с икономическата група ТИМ, за която от години има опасения, че диктува политическите решения във Варна. "Български глас" е партията на Дънката в общинския съвет, а зад "Алтернатива на гражданите" стоят ТИМ", каза той.

Докато е още в ареста през ноември 2025, в ОИК-Варна постъпват два сигнала с разлика от едва ден. В тях варненците Дамян Христов и Биляна Якова-Атанасова твърдят, че има обстоятелства за предсрочното прекратяване на правомощията на Коцев. Според Якова-Атанасова това е именно незаконосъобразно дългият отпуск на кмета по Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На 18 ноември 2025 проверката на ОИК-Варна по сигналите е окончателно завършена, а комисията насрочва заседание за 23 ноември. В навечерието му обаче Бойко Борисов и ръководството на ГЕРБ призовават представителите на партията в ОИК да не участват в "подобни сценарии" и да гласуват "против". Когато през декември 2025 ОИК прави нов опит да разгледа казуса с отпуските на кмета, заседанието пропада поради липса на кворум.

По-късно Якова-Атанасова търси отговор от съда заради липсата на движение по сигнала ѝ. Административният съд във Варна обаче оставя заведеното от нея дело без движение, а впоследствие магистратите прекратяват производството и оставят жалбата ѝ без разглеждане поради липса на правен интерес.

В публикация в социалните мрежи от днес, 24 ноември, Биляна Якова-Атанасова отбелязва, че именно нейните усилия са довели до отстраняването на Коцев, но и задава многократно въпроси за това какво е довело до забавянето от над година в произнасянето на комисията.

Бомба, която тиктака отдавна

ДВ разговаря с жители на Варна, които споделиха, че за потенциалното прекратяване на правомощията на Коцев се говори от много време. За това предупредиха и активисти на ПП и ДБ още в началото на този месец.

Формално обаче причината за новото заседание на ОИК-Варна са нови сигнали от тази година, които отново връщат фокуса върху отпуските на Коцев от 2025 година. Според председателя на ОИК-Варна Велин Жеков, който не отговори на обажданията на ДВ, сигналите са разделени и разгледани отделно.

Моментът на заседанието обаче не е случаен, казват жителите на града. Според закона, ако правомощията на кмет бъдат прекратени по-малко от една година преди предвидените местни избори (следващите са през есента на 2027), то нови избори не се провеждат.

Това дава възможност на Общинския съвет да назначи на позицията или един от неговите 51 съветници, или един от заместник-кметовете на Коцев. Днес той обяви, че изпълняващ функциите кмет ще бъде досегашният зам.-кмет по социални дейности и здравеопазване Снежана Апостолова.

И въпреки че централите на ГЕРБ и на ДПС да се разграничиха днес от решението на членовете на ОИК от техните квоти, то именно предстоящото решение на Общинския съвет, където ГЕРБ имат най-голяма група, ще покаже доколко партията би се възползвала от възможността да сложи близък до нея кмет.

Дупките в закона и прозрачността на заседанието

Формално ОИК имат право да прекратят правомощията на действащ кмет, обяснява пред ДВ експертът по изборни въпроси и обществен анализатор Стоил Цицелков.

Той обаче обръща внимание на това, че никъде по света изборна администрация, чиято основна роля би следвало да е провеждането на избори, не взима решения, към които на теория би имал отношение само съдът.

Организирането на заседанието на ОИК-Варна също буди сериозни съмнения за прозрачността му, но и за правилното му провеждане. По данни на "Капитал", когато ОИК-Варна взима две решения за прекратяване на пълномощия на два районни кмета на Варна, тя прави аудиозаписи на разискванията. В понеделник обаче, когато се гласува отстраняването на Коцев, подобни записи няма.

Протоколът от заседанието също не е публикуван. ДВ се свърза със секретаря на ОИК-Варна от квотата на БСП - юристката Олга Томова-Куцарова. Тя заяви, че причината за забавянето на публикуването на протокола "е изцяло техническа и нищо по-интересно от това".

Според Стоил Цицелков мотивите и обосновката на решението на ОИК-Варна също будят съмнение. Те са особено детайлни и добре описани, което повдига въпроса за предварителната им подготовка. Според "Капитал" проекторешението, с което се прекратяват пълномощията на кмета, е докладвано от председателя на ОИК-Варна без посочен автор.

Разглеждането на основанието за решението на ОИК и потенциалните нарушения в хода му може да отнеме от месец до над половин година. Въпреки че законът предвижда съкратено производство, сроковете са инструктивни — съдът има 7 дни да насрочи заседание по жалбата на Коцев.

След образуването на делото Административният съд – Варна разполага с 14 дни, за да се произнесе по законосъобразността на решението на ОИК. Актът на магистратите може да бъде оспорен пред Върховния административен съд (ВАС). Ако няма забавяне в хода на процеса, производството пред двете инстанции общо трябва да приключи в срок до два месеца.

Какъв е залогът?

Коцев и Общинският съвет са в чести сблъсъци. През 2024 съветниците дори гласуваха да ограничат правомощията на кмета да извършва компенсирани промени в общинския бюджет без изричното съгласие на местния парламент. Решение, което Административният съд във Варна отмени през 2025 година.

Отстраняването от власт на Благомир Коцев се случи в деня, в който беше приет бюджетът на града. В последните дни във Варна общественото недоволство беше събудено и от плановете за проект за тунел под Морската градина, който да свързва централен булевард с крайбрежната алея в града. Вчера общинският съвет одобри разход от 350 000 евро за проектирането му, след като предложението беше внесено повторно от съветника от "Алтернатива на гражданите" Мартин Димов. Преди седмица кметът го оттегли от дневния ред на Общинския съвет поради обществено недоволство.

"Вчера на общинска сесия бяха гласувани бюджетът и огромен заем, с който да можем да финансираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега тези средства ще отиват в джобовете на кукловодите, които ще сложат пионка за една година", каза днес Коцев и допълни: "Днес сме едно феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно владение завинаги".

И докато според Благомир Коцев зад отстраняването му стоят бизнес интереси, именно потенциалното политическо решение на Общинския съвет за това кой ще довърши мандата ще покаже дали от дестабилизацията на третия по големина град в България няма да извлекат полза и най-големите парламентарно представени партии.

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