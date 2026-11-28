Марко Бедзеки спечели спринта за Гран при на Валенсия в MotoGP, след като водеше от старта до финала на пистата „Рикардо Тормо“. Италианецът с Априля завърши пред съотборника си Хорхе Мартин, а Енеа Бастианини с KTM Tech3 се класира трети.

Състезанието започна с инцидент още преди изгасването на светофара. Мотоциклетът на световния шампион Марк Маркес се запали на стартовата решетка, което принуди испанеца да слезе от него. Маркес получи разрешение да продължи с резервния мотор, но беше наказан с две обиколки тип „long lap“ заради смяната.

Заради прекъсването стартът беше повторен, а дистанцията беше съкратена от 13 на 12 обиколки. Решението предизвика освирквания от публиката във Валенсия, тъй като Маркес запази позицията си на решетката, но трябваше да изтърпи санкциите по време на спринта.

Доминация на Бедзеки и двойна победа за Априля

Бедзеки поведе още в първия завой и постепенно увеличи аванса си до над две секунди. Мартин направи силен старт и се изкачи от пето на второ място, докато Маркес първоначално остана в челната тройка.

След първото наказание Маркес падна до осмата позиция, а Бастианини се изкачи трети. Втората санкция го върна още по-назад в подреждането. В крайна сметка испанецът пресече финалната линия 13-и и остана без точки, тъй като в спринтовете точки получават само първите деветима.

Победата затвърди силното представяне на Бедзеки във Валенсия. В квалификацията той записа 1:27.844 минути и подобри най-бързата обиколка в историята на пистата. Двата мотоциклета на Априля начело в спринта донесоха на отбора двоен успех в предпоследната състезателна сесия за сезона.

Последният спринт на Маркес

Надпреварата беше последният спринт в кариерата на Марк Маркес, който вече е световен шампион и се оттегля от спорта след края на сезона. След квалификацията испанецът заяви: „Пилотирах в последната си атака за време и ѝ се насладих.“

Сезонът в MotoGP приключва с основното състезание за Гран при на Валенсия в неделя, отново на пистата „Рикардо Тормо“. Бедзеки ще потегли от първа позиция, след като постави рекорда в квалификацията.

Източници: bta.bg, channelnewsasia.com, afp.com