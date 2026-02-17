"Мяра": Ако изборите са в средата на февруари: 33,3% гласове за формация на Радев, за ГЕРБ-СДС-18,9%, 12,7% за ПП-ДБ

Ако изборите бяха в средата на февруари, формулата за влизане в Народното събрание е 5 плюс 2, т.е. пет формации биха могли да са спокойни за местата си в парламента, а още две имат реални изгледи да са в него.
Изводът е от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 9-15 февруари 2026 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.
51,5% е декларацията за активност, което означава – при цялата условност – възможност за чувствително преминаване на три милиона гласуващи. 1,5% от всички заявяващи, че ще гласуват, възнамеряват да гласуват с „Не подкрепям никого“.
Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция е както следва: формация на Румен Радев има 33,3%, ГЕРБ-СДС – 18,9%, ПП-ДБ – 12,7%, ДПС-НН – 10,7%, „Възраждане“ – 6,8%. МЕЧ получава 3,9%, БСП – 3,7% и 2,3% за „Величие“. За ИТН и АПС заявяват, че ще гласуват съответно – 2,1% и 1,9%. Останалите гласове са за други по-малки формации.
Данните, разбира се, не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка с много неизвестни. Теренът бе по време на разгара на скандала „Петрохан“, а и би могъл само частично да отрази въздействието на избора на Крум Зарков за председател на БСП.
Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 9 и 15 февруари 2026 г. сред 812 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка се равнява на около 54 000 души.
1 Възраждане
Коментиран от #114
14:32 17.02.2026
2 честен ционист
14:33 17.02.2026
3 Чичак
Коментиран от #105
14:33 17.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #33
14:33 17.02.2026
5 33,3
14:33 17.02.2026
6 Роки
Коментиран от #61
14:34 17.02.2026
7 А сега де
14:34 17.02.2026
8 хехе
14:35 17.02.2026
9 Данко Харсъзина
14:36 17.02.2026
10 рейтинг
14:36 17.02.2026
11 Данко Харсъзина
14:37 17.02.2026
12 Деций
Коментиран от #19, #23
14:37 17.02.2026
13 Ура,,Ура
14:39 17.02.2026
14 Анонимен
Коментиран от #21
14:39 17.02.2026
15 Овчар
14:39 17.02.2026
16 Меч
14:39 17.02.2026
17 Майката
14:40 17.02.2026
18 Стенли
14:41 17.02.2026
19 Промяна
До коментар #12 от "Деций":Диктатурата на шарлатаните и алабалистите в действие 2020 година я видяхме и последващите разрушителни години за България С метежи с насилие с алабалата няма как България е демокрация
Коментиран от #30, #103
14:41 17.02.2026
20 Проф.Христов
14:41 17.02.2026
21 трудно е
До коментар #14 от "Анонимен":Трябва да е от домовата книга а домовата книга за да отпадне трябва промени през парламента за които трябва бая мнозинство.
14:42 17.02.2026
22 Радев
Коментиран от #27, #111
14:43 17.02.2026
23 честен ционист
До коментар #12 от "Деций":На теб лично нещо лошо да ти е направил Момчето?
Коментиран от #35
14:44 17.02.2026
25 Според това проучване на Първан
14:45 17.02.2026
26 Цвете
Коментиран от #50
14:45 17.02.2026
27 Гост
До коментар #22 от "Радев":Време е да сменим оправяча, стига вече бою мошенгията. И други трябва да ни оправят с 200, 300, 400....
14:45 17.02.2026
28 Има ни пак
14:46 17.02.2026
29 Цвете
14:47 17.02.2026
30 Гост
До коментар #19 от "Промяна":Смени тая плоча вече бе, чичак! Едно и също повтаряш в 1000 коментара. Кажи нещо умно
Коментиран от #44
14:47 17.02.2026
31 Нов проект
14:48 17.02.2026
33 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #4 от "Последния Софиянец":...не-е-е, това е подгряване на електората за да му се внуши, че изборите са честни.
14:49 17.02.2026
34 ИТН
Коментиран от #59
14:49 17.02.2026
35 Добър
До коментар #23 от "честен ционист":Не бе човек! Лошо е направил на целия народ. Или не знаеш, или се правиш на луд. Точно като него.
14:50 17.02.2026
36 Анализатор
Мисля, че ГЕРБ няма повече от 6%.
А ДПС Ново Ночяло дали има и 1%?!
ПП-ДБ вероятто имареално около 24%.
