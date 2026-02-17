За проф. Николай Денков има цинична атака срещу "Продължаваме промяната" около „Петрохан“

„Става дума за огромна трагедия и изказвам съболезнования на близките на загиналите“. Така съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ проф. Николай Денков коментира в ефира на „Здравей, България“ случая „Петрохан“.

По думите му около трагедията се води „яростна и цинична атака“, която има две цели – да удари политическата формация преди изборите и да отклони вниманието от институциите, носещи пряка отговорност за случилото се през последните една-две години.

Денков посочи, че през последната година е станало ясно за проверка от прокуратурата, която впоследствие е била спряна. Той коментира и твърденията на журналиста Виктор Иванов от „24 часа“, че има информация за връзки на някои от загиналите с ДАНС.

„Аз не познавам загиналите от „Петрохан“, не съм ги виждал. Никой от хората около мен, нито от ръководството на „Продължаваме Промяната“, не ги познава“, заяви Денков.

Той подчерта, че е загубено общественото доверие към разследването и затова от ПП–ДБ настояват да бъдат включени международни експерти от държави, на които българските граждани имат доверие, като Германия и Франция.

По темата за сдружението, свързвано с Ивайло Калушев, Денков коментира, че атаката срещу Сандов е политическа. „Сандов не е част от „Продължаваме промяната“ – ние се разделихме със „Зелено движение“ преди години. Атаката е към ПП“, заяви той.

Относно критиките за името на сдружението, което съдържа думата „национална“, Денков отбеляза, че в България има около 100 организации с подобни наименования. Затова ПП–ДБ внася предложение за законодателни промени, които да ограничат използването на думи като „национален“ и „европейски“ в имената на сдружения.

По повод училището, свързано със случая, Денков обясни, че лицензът се издава по документи и ако има нарушения, се назначават проверки. Той отбеляза, че през 2024 г., при друг министър-председател, лицензът не само е бил подновен, но и разширен. „Това означава, че е направена проверка и не са установени нарушения“, заяви той.

Денков отправи критики и към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като заяви, че според него скандалът се раздухва преди изборите с цел влияние върху вота.

По отношение на първия сигнал срещу сдружението Денков посочи, че той е бил подаден в ГДБОП, когато ръководител е бил Калин Стоянов. Сигналът е бил внесен от директора на областната дирекция на МВР в Монтана, който по-късно е бил освободен от Бойко Рашков заради разрешение за оръжие, дадено на криминално проявено лице, а впоследствие е върнат на поста от Калин Стоянов.

„Версиите, които се пуснаха в публичното пространство, не са логични. Трябва да се излезе и да се каже истината“, категоричен беше Денков.

Във връзка с политическата обстановка Денков подчерта, че е изключително важно обществото да има доверие в служебния премиер. По думите му министър-председателят, със съгласието на президента, трябва да определи състава на служебния кабинет.

Той заяви, че Бойко Рашков е бил единственият вътрешен министър, който е успял съществено да намали контролиран и купен вот в рисковите секции.

Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров. „Уважавам го много, но когато отиде в БНБ, той напусна „Продължаваме Промяната“ и не е политическо лице“, каза още той.

По повод социологическите проучвания Денков отбеляза, че се отчита спад в подкрепата за ГЕРБ, което според него е било очаквано. Той посочи, че според данни от изследвания значителна част от симпатизантите на партията не са дали ясен отговор дали трябва да се води решителна борба с корупцията.

Денков коментира и нагласите по въпроса за евентуално излизане на България от ЕС, като заяви, че според проучванията мнозинството българи са против подобна стъпка, а симпатизантите на Радев са "за".

„Ние можем да гласуваме заедно с президента Радев и хората около него, ако наистина има воля за реална борба с корупцията“, заключи Николай Денков.