За проф. Николай Денков има цинична атака срещу "Продължаваме промяната" около „Петрохан"

17 Февруари, 2026 08:40

  • николай денков-
  • околчица-
  • петрохан-
  • служебно правителство

Аз не познавам загиналите от „Петрохан“, не съм ги виждал. Никой от хората около мен, нито от ръководството на „Продължаваме Промяната“, не ги познава, обяви бившият премиер

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Става дума за огромна трагедия и изказвам съболезнования на близките на загиналите“. Така съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ проф. Николай Денков коментира в ефира на „Здравей, България“ случая „Петрохан“.

По думите му около трагедията се води „яростна и цинична атака“, която има две цели – да удари политическата формация преди изборите и да отклони вниманието от институциите, носещи пряка отговорност за случилото се през последните една-две години.

Денков посочи, че през последната година е станало ясно за проверка от прокуратурата, която впоследствие е била спряна. Той коментира и твърденията на журналиста Виктор Иванов от „24 часа“, че има информация за връзки на някои от загиналите с ДАНС.

„Аз не познавам загиналите от „Петрохан“, не съм ги виждал. Никой от хората около мен, нито от ръководството на „Продължаваме Промяната“, не ги познава“, заяви Денков.

Той подчерта, че е загубено общественото доверие към разследването и затова от ПП–ДБ настояват да бъдат включени международни експерти от държави, на които българските граждани имат доверие, като Германия и Франция.

По темата за сдружението, свързвано с Ивайло Калушев, Денков коментира, че атаката срещу Сандов е политическа. „Сандов не е част от „Продължаваме промяната“ – ние се разделихме със „Зелено движение“ преди години. Атаката е към ПП“, заяви той.

Относно критиките за името на сдружението, което съдържа думата „национална“, Денков отбеляза, че в България има около 100 организации с подобни наименования. Затова ПП–ДБ внася предложение за законодателни промени, които да ограничат използването на думи като „национален“ и „европейски“ в имената на сдружения.

По повод училището, свързано със случая, Денков обясни, че лицензът се издава по документи и ако има нарушения, се назначават проверки. Той отбеляза, че през 2024 г., при друг министър-председател, лицензът не само е бил подновен, но и разширен. „Това означава, че е направена проверка и не са установени нарушения“, заяви той.

Денков отправи критики и към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като заяви, че според него скандалът се раздухва преди изборите с цел влияние върху вота.

По отношение на първия сигнал срещу сдружението Денков посочи, че той е бил подаден в ГДБОП, когато ръководител е бил Калин Стоянов. Сигналът е бил внесен от директора на областната дирекция на МВР в Монтана, който по-късно е бил освободен от Бойко Рашков заради разрешение за оръжие, дадено на криминално проявено лице, а впоследствие е върнат на поста от Калин Стоянов.

„Версиите, които се пуснаха в публичното пространство, не са логични. Трябва да се излезе и да се каже истината“, категоричен беше Денков.

Във връзка с политическата обстановка Денков подчерта, че е изключително важно обществото да има доверие в служебния премиер. По думите му министър-председателят, със съгласието на президента, трябва да определи състава на служебния кабинет.

Той заяви, че Бойко Рашков е бил единственият вътрешен министър, който е успял съществено да намали контролиран и купен вот в рисковите секции.

Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров. „Уважавам го много, но когато отиде в БНБ, той напусна „Продължаваме Промяната“ и не е политическо лице“, каза още той.

По повод социологическите проучвания Денков отбеляза, че се отчита спад в подкрепата за ГЕРБ, което според него е било очаквано. Той посочи, че според данни от изследвания значителна част от симпатизантите на партията не са дали ясен отговор дали трябва да се води решителна борба с корупцията.

Денков коментира и нагласите по въпроса за евентуално излизане на България от ЕС, като заяви, че според проучванията мнозинството българи са против подобна стъпка, а симпатизантите на Радев са "за".

„Ние можем да гласуваме заедно с президента Радев и хората около него, ако наистина има воля за реална борба с корупцията“, заключи Николай Денков.


  • 1 Майстора

    58 13 Отговор
    Този е академик в областта на лицемерието.

    Коментиран от #26, #47

    08:45 17.02.2026

  • 2 и кой го казва?

    38 12 Отговор
    ПП са изобщо в политиката благодарение на омразата си към Борисов.

    Коментиран от #16, #52, #86

    08:45 17.02.2026

  • 3 Румяна

    58 13 Отговор
    Няма никаква атака вие сте си групичка шарлатани и трансжендъри!

    Коментиран от #143

    08:46 17.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даа

    31 21 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат, като вземе пълният мандат, става шах и мат! А пък Бойко се строява за последен път, Пеевски се уволнява, либералите ревът...

    Коментиран от #14, #58

    08:46 17.02.2026

  • 6 Г-н Денков:

    50 11 Отговор
    Постоянно се забърквате в педофилски скандали и искате да не бъдете атакувани! Ами оставете децата на мира, оправяйте се само помежду си и никой няма ви атакува!

    08:47 17.02.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    33 11 Отговор
    ппдб финансирани от НПО-та, финансират частни горски пулицаи, наричайки ги рейнджъри по американски. Защо!? Защо ви са частни горски бе господа от ппдб!? 🤔

    Коментиран от #13

    08:47 17.02.2026

  • 8 Сорос Ники

    37 9 Отговор
    Професор Академик Ники и обикновен Шарлатан !!

    08:47 17.02.2026

  • 9 Пич

    46 11 Отговор
    Тоя ще си остане идиот до последно!!! Кое и е циничното на атаката срещу извратеняците?! Кой е подписвал документи - Сандов, Рашков, Надка......по времето на Киро премиеро!!! И кой признава че ги спонсорира - Кмето, Саша и знайни и незнайни дейци на либерастката извратения на ПП и ДБ!!!

    08:47 17.02.2026

  • 10 Потрес

    27 9 Отговор
    Има цинична връзка!

    08:47 17.02.2026

  • 11 хехе

    24 10 Отговор
    Маро сапуна не беше ли академик или греша.