ВЪЗРАЖДАНЕ е под 4 %, техния балон спихна, вече нямат дъвката "евро"!
ИТН пък нямат и 1%, такава ппостащина, агресия, лъжи и нагаждачество в скута на Пеевски е явта за всички в страната.
Величие са около 4%.
АПС са поне 8%.
БСП са 6%.
МЕЧ са въздух под налягане, липса на адекватност, доносници и подлеци като лидера си, те са около 2%.
37 хикс
Коментиран от #56
14:52 17.02.2026
38 Радев
14:52 17.02.2026
39 Тома
14:53 17.02.2026
40 ЦИК
14:55 17.02.2026
41 потребител
14:55 17.02.2026
42 Пълна манипулация е това уж "изследване"
ПП-ДБ вероятно има реално около 24%.
АПС са поне 8%.
ГЕРБ няма повече от 6%.
БСП са 6%.
ВЪЗРАЖДАНЕ е под 4 %, техния балон спихна, вече нямат дъвката "евро"!
Величие са около 4%.
МЕЧ са въздух под налягане, липса на адекватност, доносници и подлеци като лидера си, те са около 2%.
ДПС Ново Начало дали има и 1%?!
ИТН пък нямат и 1%, такава простащина, агресия, лъжи и нагаждачество в скута на Пеевски е явна за всички в страната.
Коментиран от #47, #53
14:55 17.02.2026
43 Младите
14:57 17.02.2026
44 Промяна
До коментар #30 от "Гост":ЧИЧАК ЩЕ ВИКАШ НА БАЩА СИ Аз живея тук и виждам всичко Искам Демокрация ПИСНА ми от АЛАБАЛАЛИТЕ ПИТАМ как така Йотова по поръчка назначава Гюро след метежите А РР се самообявява за МЕСИЯ Хахахахаха 2026 г Искам ДЕМОКРАЦИЯ НЕ на Червените олигарси И на самообявили се МЕСИИ
14:57 17.02.2026
45 В Карлуково
14:58 17.02.2026
46 мюсулманин
14:58 17.02.2026
47 Промяна
До коментар #42 от "Пълна манипулация е това уж "изследване"":ХАХАХАХАХА А ТИ СИ ПЪЛЕН ШАРЛАТАНСКИ КУПУВАЧ НА ГЛАСОВЕ
Коментиран от #57
14:58 17.02.2026
48 НАПЪЛНО СТЕ ПРАВИ
Коментиран от #68
14:58 17.02.2026
49 пери
14:58 17.02.2026
50 Ирония
До коментар #26 от "Цвете":Е как КОЙ, ПЛАЩА ШИШИ МАГНИТСКИ!!
Цяла България знае това!
Търговия на социолозите; цена: на 1% добавен глас 10000 €.
Коментиран от #62
14:59 17.02.2026
51 Здрасти
14:59 17.02.2026
52 Оня гост
15:00 17.02.2026
53 Звездоброец
До коментар #42 от "Пълна манипулация е това уж "изследване"":Добра прогноза , но при условие , че изборите са честни . Мисля , че величие ще са дори повече , защото тогава мафията ги оряза жестоко .
15:00 17.02.2026
54 На МЕЧ дават почти 4%
15:00 17.02.2026
55 Джуджеску
15:01 17.02.2026
56 Промяна
До коментар #37 от "хикс":Купени са и платените шарлатански постоянни по сайтовете Купени са и онези по телевизиите постоянните лъжещи в защита на шарлатаните Купени са тези Защо никой не и обръща внимание на тезиА постоянно заблуди
Коментиран от #64, #98
15:01 17.02.2026
57 Ирония
До коментар #47 от "Промяна":Тролът на Шиши Магнитски, подвизаващ се под фалшивото име "Промяна" пак цъфна с 30 коментара в секунда, оплюващ ПП-ДБ!
Кръсти се "прасенцето на Шиши"!!
Коментиран от #76
15:02 17.02.2026
58 мдааа
15:02 17.02.2026
59 Прав сте
До коментар #34 от "ИТН":2.1% са над 55 хиляди човека! Откъде чалга борсуците най мразени в държавата ще съберат толкова за 2%
Коментиран от #135
15:03 17.02.2026
60 Асоциален
15:03 17.02.2026
61 среднощен
До коментар #6 от "Роки":"РОКИ" - "може и по-меко" да се каже, но сте напълно прав.
Това е следващият Парламент.
