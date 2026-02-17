Новини
България »
Всички градове »
"Мяра": Ако изборите са в средата на февруари: 33,3% гласове за формация на Радев, за ГЕРБ-СДС-18,9%, 12,7% за ПП-ДБ

"Мяра": Ако изборите са в средата на февруари: 33,3% гласове за формация на Радев, за ГЕРБ-СДС-18,9%, 12,7% за ПП-ДБ

17 Февруари, 2026 14:25 2 973 142

  • агенция мяра-
  • избори-
  • февруари-
  • партия на румен радев-
  • герб-сдс-
  • пп-дб

МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%

"Мяра": Ако изборите са в средата на февруари: 33,3% гласове за формация на Радев, за ГЕРБ-СДС-18,9%, 12,7% за ПП-ДБ - 1
Снимка: МЯРА
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него.

Изводът е от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.

51,5% е декларацията за активност, което означава – при цялата условност – възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция е както следва: формация на Румен Радев има 33,3%, ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации.
Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    47 45 Отговор
    Абсолютно изследване. ПП-ДБ НЯМА да са в парламента. Няма какво да четете статията

    Коментиран от #114

    14:32 17.02.2026

  • 2 честен ционист

    26 51 Отговор
    Ганчо защо въобще да си прави труда да гласува за ПП/ДБ и Партията на Радев като по дефиниция са едно и също?

    14:33 17.02.2026

  • 3 Чичак

    45 4 Отговор
    А за новите партии Брадва, Секира, Копие, Могъщество,Мотика....все борци срещу корупцията колко и.иоти ще гласуват

    Коментиран от #105

    14:33 17.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    27 19 Отговор
    Лъжи.

    Коментиран от #33

    14:33 17.02.2026

  • 5 33,3

    21 18 Отговор
    наивници..

    14:33 17.02.2026

  • 6 Роки

    18 25 Отговор
    Накратко, Ганчо може и да не гласува, понеже резултата е ясен на АНАЛлизаторите, а новата сглобка Радев-ГЕРБ-ППДБ е договорена, с мощната подкрепа на уж опозиционен цирк "Шиши". Като почнат да делкат милиардите евро нов дълг, всякакво чувство за неразбирателство изчезва. Справка последните 35 години

    Коментиран от #61

    14:34 17.02.2026

  • 7 А сега де

    12 25 Отговор
    А фатмако с кой ще прави коалиция ? Ако ще влиза на сегашните избори трябва през БСП-то или някои друг от типа на Цска през Литекс и Чавдар.

    14:34 17.02.2026

  • 8 хехе

    34 7 Отговор
    ама не така, че тиквата ще вдигне кръвното и пак ще скъса менискус, а шарлатаните направо ще се гръмнат.

    14:35 17.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    23 8 Отговор
    Мяра на Първан мери точно.

    14:36 17.02.2026

  • 10 рейтинг

    18 22 Отговор
    За няколко негови служебни правителства през втория му управленски мандат страната бе заробена като донор на Боташ и разделена чрез неговия проект за ПП сподвижници на перофилите.

    14:36 17.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    9 37 Отговор
    След изборите Бойко ще им разкаже играта.

    14:37 17.02.2026

  • 12 Деций

    36 8 Отговор
    Ако има вътрешен министър на място, Свинята ще е на кантар.Човека събрал омразата на гражданите да ми го пишете с 10 % е повече от нелепо.

    Коментиран от #19, #23

    14:37 17.02.2026

  • 13 Ура,,Ура

    36 15 Отговор
    До изборите Радев ще вдигне още повече процентите си. Да му мислят прасетата.

    14:39 17.02.2026

  • 14 Анонимен

    12 19 Отговор
    Йотова направо да назначи РР за мин председател Нали така РР назначи Гюро и неговите служебни Сега да върнат жеста

    Коментиран от #21

    14:39 17.02.2026

  • 15 Овчар

    18 4 Отговор
    От Гинци....пасем овцете в кошарите зад хижата.....

    14:39 17.02.2026

  • 16 Меч

    12 5 Отговор
    Величие и прочие,ако имат акъл ще се коалират!

    14:39 17.02.2026

  • 17 Майката

    12 2 Отговор
    му е,10% бариера!

    14:40 17.02.2026

  • 18 Стенли

    17 21 Отговор
    За мен Радев е фурнаджийска лопата помним как отказа да допусне референдум за еврозоната и негов министър въведе така наречените зелени сертификати и той не е никакъв русофил а си е чист натовски генерал което лошо няма но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и иот аман от такива двуличници аз лично ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ защото единствено те искрено поискаха референдум за еврозоната а не като Радев един път не може друг път може защото

    14:41 17.02.2026

  • 19 Промяна

    13 10 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    Диктатурата на шарлатаните и алабалистите в действие 2020 година я видяхме и последващите разрушителни години за България С метежи с насилие с алабалата няма как България е демокрация

    Коментиран от #30, #103

    14:41 17.02.2026

  • 20 Проф.Христов

    14 9 Отговор
    Очаквах 80% за Радев!

