32 години от великата българска победа над Франция на „Парк де Пренс“

32 години от великата българска победа над Франция на „Парк де Пренс"

17 Ноември, 2025 07:18 696 9

  • българия -
  • дати-
  • футболната история-
  • 17 ноември 1993 г.-
  • франция -
  • емил костадинов -
  • световното първенство в сащ-
  • история-
  • футбол-
  • парк де пренс

С гол на Емил Костадинов в последната секунда на редовното време България се класира за финалите на Световното първенство в САЩ

32 години от великата българска победа над Франция на „Парк де Пренс“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес България отбелязва една от най-ярките дати във футболната си история. На 17 ноември 1993 г. националният ни отбор печели с 2:1 като гост на Франция с попадение на Емил Костадинов в последната секунда на редовното време и се класира за финалите на Световното първенство в САЩ.

Там тимът на Димитър Пенев постига най-големия успех на „трикольорите“, стигайки до бронзовите медали.

Събитията в нашата квалификационна група тогава се развиват така, че два кръга преди края Франция, водена от Жерар Улие и с футболисти от ранга на Жан-Пиер Папен, Ерик Кантона, Дидие Дешан, Лоран Блан, Давид Жинола и Марсел Десаи, се чувства сигурна за класирането си за първенството в САЩ. На 8 септември 1993 г. България завършва 1:1 с Швеция в София, докато французите печелят с 2:0 като гост на Финландия и се нуждаят само от точка в последните си два двубоя, за да подпечатат визите за световните финали.

Месец по-късно обаче България постига изразителна победа над Австрия с 4:1 у дома, а „петлите“ сензационно губят с 2:3 в Париж от Израел. До 83-ата минута тимът на Улие води с 2:1, но с попадения на Еял Беркович и Реувен Атар гостите стигат до победата и превръщат сблъсъка между Франция и България в последния кръг в същински финал.

Двубоят се играе пред почти 50 хиляди зрители на стадион „Парк де Пренс“ и е един от най-драматичните в цялата история на европейския футбол. Началото за нашите е трудно – в 32-ата минута Ерик Кантона открива резултата след подаване на Папен и удар от въздуха. България обаче бързо се връща в играта – малко след това Емил Костадинов засича неспасяемо с глава центриране на Балъков от ъглов удар и двата тима се оттеглят при равенство на почивката. То се запазва до самия край, когато се ражда легендата за „Господ е българин“. Секунди преди изтичането на редовното време Красимир Балъков подава към Любослав Пенев, който от своя страна пуска прехвърлящ пас към набралия скорост Костадинов. Крилото поема топката във въздуха и миг преди Лоран Блан да връхлети в краката му изстрелва истински снаряд под рамката на вратата на Бернан Лама – 2:1 за България.

Драматичната победа класира националния ни тим за шести път на финали на световно първенство. По терените в САЩ българите отново пишат история. Освен че записва първи успех на Мондиал (4:0 над Гърция), тимът на Димитър Пенев постига знаменити победи над Аржентина, Мексико и актуалния световен шампион Германия, за да се окичи с бронзовите медали.

Франция - България 1:2

Франция: Лама, Десаи, Пти, Рош, Блан, Льо Гуен, Дешан, Педрос, Созе (80 - Герен), Папен (72 - Жинола), Кантона. Селекционер: Жерар Улие.

България: Михайлов, Кременлиев, Иванов, Хубчев, Цветанов (81 - Боримиров), Балъков, Лечков (81 - Алекандров), Янков, Костадинов, Л. Пенев, Стоичков. Селекционер: Димитър Пенев.

Голмайстори: 1:0 Ерик Кантона 32, 1:1 Емил Костадинов 37, 1:2 Емил Костадинов 90.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майк Алън Патън

    11 0 Отговор
    Ех , спомени , спомени !

    07:22 17.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 0 Отговор
    Стари лаври като цялата ни държава.

    07:26 17.11.2025

  • 3 УРА и НАПРЕД

    9 0 Отговор
    С тази победа , направихме голяма услуга на самата Франция. След загубата , те направиха реформа на своя отбор и станаха Световен и Европейски шампиони !
    Трябва да са ни благодарни !

    07:27 17.11.2025

  • 4 Лудите 90

    5 1 Отговор
    Помня го като вчера!
    Най-хубавите и най-щастливите моменти в живота ми!
    После нашите разковаха и другите на световното, а с Италия мачът беше с купен съдия.
    Всички бяхме окрилени от успехите на нашите орли.
    Браво!

    07:47 17.11.2025

  • 5 Смачкахме им фасона,

    5 0 Отговор
    гледаха невярващи като пpeпикaнo мушкато галските петли.

    07:50 17.11.2025

  • 6 редник

    1 1 Отговор
    /великата българска победа /

    Велика означава голяма - 2:1 е минимална победа - само с един гол!

    Имаха голям късмет в САЩ, но на полуфинала не им стигнаха силите, а бронз за останалите на четвърто място е за утеха...

    07:53 17.11.2025

  • 7 Момчетата

    2 1 Отговор
    сами си заслужиха всичко.
    Никой, нищо не ни е подарил.
    Слава на героите!

    07:59 17.11.2025

  • 8 Коко Н

    0 1 Отговор
    И зад всичко това стои едно име ЕМИЛ КОСТАДИНОВ-Слава за него,възпитаник на школата на Димитровски район в СОФИЯ.

    08:18 17.11.2025

  • 9 Линда

    1 0 Отговор
    Тоя пловдивски селянин Стоичков 70 процента от головете си ги вкара от дуспи

    08:42 17.11.2025