15:03 17.02.2026
62 Промяна
До коментар #50 от "Ирония":А защо не питаш РР откъде има финанси да организира влизането си в парламента Кой плаща ти ли Аман от дежурни лъжци банални и продължавате
Коментиран от #89
15:04 17.02.2026
63 Цвете
15:04 17.02.2026
64 Манол
До коментар #56 от "Промяна":Купени са и платените свински постоянни по сайтовете, постоянните оплюващи ПП-ДБ.
Коментиран от #74
15:04 17.02.2026
65 Митро Фанов
15:05 17.02.2026
66 Потресен
15:06 17.02.2026
67 гхджбн
15:06 17.02.2026
68 Промяна
До коментар #48 от "НАПЪЛНО СТЕ ПРАВИ":Гюро да не е диктатор Как така ще чисти в европейска държава сме
Коментиран от #96
15:06 17.02.2026
69 Това е!
ПП-ДБ - 24 %
ГЕРБ - 8 %
АПС - 6%
БСП - 4%
Коментиран от #73
15:06 17.02.2026
70 Реалист
Няма как нормалните хора да гласуват за Фатмака при идвестните ФАКТИ, че той е слуга на мафията и открито играе с Бобокови, Черепа Божков, Цветан Василев от Сърбия и още много мафиоти с Кохринката до себе си! СРАМНО!!!
15:06 17.02.2026
71 Народа
15:06 17.02.2026
72 Путин
15:08 17.02.2026
73 Правилно
До коментар #69 от "Това е!":В следващият парламент ще има само 5 партии!
Безмислено е да си разпилявате гласа за другите!
15:08 17.02.2026
74 Промяна
До коментар #64 от "Манол":Ппдб са шарлатани назначени с ала балата а ако тук например има една честност ще се види ясно кой е платен от шарлатаните и не само тук в Интернет ПРОСТРАНСТВОТО ОГРОМНИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ПРОФИЛИ СИПЯТ ГАДОСТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
Коментиран от #79, #92, #110
15:08 17.02.2026
75 Параван
на Радев
15:10 17.02.2026
76 Оня с коня
До коментар #57 от "Ирония":Този е дежурния на смяна, прави се на нeнормален ,неадекватен ,негрaмотен цървyл с цел да злепоставя нашата партия ГЕРБ че сме дегенерати ...Откакто се появи този oлигoфрeн завършен есента на миналата година в Пазарджик ни направи на 6-то място ,след месец и половина улиците изметоха нашето правителство а сега Радев води двойно пред ГЕРБ. Вижте в страницата на факти във фейсбук много постват коментарите му тук със скрийншот и пишат че злепоставя и ГЕРБ и прогонва и читателите от сайта факти този дежурен писал се "Промяна"
15:10 17.02.2026
77 измекяра= на мяра
15:10 17.02.2026
78 Експерт
Коментиран от #86
15:10 17.02.2026
79 Аман вече!
До коментар #74 от "Промяна":Туй заучено клише колко пъти ще го натрапваш?! Шиши Магнитски не ти ли прати вече за троленето едно и също, едно и също, като папагал.
15:10 17.02.2026
80 статистик
15:11 17.02.2026
81 Иво
15:11 17.02.2026
82 Еврото дойде, Вгазраждане умре
Иначе Радев и ГЕРБ чудна комбинация. Корумпе военен с корумпе пожарникар баш генерали. Народът ще свири на гайди и кавали.
15:12 17.02.2026
83 Интересно
15:12 17.02.2026
84 Гласове от зайчарника в Банкя
15:13 17.02.2026
85 Мяра
15:13 17.02.2026
86 Друг експерт
До коментар #78 от "Експерт":Радев ще е председател на парламента!Премиер-Медведев!
15:14 17.02.2026
87 Азззззззз
15:15 17.02.2026
88 "Мяра" няма мяра!
Коментиран от #93
15:15 17.02.2026
89 Ирония
До коментар #62 от "Промяна":Партийният активист на Пеевски, криещ се под неподхождащото му име "Промяна", пак се е развихрил да троли неуморно!
15:15 17.02.2026
90 Без вяра
Толкова ли захлюпен народ вирее у нас?
Не виждате ли ,че пак НЯМА за кой да се гласува...
Сите са стари,провалени играчи...
А за ,,НОВИЯТ" на терена...хептен му нямам ...ВЯРА...доказал се двуличник ...зодия ,,Близнак"...
15:16 17.02.2026
91 Гласоподавател
15:16 17.02.2026
92 Хахаха
До коментар #74 от "Промяна":Това ли са "опорните точки" за днес, които Пеевски ти е задал?!