    14:41 17.02.2026

  • 21 трудно е

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Трябва да е от домовата книга а домовата книга за да отпадне трябва промени през парламента за които трябва бая мнозинство.

    14:42 17.02.2026

  • 22 Радев

    9 16 Отговор
    Ще ви оправя за 799 дни!Вервайте ми!

    Коментиран от #27, #111

    14:43 17.02.2026

  • 23 честен ционист

    1 9 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    На теб лично нещо лошо да ти е направил Момчето?

    Коментиран от #35

    14:44 17.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Според това проучване на Първан

    15 2 Отговор
    Симеонов Радев ще има 125 народни представители

    14:45 17.02.2026

  • 26 Цвете

    19 6 Отговор
    МЯРА ЛИ СТЕ, ХИМЕРА ЛИ СТЕ ,ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПРОМИВАТЕ МОЗЪКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. СПРЕТЕ СЕ С ВАШИТЕ ИЗМИШЛЬОТИНИ.КОЙ ВИ ПЛАЩА ЗА МАНИПУЛАЦИИТЕ ? 👎🤡🙄🤔👎💯🇧🇬💯

    Коментиран от #50

    14:45 17.02.2026

  • 27 Гост

    9 5 Отговор

    До коментар #22 от "Радев":

    Време е да сменим оправяча, стига вече бою мошенгията. И други трябва да ни оправят с 200, 300, 400....

    14:45 17.02.2026

  • 28 Има ни пак

    19 0 Отговор
    Тия умници с "не подкрепям никого" само си губят времето. При двадесетина партии участващи в изборите ти не подкрепяш никой, това означава, че нещо не си наред. И какво очакваш? Да дойде звездният принц ли?

    14:46 17.02.2026

  • 29 Цвете

    7 6 Отговор
    МЯРА ЛИ СТЕ, ХИМЕРА ЛИ СТЕ ,ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПРОМИВАТЕ МОЗЪКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. СПРЕТЕ СЕ С ВАШИТЕ ИЗМИШЛЬОТИНИ.КОЙ ВИ ПЛАЩА ЗА МАНИПУЛАЦИИТЕ ? 👎🤡🙄🤔👎💯🇧🇬💯

    14:47 17.02.2026

  • 30 Гост

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Смени тая плоча вече бе, чичак! Едно и също повтаряш в 1000 коментара. Кажи нещо умно

    Коментиран от #44

    14:47 17.02.2026

  • 31 Нов проект

    12 6 Отговор
    1 Точка-референдум за ЕС и НАТО!

    14:48 17.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ИМПЕРИАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ...не-е-е, това е подгряване на електората за да му се внуши, че изборите са честни.

    14:49 17.02.2026

  • 34 ИТН

    13 2 Отговор
    Добре де, КуКу Бенд са двайсетина човека. Балети-малети, екип, Ванката... нека са 100. Откъде на къде в проучването ИТН имат 2,1%?

    Коментиран от #59

    14:49 17.02.2026

  • 35 Добър

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "честен ционист":

    Не бе човек! Лошо е направил на целия народ. Или не знаеш, или се правиш на луд. Точно като него.

    14:50 17.02.2026

  • 36 Анализатор

    9 11 Отговор
    Пълна манипулация.
    Мисля, че ГЕРБ няма повече от 6%.
    А ДПС Ново Ночяло дали има и 1%?!
    ПП-ДБ вероятто имареално около 24%.
    ВЪЗРАЖДАНЕ е под 4 %, техния балон спихна, вече нямат дъвката "евро"!
    ИТН пък нямат и 1%, такава ппостащина, агресия, лъжи и нагаждачество в скута на Пеевски е явта за всички в страната.
    Величие са около 4%.
    АПС са поне 8%.
    БСП са 6%.
    МЕЧ са въздух под налягане, липса на адекватност, доносници и подлеци като лидера си, те са около 2%.

    14:50 17.02.2026

  • 37 хикс

    11 1 Отговор
    Не разбирам , как след най-големите протести в България , НН има 10 % .Наистина очаквах , нещо около 5% ,или изобщо да не прескочи 4% .Напълно съм сигурен че са купени гласове

    Коментиран от #56

    14:52 17.02.2026

  • 38 Радев

    4 6 Отговор
    не иска повече от 119 места,защото ще трябва да прави правителство....

    14:52 17.02.2026

  • 39 Тома

    7 0 Отговор
    Имам чувството че са изследвали хората излезли да берат гъби.

    14:53 17.02.2026

  • 40 ЦИК

    4 8 Отговор
    не трябва да регистрира Радев!

