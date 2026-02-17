"Мяра": Ако изборите са в средата на февруари: 33,3% гласове за формация на Радев, за ГЕРБ-СДС-18,9%, 12,7% за ПП-ДБ

Ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него.

51,5% е декларацията за активност, което означава – при цялата условност – възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.

Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция е както следва: формация на Румен Радев има 33,3%, ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации.

Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП.

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.