Коментиран от #99
15:17 17.02.2026
93 Мяра
До коментар #88 от ""Мяра" няма мяра!":я създадоха специално за новия проект!
15:17 17.02.2026
94 Решетников
15:18 17.02.2026
95 ърл джоунс
Коментиран от #97
15:18 17.02.2026
96 Имам един въпрос?
До коментар #68 от "Промяна":Ти ПЛАТЕН трол ли си или УБЕДЕН, или ЗАБЛУДЕН??
Коментиран от #127
15:18 17.02.2026
97 Сигурно
До коментар #95 от "ърл джоунс":е преди Зарков?
15:19 17.02.2026
98 Парадокс
До коментар #56 от "Промяна":Копи-пейст-копи-пейст на трола на Шиши Магнитски.
Коментиран от #107, #108
15:20 17.02.2026
99 Промяна
До коментар #92 от "Хахаха":Жалки хора сте Освен ПЕЕВСКИНЕЩО ДРУГО СМИСЛЕНО ОТ ВАС НЯМА
Коментиран от #106
15:21 17.02.2026
100 Цеко
15:21 17.02.2026
101 ДАНС
15:21 17.02.2026
102 Даката
15:22 17.02.2026
103 Дрънкаш глупости!
До коментар #19 от "Промяна":Има ли конкретен факт или източник за това твърдение или повтаряш фалшивите измишльотини на пеевските медии?
Коментиран от #117
15:22 17.02.2026
104 Вервайте им
Очакват цунами от гласоподаватели, но ще бъдат изненадани неприятно от мъртво вълнение.
Легитимност на управление с 25% активност няма.
15:22 17.02.2026
106 Хахаха
До коментар #99 от "Промяна":Пеевският трол се ядоса май.
15:23 17.02.2026
107 Промяна
До коментар #98 от "Парадокс":Шиши е МЪЖ НЕ СЕ ЗАВИРА ПО ПЕТРОХАНСКИ ХИЖИ НЕ СЕ ВЛАЧИ С МАЛКИ МОМЧЕТА НЕ СЕ РАЗХОЖДА ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ НЕ ОБИРА БОГАТИ ХОРА С МАНИПУЛАЦИИ ШИШИ А БОЖКОВ НЕ Е ЛИ МАГНИТСКИ
15:23 17.02.2026
108 Промяна
До коментар #98 от "Парадокс":Шиши е МЪЖ НЕ СЕ ЗАВИРА ПО ПЕТРОХАНСКИ ХИЖИ НЕ СЕ ВЛАЧИ С МАЛКИ МОМЧЕТА НЕ СЕ РАЗХОЖДА ВЪОРЪЖЕН ДО ЗЪБИ НЕ ОБИРА БОГАТИ ХОРА С МАНИПУЛАЦИИ ШИШИ А БОЖКОВ НЕ Е ЛИ МАГНИТСКИ
Коментиран от #120, #132
15:23 17.02.2026
109 Нов проект-програма
15:24 17.02.2026
110 Дрън-дрън-дрън
До коментар #74 от "Промяна":Това са глупости.
15:24 17.02.2026
111 Румбата
До коментар #22 от "Радев":И освен Боташ с турците ще ви поднеса още един договор, дето ще ви занули окончателно като българи! И той ще бъде с моята истинска родина -Росия🤣🤣🤣
15:25 17.02.2026
112 Марк
Моето виждане е
1. КРадев - 40-45%
2. Възраждане - 13-15%
3. Величие - около 10%
4. герп 8-9%
5. Корнито - 5-6%
6. пееф - около 5%
Всички други под чертата.
Коментиран от #123
15:25 17.02.2026
113 Вова
15:26 17.02.2026
114 оня с коня
До коментар #1 от "Възраждане":че кой нормален човек чете тука статийте? само заглавието и коментарите се четат
15:26 17.02.2026
115 Доктор Гълъбова...
15:26 17.02.2026
116 Синя София
15:26 17.02.2026
117 Промяна
До коментар #103 от "Дрънкаш глупости!":Аз живея тук това са фактите които виждам и търпя в живота си Фактите са това а твоите шарлатански песнопение си ги разказвай на Петрохан и малките момченцаИ НЕЗНАМ КАКВО ОБЩО ИМА ШИШИ МИШИ КИШИ С МОЯТ ЖИВОТ
15:26 17.02.2026
118 Идва
15:27 17.02.2026
119 Запомнете едно -
ВСИЧКИ ДРУГИ СА РАДЕВ!
