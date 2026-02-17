За проф. Николай Денков има цинична атака срещу "Продължаваме промяната" около „Петрохан“

„Става дума за огромна трагедия и изказвам съболезнования на близките на загиналите“. Така съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ проф. Николай Денков коментира в ефира на „Здравей, България“ случая „Петрохан“.
По думите му около трагедията се води „яростна и цинична атака“, която има две цели – да удари политическата формация преди изборите и да отклони вниманието от институциите, носещи пряка отговорност за случилото се през последните една-две години.
Денков посочи, че през последната година е станало ясно за проверка от прокуратурата, която впоследствие е била спряна. Той коментира и твърденията на журналиста Виктор Иванов от „24 часа“, че има информация за връзки на някои от загиналите с ДАНС.
„Аз не познавам загиналите от „Петрохан“, не съм ги виждал. Никой от хората около мен, нито от ръководството на „Продължаваме Промяната“, не ги познава“, заяви Денков.
Той подчерта, че е загубено общественото доверие към разследването и затова от ПП–ДБ настояват да бъдат включени международни експерти от държави, на които българските граждани имат доверие, като Германия и Франция.
По темата за сдружението, свързвано с Ивайло Калушев, Денков коментира, че атаката срещу Сандов е политическа. „Сандов не е част от „Продължаваме промяната“ – ние се разделихме със „Зелено движение“ преди години. Атаката е към ПП“, заяви той.
Относно критиките за името на сдружението, което съдържа думата „национална“, Денков отбеляза, че в България има около 100 организации с подобни наименования. Затова ПП–ДБ внася предложение за законодателни промени, които да ограничат използването на думи като „национален“ и „европейски“ в имената на сдружения.
По повод училището, свързано със случая, Денков обясни, че лицензът се издава по документи и ако има нарушения, се назначават проверки. Той отбеляза, че през 2024 г., при друг министър-председател, лицензът не само е бил подновен, но и разширен. „Това означава, че е направена проверка и не са установени нарушения“, заяви той.
Денков отправи критики и към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като заяви, че според него скандалът се раздухва преди изборите с цел влияние върху вота.
По отношение на първия сигнал срещу сдружението Денков посочи, че той е бил подаден в ГДБОП, когато ръководител е бил Калин Стоянов. Сигналът е бил внесен от директора на областната дирекция на МВР в Монтана, който по-късно е бил освободен от Бойко Рашков заради разрешение за оръжие, дадено на криминално проявено лице, а впоследствие е върнат на поста от Калин Стоянов.
„Версиите, които се пуснаха в публичното пространство, не са логични. Трябва да се излезе и да се каже истината“, категоричен беше Денков.
Във връзка с политическата обстановка Денков подчерта, че е изключително важно обществото да има доверие в служебния премиер. По думите му министър-председателят, със съгласието на президента, трябва да определи състава на служебния кабинет.
Той заяви, че Бойко Рашков е бил единственият вътрешен министър, който е успял съществено да намали контролиран и купен вот в рисковите секции.
Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров. „Уважавам го много, но когато отиде в БНБ, той напусна „Продължаваме Промяната“ и не е политическо лице“, каза още той.
По повод социологическите проучвания Денков отбеляза, че се отчита спад в подкрепата за ГЕРБ, което според него е било очаквано. Той посочи, че според данни от изследвания значителна част от симпатизантите на партията не са дали ясен отговор дали трябва да се води решителна борба с корупцията.
Денков коментира и нагласите по въпроса за евентуално излизане на България от ЕС, като заяви, че според проучванията мнозинството българи са против подобна стъпка, а симпатизантите на Радев са "за".
„Ние можем да гласуваме заедно с президента Радев и хората около него, ако наистина има воля за реална борба с корупцията“, заключи Николай Денков.
1 Майстора
Коментиран от #26, #47
08:45 17.02.2026
2 и кой го казва?