    14:55 17.02.2026

  • 41 потребител

    7 6 Отговор
    Независимо коя партия , ако излезе и каже ,че ще направи реферндум за еврото , за ЕС , за НАТО , ще вземе пълно мнозинство .Хората са в шок от еврото , цените на продуктите и цените на тока

    14:55 17.02.2026

  • 42 Пълна манипулация е това уж "изследване"

    6 13 Отговор
    Радев е с 45% най-малко!
    ПП-ДБ вероятно има реално около 24%.
    АПС са поне 8%.
    ГЕРБ няма повече от 6%.
    БСП са 6%.
    ВЪЗРАЖДАНЕ е под 4 %, техния балон спихна, вече нямат дъвката "евро"!
    Величие са около 4%.
    МЕЧ са въздух под налягане, липса на адекватност, доносници и подлеци като лидера си, те са около 2%.
    ДПС Ново Начало дали има и 1%?!
    ИТН пък нямат и 1%, такава простащина, агресия, лъжи и нагаждачество в скута на Пеевски е явна за всички в страната.

    Коментиран от #47, #53

    14:55 17.02.2026

  • 43 Младите

    5 2 Отговор
    не искат ЕС!Искат БРИКС!

    14:57 17.02.2026

  • 44 Промяна

    1 13 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    ЧИЧАК ЩЕ ВИКАШ НА БАЩА СИ Аз живея тук и виждам всичко Искам Демокрация ПИСНА ми от АЛАБАЛАЛИТЕ ПИТАМ как така Йотова по поръчка назначава Гюро след метежите А РР се самообявява за МЕСИЯ Хахахахаха 2026 г Искам ДЕМОКРАЦИЯ НЕ на Червените олигарси И на самообявили се МЕСИИ

    14:57 17.02.2026

  • 45 В Карлуково

    2 7 Отговор
    Радев види с 87,7...

    14:58 17.02.2026

  • 46 мюсулманин

    9 4 Отговор
    Как слага АПС с 1,9% ? Много мюсюлмани се заканват за наказетелен вот спрямо НН ! Това проучване май не е правено на терен .

    14:58 17.02.2026

  • 47 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Пълна манипулация е това уж "изследване"":

    ХАХАХАХАХА А ТИ СИ ПЪЛЕН ШАРЛАТАНСКИ КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ

    Коментиран от #57

    14:58 17.02.2026

  • 48 НАПЪЛНО СТЕ ПРАВИ

    3 2 Отговор
    36-37 коментари. Но тези проценти надолу туупса и шиши ще ги станат ако успее ГЮРОВ и новият министър на вътрешните работи.да изчисти мААЛИте администрация и купени там гласове.

    Коментиран от #68

    14:58 17.02.2026

  • 49 пери

    7 5 Отговор
    Пак предварително облъчване на народонаселението. Разни анкети в различни сайтове показаха, че хората не искат да гласуват за Радев и сега изведнъж прогноза, че щял да е първи. Уйдурми и мокри сънища.

    14:58 17.02.2026

  • 50 Ирония

    8 3 Отговор

    До коментар #26 от "Цвете":

    Е как КОЙ, ПЛАЩА ШИШИ МАГНИТСКИ!!
    Цяла България знае това!
    Търговия на социолозите; цена: на 1% добавен глас 10000 €.

    Коментиран от #62

    14:59 17.02.2026

  • 51 Здрасти

    6 1 Отговор
    Пак ще има изненадани, сложили меч пред Величие. Ей големи мисирки.

    14:59 17.02.2026

  • 52 Оня гост

    3 0 Отговор
    тия статистически проучвания отдавна ги знаем какво представляват. Докато не бъде извършена принципна промяна в правилата всяко гласуване е равно на легитимиране на Статуквото. "ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!" Замяна на срамния чл69(позволяващ на народните представители безнаказано да ЛЪЖАТ!...) с Поправка в Конституцията за периодичен контрол чрез полиграф на висшите държавни длъжности. Президент, политици, съдии, командири на военни подразделения, началници на полицейски участъци. Големите сила и власт трябва да бъдат балансирани чрез носене на голяма отговорност, защото при липса на контрол имат огромен покваряващ потенциал. Всяка от изброените длъжности е функция на Обществото. Била е създадена, за да Му служи, а не управлява.

    15:00 17.02.2026

  • 53 Звездоброец

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Пълна манипулация е това уж "изследване"":

    Добра прогноза , но при условие , че изборите са честни . Мисля , че величие ще са дори повече , защото тогава мафията ги оряза жестоко .

    15:00 17.02.2026

  • 54 На МЕЧ дават почти 4%

    2 8 Отговор
    А на предишните избори им даваха 2.8% а те имаха 4.8%. Коалицията ще е Румен Радев 118 депутата + МЕЧ 19 депутата. Всички други опозиция. Радев премиер - Радостин Василев министър на МВР

    15:00 17.02.2026

  • 55 Джуджеску

    5 0 Отговор
    Справка-Румъния....