Да подкрепим опозицията, инак Радев ще глътне цялата власт!
15:27 17.02.2026
120 Хахаха
До коментар #108 от "Промяна":Ингересна теория, само белите крилца остава да сложиш на Шиши.
Коментиран от #138
15:27 17.02.2026
121 непротестиращ
15:28 17.02.2026
122 От чужбина
Всички трябва да отидете и да гласувате за партии които НЕ са и няма да се коалират с ДПС-НН. Колкото по-малко гласове спечели Пеевски, толкова по-добре. А най-добре ще е да е вън от парламента. Колкото повече хора гласуват, толкова повече гласове ще му трябват на Пеевски да купи за да остане вътре. Ако гласувате масово, на Пеевски ще му излезе твърде скъпо оставането в парламента. Това е плевела в градината, който трябва да бъде изкоренен напълно, иначе непрекъснато ще израства и ще пречи.
Коментиран от #129
15:28 17.02.2026
123 красавец
До коментар #112 от "Марк":За преглед си!
15:28 17.02.2026
125 Това е!
ПП-ДБ - 24 %
ГЕРБ - 8 %
АПС - 6%
БСП - 4%
15:29 17.02.2026
126 Ламата
15:30 17.02.2026
127 Промяна
До коментар #96 от "Имам един въпрос?":А ти тичаш ли след розовото Асенова прасе хахахахахаха НЕ мога да повярвам колко заблудени имало тук и изпратени петроханци и родители които си харизвали момчетата на някакви непознати живеещи с измами
Коментиран от #134
15:30 17.02.2026
128 Не разбирам
15:30 17.02.2026
129 Затова!
До коментар #122 от "От чужбина":Ами затова ГЛАСУВАЙТЕ МАСОВО БЪЛГАРИ, ИНАЧЕ ДВЕТЕ ПРАСЕТА ШИШИ И БОКО ЩЕ ПРЕВЪРНАТ ДЪРЖАВАТА НИ В МАФИОТСКА КО.ЧИ.НА!
15:31 17.02.2026
130 Тъпото руско говедо Румен
Дано българите да се окажем по-умни от Американците и не гласуваме за пропутински русофили... с чиста съвест може да се каже, че това са предатели и изменници.
15:31 17.02.2026
131 Промяна
Коментиран от #136
15:31 17.02.2026
132 Овчар
До коментар #108 от "Промяна":От Гинци.....пасем си овцете ,зад хижата има огромни овчарници,за овце,и друг добитък...и 10 души от селото работят там.
15:32 17.02.2026
133 Историк
15:32 17.02.2026
134 Имам един въпрос?
До коментар #127 от "Промяна":Не ми отговори на въппоса???
Ти ПЛАТЕН трол ли си или УБЕДЕН, или ЗАБЛУДЕН??
15:32 17.02.2026
135 От чужбина
До коментар #59 от "Прав сте":По-добре е тези да влязат, а ДПС /АПС/ да останат вън от парламента. Хидроинженера вече няма думата и му се отнема черпака с който раздаваше порциите.
15:33 17.02.2026
136 Пак питом!!
До коментар #131 от "Промяна":Не ми отговори на въппоса???
Ти ПЛАТЕН трол ли си или УБЕДЕН, или ЗАБЛУДЕН??
Коментиран от #141
15:33 17.02.2026
137 Това е истината:
ПП-ДБ - 24 %
ГЕРБ - 8 %
АПС - 6%
БСП - 4%
15:34 17.02.2026
138 Промяна
До коментар #120 от "Хахаха":Не ме интересуваникакъв Шиши а България не разбирам вие какво толкова се фиксирате в Шиши Миши Киши ЩОМ сте уверени почтени работещи за България Явно не сте а сте шарлатани рушащи държавата ни с противопоставяне на едни българи срещу други и така 5 години Сега и МЕСИЯТА ИДЕ хахахахахахаха
Коментиран от #142
15:35 17.02.2026
139 Голям
15:35 17.02.2026
140 Само масово гласуване ще ни СПАСИ!!
15:35 17.02.2026
141 Кой ще му плати на този
До коментар #136 от "Пак питом!!":Освен свиня пеев да злепоставя герб и да насочи някоя подобна oтрепка към ДПС
15:35 17.02.2026
142 Хахаха
До коментар #138 от "Промяна":Интересна теория, само белите крилца остава да сложиш на Шиши.
15:36 17.02.2026