Марк Маркес триумфира в Япония и се доближи на две точки от Мартин

Седемкратният световен шампион Марк Маркес спечели Гран при на Япония на пистата „Мотеги“ и се доближи само на две точки от лидера в генералното класиране Хорхе Мартин.

Испанецът потегли от втора позиция, но в 11-ата от общо 24 обиколки успя да изпревари Мартин и да поеме контрола върху състезанието. Пилотът на Ducati Lenovo финишира за 41:31.460 минути и записа 171-вия подиум в своята кариера.

Хорхе Мартин с Aprilia Racing завърши втори, на 1.363 секунди зад победителя. Третото място остана за съотборника му Марко Бедзеки, който изостана с малко повече от секунда от Мартин.

Енеа Бастианини с Red Bull KTM Tech 3 се нареди четвърти, а топ 6 допълниха Раул Фернандес и японецът Аи Огура, и двамата от Trackhouse Racing.

След 16 от общо 22 кръга в MotoGP битката за титлата става изключително оспорвана. Мартин води с 333 точки, Маркес има 331, а Бедзеки е трети с 284.

Гевара намали изоставането в Moto2

Още по-сериозна интрига се създаде в Moto2. Испанецът Исан Гевара спечели надпреварата в Япония и прибави максималните 25 точки към актива си.

Лидерът в шампионата Мануел Гонсалес обаче завърши едва 19-и и не успя да увеличи преднината си. Така разликата между двамата испанци вече е само 10,5 точки.

Втори в Япония остана италианецът Тони Арболино, а третото място зае чехът Филип Шалац.

Испански подиум в Moto3

В Moto3 трите места на подиума бяха окупирани от испански състезатели. Давид Алманса спечели състезанието, следван от Максимо Килес и Алваро Карпе.

Килес продължава да има сериозна преднина в генералното класиране със 326 точки. Алманса е втори със 199, а Карпе заема третата позиция със 191 точки.

Килес има възможност да си осигури световната титла още в следващия кръг, който ще се проведе в Индонезия след седмица.