    08:48 17.02.2026

  • 12 Каква атака бре

    35 9 Отговор
    лъжливо мркере, като навсякъде сте с лъжи и схеми

    08:48 17.02.2026

  • 13 рейнджърите са новите партизани

    21 9 Отговор

    До коментар #7 от "таксиджия 🚖":

    За съжаление Щефа им ги заряза и пое курс към извънредните избори, а те останаха немили недраги клетници.

    Коментиран от #84

    08:49 17.02.2026

  • 14 Ахааа

    13 19 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Дааа, идва Радев и ще помете кочината! Ще почисти кочината на пра.сета, либерали, джендъри и шахматни!

    Коментиран от #24, #57

    08:49 17.02.2026

  • 15 Буха ха

    14 9 Отговор
    Циничен са -растите и -филите от ПП

    08:49 17.02.2026

  • 16 София

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "и кой го казва?":

    А кой обича Борисоффф?
    Герберите губят най-малко.10%.

    Коментиран от #27

    08:49 17.02.2026

  • 17 Разгеле !

    8 22 Отговор
    Това че случаят Петрохан е умишлен удар от Боко и Липсата срещу ПеОеДеБетата , с цел ограничаване коалиция с Радев , Волен Сидеров го каза още преди седмица . Има го в Тубата . Явно чак сега е било разбрано дори от малката главица на Денков .

    Коментиран от #60

    08:49 17.02.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 8 Отговор
    ПП МОГА ДА ГИ ОПРИЛИЧА НА МАЛКИТЕ ХИЩНИЦИ
    ......
    КОИТО ЧАКАТ ГОЛЕМИЯ ХИЩНИК ДА УБИЕ НЕЩО И
    СЛЕД КАТО СЕ НАЯДЕ ТОЙ , ДА ЗАХЛЕБЯТ С МЪРШАТА :)
    . ..

    08:50 17.02.2026

  • 19 На деда ви дедовия

    22 12 Отговор
    Николайчо, кажи честно, тва ли ви беше плана с тия протести дето оставиха държавата без бюджет и правителство ? Да подарите изборната победа на каунчо и да хвърлите страната отно в избори безкрай, щот според последните проучвания на есен пак ще има, ако тва ви е бил плана, явно не сте от най-умните, а ако сте си мислили че ще стане нещо друго пак така излиза...

    08:50 17.02.2026

  • 20 Леля Гошо

    25 9 Отговор
    На снимката- полезен идиот

    Коментиран от #79

    08:50 17.02.2026

  • 21 Вашето мнение

    27 8 Отговор
    Когато паветник, още повече учен паветник чуе за НПО му се отварят всички дупки и бузите му започват да пърхат радостно. Паветника знае, че НПО-тата са щедри и го хранят, като искат от него само да продава род и родина. Та така и кикидимик сапунаров, използвал служебното си положение на министър на образованието и набързо дал лиценз на училището, което да осигурява деца на това НПО. Две неща трябва да направи държавата ни.Първо да разследва цялото ппдб - петрохан за съпричастност и второ да обяви всички нпо-та за чужди агенти и да ги изрита от министерства и училищата, които са налазили.

    Коментиран от #29, #38

    08:51 17.02.2026

  • 22 Абе лицето Сидеров

    18 6 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български мъж в онези години?

    Коментиран от #34

    08:51 17.02.2026

  • 23 Козяков

    21 8 Отговор
    Когато ПП се събра с ДБ и нещата се размирисаха яко

    08:51 17.02.2026

  • 24 Даа

    10 21 Отговор

    До коментар #14 от "Ахааа":

    Идва Радев, ще помете както ГЕРБ/ ДПС, така и лъжливите там шарлатани, които бяха заедно в мръсна сглобка...

    08:51 17.02.2026

  • 25 Българин

    21 9 Отговор
    Този сапун ако е професор аз съм трамвай.

    Коментиран от #36

    08:51 17.02.2026

  • 26 Ъхъ

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Майстора":

    .......и шарлатанията!

    08:51 17.02.2026

  • 27 е па хубаво

    20 8 Отговор

    До коментар #16 от "София":

    Борисов пенсионира значително количество български (и не само) псевдополитици. Ще ги пенсионира и тези.

    08:52 17.02.2026

  • 28 Трол

    13 10 Отговор
    Г-н Денков намеква, че младите студентки са за предпочитане пред непълнолетни момченца.

    08:52 17.02.2026

  • 29 а копейкин

    13 8 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето мнение":

    отива на бунището.

    08:52 17.02.2026

  • 30 Холмс

    24 7 Отговор
    Един ходил десет пъти, друг ходил три пъти и все ваши юнаци! Е срещу кой да е атаката! Кой даде лиценз на Космос, и ти си в кюпа!

    Коментиран от #33

    08:53 17.02.2026

  • 31 Ооооо

    24 7 Отговор
    Сами си го направихте! Терзиев, Ненов и другите, които сами се обявиха за дружки на сектата не са ли от ваште, бе, ало?!

    08:53 17.02.2026

  • 32 Реалист

    17 7 Отговор
    Променкаджиите на Фатмака сами се прецакаха с тези протести. Хората са отвратени от тях и ако не са ДБ, тези никога няма да влязат в парламента...пак ще им трябва ала-бала с машините, но трябва бюджет за кодовете. Петрохан не им трябва за да ги ненавиждат хората крадливите Киро и Асен!

    08:54 17.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Въпросче

    6 11 Отговор

    До коментар #22 от "Абе лицето Сидеров":

    А ти ходил ли си войник , натоФско трансджендърче ?

    08:54 17.02.2026

  • 35 Ха ХаХа

    21 7 Отговор
    Идиотът иска Международно разследване по Български закони.
    Какво като Ламата е бил агент на ДАНС.
    ПП ДБ мудадоха документа че е Национално НПО.
    Ходили са в топлите дни там със семействата, ядете и пиене на авангард.
    Терзиев им дал 80000 лв.но са вписани само 50000 лв.но не на ВПО а на едно от лицата.
    Миришат от всякъде и трябва да изчезнат от България

    08:55 17.02.2026

  • 36 този сапун

    17 5 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    като министър на дезобразованието дори си самоназначи титлата академик

    08:56 17.02.2026

  • 37 Нали

    13 5 Отговор
    беше Академик или са му отнели научната степен?

    08:56 17.02.2026

  • 38 Тагарев Тошко

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Вашето мнение":

    Правилно! Но проблема е че в България има над 30000 НПО-та!

