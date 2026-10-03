Резултати от мачовете в Лигата на нациите

Новак Джокович: Не искам да разкривам какво ми е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема

Новак Джокович призна, че 2026 година е била сериозно изпитание за него заради здравословни проблеми, които са му създавали физически затруднения по в ...