Марк Маркес триумфира в Япония и се доближи на две точки от Мартин

Седемкратният световен шампион Марк Маркес спечели Гран при на Япония на пистата „Мотеги“ и се доближи само на две точки от лидера в генералното класиране Хорхе Мартин.
Испанецът потегли от втора позиция, но в 11-ата от общо 24 обиколки успя да изпревари Мартин и да поеме контрола върху състезанието. Пилотът на Ducati Lenovo финишира за 41:31.460 минути и записа 171-вия подиум в своята кариера.
Хорхе Мартин с Aprilia Racing завърши втори, на 1.363 секунди зад победителя. Третото място остана за съотборника му Марко Бедзеки, който изостана с малко повече от секунда от Мартин.
Енеа Бастианини с Red Bull KTM Tech 3 се нареди четвърти, а топ 6 допълниха Раул Фернандес и японецът Аи Огура, и двамата от Trackhouse Racing.
След 16 от общо 22 кръга в MotoGP битката за титлата става изключително оспорвана. Мартин води с 333 точки, Маркес има 331, а Бедзеки е трети с 284.
Гевара намали изоставането в Moto2
Още по-сериозна интрига се създаде в Moto2. Испанецът Исан Гевара спечели надпреварата в Япония и прибави максималните 25 точки към актива си.
Лидерът в шампионата Мануел Гонсалес обаче завърши едва 19-и и не успя да увеличи преднината си. Така разликата между двамата испанци вече е само 10,5 точки.
Втори в Япония остана италианецът Тони Арболино, а третото място зае чехът Филип Шалац.
Испански подиум в Moto3
В Moto3 трите места на подиума бяха окупирани от испански състезатели. Давид Алманса спечели състезанието, следван от Максимо Килес и Алваро Карпе.
Килес продължава да има сериозна преднина в генералното класиране със 326 точки. Алманса е втори със 199, а Карпе заема третата позиция със 191 точки.
Килес има възможност да си осигури световната титла още в следващия кръг, който ще се проведе в Индонезия след седмица.
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