    08:56 17.02.2026

  • 39 Отговорче

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Каракачанов":

    На "рейнджъра" е било , подразбира от видеата на Сидеров .

    Коментиран от #42

    08:57 17.02.2026

  • 40 нннн

    21 5 Отговор
    Връзката между ППДБ и НПО ,,Петрохан" лъщи кат тиган на месечина.
    Отделен ее въпросът, че има и друг пласт интересни неща. Дали е пране на пари, наркотици или нещо друго само службите знаят, но те мълчат да не се появят имена на топ политици, бизнесмени и др.

    08:58 17.02.2026

  • 41 Холмс

    12 1 Отговор

    До коментар #33 от "Каракачанов":

    Кой знае колко семки имаше пръснати из цялата хижа? Затова я запалиха да покрият онези с парите!

    08:58 17.02.2026

  • 42 Каракачанов

    8 1 Отговор

    До коментар #39 от "Отговорче":

    Да не се окаже, че е на Шефа на рейнджъра и затова да го крият така старателно....

    08:59 17.02.2026

  • 43 Ъхъ!!!

    6 18 Отговор
    Не е цинична, а тъпа атака срещу ПП!!! На всеки мислещ човек му е ясно, че "Петрохан" е поръчкова екзекуция най-вероятно по икономически причини, а службите и МВР не се занимават с нищо друго освен със замитане на следи и очерняне на жертвите. А всички знаем КОЙ държи службите и МВР! И КОЙ плаща на троловете да спамят по форумите и да плюят по ПП!

    Коментиран от #45, #46, #50, #66

    09:01 17.02.2026

  • 44 оня с питон.я

    15 5 Отговор
    Киро излез и кажи за педофилските оргии. Менторът ви беше ли там?

    09:02 17.02.2026

  • 45 оня с питон.я

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъ!!!":

    Точно преди изборите. Изпиране за новата сглобка.

    09:03 17.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Горките от ПП

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Майстора":

    Ни лук яли, ни мирисали

    09:04 17.02.2026

  • 48 Артилерист

    12 5 Отговор
    Ама Денков не беше ли академик? Що са го разжалвали на проф.?

    Коментиран от #63

    09:04 17.02.2026

  • 49 123456

    15 3 Отговор
    еЙ , Молец мек, сами си го постлахте това ! Не можахте да устискате на изкушението и вие да започнете да лапате покрай Пеевски ! И ди оти сте , предатели !

    09:04 17.02.2026

  • 50 Вашето мнение

    14 5 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъ!!!":

    А семето кой го е плюл в неграмотния младеж, който от 11 годишен не ходи на училище и явно не може да чете и пише? Вероятно пак някой друг, щото ппп дб никога, ама никога не са виновни и враговете им винаги са мръсници.

    09:05 17.02.2026

  • 51 5рохан

    2 5 Отговор
    Както преди няколко години срещу ИТН.

    09:06 17.02.2026

  • 52 Цървул

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "и кой го казва?":

    Точно казано,браво.И тази омраза ще доведе на власт групировката РР.

    09:07 17.02.2026

  • 53 Матилда

    7 4 Отговор
    Верото се опитва да изпере имиджа на партийците от Петроханското отклонение.

    09:08 17.02.2026

  • 54 Войната е мир, лъжата е истина

    11 5 Отговор
    Тези малоумници наистина живеят във вселената на Оруел. Ние къде сме, какво приемаме, може ли още да продължи така? Тази секта ПП трябва да се забрани , не може с тия лъжи и манипулация да продължават.

    09:09 17.02.2026

  • 55 хахаха

    8 4 Отговор
    За първи път пропуска лафа Борисов-Пеевски.

    Коментиран от #69

    09:09 17.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 непротестиращ

    10 8 Отговор
    Каквото и да е имало: наркотици, оръжия, бежанци, няма значение! Има замесени и убити деца, на 15 и 22 г. Има педофилия, подпомогната от ПП: Сандов, Рашков, Денков, Надка,Терзиев! Това няма как да се скрие! Денков да не увърта!

    Коментиран от #71

    09:12 17.02.2026

  • 60 Разгеле

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Разгеле !":

    Видя се - удар от Боко У ШИШИ . Обяснено е защо , в тубата от Волен Сидеров . Разбира се , никой не оспорва , че ПеПеДеБетата са най-долните предатели срещу България .

    09:12 17.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Закона трябва да се спазва

    7 5 Отговор
    Целенасочено обръщат негатива от тази трагедия срещу ППтата , за да отклонят вниманието от отговорните институции тъй, като е ясно Кой управлява държавата. В случая Петрохан има неизвестни, които ще се изяснят в хода на разследването, но там всичко навежда на бездействие на държавни институции или формално свършена работа. НК в такива случаи ясно посочва отговорността.

    09:13 17.02.2026

  • 63 Моряка

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Артилерист":

    Ами щото знаят как стана академик.Все едно да вкараш гилзата в затвора,без торбичките с барут.

    09:15 17.02.2026

  • 64 Стратегията на Шиши и Боко:

    7 8 Отговор
    Политическа стратегия на “атака до изтощаване”!!Това е тактиката на ГЕРБ-ДПС Ново Начало: „Натопи и оклевети опонента и го карай да се оправдава по цял ден“, която работи на няколко нива:
    Дискусия върху трагедията вместо по същество: Фокусът се измества от самото разследване на случая „Петрохан“ към политическите партии и личности, което разделя вниманието на обществото.
    Пряко обвинение и асоциации: те са имали връзки и са ходили в хижата.
    Обвинение и медиен натиск: Медиите се използват, за да се раздуха скандалът, преди да има доказателства, което създава усещане за криза и политическа несигурност.
    Изтощение на опонента: Партията и лидерите ѝ са въвлечени в дълга публична защита, което отвлича ресурсите им от предизборни кампании и политически инициативи.
    Изграждане на “морална паника”: Съобщенията включват трагедия, проверки, прокурори, национални и международни експерти — всичко това усилва усещането за скандал и неефективност на институциите.

