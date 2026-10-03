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Резултати от мачовете в Лигата на нациите

Резултати от мачовете в Лигата на нациите

3 Октомври, 2026 23:49 349 1

  • англия-
  • хърватия-
  • българия-
  • исландия-
  • чехия-
  • испания-
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  • футбол

Англия унижи Хърватия със 7:0

Резултати от мачовете в Лигата на нациите - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Резултати и голмайстори в мачовете от Лига на нациите:


Исландия - България 3:0
1:0 Ори Оскарсон 37'
2:0 Ори Оскарсон 60'
3:0 Микаел Егил Елертсон 90'

Естония – Люксембург 1:0
1:0 Расмус Пеетсон 5'

Испания – Чехия 3:1
1:0 Ламин Ямал 6'
2:0 Родри 35'
2:1 Слама 69'
3:1 Мерино 89'

Хърватия – Англия 0:7
0:1 Хари Кейн 8'
0:2 Джуд Белингам 21'
0:3 Антъни Гордън 39'
0:4 Букайо Сака 45'
0:5 Хари Кейн 53'
0:6 Букайо Сака 68'
0:7 Морган Роджърс 87'

Швейцария – Словения 2:1
0:1 За Випотника 2'
1:1 Ерик Янза 10' /АГ/
2:1 Дан Ндойе 38'

Северна Македония – Шотландия 0:2
0:1 Кийрън Боуи 6'
0:2 Джон Макгин 69' /Д/


Финландия – Албания 2:1
0:1 Рей Манай 4'
1:1 Лео Валта 29'
2:1 Лео Валта 71'

Беларус – Сан Марино 4:0
1:0 Артьом Концевой 46'
2:0 Артьом Шуманский 65'
3:0 Макс Ебонг 68'
4:0 Артьом Концевой 88'


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  • 1 Чудя се

    0 0 Отговор
    ако ни добарат англетата дали ще ни турат към 12/13 и повече парцала. Мисля , че е време националния да получи аматьорски статут. Момчета от турнирчета да се канят да порита по Европа. Няма смисъл от БФС. Само пара се харчи залудо. Гонзо и компания нямат акъл за 5 лева. Ако ги махнат от там ще умрат гладни и жадни. Добре че Лечко го сложи да им замаже делаверите.

    23:59 03.10.2026

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