    15:01 17.02.2026

  • 56 Промяна

    6 5 Отговор

    До коментар #37 от "хикс":

    Купени са и платените шарлатански постоянни по сайтовете Купени са и онези по телевизиите постоянните лъжещи в защита на шарлатаните Купени са тези Защо никой не и обръща внимание на тезиА постоянно заблуди

    Коментиран от #64, #98

    15:01 17.02.2026

  • 57 Ирония

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Тролът на Шиши Магнитски, подвизаващ се под фалшивото име "Промяна" пак цъфна с 30 коментара в секунда, оплюващ ПП-ДБ!
    Кръсти се "прасенцето на Шиши"!!

    Коментиран от #76

    15:02 17.02.2026

  • 58 мдааа

    8 2 Отговор
    Проследят ли се парите до "Мяра", ще стане ясно кой поръчва изследването и кому са угодни тези резултати. И не гледайте само кой е на първо място...

    15:02 17.02.2026

  • 59 Прав сте

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "ИТН":

    2.1% са над 55 хиляди човека! Откъде чалга борсуците най мразени в държавата ще съберат толкова за 2%

    Коментиран от #135

    15:03 17.02.2026

  • 60 Асоциален

    3 2 Отговор
    Сега,това за Радев,повишение ли е?

    15:03 17.02.2026

  • 61 среднощен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Роки":

    "РОКИ" - "може и по-меко" да се каже, но сте напълно прав.
    Това е следващият Парламент.

    15:03 17.02.2026

  • 62 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Ирония":

    А защо не питаш РР откъде има финанси да организира влизането си в парламента Кой плаща ти ли Аман от дежурни лъжци банални и продължавате

    Коментиран от #89

    15:04 17.02.2026

  • 63 Цвете

    6 1 Отговор
    МЯРА ЛИ СТЕ, ХИМЕРА ЛИ СТЕ ,ПРЕСТАНЕТЕ ДА ПРОМИВАТЕ МОЗЪКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. СПРЕТЕ СЕ С ВАШИТЕ ИЗМИШЛЬОТИНИ.КОЙ ВИ ПЛАЩА ЗА МАНИПУЛАЦИИТЕ ? 👎🤡🙄🤔👎💯🇧🇬💯

    15:04 17.02.2026

  • 64 Манол

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Купени са и платените свински постоянни по сайтовете, постоянните оплюващи ПП-ДБ.

    Коментиран от #74

    15:04 17.02.2026

  • 65 Митро Фанов

    4 5 Отговор
    Ако съм българка,ще гласувам за Радев!

    15:05 17.02.2026

  • 66 Потресен

    9 0 Отговор
    Ма как може Столетницата да е под чертата? Толкоз много надежди за ново начало, пък то не остана кой да гласува за тях.

    15:06 17.02.2026

  • 67 гхджбн

    9 0 Отговор
    Спрете с промивките на мозъци , това трябва да се забрани със закон! Това ли са ви честните избори?!

    15:06 17.02.2026

  • 68 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "НАПЪЛНО СТЕ ПРАВИ":

    Гюро да не е диктатор Как така ще чисти в европейска държава сме

    Коментиран от #96

    15:06 17.02.2026

  • 69 Това е!

    1 9 Отговор
    Радев - 45%
    ПП-ДБ - 24 %
    ГЕРБ - 8 %
    АПС - 6%
    БСП - 4%

    Коментиран от #73

    15:06 17.02.2026

  • 70 Реалист

    8 3 Отговор
    Фрапираща наглост от страна на Фатмака! Жестока манипулация- са нашите откраднати пари се плаща за подобна ИЗМАМА и ФАЛШИФИКАЦИЯ!!!
    Няма как нормалните хора да гласуват за Фатмака при идвестните ФАКТИ, че той е слуга на мафията и открито играе с Бобокови, Черепа Божков, Цветан Василев от Сърбия и още много мафиоти с Кохринката до себе си! СРАМНО!!!

    15:06 17.02.2026

  • 71 Народа

    5 2 Отговор
    му писна от ЕС!Поема по пътя на Копринката!

    15:06 17.02.2026

  • 72 Путин

    4 3 Отговор
    Поздравявам колегата Радев с новата победа!

    15:08 17.02.2026

  • 73 Правилно

    2 2 Отговор

    До коментар #69 от "Това е!":

    В следващият парламент ще има само 5 партии!
    Безмислено е да си разпилявате гласа за другите!