    Коментиран от #73, #128

    09:15 17.02.2026

  • 65 Голямо сапунисване падна

    9 3 Отговор
    Все някой хвърля кал срещу тях,пък те чисти като детска сълза.По-лошото е че нямат усещане за това,че са сгрешили,да кажат,да може и ние да сме се предоверили или нещо подобно.Ама не .Вече ми омръзна като Мирча Кришан,каквото и да ги питаш,те все го извъртат да говорят против ГЕРБ .На тях им са позволени кални борби,а на другите не."Каквото повикало,това се обадило".

    09:16 17.02.2026

  • 66 Българин 🇧🇬

    4 5 Отговор

    До коментар #43 от "Ъхъ!!!":

    Че Подмяната и ДеБилите са турско-саксонски парцали е ясно . Ама и гробарите ,и кръга на ПееФски , дето им го спретнаха са много долни .

    09:16 17.02.2026

  • 67 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 3 Отговор
    ТОZИ "ПЛЕСЕНЯСАЛ" ПРОФИ КОГА ЩЕ ..................... ЩЕ ПРЕСТАНЕ ДА ПРЕДСТАВЯ ГОЛЕМИЯ СИ НОС ....................... КОЛКО ПОВЕЧЕ ЛЪЖЕ , ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ НОСА МУ РАСТЕ ................... ПРИМЕР Е ХРИСТО БОЙКИКЕВ (ПИНОКИОТО) ......................... ФАКТ !

    09:17 17.02.2026

  • 68 Разумен

    6 3 Отговор
    Това е класически пример на политическо “натопяване”: вместо да се атакува директно идеология или програма, се създава криза, в която опонентът трябва да се защитава, губейки инициативата.

    09:17 17.02.2026

  • 69 Мирчев съм

    4 5 Отговор

    До коментар #55 от "хахаха":

    Това е целенасочена герберска атака срещу борбата на ППДБ да разбием модела Борисов-Пеевски. Или Пеевски-Борисов беше. Обърках са нещо.

    Коментиран от #89

    09:21 17.02.2026

  • 70 Някой

    5 4 Отговор
    Няма атака, а цинично поведение от ПП-ДБ. За това, че са им разкрили кирливите ризи. Заслужават съд и затвор - всички до един от тази коалиция.

    09:22 17.02.2026

  • 71 Моряка

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "непротестиращ":

    То пък на 22 години дете?На 20 години бившите момчета се уволняваха от казармата като завършени мъже.Но тогава нямаше НПОта да ги развращават от малки.

    09:24 17.02.2026

  • 72 Парадокс БГ

    5 3 Отговор
    ШАЙКАТА ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-ВЪЗРАЖДАНЕ използват цинично трагедията в Петрохан за личната си предизборна борба срещу ПП-ДБ!

    ПП–ДБ е принудена да се защитава на всеки етап.
    Вниманието се отклонява от институциите, които имат реална отговорност (прокуратура, ГДБОП, МВР).
    Скандалът се политизира чрез медии, слухове и социологически данни.
    ПП-ДБ изтощава ресурсите си за публични обяснения, вместо да води предизборна кампания или да настоява за разследване.

    09:24 17.02.2026

  • 73 Добри де

    7 4 Отговор

    До коментар #64 от "Стратегията на Шиши и Боко:":

    Ама кой СВЕТКАВИЧНО е легализирал,после спонсорирал,после пил чай с групата от Петрохан.От ПП построили къщата,образно казано,после другите виновни,че не са проверява ли,какво тези са сътворили.Ами колеги,другите не са и предполагали ,че сътвореното е франкинщайн.Пък и системата е тромава.Пък и този Калушев е бил умен и добре се е прикривал

    09:24 17.02.2026

  • 74 Ясно като бял ден

    4 3 Отговор
    Трагедията „Петрохан“ е огромен шок за обществото, но начинът, по който се използва в публичното пространство, ясно показва стратегия на политическо натоварване на ПП–ДБ. Вместо фокусът да бъде върху институциите, които носят пряка отговорност – прокуратура, МВР, ГДБОП – вниманието се пренасочва към партията чрез слухове, внушения и политически обвинения.

    Коментиран от #96

    09:26 17.02.2026

  • 75 Анонимен

    4 3 Отговор
    Защо регистрира училище Космос бе Денков?

    09:26 17.02.2026

  • 76 Радул

    4 3 Отговор
    Всяка медийна атака, всяка спекулация за връзки с ДАНС или сдружения, всеки дебат за лицензите и проверките принуждава ПП–ДБ да обяснява действията си. Това е класическа тактика „натопи врага и го карай да се оправдава“: опонентът губи инициативата и ресурси, докато реалните институционални пропуски остават извън фокуса.

    09:26 17.02.2026

  • 77 Реалист

    3 3 Отговор
    Ясно е, че в случая има неизвестни, които разследването ще изясни, но вече се вижда формално бездействие или пропуски от страна на държавни органи. В този смисъл истинската отговорност е институционална и е въпрос на закон – ПП–ДБ е поставена да играе ролята на защитник в публичното пространство, вместо обществото да получава ясни отговори за действията на институциите.

    Коментиран от #90

    09:27 17.02.2026

  • 78 Хари

    4 4 Отговор
    Трагедията „Петрохан“ не бива да се превръща в инструмент за политическа атака. Вместо да се търси отговорност там, където е – в институциите, които са допуснали пропуски – фокусът се насочва към ПП–ДБ. Това е класическата тактика „натопи врага и го карай да се оправдава“: партията обяснява действията си, докато реалните пропуски остават извън светлината на обществото. Истината за трагедията ще излезе наяве, но ясно е, че институционалната безотговорност е в основата ѝ.

    09:28 17.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС НН и Възраждане

    6 5 Отговор
    Трагедията „Петрохан“ се използва като политическо оръжие срещу ПП–ДБ, за да се отклони вниманието от истински отговорните институции. Партията се оправдава, докато реалните пропуски остават извън светлината на обществото.

    Коментиран от #83

    09:29 17.02.2026

  • 81 Баш Майстора

    4 2 Отговор
    От Партията на Педофилите заемат 90% от медийното време.