Коментиран от #16, #52, #86
08:45 17.02.2026
3 Румяна
Коментиран от #143
08:46 17.02.2026
5 Даа
Коментиран от #14, #58
08:46 17.02.2026
6 Г-н Денков:
08:47 17.02.2026
7 таксиджия 🚖
Коментиран от #13
08:47 17.02.2026
8 Сорос Ники
08:47 17.02.2026
9 Пич
08:47 17.02.2026
10 Потрес
08:47 17.02.2026
11 хехе
08:48 17.02.2026
12 Каква атака бре
08:48 17.02.2026
13 рейнджърите са новите партизани
До коментар #7 от "таксиджия 🚖":За съжаление Щефа им ги заряза и пое курс към извънредните избори, а те останаха немили недраги клетници.
Коментиран от #84
08:49 17.02.2026
14 Ахааа
До коментар #5 от "Даа":Дааа, идва Радев и ще помете кочината! Ще почисти кочината на пра.сета, либерали, джендъри и шахматни!
Коментиран от #24, #57
08:49 17.02.2026
15 Буха ха
Герберите губят най-малко.10%.
Коментиран от #27
08:49 17.02.2026
17 Разгеле !
Коментиран от #60
08:49 17.02.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КОИТО ЧАКАТ ГОЛЕМИЯ ХИЩНИК ДА УБИЕ НЕЩО И
СЛЕД КАТО СЕ НАЯДЕ ТОЙ , ДА ЗАХЛЕБЯТ С МЪРШАТА :)
. ..
08:50 17.02.2026
19 На деда ви дедовия
08:50 17.02.2026
20 Леля Гошо
Коментиран от #79
08:50 17.02.2026
21 Вашето мнение
Коментиран от #29, #38
08:51 17.02.2026
Коментиран от #34
08:51 17.02.2026
23 Козяков
08:51 17.02.2026
24 Даа
До коментар #14 от "Ахааа":Идва Радев, ще помете както ГЕРБ/ ДПС, така и лъжливите там шарлатани, които бяха заедно в мръсна сглобка...
08:51 17.02.2026
25 Българин
Коментиран от #36
08:51 17.02.2026
26 Ъхъ
До коментар #1 от "Майстора":.......и шарлатанията!
08:51 17.02.2026
27 е па хубаво
До коментар #16 от "София":Борисов пенсионира значително количество български (и не само) псевдополитици. Ще ги пенсионира и тези.
08:52 17.02.2026
28 Трол
08:52 17.02.2026
29 а копейкин
До коментар #21 от "Вашето мнение":отива на бунището.
08:52 17.02.2026
30 Холмс
08:53 17.02.2026
31 Ооооо
08:53 17.02.2026
32 Реалист
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Въпросче
До коментар #22 от "Абе лицето Сидеров":А ти ходил ли си войник , натоФско трансджендърче ?
08:54 17.02.2026
35 Ха ХаХа
Какво като Ламата е бил агент на ДАНС.
ПП ДБ мудадоха документа че е Национално НПО.
Ходили са в топлите дни там със семействата, ядете и пиене на авангард.
Терзиев им дал 80000 лв.но са вписани само 50000 лв.но не на ВПО а на едно от лицата.
Миришат от всякъде и трябва да изчезнат от България
08:55 17.02.2026
36 този сапун
37 Нали
08:56 17.02.2026
38 Тагарев Тошко
08:56 17.02.2026
39 Отговорче
До коментар #33 от "Каракачанов":На "рейнджъра" е било , подразбира от видеата на Сидеров .
Коментиран от #42
08:57 17.02.2026
40 нннн
Отделен ее въпросът, че има и друг пласт интересни неща. Дали е пране на пари, наркотици или нещо друго само службите знаят, но те мълчат да не се появят имена на топ политици, бизнесмени и др.
41 Холмс
До коментар #33 от "Каракачанов":Кой знае колко семки имаше пръснати из цялата хижа? Затова я запалиха да покрият онези с парите!
08:58 17.02.2026
42 Каракачанов
До коментар #39 от "Отговорче":Да не се окаже, че е на Шефа на рейнджъра и затова да го крият така старателно....
08:59 17.02.2026
43 Ъхъ!!!
Коментиран от #45, #46, #50, #66
09:01 17.02.2026
44 оня с питон.я
09:02 17.02.2026
45 оня с питон.я
До коментар #43 от "Ъхъ!!!":Точно преди изборите. Изпиране за новата сглобка.