    15:08 17.02.2026

  • 74 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #64 от "Манол":

    Ппдб са шарлатани назначени с ала балата а ако тук например има една честност ще се види ясно кой е платен от шарлатаните и не само тук в Интернет ПРОСТРАНСТВОТО ОГРОМНИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ПРОФИЛИ СИПЯТ ГАДОСТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ

    Коментиран от #79, #92, #110

    15:08 17.02.2026

  • 75 Параван

    6 0 Отговор
    е явна къртица
    на Радев

    15:10 17.02.2026

  • 76 Оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ирония":

    Този е дежурния на смяна, прави се на нeнормален ,неадекватен ,негрaмотен цървyл с цел да злепоставя нашата партия ГЕРБ че сме дегенерати ...Откакто се появи този oлигoфрeн завършен есента на миналата година в Пазарджик ни направи на 6-то място ,след месец и половина улиците изметоха нашето правителство а сега Радев води двойно пред ГЕРБ. Вижте в страницата на факти във фейсбук много постват коментарите му тук със скрийншот и пишат че злепоставя и ГЕРБ и прогонва и читателите от сайта факти този дежурен писал се "Промяна"

    15:10 17.02.2026

  • 77 измекяра= на мяра

    5 1 Отговор
    Имат нареждане да изкарат резултатите каквито ще се нагласяват.!То следващият път да дадат 99 процента за Радев и да идва 9 септември!

    15:10 17.02.2026

  • 78 Експерт

    3 2 Отговор
    Радев ще е председател на НС!Премиер ще е.....

    Коментиран от #86

    15:10 17.02.2026

  • 79 Аман вече!

    4 3 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Туй заучено клише колко пъти ще го натрапваш?! Шиши Магнитски не ти ли прати вече за троленето едно и също, едно и също, като папагал.

    15:10 17.02.2026

  • 80 статистик

    4 2 Отговор
    САЩ ,Англия ,Европа имат особено мнение , към един лидер с Магнитски и може и да не го допуснат до избори изобщо .Нашите пък великодушно дали 10 %, сякаш не разбраха , че гласовете от Турция ще бъдат наказателен вот към НН заради това ,че им разцепи партията

    15:11 17.02.2026

  • 81 Иво

    7 1 Отговор
    Започна се с фалшивите прогнози да се помпат резултатите на нероден Петко. Има обаче едно но. Когато се видят хората и програмата на др. Радев ще стане ясно накъде ще тласка България човека на Путин и КГБ. Не съм сигурен че поколението джензи ще иска да живее в рускии мир. Ако допуснем агент Радев да ни изкара от ЕС и НАТО това ще е края на демокрацията и начало на мрачните времена на комунизма.

    15:11 17.02.2026

  • 82 Еврото дойде, Вгазраждане умре

    4 4 Отговор
    ДПС само 10%.... вервайте си. Това показва колко са верни останалите данни.

    Иначе Радев и ГЕРБ чудна комбинация. Корумпе военен с корумпе пожарникар баш генерали. Народът ще свири на гайди и кавали.

    15:12 17.02.2026

  • 83 Интересно

    2 0 Отговор
    Путин има по-голямо одобрение в България?

    15:12 17.02.2026

  • 84 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 7 Отговор
    Бацо на колене пред пилота!

    15:13 17.02.2026

  • 85 Мяра

    4 1 Отговор
    Мерки и БКП-ДС теглилки - пушек през червения кумин!

    15:13 17.02.2026

  • 86 Друг експерт

    7 1 Отговор

    До коментар #78 от "Експерт":

    Радев ще е председател на парламента!Премиер-Медведев!

    15:14 17.02.2026

  • 87 Азззззззз

    6 0 Отговор
    Анкетирали 812 човека, които не се знае дали не са лъгали и вадят резултати... Така се манипулира предварително населението за да не се изненада след изборите от нагласените фалшиви резултати.

    15:15 17.02.2026

  • 88 "Мяра" няма мяра!

    7 0 Отговор
    "Мяра" наистина нямат мяра! То обива слагачество и подлизурство на фатмака, но чак до такава степен е не само непростимо, но и отвратително! Добре бе, "мяра" - та! Значи, според вас 33% от българския народ са подлоги на злодея в Кремъл, не искат да помагаме на Украйна, вероломно нападната и унищожавана от руските пълчища на агресора Путин и искат да са в Евразия, а не в цивилизования свят! 33% от българския народ не са прах, мръсотия и боклук, ясно ли ви е, нагаждачи от "Мяра" - та? Понеже днес умникът Хранилан , дето нещо го играе "антрополог" и е отявлен "матросовец" на Тиквата и на Прасето, изрече "великата" мисъл, че Радев е "прахосмукачка"! А всяка прахосмукачка "изсмуква" прах, боклуци и мръсотия! Бдете, българи! Злодеят в Кремъл ни готви пореден зловещ проект и ще напарви и невъзможното да го реализира, ако ние не се обединим и не дадем отпор на кремълските подлоги и национални пердатели! Първият проект на КГБ и ДС беше повече от успешен! Той е агент Сава и ДПС! "Проклятието на България" агент Сава пороби във второ робство великата ни някога държаав, раздаваше порции, строеше си незаконни дворци и сараи, купуваше си яхти за милиони под благосклонния поглед на позитанските и ГЕРБерастките комунисти! Не по-малко зловещ беше и вторият проект на КГБ и ДС - комарджиятна от Мадрид, дето щеше да "ни оправи за 800 дни", но оправи себе си! Опарвиха се и просяците като него, които той доведе и които влязоха като в кабинета му бедняци, но излязоха мул