    Коментиран от #124

    09:30 17.02.2026

  • 82 Парадокс БГ

    3 2 Отговор
    Трагедията „Петрохан“ се превръща в оръжие срещу ПП–ДБ, за да се прикрият институционални пропуски на държавни органи, които носят пряка отговорност за безопасността, контрола и разследванията:
    Прокуратурата – проверката е започнала, но е била спряна.
    МВР и ГДБОП – сигналите за нарушения са преминавали през различни ръководители и има формално или хаотично изпълнение.
    Министерства и лицензиращи органи – лицензът за училището е подновен и разширен, въпреки скандалите и потенциалните нарушения.
    Т.е. фокусът е върху органите на държавата, които са имали правомощия да предотвратят трагедията или поне да реагират ефективно, а не върху политическите партии.

    Коментиран от #88

    09:31 17.02.2026

  • 83 семето на кой е!

    5 3 Отговор

    До коментар #80 от "Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС НН и Възраждане":

    ПП-ДБ сами са си го натворили. Сега ще си изпият горчивата чаша.

    09:31 17.02.2026

  • 84 таксиджия 🚖

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "рейнджърите са новите партизани":

    Кажи кой е шефа им. Партизани със три пистолета и една карабина... Ако намекваш, че са работили за Боко Тиквоча е доста нелепо изказване, при положение, че са финансирани от ппдб и лично Терзиев и компания са ходили редовно да првспиват в хижата. 🤭

    09:31 17.02.2026

  • 85 Анонимен

    4 2 Отговор
    ПП отклоняват вниманието от издънките си като нападат ДАНС и МВР.

    Коментиран от #91, #100

    09:32 17.02.2026

  • 86 Объркал си понятията!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "и кой го казва?":

    В политиката няма омраза, а политически опоненти.
    Политиката не се гради на чувства – тя се гради на факти, институционална отговорност и реални решения.

    Коментиран от #104

    09:32 17.02.2026

  • 87 Гост

    3 1 Отговор
    Денков, по-добре да беше изчезнал от политиката след кадрите от любовните чатения във вайбър с лице, което си кръстил с гальовното "шиши" : "ало, удобно ли е..."!?
    По същия начин отричаше и за "шиши", та как да ти повЕрва човек, че и ти "въобще" не си се качвал на Петрохан да ти изкарват "чакрите през фонтанелата"...

    09:33 17.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #69 от "Мирчев съм":

    Вярно . Ама ПП да не са по-различни ? Нови физиономии , стари далавери . ПоДмяна за пред отчаяния електорат .

    09:34 17.02.2026

  • 90 Според теб

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Реалист":

    Излиза,че някой се е изакал,но службите виновни,че не ходят след него ,да му бършат дупето.

    Коментиран от #94

    09:34 17.02.2026

  • 91 Истината

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Анонимен":

    Отговорни са именно МВР, ГДБОП, ДАНС, Агенцията за вписване, които са регистрирали НПО-то с подвеждащо име, лицензиращи органи – лицензът за училището е подновен и разширен, въпреки скандалите и потенциалните нарушения....
    ПП-ДБ са били на власт по-малко от година, една месеци! Какво са правили останалите правителства?

    Коментиран от #93

    09:36 17.02.2026

  • 92 Хамелеон

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    Политиката не се гради на чувства, а на действия и отговорност.
    Политиката не се гради на емоции – изгражда се с факти и резултати.
    Чувствата движат сърцето, но политиката се гради на институции и решения.

    09:37 17.02.2026

  • 93 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Истината":

    Ами то всичките им регистрации и разрешителни за оръжия са по времето на Партия Педофили

    Коментиран от #97, #98

    09:38 17.02.2026

  • 94 Парадокс БГ

    2 5 Отговор

    До коментар #90 от "Според теб":

    Вместо да се търси истинската институционална отговорност, се използва трагедията за политически удари срещу единствената свястна партия ПП-ДБ.

    Коментиран от #101, #114

    09:39 17.02.2026

  • 95 Умен по цялата глава

    5 2 Отговор
    Педофилската секта е рожба на ПП

    09:39 17.02.2026

  • 96 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ясно като бял ден":

    Искаш да кажеш, че институциите носят "пряка отговорност" за извратения нагон на разни политици и аверите им и едва ли не "трябва" да ги следват по хижи, хотели и др. техни сборища, за да им предотвратяват оргиите или какво....

    09:39 17.02.2026

  • 97 Интелигент

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Анонимен":

    Нека първо да говорим фактологично: регистрациите и разрешителните за оръжия са дело на институции – МВР, ГДБОП и лицензиращи органи – през различни години и правителства. И също така – важно е да избягваме обиди и етикети като „Партия Педофили“, защото те не помагат за конструктивен разговор и разсейват вниманието от съществените проблеми.

    Коментиран от #99, #107

    09:40 17.02.2026

  • 98 Хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "Анонимен":

    КОЙ увеличи заплатите на силовите инститеции, КОЙ владее МВР, ГДБОП и лицензиращи органи – през различни години и правителства - ШИШИ...

    09:41 17.02.2026

  • 99 мхм

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Интелигент":

    Но да обиждаме Борисов или Пеевски - това вече може.

    09:42 17.02.2026

  • 100 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Анонимен":

    Обаче,колкото повече се обясняват,по-зле става.Изнервят хората.Човешко е да се сгреши,да се предовериш на някого,но от ПП затънали до шия от очебийни техни грешки,ама викат,другите са виновни.Те ли ги накараха така да направят.То пак добре,че не успяха да продължат ДА ТВОРЯТ простотии,напр.да дадат на концесия Топлофикация на Калушев.

    Коментиран от #116

    09:42 17.02.2026

  • 101 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #94 от "Парадокс БГ":

    Няма "политически удари"!
    Има политици, посещавали хижата и финансирали сектантите!

    Коментиран от #108

    09:42 17.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 фен на Хай Буй

    4 0 Отговор
    Сапун Лама

    09:43 17.02.2026

  • 104 Мирчев съм

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Объркал си понятията!":

    Брей, жива да не бях!

    09:43 17.02.2026

  • 105 А, излезе новата опорка на шарлатаните

    5 0 Отговор
    И новата опорка на шарлатаните е ,,виновни са службите,, всичкото трол това дъвчи и повтаря. Тъпанари .