09:03 17.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Горките от ПП
До коментар #1 от "Майстора":Ни лук яли, ни мирисали
09:04 17.02.2026
48 Артилерист
Коментиран от #63
09:04 17.02.2026
49 123456
09:04 17.02.2026
50 Вашето мнение
До коментар #43 от "Ъхъ!!!":А семето кой го е плюл в неграмотния младеж, който от 11 годишен не ходи на училище и явно не може да чете и пише? Вероятно пак някой друг, щото ппп дб никога, ама никога не са виновни и враговете им винаги са мръсници.
09:05 17.02.2026
51 5рохан
09:06 17.02.2026
52 Цървул
До коментар #2 от "и кой го казва?":Точно казано,браво.И тази омраза ще доведе на власт групировката РР.
09:07 17.02.2026
53 Матилда
09:08 17.02.2026
54 Войната е мир, лъжата е истина
09:09 17.02.2026
55 хахаха
Коментиран от #69
09:09 17.02.2026
59 непротестиращ
Коментиран от #71
09:12 17.02.2026
60 Разгеле
До коментар #17 от "Разгеле !":Видя се - удар от Боко У ШИШИ . Обяснено е защо , в тубата от Волен Сидеров . Разбира се , никой не оспорва , че ПеПеДеБетата са най-долните предатели срещу България .
09:12 17.02.2026
62 Закона трябва да се спазва
09:13 17.02.2026
63 Моряка
До коментар #48 от "Артилерист":Ами щото знаят как стана академик.Все едно да вкараш гилзата в затвора,без торбичките с барут.
09:15 17.02.2026
64 Стратегията на Шиши и Боко:
Дискусия върху трагедията вместо по същество: Фокусът се измества от самото разследване на случая „Петрохан“ към политическите партии и личности, което разделя вниманието на обществото.
Пряко обвинение и асоциации: те са имали връзки и са ходили в хижата.
Обвинение и медиен натиск: Медиите се използват, за да се раздуха скандалът, преди да има доказателства, което създава усещане за криза и политическа несигурност.
Изтощение на опонента: Партията и лидерите ѝ са въвлечени в дълга публична защита, което отвлича ресурсите им от предизборни кампании и политически инициативи.
Изграждане на “морална паника”: Съобщенията включват трагедия, проверки, прокурори, национални и международни експерти — всичко това усилва усещането за скандал и неефективност на институциите.
Коментиран от #73, #128
09:15 17.02.2026
65 Голямо сапунисване падна
09:16 17.02.2026
66 Българин 🇧🇬
До коментар #43 от "Ъхъ!!!":Че Подмяната и ДеБилите са турско-саксонски парцали е ясно . Ама и гробарите ,и кръга на ПееФски , дето им го спретнаха са много долни .
09:16 17.02.2026
67 ЕДГАР КЕЙСИ
09:17 17.02.2026
68 Разумен
09:17 17.02.2026
69 Мирчев съм
До коментар #55 от "хахаха":Това е целенасочена герберска атака срещу борбата на ППДБ да разбием модела Борисов-Пеевски. Или Пеевски-Борисов беше. Обърках са нещо.
Коментиран от #89
09:21 17.02.2026
70 Някой
09:22 17.02.2026
71 Моряка
До коментар #59 от "непротестиращ":То пък на 22 години дете?На 20 години бившите момчета се уволняваха от казармата като завършени мъже.Но тогава нямаше НПОта да ги развращават от малки.
09:24 17.02.2026
72 Парадокс БГ
ПП–ДБ е принудена да се защитава на всеки етап.
Вниманието се отклонява от институциите, които имат реална отговорност (прокуратура, ГДБОП, МВР).
Скандалът се политизира чрез медии, слухове и социологически данни.
ПП-ДБ изтощава ресурсите си за публични обяснения, вместо да води предизборна кампания или да настоява за разследване.