    Коментиран от #93

    15:15 17.02.2026

  • 89 Ирония

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "Промяна":

    Партийният активист на Пеевски, криещ се под неподхождащото му име "Промяна", пак се е развихрил да троли неуморно!

    15:15 17.02.2026

  • 90 Без вяра

    3 3 Отговор
    Какви 51% активност бе?
    Толкова ли захлюпен народ вирее у нас?
    Не виждате ли ,че пак НЯМА за кой да се гласува...
    Сите са стари,провалени играчи...
    А за ,,НОВИЯТ" на терена...хептен му нямам ...ВЯРА...доказал се двуличник ...зодия ,,Близнак"...

    15:16 17.02.2026

  • 91 Гласоподавател

    3 1 Отговор
    Не съм чул Радев какво предлага,нито феновете му,какво очакват!

    15:16 17.02.2026

  • 92 Хахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Това ли са "опорните точки" за днес, които Пеевски ти е задал?!

    Коментиран от #99

    15:17 17.02.2026

  • 93 Мяра

    4 0 Отговор

    До коментар #88 от ""Мяра" няма мяра!":

    я създадоха специално за новия проект!

    15:17 17.02.2026

  • 94 Решетников

    3 1 Отговор
    Аз.лично съм ги смятал процентите при една врачка.

    15:18 17.02.2026

  • 95 ърл джоунс

    5 1 Отговор
    Няма как да е вярна социологията .Вижте ,че са дали МЕЧ да изпревари БСП , а според мен това е невъзможно , въпреки упадъка на БСП , все пак е доста по голяма партия от МЕЧ , които са един файтон хора .

    Коментиран от #97

    15:18 17.02.2026

  • 96 Имам един въпрос?

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    Ти ПЛАТЕН трол ли си или УБЕДЕН, или ЗАБЛУДЕН??

    Коментиран от #127

    15:18 17.02.2026

  • 97 Сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "ърл джоунс":

    е преди Зарков?

    15:19 17.02.2026

  • 98 Парадокс

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Промяна":

    Копи-пейст-копи-пейст на трола на Шиши Магнитски.

    Коментиран от #107, #108

    15:20 17.02.2026

  • 99 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Хахаха":

    Жалки хора сте Освен ПЕЕВСКИНЕЩО ДРУГО СМИСЛЕНО ОТ ВАС НЯМА

    Коментиран от #106

    15:21 17.02.2026

  • 100 Цеко

    6 1 Отговор
    Абсолютна манипулация! Много са подценили БГ избирателя и ще си патят Променкаджиите на Фатмака...

    15:21 17.02.2026

  • 101 ДАНС

    2 0 Отговор
    Опасност за националната сигурност!

    15:21 17.02.2026

  • 102 Даката

    4 1 Отговор
    Просто ще станем както са американците в момента, така съжаляват милите, че са се подвели по обещанията му и така са си избрали 60клук, за президент, който нескрито завижда на Путин... зомбираните русофили ще гласуват за него.

    15:22 17.02.2026

  • 103 Дрънкаш глупости!

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Промяна":

    Има ли конкретен факт или източник за това твърдение или повтаряш фалшивите измишльотини на пеевските медии?

    Коментиран от #117

    15:22 17.02.2026

  • 104 Вервайте им

    6 1 Отговор
    Най-смешното е, че после с тези фалшификати ще оправдават фалшивите си избори. Както и сега помпат надеждите си за победа с елементарните аналогии с появата на царя и подобните му месии.
    Очакват цунами от гласоподаватели, но ще бъдат изненадани неприятно от мъртво вълнение.
    Легитимност на управление с 25% активност няма.

    15:22 17.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Хахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Промяна":

    Пеевският трол се ядоса май.