    09:45 17.02.2026

  • 106 Факти

    1 2 Отговор
    Виктор Иванов от 24 часа разполага с потвърдена информация, че Калушев от 2008 г. е секретен сътрудник на ДАНС. През 2021 г., когато се връща от Мексико, той е "реактивиран". Това значи, че офицер от службата се е срещнал с него и съставен протокол за подновяване на сътрудничеството. През 2022 г. е регистрирана организацията му. Същата година има сигнал за блудство срещу него в ГДБОП, но службите отдавна са знаели за неговите наклонности. Има и втори сигнал през 2024 г. Сигналите са прехвърлени в Прокуратурата, която прекратява разследването поради "липса на доказателства". ДАНС, ГДБОП, Прокуратура - знаели са за сектата, за децата, за оръжието... и са го пазели. Тези служби са под контрола на Борисов и Пеевски. МВР на Митов (ГЕРБ) също е знаело всичко и е работило активно с Калушев. ПП-ДБ не са знаели нищо! Сандов от Зелените е сключил споразумение без ангажименти, като е вярвал, че помага на природозащитници, което е нормална европейска практика. Терзиев е мащабен дарител, финансирал хиляди проекти и организации. Той също е помагал на природозащитници. Те не са знаели нищо за сигналите за блудство, които службите са държали в тайна. Кой открито ще помага на такъв човек? Това е самоубийство. Службите, тоест Борисов и Пеевски, са го покривали тайно. Затова сега мълчат и са пуснали кучетата си Слави, Тошко и Костя да лаят по ПП-ДБ.

    09:45 17.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Ирония

    1 2 Отговор

    До коментар #101 от "Гост":

    А според мен има натиск, шантаж и принуда към рейнджърите, екзекуция и предупреждение към някого какво го чака и оклеветяване на мъртвите, замитане на следи и подхвърляне на фалшиви "доказателства"! Тэва е милиционерската школа от времето на Живков.
    И използване на този чудовищен акт срещу ПП-ДБ, които пречат на мафията зад Шиши и Боко...

    Коментиран от #118, #127

    09:46 17.02.2026

  • 109 Папийонка

    1 1 Отговор
    1..Терзиев твърди че е дарил 80 хил евро за да купят ел. скутери. Там са 5 големи човека, без 15 годишния Алекс, най-скъпия ел.мотоциклет кросов за планина струва към 7000 евро, това прави 35 хил евро общо, защо им е дал 80 хил и какво прикрива
    2-ро. 80 хил евро е дал в личната сметка на Ивайло Иванов, вероятно за да не платят местен данък, ако е на НПО-то, нали е принципен защо е ощетил община Годеч?
    3..Сандов като министър е бил наясно, че закона забранява име на НПО, което е подвеждащо защо е сключил договор с такова и не е алармирал агенцията по вписвания да дерегистрира НПО-то
    4. Терзиев е ходил 10 пъти до хижата, как виждаш 10 пъти едно дете на 15 год, без родителите му и не се интересуваш или да пуснеш сигнал до агенция за закрила на детето? Същото важи и за Сандов
    5.Най-вероятно покрай Терзиев и Сандов и други от ППДБ са ходили в тази хижа само че не си признават
    6.Денков като министър е регистрирал училище Космос като основно у-ще с профил "толерантност в мултикултурна среда" и подход: "ориентиран към изграждане на творчески и свободни личности" в среда: "работа с деца от различни националности" - тоест загърбване на християнското и патриотично образование за сметка на изкривения модел на евролиберализма.

    Коментиран от #119, #122

    09:48 17.02.2026

  • 110 Сапунчев

    0 1 Отговор
    Семето на кой е? Кажи си.

    09:48 17.02.2026

  • 111 Реалист

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "Анонимен":

    Мафията зад Шиши и Боко е октопод, наследник на Сик и Мултигруп от 90-те. Те са безскрупулно жестоки и опасни за всеки, който им пречи на престъпната дейност и осветява мръсните им схеми!

    09:48 17.02.2026

  • 112 Кое

    4 0 Отговор
    Е цинична бе п-ост сапунджи при такива служби горско,ловно да правите и рейнджъри и да закривате РПУ-Годеч сте направо и-и-ти

    09:49 17.02.2026

  • 113 лесно е

    0 0 Отговор
    Рейнджърите са партизани под прикрите на Шефа. А шефа ги изостави и ликвидира.

    09:50 17.02.2026

  • 114 Различно мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Парадокс БГ":

    Колко да е свястна,щом Р Радев им каза,че са шарлатани.А на Президента са докладвали всички служби и е наясно.Аз лично съм им ядосана,защото без малко да влязат в училищата,да обясняват на децата,че не са момченца и момиченца,а може да са друг пол,пък мама не е мама ,а е родител под номер.Пак ще напиша Търсят АЛТЕРВАТИВНО НОРМАЛНО,ама то нормалното е едно.Разбирам ,че търсят подкрепа от ЛГБТИ,но когато залог са децата....

    09:50 17.02.2026

  • 115 85- и петроханец

    0 2 Отговор
    ДАНС, ГДБОП и МВР-то на Къдравата отклоняват вниманието от чудовищните си издънки и престъпления, включително убийства, като обвиняват ПП и ДБ! Господи, какви жалки страхливци ! Какви долни лакеи на Тиквата и на Прасето! Че и наели чалгарите Хаджи Тошко Африкански простака и Джебчията Балабана за конферансиета! Нещастници! Особено чалгарите! Българи, лъжа е, че чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско ниощжество има засега 1,2%! Дори и платената агенция на Прасето е преувеличила значително истинскишя процент - той е 0,2%! И продължава да пада с всяко отваряне на мръсната уста и на Хаджията, и на Джебчията!

    09:51 17.02.2026

  • 116 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Така е":

    До преди два дена защитаваха Ламата педофил.Разправяха че нямало секта.Реваха че някой от мафията е убил перверзните Лами,а сега някой друг в виновен че Надежда Йорданова ги е регистрирала като "Национална агенция,Сандов е сключил договор с тях,Денков е регистрирал училище Космос,Рашков им раздал оръжия,а Терзиев и Саша са ги финансирали.

    09:51 17.02.2026

  • 117 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    Тези алчни некадърници от ПП никой не ги удря. Те са толкова некадърни че сами се затриват

    09:53 17.02.2026

  • 118 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Ирония":

    Продължавате да защитавате педофилите.Ламата не е жертва а убиец и педофил.

