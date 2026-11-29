Футболът заема основно място в спортната програма в неделя, но зрителите ще могат да проследят и финала на Купа „Дейвис“, стартовете във Формула 1 и MotoGP, както и състезания от зимните спортове. Най-натоварени са следобедните часове, когато по няколко канала едновременно вървят мачове от България и водещите европейски първенства.
В ранните часове MAX Sport 1 предлага голф от BMW Australian PGA Championship. От 09:50 часа Eurosport започва излъчване на северна комбинация от Световната купа в Рука, а след това са планирани стартове по ски бягане, биатлон и ски скокове. По MAX Sport 2 от 10:30 часа започва моторната програма с тренировката в MotoGP преди Гран при на Валенсия. Състезанията в Moto3 и Moto2 са съответно в 11:50 и 13:15 часа.
Българският футбол започва по обяд
В 13:30 часа са насрочени две срещи с българско участие. Арда приема ЦСКА 1948 по Diema Sport, а по БНТ 3 започва волейболният мач от Националната лига при жените между Марица и Левски. По същото време MAX Sport 3 излъчва двубоя от Серия А Удинезе – Фиорентина.
В 14:00 часа Diema Sport 2 предава градското дерби Евертън – Ливърпул, Nova Sport показва Суонзи – Кардиф от Чемпиъншип, а Diema Sport 3 излъчва състезанието във Формула 2 за Голямата награда на Катар. В 15:00 часа е стартът на Гран при на Валенсия в MotoGP по MAX Sport 2. По MAX Sport 4 започва мачът Валенсия – Осасуна.
Футболният пик е между 16:00 и 21:45 часа
В 16:00 часа програмата предлага едновременно Септември – Левски по Diema Sport, Сасуоло – Наполи по MAX Sport 3 и финала на Купа „Дейвис“ между Италия и Испания по Nova Sport. Пет минути по-късно по Diema Sport 2 започва Брайтън – Нюкасъл.
Следват Депортиво Ла Коруня – Барселона от 17:15 часа по MAX Sport 4 и голямото английско дерби Арсенал – Манчестър Сити от 18:30 часа по Diema Sport 2. В 18:00 часа Diema Sport 3 предава Формула 1 от Катар, а по MAX Sport 1 е волейболният мач Лубе Чивитанова – Пиаченца.
Вечерната програма продължава с Рома – Монца от 19:00 часа по MAX Sport 3, Арис – Олимпиакос по Diema Sport и Селта – Виляреал от 19:30 часа по MAX Sport 4. В 20:30 часа по Diema Sport 3 е двубоят Борусия Дортмунд – Байер Леверкузен от Бундеслигата. По същото време Eurosport излъчва втория манш на слалома за жени от Килингтън.
Късният футбол включва АЕК – ПАОК от 21:00 часа по Diema Sport, Лион – Монако и Комо – Ювентус от 21:45 часа съответно по Diema Sport 2 и MAX Sport 3, както и Реал Сосиедад – Севиля от 22:00 часа по MAX Sport 4. След 23:00 часа Diema Sport 3 предлага Бостън Селтикс – Сан Антонио Спърс от НБА, а по MAX Sport 2 от 23:20 часа е мачът Сан Франциско 49ърс – Сиатъл Сийхоукс от НФЛ.
Зимната програма по Eurosport продължава с биатлон, ски скокове и гигантски слалом от Копър Маунтин. По MAX Sport 1 от 21:00 часа е двубоят от НХЛ между Чикаго Блекхоукс и Минесота Уайлд, а по MAX One от 19:00 часа започва волейболната среща Берое – Дея.
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