    15:23 17.02.2026

  • 107 Промяна

    4 2 Отговор

    До коментар #98 от "Парадокс":

    Шиши е МЪЖ НЕ СЕ ЗАВИРА ПО ПЕТРОХАНСКИ ХИЖИ НЕ СЕ ВЛАЧИ С МАЛКИ МОМЧЕТА НЕ СЕ РАЗХОЖДА ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ НЕ ОБИРА БОГАТИ ХОРА С МАНИПУЛАЦИИ ШИШИ А БОЖКОВ НЕ Е ЛИ МАГНИТСКИ

    15:23 17.02.2026

  • 108 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #98 от "Парадокс":

    Шиши е МЪЖ НЕ СЕ ЗАВИРА ПО ПЕТРОХАНСКИ ХИЖИ НЕ СЕ ВЛАЧИ С МАЛКИ МОМЧЕТА НЕ СЕ РАЗХОЖДА ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ НЕ ОБИРА БОГАТИ ХОРА С МАНИПУЛАЦИИ ШИШИ А БОЖКОВ НЕ Е ЛИ МАГНИТСКИ

    Коментиран от #120, #132

    15:23 17.02.2026

  • 109 Нов проект-програма

    1 0 Отговор
    1точка-няма програма!Нито лево,нито десно!

    15:24 17.02.2026

  • 110 Дрън-дрън-дрън

    2 3 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    Това са глупости.

    15:24 17.02.2026

  • 111 Румбата

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Радев":

    И освен Боташ с турците ще ви поднеса още един договор, дето ще ви занули окончателно като българи! И той ще бъде с моята истинска родина -Росия🤣🤣🤣

    15:25 17.02.2026

  • 112 Марк

    1 3 Отговор
    Посмъртно няма как да се получат такива резултати!

    Моето виждане е

    1. КРадев - 40-45%
    2. Възраждане - 13-15%
    3. Величие - около 10%
    4. герп 8-9%
    5. Корнито - 5-6%
    6. пееф - около 5%

    Всички други под чертата.

    Коментиран от #123

    15:25 17.02.2026

  • 113 Вова

    0 0 Отговор
    Да няма печатна грешка-88.8?

    15:26 17.02.2026

  • 114 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    че кой нормален човек чете тука статийте? само заглавието и коментарите се четат

    15:26 17.02.2026

  • 115 Доктор Гълъбова...

    1 1 Отговор
    33,3%.....🙊... положението излиза извън контрол, и аз не мога да ви помогна.

    15:26 17.02.2026

  • 116 Синя София

    3 0 Отговор
    Тия са абсолютни манипулатори,резултати по техен образ и подобие

    15:26 17.02.2026

  • 117 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Дрънкаш глупости!":

    Аз живея тук това са фактите които виждам и търпя в живота си Фактите са това а твоите шарлатански песнопение си ги разказвай на Петрохан и малките момченцаИ НЕЗНАМ КАКВО ОБЩО ИМА ШИШИ МИШИ КИШИ С МОЯТ ЖИВОТ

    15:26 17.02.2026

  • 118 Идва

    1 0 Отговор
    нараодно,работническо-селско управление!

    15:27 17.02.2026

  • 119 Запомнете едно -

    2 5 Отговор
    Опозицията на Радев са Възраждане, ДПС И НИНОВА!

    ВСИЧКИ ДРУГИ СА РАДЕВ!

    Да подкрепим опозицията, инак Радев ще глътне цялата власт!

    15:27 17.02.2026

  • 120 Хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "Промяна":

    Ингересна теория, само белите крилца остава да сложиш на Шиши.

    Коментиран от #138

    15:27 17.02.2026

  • 121 непротестиращ

    6 0 Отговор
    Не мога да повярвам, че Радев е сочен за първи, след всички бели които направи! Наруши Конституцията, докара ни ни шарлатаните от ПП, основни спонсори на педофилите от Петрохан, спретна ни 7 служебни правителства и съответно избори, осигури ни заробващия Боташ, и накрая си би шута от президентството, т.е. предаде народа и държавата, и се юрна да си прави "политически проект"! Това са фактите и ми е непонятно, как толкова много хора ще гласуват за него или се готви ала-бала с машините?!

    15:28 17.02.2026

  • 122 От чужбина

    1 0 Отговор
    Лошото е, че ДПС-НН и Пеевски пак са вътре. А този не трябва да припарва до парламента.
    Всички трябва да отидете и да гласувате за партии които НЕ са и няма да се коалират с ДПС-НН. Колкото по-малко гласове спечели Пеевски, толкова по-добре. А най-добре ще е да е вън от парламента. Колкото повече хора гласуват, толкова повече гласове ще му трябват на Пеевски да купи за да остане вътре. Ако гласувате масово, на Пеевски ще му излезе твърде скъпо оставането в парламента. Това е плевела в градината, който трябва да бъде изкоренен напълно, иначе непрекъснато ще израства и ще пречи.

    Коментиран от #129

    15:28 17.02.2026

  • 123 красавец

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Марк":

    За преглед си!

    15:28 17.02.2026

  • 124 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 125 Това е!