    Коментиран от #121

    09:55 17.02.2026

  • 119 Пълни манипулации и спекулации

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Папийонка":

    Коментарът ти е пълен с твърдения, които смесват факти, спекулации и лични интерпретации, като част от тях са трудно проверими, а други очевидно се опитваш да създадеш внушение за вина на ПП–ДБ.
    Възможно е парите да са за покриване на други разходи (оборудване, обучение, транспорт, застраховки).
    Твърдението, че е дал на лична сметка, за да се избегне местен данък, е спекулация.
    Ако дарението е законно и отчетено пред НАП или съответната институция, това е стандартна практика при НПО – средства могат временно да преминават през лични сметки на управители за административни цели, докато се преведат по сметката на организацията.
    Законът наистина забранява подвеждащи имена на НПО.
    Ако договорът е сключен, това може да е пропуск на агенцията по вписвания, а не на министъра лично.
    „Регистрациите и контролът на НПО са отговорност на съответните институции. Министърът не може да променя законови процедури самостоятелно.“
    Посещенията на Терзиев и Сандов вероятто са за евентуален контрол от пърния - как се харчат дарените средства, а от втория - контрол дали има нещо нередно там след подписаното споразумение. Явно не са открили нищо нередно.

    Коментиран от #138

    09:55 17.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Дрънкаш глупости!

    2 1 Отговор

    До коментар #109 от "Папийонка":

    Всички твърдения за „80 хил. евро дарение“ и „неподходящи действия“ са спекулации без доказателства. Даренията са използвани прозрачно за дейности и оборудване на училището, а финансовите транзакции са отчетени и законни. Регистрацията на НПО и лицензите за училището са въпрос на институционален контрол – МВР, ГДБОП, ДАНС и лицензиращите органи са отговорни за проверките, а не министрите на ПП–ДБ. Посещенията на деца са извършвани с пълното съгласие на родителите и в рамките на закона. Учебната програма на училище „Космос“ е официално одобрена и насочена към развиване на толерантност и творчески умения, без да противоречи на националните ценности.
    Накратко: ПП–ДБ е обвинявана за действия, които са времево и институционално извън нейния контрол, а много от твърденията са без фактическа подкрепа.

    Коментиран от #129, #135, #149

    09:57 17.02.2026

  • 123 Ало, Факти...

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Софиянец":

    Тук един призовава към насилие!!!!

    09:58 17.02.2026

  • 124 Да,обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Баш Майстора":

    Започвам да мисля,че това е тактика на някой друг,защото колкото повече говорят,толкова повече се омазват.

    09:58 17.02.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Мафията на Шиши вън!

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Софиянец":

    Ти от мафията на шиши ли си, който ви пречи и "шат на патката г...та?!

    09:59 17.02.2026

  • 127 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Ирония":

    Стига с тези "шиши и боко" бе!? Може пък и те да са посещавали хижата и затова да си траят, знае ли човек!
    Доказателствата към момента сочат, че това на хижата е секта на някакви самозвани "рейнджъри"! Хиляда процента същите са били с "нетрадиционни" наклонности, само в мъжка и момчешка компания, в дън гори тирилейски!
    Не вярвам на приказки за "случайно" събрани в гората 4-ма дърти бездетници, без данни за нито един от тях някога да е бил с жена! А това, че политици само от мъжки пол са ги посещавали и финансирали.... Ами техен проблем!

    Коментиран от #131

    09:59 17.02.2026

  • 128 Жалка работа

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Стратегията на Шиши и Боко:":

    Оплюването на ППДБ е в действие от много време. Впрегнати са всички сили на статуквото. Явно, че не им се получава, но опитите продължават.

    Коментиран от #133

    09:59 17.02.2026

  • 129 Ама

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Дрънкаш глупости!":

    Даряваш,пък после ходиш на гости.Десет пъти поне.Това е вече приятелство.

    Коментиран от #134

    10:01 17.02.2026

  • 130 Анонимен

    3 1 Отговор
    Само една партия защитава сектата на Ламата и това е Партията на Педофилите

    Коментиран от #132

    10:02 17.02.2026

  • 131 Шиши и Боко са в дъното на Петрохан!

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Гост":

    Шиши и Боко са виновни!
    Тяхно е мвр, данс, гдбоп, прокуратурата, Агенцията по вписванията, бнб - всшчко са завладели!
    Завладяната държава от мафията.

    10:02 17.02.2026

  • 132 Питам само?!

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Анонимен":

    Шефът ти Буда от Банкя ли ти го нашепна?!

    10:03 17.02.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Ти сериозно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #129 от "Ама":

    Ако НАП те посетят 10 пъти и това ли вече е ПРИЯТЕЛСТВО???? ХАХАХА

    Коментиран от #147

    10:04 17.02.2026

  • 135 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Дрънкаш глупости!":

    И как да използвани прозрачно тези дарения като са преведени по лична сметка и не да регистрирани по надлежния ред като дарение в НПО то?

    Коментиран от #139

    10:05 17.02.2026

  • 136 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Софиянец":

    Ами то вие от мафията освен да убивате, палите, заплашвате, рекетирате друго не можете! И то само срещу ПП-ДБ! Пречат ви на мръсните схеми и кражби ли?!

    10:06 17.02.2026

  • 137 Хо хо

    2 0 Отговор
    Денков е като щраус с глава в пясъка но не отчита че задните му части са на светло и течение. Вижда песъчинките в очите си и мисли че някой мъжкар ще му прости както е застанал на сгода. Тия хора нямат усещания за морал и закон и единственото което правят е да плюят по останалия свят без да се вглеждат в себе си. Сега се чудят защо всички ги мразят и не могат да си отговорят.

    10:07 17.02.2026

  • 138 Папийонка

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Пълни манипулации и спекулации":

    Ами не са манипулации уважаеми привърженик на ППДБ:
    -да възможно е част от парите да са и за други разходи, но Терзиев твърди че са само за ел.скутери, ако е имало и друго да го е казал
    -ако дарението е законно и отчетено пред НАП - ами не е отчетено колега, излезе информация че НПО-то е декларирало само 59 хил. лева значително по-малко от дарените само от Терзиев 80 хил евро, да не говорим за даренията на Безуханова или други хора
    -така е - пропуск е на агенцията по вписвания името на НПО-то, аз не коментирам Надежда Йорданова като мин. на правосъдието, коментирам Сандов, който при такова име не договор трябва да сключва, а да подаде сигнал за дерегистрация на това НПО

    Коментиран от #145

    10:07 17.02.2026

  • 139 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "стоян георгиев":

    Даренията са преведени временно по лична сметка за административни цели, но са отчетени и използвани изцяло за дейността на училището и оборудването, като съответстват на закона за дарения и счетоводните правила. Това не означава укриване или злоупотреба – средствата са били целево предназначени за реализиране на проекта, а не за лична облага

    Коментиран от #144

    10:07 17.02.2026

  • 140 Излиза

    3 0 Отговор
    Според Денков,службите са длъжни да зачислят до всеки депутат от ПП по някой,да ги следи да не направят някоя простотия.

    10:08 17.02.2026

  • 141 Бай Бай

    1 0 Отговор
    Само като виждам как розовите тролчета бранят реномето на педофила Калушев всичко ми става ясно

    10:08 17.02.2026

  • 142 81 - и теляк банкянски

    0 0 Отговор
    Грешиш, нищожество ГЕРБерастко, дето чистиш зайчарника, грешиш! 99% от медийното време е отредено на скъпо платените лакеи на Тиквата и на Прасето, чиято задача е да изливат кофи с помия по ПП и дБ и да ги обвиняват в педофилия! Само че, педофилите са те самите, ГЕРБерастката престъпна шайка прелива от педофили, де не оговорим за за крепостните нещастници на уродливото 190-килограмово туловище! Там напарво се прескачат! Абе, какво става, да не би нещо с последните разкрития така наречениет "национални телевизии" да са се засрамили? Защото от два дни не са канили простак Хаджи Тошко Африканското шимпанзе и Клептомана Балбана Джебчията да изливат от мръсните си уста поресаващиете чалгарски цинизми, които винаги са им били запазена марка! Да дойде Хаджи Африкански и да каже за "бузките"! Ама, за бузките на Дебелака, които звучно целува преди да заспят в общия креват..

    10:10 17.02.2026

  • 143 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Румяна":

    Има Кмет, който е бил постоянно на терен в Петрохан. Има Кмет , който е броил 80 000 евро на единия от конниците без глава, без граждански договор и без задължителните осигуровки и данъци, които се дължат предварително по закон на РБ. Има Кмет, който не казва за какво е платил на убития, каква точно услуга е получил в замяна. Има министър, който също е бил постоянно присъствие там и е разписвал-Ала Бала. Сега имаме бивш евнухоиден елемент-бивш МП, който твърди, че всичко е законно и че ги топят другите. Да замълчат поне, няма да е лошо

    10:10 17.02.2026

  • 144 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #139 от "Петър":

    Стига си лъгал.За 2025 са регистрирани 59000 лв дарения в НПО то,а само Терзиев им е дал повече.Освен педофили са били и измамници.

    Коментиран от #146, #148, #150

    10:10 17.02.2026

  • 145 Пълни манипулации и спекулации

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Папийонка":

    Ами манипулации са, уважаеми привърженик на ДПС - ГЕРБ!
    Всички твърдения за „скриване на дарения“ или „пропуск на министъра“ са спекулации и манипулации, лъжи и заблуди! Даренията са използвани по предназначение и отчетени законово, а името на НПО-то е регистрирано от Агенцията по вписвания (шефката и човек на ГЕРБ, те я предложиха!) – сключването на договор с регистрирано юридическо лице е законово и не е лично нарушение на министъра тогава. Истинската отговорност е институционална, не партийна.

    10:12 17.02.2026

  • 146 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "стоян георгиев":

    Терзиев е дарявал милиони и милиони!!!
    Някои са го подвеждали, лъгали.
    Дарение НЕ е равносилно на приятелство!
    Дарение не е равно на приятелство или съгласие с действията на другите – човек може да подкрепя проект или кауза без това да означава, че носи вина за всичко, което се случва в организацията.

    10:15 17.02.2026

  • 147 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Ти сериозно ли?":

    Типично,да сравняваш несравними неща. Да отидеш на гости и да ти дойдат на проверка е едно и също.Не се учудвам,че си мислиш,че като се извъртат нещата,хората вярват.От ППси знаят,че без ала-бала с Президента имат 7-10%.Преди Петрохан.Сега да видим дали ще им се получи ала бала с Гюров(пак през Президента).Обаче стачкуването не е запазена марка само на Асен Василев.Търпението на хората има предел.

    10:16 17.02.2026

  • 148 Абе да попитам, по твоята логика...

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "стоян георгиев":

    А бабите, които са ИЗЛЪГАНИ и ПОДВЕДЕНИ да мятат хиледарки от балконите И ТЕ ЛИ СА ПРИЯТЕЛКИ С ИЗМАМНИЦИТЕ???

    10:16 17.02.2026

  • 149 Папийонка

    0 1 Отговор

    До коментар #122 от "Дрънкаш глупости!":

    ами не аз дрънкам глупости, а ти си се оплел като пиле в кълчища без да си наясно с фактите и обстановката с единствената мотивация като матросов на амбразурата да защитаваш ППДБ
    -твърдението за 80 хил евро не е мое а на Терзиев в предаването 120 мин и не е за училище, а е по лична сметка на Ивайло Иванов и не са отчетени пред НАП, НПО-то е отчело само 59 хил лева
    -лицензите на НПО-то казваш, да те се регистрират от агенция по вписвания, но не може министър като Сандов като чуе че името е против закона, да си трае и да не подаде сигнал да се дерегистрира това НПО, напротив той склюва договор с него
    -а за учебната програма на у-щето, напротив, противоречи на националните ценности
    -и както завършваш с "накратко", да ППДБ е обвинявана, защото е виновна първо поради некадърност да не проверява нещата които изглеждат не наред и второ защото прокарва ценности различни от тези, които са вкоренени традиционно в живота на българите.

    10:17 17.02.2026

  • 150 Фактите са такива

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "стоян георгиев":

    Терзиев е измамен от рейнджърите!

    10:17 17.02.2026

  • 151 Е,бравос

    0 0 Отговор
    Защо свалихте ранга на Денков от академик на професор? Не че заслужава и професор да е ..

    10:19 17.02.2026