09:24 17.02.2026
73 Добри де
До коментар #64 от "Стратегията на Шиши и Боко:":Ама кой СВЕТКАВИЧНО е легализирал,после спонсорирал,после пил чай с групата от Петрохан.От ПП построили къщата,образно казано,после другите виновни,че не са проверява ли,какво тези са сътворили.Ами колеги,другите не са и предполагали ,че сътвореното е франкинщайн.Пък и системата е тромава.Пък и този Калушев е бил умен и добре се е прикривал
09:24 17.02.2026
74 Ясно като бял ден
Коментиран от #96
09:26 17.02.2026
75 Анонимен
09:26 17.02.2026
76 Радул
09:26 17.02.2026
77 Реалист
Коментиран от #90
09:27 17.02.2026
78 Хари
09:28 17.02.2026
80 Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС НН и Възраждане
Коментиран от #83
09:29 17.02.2026
81 Баш Майстора
Коментиран от #124
09:30 17.02.2026
82 Парадокс БГ
Прокуратурата – проверката е започнала, но е била спряна.
МВР и ГДБОП – сигналите за нарушения са преминавали през различни ръководители и има формално или хаотично изпълнение.
Министерства и лицензиращи органи – лицензът за училището е подновен и разширен, въпреки скандалите и потенциалните нарушения.
Т.е. фокусът е върху органите на държавата, които са имали правомощия да предотвратят трагедията или поне да реагират ефективно, а не върху политическите партии.
Коментиран от #88
09:31 17.02.2026
83 семето на кой е!
До коментар #80 от "Шайката ГЕРБ, ИТН, ДПС НН и Възраждане":ПП-ДБ сами са си го натворили. Сега ще си изпият горчивата чаша.
09:31 17.02.2026
84 таксиджия 🚖
До коментар #13 от "рейнджърите са новите партизани":Кажи кой е шефа им. Партизани със три пистолета и една карабина... Ако намекваш, че са работили за Боко Тиквоча е доста нелепо изказване, при положение, че са финансирани от ппдб и лично Терзиев и компания са ходили редовно да првспиват в хижата. 🤭
09:31 17.02.2026
85 Анонимен
Коментиран от #91, #100
09:32 17.02.2026
86 Объркал си понятията!
До коментар #2 от "и кой го казва?":В политиката няма омраза, а политически опоненти.
Политиката не се гради на чувства – тя се гради на факти, институционална отговорност и реални решения.
Коментиран от #104
09:32 17.02.2026
87 Гост
По същия начин отричаше и за "шиши", та как да ти повЕрва човек, че и ти "въобще" не си се качвал на Петрохан да ти изкарват "чакрите през фонтанелата"...
09:33 17.02.2026
89 Българин 🇧🇬
До коментар #69 от "Мирчев съм":Вярно . Ама ПП да не са по-различни ? Нови физиономии , стари далавери . ПоДмяна за пред отчаяния електорат .
09:34 17.02.2026
90 Според теб
До коментар #77 от "Реалист":Излиза,че някой се е изакал,но службите виновни,че не ходят след него ,да му бършат дупето.
Коментиран от #94
09:34 17.02.2026
91 Истината
До коментар #85 от "Анонимен":Отговорни са именно МВР, ГДБОП, ДАНС, Агенцията за вписване, които са регистрирали НПО-то с подвеждащо име, лицензиращи органи – лицензът за училището е подновен и разширен, въпреки скандалите и потенциалните нарушения....
ПП-ДБ са били на власт по-малко от година, една месеци! Какво са правили останалите правителства?
Коментиран от #93
09:36 17.02.2026
92 Хамелеон
До коментар #88 от "стоян георгиев":Политиката не се гради на чувства, а на действия и отговорност.
Политиката не се гради на емоции – изгражда се с факти и резултати.
Чувствата движат сърцето, но политиката се гради на институции и решения.
09:37 17.02.2026
93 Анонимен
До коментар #91 от "Истината":Ами то всичките им регистрации и разрешителни за оръжия са по времето на Партия Педофили
Коментиран от #97, #98
09:38 17.02.2026
94 Парадокс БГ
До коментар #90 от "Според теб":Вместо да се търси истинската институционална отговорност, се използва трагедията за политически удари срещу единствената свястна партия ПП-ДБ.
Коментиран от #101, #114
09:39 17.02.2026
95 Умен по цялата глава
09:39 17.02.2026
96 Гост
До коментар #74 от "Ясно като бял ден":Искаш да кажеш, че институциите носят "пряка отговорност" за извратения нагон на разни политици и аверите им и едва ли не "трябва" да ги следват по хижи, хотели и др. техни сборища, за да им предотвратяват оргиите или какво....
09:39 17.02.2026
97 Интелигент
До коментар #93 от "Анонимен":Нека първо да говорим фактологично: регистрациите и разрешителните за оръжия са дело на институции – МВР, ГДБОП и лицензиращи органи – през различни години и правителства. И също така – важно е да избягваме обиди и етикети като „Партия Педофили“, защото те не помагат за конструктивен разговор и разсейват вниманието от съществените проблеми.
Коментиран от #99, #107
09:40 17.02.2026
98 Хахаха
До коментар #93 от "Анонимен":КОЙ увеличи заплатите на силовите инститеции, КОЙ владее МВР, ГДБОП и лицензиращи органи – през различни години и правителства - ШИШИ...
09:41 17.02.2026
99 мхм
До коментар #97 от "Интелигент":Но да обиждаме Борисов или Пеевски - това вече може.
09:42 17.02.2026
100 Така е
До коментар #85 от "Анонимен":Обаче,колкото повече се обясняват,по-зле става.Изнервят хората.Човешко е да се сгреши,да се предовериш на някого,но от ПП затънали до шия от очебийни техни грешки,ама викат,другите са виновни.Те ли ги накараха така да направят.То пак добре,че не успяха да продължат ДА ТВОРЯТ простотии,напр.да дадат на концесия Топлофикация на Калушев.
Коментиран от #116
09:42 17.02.2026
101 Гост
До коментар #94 от "Парадокс БГ":Няма "политически удари"!
Има политици, посещавали хижата и финансирали сектантите!
Коментиран от #108
09:42 17.02.2026
103 фен на Хай Буй
09:43 17.02.2026
104 Мирчев съм
До коментар #86 от "Объркал си понятията!":Брей, жива да не бях!
09:43 17.02.2026
105 А, излезе новата опорка на шарлатаните
09:45 17.02.2026
106 Факти
09:45 17.02.2026
108 Ирония
До коментар #101 от "Гост":А според мен има натиск, шантаж и принуда към рейнджърите, екзекуция и предупреждение към някого какво го чака и оклеветяване на мъртвите, замитане на следи и подхвърляне на фалшиви "доказателства"! Тэва е милиционерската школа от времето на Живков.
И използване на този чудовищен акт срещу ПП-ДБ, които пречат на мафията зад Шиши и Боко...
Коментиран от #118, #127
09:46 17.02.2026
109 Папийонка
2-ро. 80 хил евро е дал в личната сметка на Ивайло Иванов, вероятно за да не платят местен данък, ако е на НПО-то, нали е принципен защо е ощетил община Годеч?
3..Сандов като министър е бил наясно, че закона забранява име на НПО, което е подвеждащо защо е сключил договор с такова и не е алармирал агенцията по вписвания да дерегистрира НПО-то
4. Терзиев е ходил 10 пъти до хижата, как виждаш 10 пъти едно дете на 15 год, без родителите му и не се интересуваш или да пуснеш сигнал до агенция за закрила на детето? Същото важи и за Сандов
5.Най-вероятно покрай Терзиев и Сандов и други от ППДБ са ходили в тази хижа само че не си признават
6.Денков като министър е регистрирал училище Космос като основно у-ще с профил "толерантност в мултикултурна среда" и подход: "ориентиран към изграждане на творчески и свободни личности" в среда: "работа с деца от различни националности" - тоест загърбване на християнското и патриотично образование за сметка на изкривения модел на евролиберализма.
Коментиран от #119, #122
09:48 17.02.2026
110 Сапунчев
09:48 17.02.2026
111 Реалист
До коментар #107 от "Анонимен":Мафията зад Шиши и Боко е октопод, наследник на Сик и Мултигруп от 90-те. Те са безскрупулно жестоки и опасни за всеки, който им пречи на престъпната дейност и осветява мръсните им схеми!
09:48 17.02.2026
112 Кое
09:49 17.02.2026
113 лесно е
09:50 17.02.2026
114 Различно мнение
До коментар #94 от "Парадокс БГ":Колко да е свястна,щом Р Радев им каза,че са шарлатани.А на Президента са докладвали всички служби и е наясно.Аз лично съм им ядосана,защото без малко да влязат в училищата,да обясняват на децата,че не са момченца и момиченца,а може да са друг пол,пък мама не е мама ,а е родител под номер.Пак ще напиша Търсят АЛТЕРВАТИВНО НОРМАЛНО,ама то нормалното е едно.Разбирам ,че търсят подкрепа от ЛГБТИ,но когато залог са децата....
09:50 17.02.2026
115 85- и петроханец
09:51 17.02.2026
116 Анонимен
До коментар #100 от "Така е":До преди два дена защитаваха Ламата педофил.Разправяха че нямало секта.Реваха че някой от мафията е убил перверзните Лами,а сега някой друг в виновен че Надежда Йорданова ги е регистрирала като "Национална агенция,Сандов е сключил договор с тях,Денков е регистрирал училище Космос,Рашков им раздал оръжия,а Терзиев и Саша са ги финансирали.
09:51 17.02.2026
117 САНДОКАН
09:53 17.02.2026
118 Анонимен
До коментар #108 от "Ирония":Продължавате да защитавате педофилите.Ламата не е жертва а убиец и педофил.
Коментиран от #121
09:55 17.02.2026
119 Пълни манипулации и спекулации
До коментар #109 от "Папийонка":Коментарът ти е пълен с твърдения, които смесват факти, спекулации и лични интерпретации, като част от тях са трудно проверими, а други очевидно се опитваш да създадеш внушение за вина на ПП–ДБ.
Възможно е парите да са за покриване на други разходи (оборудване, обучение, транспорт, застраховки).
Твърдението, че е дал на лична сметка, за да се избегне местен данък, е спекулация.
Ако дарението е законно и отчетено пред НАП или съответната институция, това е стандартна практика при НПО – средства могат временно да преминават през лични сметки на управители за административни цели, докато се преведат по сметката на организацията.
Законът наистина забранява подвеждащи имена на НПО.
Ако договорът е сключен, това може да е пропуск на агенцията по вписвания, а не на министъра лично.
„Регистрациите и контролът на НПО са отговорност на съответните институции. Министърът не може да променя законови процедури самостоятелно.“
Посещенията на Терзиев и Сандов вероятто са за евентуален контрол от пърния - как се харчат дарените средства, а от втория - контрол дали има нещо нередно там след подписаното споразумение. Явно не са открили нищо нередно.
Коментиран от #138
09:55 17.02.2026
122 Дрънкаш глупости!
До коментар #109 от "Папийонка":Всички твърдения за „80 хил. евро дарение“ и „неподходящи действия“ са спекулации без доказателства. Даренията са използвани прозрачно за дейности и оборудване на училището, а финансовите транзакции са отчетени и законни. Регистрацията на НПО и лицензите за училището са въпрос на институционален контрол – МВР, ГДБОП, ДАНС и лицензиращите органи са отговорни за проверките, а не министрите на ПП–ДБ. Посещенията на деца са извършвани с пълното съгласие на родителите и в рамките на закона. Учебната програма на училище „Космос“ е официално одобрена и насочена към развиване на толерантност и творчески умения, без да противоречи на националните ценности.
Накратко: ПП–ДБ е обвинявана за действия, които са времево и институционално извън нейния контрол, а много от твърденията са без фактическа подкрепа.
Коментиран от #129, #135, #149
09:57 17.02.2026
123 Ало, Факти...
До коментар #120 от "Софиянец":Тук един призовава към насилие!!!!
09:58 17.02.2026
124 Да,обаче
До коментар #81 от "Баш Майстора":Започвам да мисля,че това е тактика на някой друг,защото колкото повече говорят,толкова повече се омазват.
09:58 17.02.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Мафията на Шиши вън!
До коментар #120 от "Софиянец":Ти от мафията на шиши ли си, който ви пречи и "шат на патката г...та?!
09:59 17.02.2026
127 Гост
До коментар #108 от "Ирония":Стига с тези "шиши и боко" бе!? Може пък и те да са посещавали хижата и затова да си траят, знае ли човек!
Доказателствата към момента сочат, че това на хижата е секта на някакви самозвани "рейнджъри"! Хиляда процента същите са били с "нетрадиционни" наклонности, само в мъжка и момчешка компания, в дън гори тирилейски!
Не вярвам на приказки за "случайно" събрани в гората 4-ма дърти бездетници, без данни за нито един от тях някога да е бил с жена! А това, че политици само от мъжки пол са ги посещавали и финансирали.... Ами техен проблем!
Коментиран от #131
09:59 17.02.2026
128 Жалка работа
До коментар #64 от "Стратегията на Шиши и Боко:":Оплюването на ППДБ е в действие от много време. Впрегнати са всички сили на статуквото. Явно, че не им се получава, но опитите продължават.
Коментиран от #133
09:59 17.02.2026
129 Ама
До коментар #122 от "Дрънкаш глупости!":Даряваш,пък после ходиш на гости.Десет пъти поне.Това е вече приятелство.
Коментиран от #134
10:01 17.02.2026
130 Анонимен
Коментиран от #132
10:02 17.02.2026
131 Шиши и Боко са в дъното на Петрохан!
До коментар #127 от "Гост":Шиши и Боко са виновни!
Тяхно е мвр, данс, гдбоп, прокуратурата, Агенцията по вписванията, бнб - всшчко са завладели!
Завладяната държава от мафията.
10:02 17.02.2026
132 Питам само?!
До коментар #130 от "Анонимен":Шефът ти Буда от Банкя ли ти го нашепна?!
10:03 17.02.2026
134 Ти сериозно ли?
До коментар #129 от "Ама":Ако НАП те посетят 10 пъти и това ли вече е ПРИЯТЕЛСТВО???? ХАХАХА
Коментиран от #147
10:04 17.02.2026
135 стоян георгиев
До коментар #122 от "Дрънкаш глупости!":И как да използвани прозрачно тези дарения като са преведени по лична сметка и не да регистрирани по надлежния ред като дарение в НПО то?
Коментиран от #139
10:05 17.02.2026
136 Възмутен
До коментар #120 от "Софиянец":Ами то вие от мафията освен да убивате, палите, заплашвате, рекетирате друго не можете! И то само срещу ПП-ДБ! Пречат ви на мръсните схеми и кражби ли?!
10:06 17.02.2026
137 Хо хо
10:07 17.02.2026
138 Папийонка
До коментар #119 от "Пълни манипулации и спекулации":Ами не са манипулации уважаеми привърженик на ППДБ:
-да възможно е част от парите да са и за други разходи, но Терзиев твърди че са само за ел.скутери, ако е имало и друго да го е казал
-ако дарението е законно и отчетено пред НАП - ами не е отчетено колега, излезе информация че НПО-то е декларирало само 59 хил. лева значително по-малко от дарените само от Терзиев 80 хил евро, да не говорим за даренията на Безуханова или други хора
-така е - пропуск е на агенцията по вписвания името на НПО-то, аз не коментирам Надежда Йорданова като мин. на правосъдието, коментирам Сандов, който при такова име не договор трябва да сключва, а да подаде сигнал за дерегистрация на това НПО
Коментиран от #145
10:07 17.02.2026
139 Петър
До коментар #135 от "стоян георгиев":Даренията са преведени временно по лична сметка за административни цели, но са отчетени и използвани изцяло за дейността на училището и оборудването, като съответстват на закона за дарения и счетоводните правила. Това не означава укриване или злоупотреба – средствата са били целево предназначени за реализиране на проекта, а не за лична облага
Коментиран от #144
10:07 17.02.2026
140 Излиза
10:08 17.02.2026
141 Бай Бай
10:08 17.02.2026
142 81 - и теляк банкянски
10:10 17.02.2026
143 SDEЧЕВ
До коментар #3 от "Румяна":Има Кмет, който е бил постоянно на терен в Петрохан. Има Кмет , който е броил 80 000 евро на единия от конниците без глава, без граждански договор и без задължителните осигуровки и данъци, които се дължат предварително по закон на РБ. Има Кмет, който не казва за какво е платил на убития, каква точно услуга е получил в замяна. Има министър, който също е бил постоянно присъствие там и е разписвал-Ала Бала. Сега имаме бивш евнухоиден елемент-бивш МП, който твърди, че всичко е законно и че ги топят другите. Да замълчат поне, няма да е лошо
10:10 17.02.2026
144 стоян георгиев
До коментар #139 от "Петър":Стига си лъгал.За 2025 са регистрирани 59000 лв дарения в НПО то,а само Терзиев им е дал повече.Освен педофили са били и измамници.
Коментиран от #146, #148, #150
10:10 17.02.2026
145 Пълни манипулации и спекулации
До коментар #138 от "Папийонка":Ами манипулации са, уважаеми привърженик на ДПС - ГЕРБ!
Всички твърдения за „скриване на дарения“ или „пропуск на министъра“ са спекулации и манипулации, лъжи и заблуди! Даренията са използвани по предназначение и отчетени законово, а името на НПО-то е регистрирано от Агенцията по вписвания (шефката и човек на ГЕРБ, те я предложиха!) – сключването на договор с регистрирано юридическо лице е законово и не е лично нарушение на министъра тогава. Истинската отговорност е институционална, не партийна.
10:12 17.02.2026
146 Мнение
До коментар #144 от "стоян георгиев":Терзиев е дарявал милиони и милиони!!!
Някои са го подвеждали, лъгали.
Дарение НЕ е равносилно на приятелство!
Дарение не е равно на приятелство или съгласие с действията на другите – човек може да подкрепя проект или кауза без това да означава, че носи вина за всичко, което се случва в организацията.
10:15 17.02.2026
147 Ама
До коментар #134 от "Ти сериозно ли?":Типично,да сравняваш несравними неща. Да отидеш на гости и да ти дойдат на проверка е едно и също.Не се учудвам,че си мислиш,че като се извъртат нещата,хората вярват.От ППси знаят,че без ала-бала с Президента имат 7-10%.Преди Петрохан.Сега да видим дали ще им се получи ала бала с Гюров(пак през Президента).Обаче стачкуването не е запазена марка само на Асен Василев.Търпението на хората има предел.
10:16 17.02.2026
148 Абе да попитам, по твоята логика...
До коментар #144 от "стоян георгиев":А бабите, които са ИЗЛЪГАНИ и ПОДВЕДЕНИ да мятат хиледарки от балконите И ТЕ ЛИ СА ПРИЯТЕЛКИ С ИЗМАМНИЦИТЕ???
10:16 17.02.2026
149 Папийонка
До коментар #122 от "Дрънкаш глупости!":ами не аз дрънкам глупости, а ти си се оплел като пиле в кълчища без да си наясно с фактите и обстановката с единствената мотивация като матросов на амбразурата да защитаваш ППДБ
-твърдението за 80 хил евро не е мое а на Терзиев в предаването 120 мин и не е за училище, а е по лична сметка на Ивайло Иванов и не са отчетени пред НАП, НПО-то е отчело само 59 хил лева
-лицензите на НПО-то казваш, да те се регистрират от агенция по вписвания, но не може министър като Сандов като чуе че името е против закона, да си трае и да не подаде сигнал да се дерегистрира това НПО, напротив той склюва договор с него
-а за учебната програма на у-щето, напротив, противоречи на националните ценности
-и както завършваш с "накратко", да ППДБ е обвинявана, защото е виновна първо поради некадърност да не проверява нещата които изглеждат не наред и второ защото прокарва ценности различни от тези, които са вкоренени традиционно в живота на българите.
10:17 17.02.2026
150 Фактите са такива
До коментар #144 от "стоян георгиев":Терзиев е измамен от рейнджърите!
10:17 17.02.2026
151 Е,бравос
10:19 17.02.2026