    1 1 Отговор
    Радев - 45%
    ПП-ДБ - 24 %
    ГЕРБ - 8 %
    АПС - 6%
    БСП - 4%

    15:29 17.02.2026

  • 126 Ламата

    1 0 Отговор
    Мунчо

    15:30 17.02.2026

  • 127 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Имам един въпрос?":

    А ти тичаш ли след розовото Асенова прасе хахахахахаха НЕ мога да повярвам колко заблудени имало тук и изпратени петроханци и родители които си харизвали момчетата на някакви непознати живеещи с измами

    Коментиран от #134

    15:30 17.02.2026

  • 128 Не разбирам

    0 0 Отговор
    Радев издигна ли се?

    15:30 17.02.2026

  • 129 Затова!

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "От чужбина":

    Ами затова ГЛАСУВАЙТЕ МАСОВО БЪЛГАРИ, ИНАЧЕ ДВЕТЕ ПРАСЕТА ШИШИ И БОКО ЩЕ ПРЕВЪРНАТ ДЪРЖАВАТА НИ В МАФИОТСКА КО.ЧИ.НА!

    15:31 17.02.2026

  • 130 Тъпото руско говедо Румен

    5 0 Отговор
    Румен Радев, ще обедини всички пропутински партии, като "Величие", "Възраждане", "Меч", "Български русофили", "БСП" и от тоя сорт безпаметни идиоти... в това число и българските офицери клели се в българския флаг и Конституция, а предавали секретна военна информация в руското посолство.

    Дано българите да се окажем по-умни от Американците и не гласуваме за пропутински русофили... с чиста съвест може да се каже, че това са предатели и изменници.

    15:31 17.02.2026

  • 131 Промяна

    0 1 Отговор
    А ти тичаш ли след розовото Асенова прасе хахахахахаха НЕ мога да повярвам колко заблудени имало тук и изпратени петроханци и родители които си харизвали момчетата на някакви непознати живеещи с измами

    Коментиран от #136

    15:31 17.02.2026

  • 132 Овчар

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Промяна":

    От Гинци.....пасем си овцете ,зад хижата има огромни овчарници,за овце,и друг добитък...и 10 души от селото работят там.

    15:32 17.02.2026

  • 133 Историк

    0 0 Отговор
    Първи случай в световната история!Да слезнеш от трона при народа,за да го поведеш на борба с душманите!

    15:32 17.02.2026

  • 134 Имам един въпрос?

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Промяна":

    Не ми отговори на въппоса???
    Ти ПЛАТЕН трол ли си или УБЕДЕН, или ЗАБЛУДЕН??

    15:32 17.02.2026

  • 135 От чужбина

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Прав сте":

    По-добре е тези да влязат, а ДПС /АПС/ да останат вън от парламента. Хидроинженера вече няма думата и му се отнема черпака с който раздаваше порциите.

    15:33 17.02.2026

  • 136 Пак питом!!

    2 0 Отговор

    До коментар #131 от "Промяна":

    Не ми отговори на въппоса???
    Ти ПЛАТЕН трол ли си или УБЕДЕН, или ЗАБЛУДЕН??

    Коментиран от #141

    15:33 17.02.2026

  • 137 Това е истината:

    1 0 Отговор
    Радев - 45%
    ПП-ДБ - 24 %
    ГЕРБ - 8 %
    АПС - 6%
    БСП - 4%

    15:34 17.02.2026

  • 138 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Хахаха":

    Не ме интересуваникакъв Шиши а България не разбирам вие какво толкова се фиксирате в Шиши Миши Киши ЩОМ сте уверени почтени работещи за България Явно не сте а сте шарлатани рушащи държавата ни с противопоставяне на едни българи срещу други и така 5 години Сега и МЕСИЯТА ИДЕ хахахахахахаха

    Коментиран от #142

    15:35 17.02.2026

  • 139 Голям

    0 0 Отговор
    Защо Румен Радев и Доналд Тръмп си приличат???? Ами и двамата са русофили-путинисти, и двамата ги грози затвор ако не са във властта, за мен това са хватки, за да имат имунитет и да не влезнат в затвора, където им е мястото на всички престъпници и предатели.

    15:35 17.02.2026

  • 140 Само масово гласуване ще ни СПАСИ!!

    1 0 Отговор
    ГЛАСУВАЙТЕ МАСОВО БЪЛГАРИ, ИНАЧЕ ДВЕТЕ ПРАСЕТА ШИШИ И БОКО ЩЕ ПРЕВЪРНАТ ДЪРЖАВАТА НИ В МАФИОТСКА КО.ЧИ.НА!

    15:35 17.02.2026

  • 141 Кой ще му плати на този

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Пак питом!!":

    Освен свиня пеев да злепоставя герб и да насочи някоя подобна oтрепка към ДПС

    15:35 17.02.2026

  • 142 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Промяна":

    Интересна теория, само белите крилца остава да сложиш на Шиши.

    15:36 17.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол